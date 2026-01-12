Milos Raonic, 35 de ani, se retrage fără titluri de Mare Șlem

10:40

Gigi Nețoiu, fostul patron de la Rocar, se confruntă cu calamitate la ferma sa din Dolj, inundată complet. Vacile Black Angus și oile de rasă au pierit din cauza vremii severe. Proprietatea sa, evaluată la 6 milioane de euro, necesită ajutor de la stat pentru a supraviețui. Nețoiu aspiră să salveze animalele afectate.