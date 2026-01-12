Trump vrea să scoată Exxon Mobil din lupta pentru resursele Venezuelei. „Nu mi-a plăcut răspunsul Exxon. Sunt prea amabili”
12 ianuarie 2026
Trump vrea să scoată Exxon Mobil din lupta pentru resursele Venezuelei. „Nu mi-a plăcut răspunsul Exxon. Sunt prea amabili”
Google a lansat un protocol open-source pentru comerţul bazat pe agenţi AI, dezvoltat împreună cu Shopify, Etsy, Wayfair, Target şi Walmart. Piaţa retail cu AI ar putea ajunge la 5.000 de miliarde de dolari până în 2030 # Ziarul Financiar
Standardul a fost dezvoltat împreună cu platformele de e-commerce Shopify, Etsy şi Wayfair, precum şi cu retailerii americani Target şi Walmart. Protocolul permite agenţilor AI să funcţioneze pe diferite etape ale procesului de cumpărare - de la descoperirea produselor până la suport post-achiziţie - fără a necesita conexiuni separate cu diverşi agenţi.
Ce se întâmplă cu proiectul Neptun Deep? Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Avansul fizic al proiectului este puţin mai bun decât graficul asumat la început. Estimarea mea este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră” # Ziarul Financiar
Radiografia sortimentului. De unde vin produsele de pe rafturile Lidl: jumătate din cheltuielile cu furnizorii de bunuri merg către companii româneşti. Germanii colaborează cu 541 de firme autohtone # Ziarul Financiar
Grupul german Lidl, cunoscut pentru modelul său de discounter care are la raft 80% produse marcă privată, lucrează în România cu aproape 550 de furnizori locali, dintre care 418 sunt cei care alimentează sortimentul permanent al reţelei de aproape 400 de magazine. Datele sunt aferente anului financiar 2024, care s-a încheiat pe 28 februarie 2025.
Grecii de la Jumbo au investit 7-8 mil. euro în medie per magazin. În România au ajuns la 20 de magazine de jucării. România este a doua piaţă pentru Jumbo ca răspândire şi venituri aduse grupului, după ţara de origine Grecia # Ziarul Financiar
Retailerul de jucării Jumbo, care a intrat pe piaţa locală în 2013, investeşte în medie 7-8 miloane de euro în deschiderea unui magazin, potrivit calculelor ZF făcute pe baza informaţiilor publicate pe site-ul companiei.
Piaţa Airbnb, care activează în mare parte la negru, reprezintă circa 70% din piaţa locală de turism, formată din unităţi de cazare clasificate. Cum au ajuns proprietarii de apartamente să facă concurenţă marilor hoteluri? # Ziarul Financiar
Apartamentele şi camerele de închiriat pe termen scurt, listate pe Airbnb şi Booking, au înregistrat 4,1 milioane de înnoptări în primele şase luni din 2025, potrivit datelor de la Eurostat, care colectează datele direct de la platforme, fiind luate în calcul absolut toate apartamentele listate. O bună parte din înnoptări au fost înregistrate în rândul apartamentelor care nu activează în legalitate.
ZF Live. Grupul Superbet se îndreaptă spre venituri de 2 miliarde de euro, cu un EBITDA de 300 de milioane de euro, pe toate pieţele unde activează. Sacha Dragic, CEO: Extinderea în Brazilia este prioritatea grupului, unde am investit deja 250 de milioane de euro. Vreau să listez grupul Superbet în America la o evaluare de peste 10 miliarde de euro. Cine sunt acţionarii Superbet # Ziarul Financiar
Grupul Superbet, care a pornit din România, dar care are în prezent o expansiune globală, se îndreaptă spre venituri totale de 1,5 miliarde de euro, în creştere cu 25% faţă de 2024, cu un profit operaţional (EBITDA) de 300 de milioane de euro.
Apple a devenit lider pe piaţa globală de smartphone-uri în 2025, cu o cotă de 20% şi o creştere de 10%. Samsung ocupă locul doi cu 19% cotă de piaţă, după ce a raportat performanţe mai bune ale modelelor Galaxy Fold7 şi S25. Google Pixel, plus 25% # Ziarul Financiar
Gigantul american Apple a devenit lider pe piaţa globală de smartphone-uri în 2025, cu o cotă de 20% şi o creştere a livrărilor de 10% faţă de anul precedent - cea mai mare creştere dintre primele cinci branduri - arată estimările preliminare ale companiei de cercetare de piaţă Counterpoint Research.
Stocarea de energie, noua piaţă vedetă din sector, dominată de antreprenori. Anul trecut s-au realizat investiţii de circa 160 mil. euro. Care au fost cele mai mari proiecte finalizate? Teofil Mureşan, unul dintre cei mai mari antreprenori locali, este la acest moment cel mai puternic investitor din stocarea de energie din România # Ziarul Financiar
Stocarea de energie a făcut un salt semnificativ anul trecut. De la numai 13 proiecte de stocare, câte erau la începutul anului, România a terminat 2025 cu 30 de proiecte de stocare conectate la reţea, după cum arată datele Transelectrica.
Agenţia de programare UXR, fondată de antreprenorul român Cristian Doiu, a lansat a treia versiune a platformei AI Samantha, care permite conversaţii vocale continue # Ziarul Financiar
Agenţia de programare UXRoyal (UXR), fondată de antreprenorul român Cristian Doiu, a lansat cea de-a treia versiune a platformei de inteligenţă artificială Samantha AI, care aduce în plus faţă de iteraţiile anterioare integrarea tehnologiei „speech-to-speech” pentru dialoguri vocale continue, fără întreruperi. Această actualizare marchează o schimbare de paradigmă în utilizarea platformei, peste 75% dintre interacţiuni fiind deja realizate prin voce în faza beta.
Profesorul român Ion Stoica, cofondator Databricks, este implicat în al doilea unicorn: LMArena a ridicat 150 de milioane de dolari la o valuare de 1,7 miliarde. Platforma evaluează performanţa modelelor AI cu feedback de la utilizatori reali # Ziarul Financiar
Ion Stoica, profesorul român de la UC Berkeley şi cofondator al Databricks, este implicat în al doilea unicorn din cariera sa: LMArena, o platformă de evaluare a modelelor de inteligenţă artificială, a ridicat 150 de milioane de dolari la o valuare post-money de 1,7 miliarde de dolari - aproape triplu faţă de valuarea din runda seed din mai 2025.
Diferenţă uriaşă la creditarea agriculturii: fermierii austrieci primesc 5.576 dolari/hectar, iar românii doar 576 dolari/hectar. De ce băncile din Austria acordă de zece ori mai mulţi bani decât cele din România pentru un sector de siguranţă naţională? # Ziarul Financiar
Un fermier din Austria are un nivel de creditare, în medie, de 5.576 dolari/hectar, în timp ce un fermier din România are numai 576 dolari/hectar, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) şi BNR.
Fragmentarea terenurilor este un avantaj pentru România? Perspectiva unui mic fermier din Vâlcea: „Avem 2,8 mil. exploataţii care lucrează 12,8 mil. ha, iar 96% au sub 10 ha. Această ţară trăieşte prin gospodării ţărăneşti şi ferme familiale“ # Ziarul Financiar
Fragmentarea terenurilor agricole din România este un avantaj şi nu un punct slab, a scris recent într-un articol de opinie conf. univ. dr. Costin Lianu. Acesta consideră că fragmentarea terenurilor agricole şi numărul mare de mici fermieri este un dezavantaj numai pentru investitorii interesaţi de achiziţia unor suprafeţe extinse, dar nu şi pentru ţară, în ansamblu. Care este perspectiva unui mic fermier din judeţul Vâlcea?
Studiu Bitdefender: 14% dintre utilizatori au fost victime ale fraudelor online în ultimele 12 luni. Reţelele de socializare au depăşit email-ul ca principal canal de atac # Ziarul Financiar
Unul din şapte oameni a fost victima unei înşelătorii online în ultimele 12 luni, arată un studiu realizat de Bitdefender în colaborare cu compania de cercetare de piaţă Censuswide. Raportul indică o intensificare a atacurilor cibernetice în 2025, atacatorii exploatând din ce în ce mai mult reţelele de socializare şi inteligenţa artificială pentru a crea fraude mai convingătoare şi greu de detectat.
ZF Live. Cosmin Alexandrescu, medic: Pacienţii ajung în spital pentru că există plafoane la analize şi imagistică. 80% dintre cazuri ar putea fi rezolvate la medicii de familie sau ambulatoriu de trei ori mai ieftin # Ziarul Financiar
În lipsa accesului uşor cu bilet de trimitere la analize sau servicii de imagistică (CT, RMN), pacienţii merg în spitale, acolo unde aceste investigaţii de bază sunt de obicei realizate pentru că aşa este protocolul. Problema intervine atunci când spitalele devin aglomerate, iar costurile pentru aceste servicii medicale în spital sunt de trei-patru ori mai mari decât dacă ar fi făcute în ambulatoriu. „Ne furăm singuri căciula în acest sistem“, spune medicul Cosmin Alexandrescu, preşedintele Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Ambulator (APMA), la emisiunea ZF Live.
Analiza de luni. Azilele de bătrâni, de la asistenţă socială la investiţii strategice: Într-o Românie tot mai bătrână, unde natalitatea se prăbuşeşte, centrele pentru vârstnici au intrat pe radarele antreprenorilor şi ale fondurilor de investiţii # Ziarul Financiar
Centrele pentru vârstnici ori pentru seniori, cunoscute mai popular drept azile de bătrâni, au intrat pe radarele antreprenorilor şi ale investitorilor financiari deopotrivă, aceştia fiind încurajaţi de o serie de factori – de la tendinţele demografice la creşterea puterii de cumpărare şi de la schimbarea mentalităţii când vine vorba de astfel de instituţii la evoluţia încasărilor afacerilor de profil.
Carrefour România într-o perioadă în care abundă informaţiile despre o eventuală vânzare: În 2026 vrem să deschidem şi mai multe magazine decât anul trecut. Ne extindem pe toate formatele. În total, în România, francezii au peste 470 de puncte de vânzare # Ziarul Financiar
Top managementul Carrefour România spune că 2026 este un an în care grupul va accelera expansiunea locală şi va dezvolta sortimentul. Afirmaţiile vin în contextul în care tot mai multe voci asociază 2026 cu exitul de pe plan local al francezilor.
Daniela Andrei este noul country head în România pentru compania nemţească Siemens Healthineers, care aduce echipamente medicale în spitale # Ziarul Financiar
Siemens Healthineers, unul dintre marii producători la nivel mondial de tehnologie medicală, cum sunt echipamentele de CT (computer tomograf), RMN (rezonanţă magnetică nucleară), mamografe, ecografe, are o nouă conducere la nivel local. Daniela Andrei este noul country head al subsidiarei din România, preluând funcţia în septembrie 2025.
Wolt, care a cumpărat Tazz, nu mai vrea să livreze în România doar „şaorma şi mici“ şi atacă noi segmente de livrare - de la aspirină până la electrocasnice. Alin Şerban, GM: „Obiectivul este să rezolvi orice nevoie de shopping, nu doar să îţi potoleşti foamea” # Ziarul Financiar
Wolt România, platforma de livrare de origine finlandeză care a integrat operaţiunile locale ale Tazz, are în plan să intre în următoarele 12-18 luni pe segmente de piaţă neacoperite tradiţional de aplicaţiile de delivery, precum bricolaj (DIY), electronice şi produse farmaceutice, mişcare făcând parte din strategia companiei de a se poziţiona ca un „mall digital”.
