Imagini ale jafului de la Muzeul Luvru au fost prezentate, în premieră, la televiziuni franceze / Hoții fură sub ochii agenților de pază
G4Media, 19 ianuarie 2026 07:30
Imagini ale spectaculosului jaf de la Muzeul Luvru, din octombrie, anul trecut, care a avut loc în centrul Parisului, filmate de camerele de supraveghere au fost prezentate pentru prima dată, duminică, de canalele de televiziune TF1 şi France Télévisions, scrie AFP, preluată de Agerpres. Pot fi văzuţi în special doi dintre spărgători: unul purtând o […] © G4Media.ro.
Acum 5 minute
07:50
Parcursul jucătoarei Jaqueline Cristian de la Australian Open 2026 s-a oprit în turul întâi, fază a competiției unde sportiva din România a fost învinsă de Karolina Muchova, fostă finalistă de Roland Garros. După un meci de o oră și 55 de minute, Muchova (cap de serie 19 la Melbourne) a avut câștig de cauză în […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:30
07:30
S-a realizat ”Ghidul naţional pentru doliu” / Documentul a fost realizat de universităţile din Iaşi şi Braşov / ”Familiile să nu rămână singure într-un moment de vulnerabilitate extremă” # G4Media
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea Transilvania din Braşov şi Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” din Braşov, a fost finalizat primul draft al Ghidului de organizare şi funcţionare a serviciilor de sprijin pentru doliu, anunță BZB. Documentul e considerat esenţial pentru dezvoltarea unui răspuns profesionist şi unitar destinat […] © G4Media.ro.
07:30
Orice agresiune a SUA legată de Groelanda ar distruge NATO, este concluzia majorității experților stăini în domeniul securității și relațiilor internaționale consultați de G4Media. Aceștia cred că, chiar și acum, este greu de imaginat că alianța nord-atlantică ar putea supraviețui intimidărilor lui Donald Trump, care și-a intensificat campania de presiune privind insula din nordul Oceanului […] © G4Media.ro.
Acum o oră
07:20
Dezertări pe bandă din rândul conservatorilor britanici, care aderă la formațiunea anti-imigrație a lui Nigel Farage # G4Media
O altă dezertare din rândul conservatorilor britanici a avut loc duminică seară. Un deputat al acestei formaţiuni a anunţat că se alătură partidului anti-imigraţie al lui Nigel Farage, Reform UK, la doar câteva zile după plecarea unei figuri importante a partidului, notează AFP, preluată de Agerpres. Andrew Rosindell se află în Parlamentul britanic sub steagul […] © G4Media.ro.
07:20
Condamnări cu suspendare Botoșani după ce a fost falsificat un proiect european de aproape 20 de milioane de lei / 27 de locuințe ale unor romi trebuiau reabilitate /„Primarul ne-a amenințat că ne dă pe toți afară dacă nu semnăm” # G4Media
Judecătorii de la Tribunalul Iași au aprobat un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat de un funcționar al unei primării din județul Botoșani cu procurorii Parchetului European, după ce acesta a declarat în fals că 13 case au fost reabilitate, când de fapt lucrările erau departe de finalizare, anunță Ziarul de Iași. „Lucrările nu erau […] © G4Media.ro.
07:10
China a înregistrat anul trecut o creştere economică de 5%, una dintre cele mai slabe din ultimele decenii, deşi în conformitate cu obiectivele stabilite de liderii săi, indică datele oficiale publicate luni, notează AFP, citată de Agerpres. A doua economie mondială a înregistrat o creştere de 4,5% în trimestrul al patrulea al anului 2025. Această […] © G4Media.ro.
07:10
Parcarea devine gratuită în Arad din cauza ninsorilor / Nu se pot da amenzi, pentru că nu se mai văd marcajele # G4Media
Șoferii din Arad nu mai plătesc parcarea în aceste zile. Recons, societatea responsabilă de parcările din oraș, a retras temporar agenții și a suspendat verificarea taxelor din cauza zăpezii care face dificilă utilizarea locurilor marcate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Parcarea este gratuită în municipiul Arad, după ce societatea Recons a […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
05:40
Autoritățile bulgare au anunțat oficial că susțin implementarea celei de-a doua etape a Planului de Pace pentru Gaza, inițiat de președintele SUA, Donald Trump, transmite Mediafax. Ministerul Afacerilor Externe de la Sofia consideră că noile structuri de conducere prevăzute în plan sunt esențiale pentru stabilizarea regiunii. „Formarea Consiliului pentru Pace, a Consiliului Executiv, precum și […] © G4Media.ro.
05:40
Preşedintele Siriei şi-a anulat vizita programată marţi în Germania / Decizia, în contextul încetării focului în conflictul kurd # G4Media
Preşedintele sirian Ahmad al-Sharaa a anulat o vizită prevăzută săptămâna aceasta la Berlin, a declarat duminică pentru AFP o purtătoare de cuvânt a guvernului german, transmite Agerpres. Vizita, care urma să aibă loc marţi şi să se concentreze pe dorinţa autorităţilor germane de a intensifica repatrierea refugiaţilor sirieni,”a fost amânată de partea siriană”, a adăugat […] © G4Media.ro.
05:20
Ministrul Muncii: 2026 va fi un an dificil pentru românii cu venituri mici / Pensiile, salariile și alocațiile copiilor rămân înghețate anul acesta # G4Media
Ministrul Muncii a declarat, duminică, la Digi24, că 2026 va fi un an dificil pentru românii cu venituri mici, din cauza TVA, inflației și impozitelor crescute, transmite Mediafax. Întrebat dacă familia sa a resimțit majorarea impozitelor locale, ministrul a confirmat că acestea au crescut considerabil, menționând că soția sa a plătit aproximativ 1.200 de lei […] © G4Media.ro.
04:50
Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a reușit vinerea trecută să blocheze, pentru încă o lună, decizia Curții Constituționale în privința legii pensiilor magistraților, proiect pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea. Sub semnătura președintei Lia Savonea, ICCJ a transmis joi Curții Constituționale o expertiză extra-judiciară, care i-a determinat pe judecătorii CCR să amâne din […] © G4Media.ro.
04:40
Patriarhul Ierusalimului: „Sionismul creștin amenință creștinismul din Țara Sfântă” / Autoritățile israeliene, acuzate că supraimpozitează proprietățile bisericilor și confiscă terenuri # G4Media
Patriarhul Ortodox al Ierusalimului, Teofil al III-lea, și conducătorii bisericilor creștine istorice condamnă așa-numitul sionism creștin, pe care îl consideră o amenințare la adresa creștinismului în Țara Sfântă, transmite Mediafax. Liderii bisericilor creștine din Ierusalim vorbesc despre influențe externe și despre sprijinul care vine din partea unor actori politici din Israel și din străinătate pentru […] © G4Media.ro.
04:40
Rusia ia în calcul atacarea stațiilor electrice ale centralelor nucleare ucrainene pentru a o face să accepte capitularea, susține Kievul # G4Media
Serviciile de informații militare de la Kiev avertizează că Moscova vizează noduri critice ale rețelei energetice pentru a lăsa civilii fără curent și fără căldură, transmite Mediafax. Armata rusă pregătește noi atacuri asupra unor obiective strategice din sistemul energetic al Ucrainei. Este vorba de stațiile de transformare care susțin funcționarea centralelor nucleare, a anunțat Direcția […] © G4Media.ro.
04:30
Serbia primește derogare de la sancțiunile SUA și repornește singura sa rafinărie de petrol # G4Media
Singura rafinărie de petrol din Serbia, cea de la Pančevo, operată de NIS, a fost repornită sâmbătă, după o pauză de aproape două luni, cauzată de sancțiunile impuse de Statele Unite, transmite Mediafax. Reluarea activității a fost posibilă după ce SUA au acordat companiei o derogare temporară de la sancțiunile impuse. Autoritățile de la Belgrad […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
01:10
Kyren Wilson a câștigat primul său titlul la Masters, învingându-l pe veteranul John Higgins în finala de la Alexandra Palace, scor 10-6. Deși cei peste 2.000 de spectatori au asistat la un meci intens, o mare parte din dramatism a fost generată de numeroase erori neforțate, ambii jucători resimțind puternic presiunea momentului. Kyren Wilson a […] © G4Media.ro.
01:00
Finală absolut nebună de Cupa Africii: Senegal, încununată campioana continentului / Boicotare, penalty ratat la ultima fază și victorie in extremis # G4Media
Senegal este campioana Africii după victoria cu Maroc, țara gazdă, din finala turneului major al continentului, obținută în prima repriză a prelungirilor partidei. Dramatism total și tensiune ajunsă la cote maxime în finala Cupei Africii – „Leii din Teranga” au înscris în primele minute din cele opt adiționale ale meciului, echipele aflându-se la egalitate 0-0 […] © G4Media.ro.
00:20
Real Sociedad se implică în cursa pentru LaLiga și o încurcă pe Barcelona la San Sebastian (2-1) # G4Media
FC Barcelona n-a avut o zi de duminică bună la San Sebastian și au pierdut confruntarea cu Real Sociedad, scor 1-2, iar distanța dintre primul și al doilea loc din LaLiga se rezumă la doar un punct. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
00:20
Candidatul extremei drepte, Andre Ventura, îl va înfrunta pe socialistul Antonio Jose Seguro în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Portugalia # G4Media
După numărarea a 99% din voturile valabil exprimate în scrutinul de duminică, Seguro, fost lider al Partidului Socialist nu mai poate pierde locul 1, cu 31,02% din voturi, urmat de Ventura cu 23,61%, care nici el nu mai poate pierde calificarea în turul 2. Pe locul 3 s-a situat candidatul partidului Inițiativa Liberală (IL), Joao […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:40
Alegeri prezidenţiale în Portugalia: Candidatul socialist câştigă primul tur și intră în turul doi cel mai probabil cu extremistul de dreapta de la Chega # G4Media
Candidatul socialist Antonio José Seguro a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale organizate duminică în Portugalia, urmat de liderul de extremă dreaptă André Ventura, indică două sondaje la ieşirea de la urne realizate pentru posturile locale de televiziune, notează AFP, citată de Agerpres. Favorit în sondajele din campania electorală, liderul de extremă dreaptă André Ventura […] © G4Media.ro.
23:30
Marius Lazurca, despre mesajul lui Nicușor Dan în scandalul UE-SUA: ”Vrea să spună: Băieți, opriți-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia” / ”Urmărește interesele României, nu poziția Franței” / Ce a zis președintele # G4Media
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a declarat, duminică seară, la Antena 3, despre mesajul lui Nicușor Dan referitor la tensiunile UE-SUA: ”Președintele vrea să spună: Băieți, opriți-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia”. Întrebat de moderatoare ”Cine sunt băieții?”, Lazurca a răspuns: „Băieții fiind toți. Mi-e foarte greu să utilizez cuvântul tabere în momentul de față, fiindcă […] © G4Media.ro.
23:10
În Iran s-a redeschis parţial duminică accesul la internet, a informat organizaţia neguvernamentală Netblocks, specializată în monitorizarea securităţii informatice, printr-un mesaj preluat de AFP din reţelele sociale, transmite Agerpres. „Datele de trafic indică o revenire semnificativă a anumitor servicii online, printre care Google, ceea ce poate indica restabilirea unui acces puternic filtrat, coroborând mărturiile utilizatorilor […] © G4Media.ro.
23:10
Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forţelor Aliate şi al Comandamentului Forţelor Armate ale SUA din Europa va fi primit luni de președintele Nicușor Dan # G4Media
Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi comandantul Comandamentului Forţelor Armate ale SUA din Europa (USEUCOM), generalul Alexus G. Grynkewich, va fi primit, luni, de președintele Nicușor Dan. Generalul Alexus G. Grynkewich va efectua, marţi, o vizită de lucru și la Centrul Naţional de Instruire Întrunită ‘Getica’, din Cincu, şi la Comandamentul Corpului […] © G4Media.ro.
23:00
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin două persoane au murit, transmite Mediafax. Accidentul s-a produs în Adamuz, lângă Cordoba. Un număr necunoscut de pasageri au fost răniți, a declarat Garda Civilă. Unul dintre trenuri plecase din Málaga și se îndrepta spre Madrid când a deraiat. Un al doilea tren, cu […] © G4Media.ro.
23:00
Ministrul Muncii: Fond financiar pentru persoanele cu dizabilități, colectat din taxele companiilor cu peste 50 de angajați / În unele județe, 25% din cazurile controlate sunt incorectitudini # G4Media
Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat la Digi 24 că va înființa un fond pentru persoanele cu dizabilități, colectat din taxele companiilor cu peste 50 de angajați, transmite Mediafax. El a dezvăluit că în unele județe au fost descoperite 25% incorectitudini la controalele făcute. Ministrul Muncii, Florin Manole, a comentat la Digi 24 problema fraudelor […] © G4Media.ro.
22:50
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, întrebat dacă este suveranist: ”Desigur. Ce-ați crede de un diplomat care nu e patriot?” / I s-a propus șefia SRI sau SIE? ”Nu pot nici să confirm, nici să infirm această speculație” # G4Media
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a făcut declarații, duminică seară, la Antena 3, referitoare la șefia serviciilor secrete SRI și SIE. Întrebat dacă i s-a propus vreuna din funcții, Lazurca a răspuns: ”Nu pot nici să confirm, nici să infirm această speculație”. G4Media a scris încă de acum câteva luni că Marius Lazurca este favoritul președintelui […] © G4Media.ro.
22:40
FC Dinamo București a învins-o pe U Cluj duminică seară, scor 1-0, în etapa a 22-a din Superliga de fotbal a României. Cele trei puncte au fost aduse bucureștenilor de Mamadou Karamoko în minutul 41, servit bine de Alberto Soro. În startul părții secunde Dinamo a lovit bara prin șutul frumos al lui Karamoko. Ocazii […] © G4Media.ro.
22:00
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda: ”Varianta să ieșim de la guvernare și să votăm un guvern minoritar este exclusă / Un guvern pro-european fără PSD nu se poate” # G4Media
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, exclude scenariul ieșirii de la guvernare pentru a susține un guvern minoritar condus tot de Bolojan, transmite Mediafax. „Un guvern pro-european fără PSD nu se poate. De aici încolo trageți dumneavoastră concluziile”, a declarat Claudiu Manda la Antena 3. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a clarificat ce scenarii […] © G4Media.ro.
21:20
UE pregătește tarife de 93 de miliarde de euro ca represalii la amenințarea lui Trump privind Groenlanda # G4Media
Europa ar putea, de asemenea, să amenințe cu restricționarea accesului companiilor americane pe piața UE, înaintea negocierilor decisive de la Davos, transmite Financial Times. Capitalele UE iau în calcul impunerea de tarife în valoare de 93 de miliarde de euro asupra SUA sau restricționarea accesului companiilor americane pe piața blocului comunitar, ca răspuns la amenințările lui […] © G4Media.ro.
21:00
România, la Forumul Economic Mondial de la Davos / Delegația e formată din miniștrii de la Externe, Fonduri Europene, Energie și consilierul prezidențial Radu Burnete # G4Media
România va fi reprezentată la ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos, transmite Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat de duminică. Delegația este formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidențial Radu Burnete. Miniștrii vor participa, la invitația președintelui Forumului […] © G4Media.ro.
20:50
Libia, una din cele mai periculoase țări din lume, devine brusc un paradis turistic: ”Călătoria nu este pentru cei slabi de inimă” # G4Media
Există unele locuri în lume pe care majoritatea turiștilor nu s-ar gândi niciodată să le viziteze. Anii de conflict, instabilitatea politică și avertismentele privind siguranța fac ca adesea regiuni întregi să nu fie incluse pe listele de vacanță, transmite Mediafax. În ciuda tuturor acestor lucruri, o țară considerată mult timp cea mai periculoasă din lume […] © G4Media.ro.
20:40
Un arhipelag britanic, abandonat de oameni în urmă cu 90 de ani, a devenit un paradis al drumeților, transmite Mediafax. Bolile, lipsa de oportunități și foametea au dus la părăsirea insulelor scoțiene. În prezent, arhipelagul este vizitat de turiștii amatori de peisaje sălbatice. Un arhipelag scoțian a devenit o atracție turistică. Este vorba despre Arhipelagul […] © G4Media.ro.
20:10
Rusia salută tarifele impuse de Trump aliaților NATO în scandalul Groenlanda / Oficial de la Kremlin: „Alianța transatlantică s-a încheiat” # G4Media
Oficiali ruși au salutat amenințarea președintelui SUA, Donald Trump, de a impune tarife aliaților NATO în legătură cu Groenlanda, negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, afirmând pe 17 ianuarie că această măsură semnalează „prăbușirea” alianței transatlantice, transmite Kyiv Independent. Trump a declarat anterior că Washingtonul va impune tarife de 10% aliaților NATO — Franța, Suedia, […] © G4Media.ro.
19:40
O nouă hartă științifică dezvăluie peisajul ascuns de sub gheața Antarcticii / Indicii-cheie despre creșterea nivelului mării # G4Media
O nouă hartă științifică dezvăluie peisajul ascuns de sub gheața Antarcticii, oferind indicii-cheie despre topirea gheții și creșterea nivelului mării, transmite Mediafax. Oamenii de știință au prezentat cea mai detaliată hartă realizată până acum a ceea ce se află sub gheața Antarcticii, scoțând la iveală un peisaj complex și ascuns, potrivit Express. Descoperirea oferă informații […] © G4Media.ro.
19:10
O fată de 14 ani a fost arestată preventiv de DIICOT pentru pornografie infantilă, viol asupra unui minor și şantaj # G4Media
O fată de 14 ani a fost arestată preventiv de DIICOT pentru pornografie infantilă, viol asupra unui minor și şantaj, transmit procurorii într-un comunicat transmis duminică. Procurorii DIICOT susțin că minora a produs, deţinut, stocat şi a pus la dispoziţia unei terţe persoane, mai multe materiale video cu o altă minoră în care aceasta este […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:50
Calendarul marilor curse ale sezonului 2026 în ciclismul pe șosea: Când se desfășoară Turul Franței 2026 # G4Media
Sezonul 2026 de ciclism pe șosea e pe cale să înceapă, iar spectacolul va fi garantat cu figuri precum Tadej Pogacar, Remco Evenepoel sau Van der Poel în joc. Mai jos vom trece în revistă când vor avea loc Marile Tururi, și nu numai, ocazii desăvârșite pentru numele de marcă să se impună sau pentru […] © G4Media.ro.
18:50
Scandalul UE – Trump escaladează / Liderii europeni, front comun pentru Groenlanda: ”Nu ne lăsăm șantajați” / Trump amenință cu taxe mai mari / PE vrea să suspende acordul comercial cu SUA / Poziția României # G4Media
Scandalul UE – Trump escaladează duminică seară. În timp ce liderii europeni fac front comun pentru Groenlanda și anunță că ”nu se lasă șantajați”, președintele american amenință cu taxe mai mari țările care se vor opune anexării insulei autonome care aparține Regatului Danemarcei. Pe de altă parte, cele mai mari trei grupuri pro-europene din Parlamentul […] © G4Media.ro.
18:30
METEO Când aerul polar întâlnește aerul mediteranean: Fenomene imprevizibile în weekend-ul viitor # G4Media
România intră într-o zonă de incertitudine ridicată în intervalul 23 – 25 ianuarie, avertizează meteorologii, transmite Mediafax. Țara se va afla la contactul a două mase de aer complet diferite care vor genera fenomene imprevizibile. Administrația Națională de Meteorologie anunță că o masă de aer caldă provenită dinspre sud, asociată unui nou ciclon generat deasupra […] © G4Media.ro.
18:30
Cum se încălzește Tulcea la -19 de grade resimțite, după desființarea Energoterm, furnizorul de căldură / Ce spune primăria și de ce este nemulțumită o parte a populației # G4Media
Primarul Tulcei susține că oamenii au apelat la centrale de apartament, ori la alternative precum aerul condiționat, după desființarea Energoterm, furnizorul local de căldură, transmite Info Sud-Est. Administrația locală acordă tichete de până la 7.000 de lei persoanelor cu venituri mici pentru achiziția sistemelor de încălzire. Însă oamenii cu care ISE a discutat susțin că […] © G4Media.ro.
18:20
OpenAI a anunțat vineri că vor urma să testeze reclamele în următoarele săptămâni începând cu varianta din Statele Unite pentru utilizatorii ChatGPT care folosesc varianta gratuită, potrivit The Verge. Reclamele, care vor fi „etichetate clar”, vor apărea într-o zonă separtă, în partea de jos a conversației. OpenAI afirmă că va „păstra conversațiile tale cu ChatGPT […] © G4Media.ro.
17:40
Csikszereda a obținut a patra victorie din acest sezon în fața revelației campionatului, FC Botoșani, duminică, la Miercurea Ciuc, scor 1-0, în etapa cu numărul 22 din Superliga României de fotbal. Ciucanii au reușit o performanță nesperată în fața formației lui Leo Grozavu și calculele pentru evitarea pozițiilor de retrogradare la sfârșitul sezonului regulat se […] © G4Media.ro.
17:20
Nicușor Dan, mesaj pe X despre tensiunile SUA-UE în scandalul anexării Groenlandei: ”Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice / Trebuie să reluăm dialogul direct între noi” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a publicat, duminică, un mesaj pe rețeaua X despre tensiunile crescânde dintre SUA și UE, în contextul scandalului cauzat de pretențiile președintelui Donald Trump de a anexa Groenlanda, o insulă autonomă din Regatul Danemarcei. ”Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici în legătură cu evoluțiile recente. Trebuie […] © G4Media.ro.
17:00
CSM București, victorie clară cu Ljubljana (26-20) ce o apropie tot mai mult de faza eliminatorie a Ligii Campionilor # G4Media
CSM București a câștigat duminică după-amiază meciul cu Krim Ljubljana, scor 26-20, care a contat pentru etapa a 10-a din Liga Campionilor. Deși momentele bune ale reprizei au fost împărțite între cele două echipe, prima parte s-a terminat 12-9 în favoarea bucureștencelor, cea mai mare diferență de până atunci. Gazdele s-au distanțat la 6 puncte […] © G4Media.ro.
16:30
Directorul Red Bull Ford Powertrains știe unde se va face diferența în ierarhia acestui sezon: „Este posibil ca motorul cu ardere internă să fie cel mai mare diferențiator” # G4Media
În ajunul noii ere a Formula 1 o întrebare plutește în aer: care va fi cel mai important factor de diferențiere a performanțelor din acest sezon, iar directorul Red Bull Ford Powertrains are explicația. Directorul FIA pentru monoposturi, Nikolas Tombazis, și-a exprimat așteptarea ca motorul cu ardere internă să determine în mare măsură ierarhia în […] © G4Media.ro.
16:00
Aproape 40 de participanţi la Campionatul Naţional de înot în ape îngheţate de la Bucureşti / România va avea 26 de sportivi la Campionatul European de înot în ape îngheţate # G4Media
Aproape 40 de persoane cu vârste cuprinse între 16 şi 59 de ani au participat, sâmbătă şi duminică, la Campionatul Naţional de înot în ape îngheţate organizat de asociaţia sportivă Ice Swimming and Open Water Romania (ISOWR), în Bucureşti, transmite Agerpres. La eveniment au participat inclusiv înotători care au concurat, sâmbătă, alături de multiplul campion […] © G4Media.ro.
15:30
Salvatorul fetiţei care era să se înece în Parcul Romanescu este indian, nu nepalez / Vipan Kumar va primi titlul de cetăţean de onoare al Craiovei # G4Media
Salvatorul fetiţei care era să se înece în Parcul Romanescu din Craiova este cetăţean indian şi lucrează în România ca muncitor necalificat în construcţii iar pentru gestul său va primi titlul de cetăţean de onoare, a anunţat, duminică, primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, transmite Agerpres. Inițial, presa a relatat că bărbatul este nepalez. „Salvatorul fetiţei […] © G4Media.ro.
15:20
Olguţa Vasilescu îl atacă pe Bolojan: Premierul a lăsat locuitorii şi compania Ford fără căldură / A refuzat ca Electrocentrale Craiova să facă reparaţii # G4Media
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, afirmă că premierul Ilie Bolojan a refuzat să aloce suma de 350 de milioane pentru reparaţii la grupurile energetice, motiv pentru care reţeaua a cedat iar locuitorii şi producătorul de automobile Ford au rămas fără căldură de cinci ori în două săptămâni, de fiecare dată mai mult de 24 de […] © G4Media.ro.
15:20
Rasele de pisici cu cei mai frumoși ochi. Clasamentul făcut de Fundația Mondială a Animalelor # G4Media
Ochii pisicilor sunt adesea primul lucru care ne captează atenția – strălucitori, expresivi și fascinanți. De la albastru glacial la auriu intens și verde viu, culoarea ochilor felinelor adaugă un plus de frumusețe și mister. Aceste culori uimitoare din punct de vedere vizual sunt rezultatul unor combinații genetice fascinante care variază în funcție de rasă, modelul blănii […] © G4Media.ro.
14:40
Macron va solicita activarea instrumentului anti-coerciție, „bazooka” UE pentru protejarea comerțului, în cazul în care Trump va impune noi tarife țărilor care susțin Groenlanda # G4Media
Președintele francez Emmanuel Macron, care va fi „în contact cu omologii săi europeni toată ziua ”, va solicita activarea instrumentului anti-coerciție al UE dacă amenințările cu tarife vamale lansate de Donald Trump vor fi puse în aplicare, a anunțat duminică anturajul său, transmite Le Figaro. Acest instrument, denumit și „bazooka comercială” a Uniunii, a cărui […] © G4Media.ro.
14:20
Mandatul larg al Consiliului pentru Pace condus de Trump îl pregătește pentru rivalitatea cu ONU / Organismul s-ar putea implica și în alte conflicte în afară de Gaza (FT) # G4Media
Consiliul pentru Pace înființat de Donald Trump pentru a supraveghea Gaza va avea un mandat mai larg, care i-ar putea permite să rivalizeze cu ONU și să medieze în alte conflicte globale, potrivit statutului trimis potențialilor membri, notează Financial Times. Organismul a fost conceput inițial ca parte a eforturilor președintelui SUA de a crea un […] © G4Media.ro.
