Putin afirmă că ar putea dona 1 miliard de dolari „Consiliului pentru Pace” al lui Trump dacă SUA deblochează activele ruseşti

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, la finalul Consiliului European extraordinar, că concluzia unanimă a fost de solidaritate cu Danemarca şi Groenlanda şi intenţia UE în coordonare cu NATO, de a investi pentru apărarea zonei arctice. În plus, s-a decis prelungirea cu şase luni a suspendării introducerii tarifelor UE pentru SUA. Preşedintele a mai spus că s-a decis că e nevoie, atât de la nivelul Uniunii Europene cât şi de la nivelul statelor care au fost invitate în Carta pentru Pace, de o negociere cu Statele Unite în ceea ce priveşte carta acestei coaliţii astfel încât ea să fie în concordanţă cu angajamentele internaţionale pe care fiecare dintre state şi Uniunea Europeană şi le-a luat, carta ONU şi toate celelalte.