Bursele europene au închis joi în creştere după ”un cadru de acord” al lui Trump privind Groenlanda şi retragerea tarifelor

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, explică, joi, că România nu poate asista pasivă la schimbările care au loc la nivel mondial şi cricică faptul că ţara noastră ”nu are poziţii asumate aproape pe niciun subiect, nu-şi trasează nici măcar singură direcţia, se aliniază la poziţiile altora şi pluteşte în derivă pe o mare deschisă şi furtunoasă”. Liderul UDMR crede că este prioritară apartenenţa la NATO şi UE, însă este necesară şi încheierea unor noi parteneriate. ”Devine cu atât mai important pentru preşedinte să ridice nivelul politicii externe a României şi să obţină rezultate care să ofere securitate şi să asigure relevanţă”, a mai transmis liderul UDMR.