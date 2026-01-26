Peste 100 de intervenții ale Salvamont în ultimele 24 de ore / 34 de persoane au ajuns la spital
G4Media, 26 ianuarie 2026 08:20
Național Salvamont a primit duminică 104 apeluri de urgență într-o singură zi. Sinaia și Lupeni, cele mai solicitate zone, anunță Mediafax. Salvamontiștii au intervenit de 104 ori în ultimele 24 de ore pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate în munți. Cele mai multe intervenții în Sinaia și Lupeni. Salvamont Sinaia a primit 16 apeluri, cele […] © G4Media.ro.
Lovitură neașteptată după ruptura de Alcaraz: Juan Carlos Ferrero se întoarce în sport, dar nu în tenis # G4Media
Juan Carlos Ferrero, fostul antrenor de lungă durată al lui Carlos Alcaraz, a anunțat revenirea în sport la doar două luni după despărțirea de liderul ATP. Surprinzător este însă faptul că Ferrero îl va pregăti pe Angel Ayora, un tânăr jucător de golf. Juan Carlos Ferrero îl va pregăti din punct de vedere mental pe […] © G4Media.ro.
Familia de doctori români care schimbă retorica medicală în Craiova: o nouă investiție într-un ambulatoriu ultramodern la Spitalul Onioptic Medical # G4Media
În România, sistemul medical este supus unei presiuni uriașe. Spitalele sunt puține, supra aglomerate, timpii de așteptare sunt din ce în ce mai lungi, iar prea mulți pacienți ajung la internare pentru probleme care puteau fi tratate mai ușor, mai rapid și mai ales mai devreme. Deși am asistat cu toții la dezvoltarea economică a […] © G4Media.ro.
Republica Moldova pregătește reforma administrativă cu mai puține primării. În România, subiectul e tabu din cauza primarilor care nu vor să-și piardă puterea # G4Media
Reforma administrației publice locale din Republica Moldova, demarată de guvern prin consultări cu primarii, urmărește scăderea numărului de primării prin comasări, a anunțat deputata PAS Larisa Voloh, vicepreședinta Comisiei administrație publică. Ea a explicat pentru agenția IPN, citată de Rador, că noul model administrativ va permite investiții mai mari și servicii publice mai accesibile pentru […] © G4Media.ro.
Regimul separatist din regiunea transnistreană devine tot mai nesustenabil din punct de vedere economic, în condițiile în care lipsa gazului gratuit, furnizat anterior de Gazprom, sufocă economia locală. Opinia aparține expertului WatchDog, Eugen Muravschi, citat de agenția IPN. Potrivit lui Muravschi, industria din stânga Nistrului și-a redus drastic activitatea, iar centrala de la MGRES nu […] © G4Media.ro.
România, Polonia și Finlanda vor găzdui „zone automatizate” a NATO de apărare la granița cu Rusia. Drone, roboți și vehicule de luptă autonome # G4Media
NATO intenționează să-și consolideze apărarea la granițele europene cu Rusia în următorii doi ani, în special prin crearea unei „zone automatizate” de apărare dotate cu echipamente aproape fără trupe, a declarat un general german citat de La Libre Belgique. Primele elemente sunt deja testate în proiecte pilot din Polonia și România. Acest plan de apărare […] © G4Media.ro.
AC Milan a bifat doar o remiză, scor 1-1, pe terenul celor de la AS Roma, iar rezultatul îi convine de minune lui Cristi Chivu. După meciul de pe Olimpico, Inter s-a distanțat la cinci puncte în fruntea ierarhiei din Serie A. După o primă repriză „albă” în care Roma a dominat în multe momente […] © G4Media.ro.
România și alte 10 țări UE cer ca Ucraina să poată utiliza împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru a cumpăra arme și din Marea Britanie # G4Media
Un grup de unsprezece țări ale UE, condus de Olanda și din care face parte și România, face presiuni pentru ca Ucraina să poată utiliza împrumutul european de 90 de miliarde de euro pentru a achiziționa arme și din Regatul Unit, transmite agenția italiană ANSA, citată de Rador. Inițiativa vine în contextul discuțiilor în curs […] © G4Media.ro.
Avioane Craiova, la un pas să piardă opt milioane de euro / Trebuie să livreze primele avioane IAR 99 modernizate în februarie / Ministrul Apărării: “Există un contract între un prost și un șmecher” # G4Media
Dacă Avioane Craiova nu va livra până la jumătatea lunii viitoare primele avioane IAR 99 modernizate, va plăti Armatei peste 8 milioane de euro şi, foarte probabil, va fi în pragul falimentului, anunță TVR. Întârzierile de până acum au fost cauzate de un alt contract pe care firma din Craiova îl avea cu o societate […] © G4Media.ro.
Un sfert din studenții europeni au și joburi în paralel cu cursurile. România – la coada clasamentului # G4Media
Unul din patru studenți din Europa studiază și lucrează, probabil pentru a-și plăti studiile, arată o statistică citată de agenția italiană ANSA. România și Italia se află pe ultimele locuri în acest clasament Eurostat. În 2024, 25,4% dintre tinerii europeni (cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) au lucrat în timpul studiilor. 71,4% […] © G4Media.ro.
Avertisment al medicilor români privind testele de sarcină: „Am avut pacientă de 48 de ani convinsă că se îngrășa de la menopauză. În realitate, era însărcinată” # G4Media
Timp de generații, cea mai frecventă metodă prin care femeile își dădeau seama că ar putea fi însărcinate era întârzierea menstruației. În prezent însă, această regulă simplă nu mai este întotdeauna valabilă, susține medicii, relatează Ziarul de Iași. Specialiștii atrag atenția că sarcina poate fi confundată ușor cu o menstruație aparent normală sau cu o […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV “The Cuba Expert” despre cele două mișcări prin care Trump vrea să dea peste cap regimul de la Havana # G4Media
Administrația Trump face eforturi serioase pentru o schimbare de regim în Cuba în 2026, potrivit mai multor relatări din presa de peste ocean. Una dintre tactici se concentrează pe tăierea totală a livrărilor de petrol – posibil chiar printr-o blocadă navală – pe baza ideii că energia este principalul punct de presiune. Un alt plan afirmă […] © G4Media.ro.
Un sat din Slovacia nu mai vrea să fie în patrimoniul UNESCO / Viața rurală tradițională a devenit imposibilă din cauza turiștilor / „Suntem prizonieri în propriile case” # G4Media
Micul sat Vlkolínec din Slovacia vrea să renunțe la statutul de patrimoniu mondial UNESCO. O decizie șocantă pentru o distincție considerată onoare supremă la nivel global, anunță Mediafax. Satul izolat din munții Fatra Mare s-a săturat de turiștii curioși. Statutul de patrimoniu mondial a transformat așezarea într-un „muzeu în aer liber mort”, se plâng locuitorii […] © G4Media.ro.
Istoricul Cristian Vasile spune într-un interviu acordat Deutsche Welle că nici partidele istorice nu au înțeles ce se întâmplă cu Educația, cu nevoia cunoașterii de către tineri a trecutului comunist. Rep: Domnule Cristian Vasile, potrivit ultimelor sondaje de opinie, aproape jumătate dintre tineri consideră că regimul comunist „a fost un lucru bun“. Nu au trăit nici […] © G4Media.ro.
Prețul aurului, la un nou record / A depășit pragul de 5.000 de dolari pe uncie / ”Prețurile vor atinge un nivel maxim de aproximativ 5.500 de dolari în cursul acestui an” # G4Media
Luni dimineață, prețul aurului a atins un nou nivel record: a depășit pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul tensiunilor geopolitice crescânde care au determinat investitorii să se îndrepte către active sigure, potrivit Reuters, notează Mediafax. La momentul redactării știrii, prețul spot al aurului a crescut cu 1,42%, ajungând la 5.049,72 dolari pe […] © G4Media.ro.
Mihai Fifor (PSD) îi cere demisia lui Bolojan: Ești un kamikaze, nu un erou pe cal alb / ”Este o țară capturată de cineva care sigur nu se topește de dragul românilor” # G4Media
Deputatul PSD Mihai Fifor îi cere demisia premierului Ilie Bolojan: „Când (…) 73% declară că nu mai au nicio încredere în tine, nu te mai pregătești de „încă o asumare”. Te pregătești de plecare”, spune Fifor, citat de Mediafax. Deputatul PSD spune că atunci când când 76% dintre români îți spun că țara se îndreaptă […] © G4Media.ro.
Preşedinta interimară a Venezuelei cere SUA să stea departe de țară: „Destul cu ordinele Washingtonului” / ”Destul cu puterile străine” # G4Media
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a îndemnat duminică Statele Unite să stea departe de la politica ţării sale, pe care preşedintele american Donald Trump a declarat că vrea să o dicteze, transmite Agerpres, care preia AFP. „Destul cu ordinele de la Washington către politicienii venezueleni. Să lăsăm politica venezueleană să ne rezolve divergenţele şi […] © G4Media.ro.
Fulgerul loveşte o manifestaţie a susținătorilor fostului președinte Bolsonaro în capitala Braziliei / 30 de persoane rănite # G4Media
Cel puţin 30 de persoane au fost rănite după ce un fulger a lovit duminică, la Brasilia, în apropierea unui miting al susţinătorilor fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, au informat pompierii, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Mii de manifestanţi s-au adunat pe o ploaie torenţială în jurul unei pieţe din […] © G4Media.ro.
Ministrul Apărării revine asupra „patriotismului” lui Ceaușescu: A distrus destine, a sufocat libertatea, a ruinat economia și dezvoltarea și a condamnat o țară întreagă la frică și izolare. Altfel, admit că puteam să încadrez și să nuanțez mult mai bine răspunsul # G4Media
Radu Miruță a venit cu mai multe precizări după ce a fost acuzat că l-ar fi lăudat indirect pe Ceaușescu, precizând că „sacrificarea bunăstării, a libertății ori a demnității umane pentru un proiect personal de putere nu poate fi vreodată patriotism”. „Am primit mai multe întrebări de ce nu am răspuns „tăios” la Digi24 când […] © G4Media.ro.
FCSB, demolată pe teren propriu de CFR Cluj, scor 1-4. Campioana României, tot mai departe de play-off # G4Media
FCSB a înregistrat a treia înfrângere la rând în 2026, duminică seară, în fața celor de la CFR Cluj, scor 1-4, în Superliga României, și șansele Campioanei României la play-off încep să scadă considerabil. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Fostul președinte american Barack Obama afirmă că valorile fundamentele ale SUA sunt „atacate” şi le cere compatrioţilor săi să se trezească după uciderea unui infirmier american de către agenții de imigrație # G4Media
Fostul preşedinte american Barack Obama a calificat duminică moartea lui Alex Pretti, un infirmier american ucis de agenţi federali sâmbătă la Minneapolis, drept o „tragedie cutremurătoare” şi a lansat un apel la trezire către toţi americanii în faţa „atacurilor” comise împotriva valorilor fundamentale ale SUA, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Fostul preşedinte […] © G4Media.ro.
Peste 1.300 de clădiri din Kiev continuă să nu dispună de încălzire după atacurile ruseşti, potrivit primarului Vitali Kliciko # G4Media
Peste 1.300 de clădiri de apartamente din capitala ucraineană Kiev continuă să nu dispună de încălzire după atacurile ruseşti cu rachete şi cu drone din această săptămână, a declarat duminică primarul Vitali Kliciko, relatează agenția de știri Reuters. Rusia şi-a intensificat puternic bombardamentele asupra sistemului energetic din Ucraina după ce a invadat ţara vecină în […] © G4Media.ro.
Primarul general despre situația actuală a Capitalei: „Situația este dezastruoasă. Bucureștiul are un buget de bazar și mai are doar 5 milioane de lei în cont” # G4Media
Ciprian Ciucu a spus că situația financiară a Primăriei Capitalei este dezastruoasă, cu un buget lunar de doar 5 milioane de lei și datorii uriașe la STB și ANAF, scrie Mediafax. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat duminică seara la Antena 3 situația dificilă cu care se confruntă bugetul Primăriei Municipiului București. El […] © G4Media.ro.
Manchester United și-a continuat trendul ascendent de la venirea lui Michael Carrick pe banca tehnică și a învins liderul Arsenal Londra într-un meci de foc disputat în etapa a 23-a din Premier League, duminică, pe Emirates, scor 3-2. După ce londonezi au deschis scorul în minutul 27 prin autogolul lui Lisandro Martinez, oaspeții au reușit […] © G4Media.ro.
Cel puţin 80 de deţinuţi politic au fost eliberaţi duminică în Venezuela, sub presiunea Statelor Unite # G4Media
Cel puţin 80 de deţinuţi politic au fost eliberaţi duminică în Venezuela, unde un proces de eliberare a acestora avansează încet sub presiunea Washingtonului, a anunţat ONG-ul Foro Penal, relatează agenția de știri AFP, transmite Agerpres. „Cel puţin 80 de deţinuţi politic, ale căror cazuri le verificăm, au fost eliberaţi astăzi în întreaga ţară. Este […] © G4Media.ro.
Volodimir Zelenski susţine că documentul american ce privește garanţiile de securitate pentru Ucraina este 100% finalizat # G4Media
Documentul american privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat şi Kievul aşteaptă un moment şi un loc pentru ca acesta să fie semnat, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei vizite la Vilnius, precizând în acelaşi timp că discuţiile din weekend cu Rusia s-au soldat cu unele progrese, relatează agenția […] © G4Media.ro.
Președintele PNL Iași: Ministrul Radu Miruță trebuie sa-și ceară scuze urgent pentru declarațiile admirative de astăzi la adresa dictatorului Nicolae Ceaușescu # G4Media
Deputatul PNL Alexandru Muraru a condamnat în termeni duri afirmațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, care într-un interviu la Digi24 a declarat că, după regimul Ceașescu, „România o duce mai bine astăzi”. „Explicațiile ministrului Apărării privind posibilitatea de a considera regimul și figura lui Nicolae Ceaușescu drept patriotice sunt profund problematice și nu pot rămâne fără […] © G4Media.ro.
Protest în faţa locuinţei bunicului minorului de 13 ani implicat în crima din localitatea timișeană Cenei / Zeci de oameni cer ca băiatul implicat în uciderea lui Mario „să fie dat afară din sat şi să fie închis” # G4Media
Zeci de persoane protestează, duminică seara, în localitatea Sânmihaiu Român, în faţa casei bunicului minorului de 13 ani implicat în uciderea băiatului de 15 ani din localitatea Cenei, transmite Agerpres. Oamenii cred că minorul ar fi adăpostit aici şi cer ca şi acesta să răspundă penal pentru implicarea în uciderea lui Mario, chiar dacă are […] © G4Media.ro.
Peste trei sferturi (76%) dintre români consideră că ţara noastră se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 19% apreciază că direcţia este una bună, relevă un sondaj de opinie realizat de CURS la nivel naţional în luna ianuarie, transmite Agerpres. În ipoteza organizării unor alegeri parlamentare duminica viitoare, AUR ar obţine 35% din […] © G4Media.ro.
FC Barcelona revine pe primul loc în LaLiga după succesul cu Oviedo / Lamine Yamal, super-gol # G4Media
FC Barcelona a revenit pe primul loc în LaLiga după ce s-a impus pe teren propriu în compania lui Real Oviedo, scor 3-0, duminică, în etapa a 21-a din campionatul Spaniei. Prima repriză a fost una cenușie pentru Barcelona, echipă care nu a înregistrat nici un șut pe poartă până la ultima fază a celor […] © G4Media.ro.
Declarație controversată a ministrului Apărării, care aduce argumente despre „patriotismul” lui Nicolae Ceaușescu: „Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi” # G4Media
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a făcut o serie de declarații controversate în cadrul emisiunii În Fața Ta, de la Digi24, după ce a fost întrebat dacă, în opinia sa, Nicolae Ceaușescu poate fi considerat sau nu patriot. Răspunsurile ministrului au stârnit reacții în platou, iar jurnaliștii au simțit nevoia să clarifice public ce a însemnat […] © G4Media.ro.
FOTO Accident rutier produs între două autoturisme, cu șapte ocupanți, pe DJ 106, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului / O persoană se află în stop cardio-respirator / A fost activat Planul Roșu de Intervenție # G4Media
Salvatorii intervin duminică, 25 ianuarie, pe DJ 106, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului, la un accident rutier soldat cu rănirea gravă a unei persoane. Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, au transmis reprezentanii ISU Sibiu. „De urgență, la locul […] © G4Media.ro.
Un congresman democrat din SUA, victimă a unui atac rasist / A fost atacat de un bărbat care i-a spus că Donald Trump îl va deporta # G4Media
Congresmanul din Florida, Maxwell Alejandro Frost, a declarat că a fost agresat de un bărbat care a spus că Donald Trump îl va deporta, la o petrecere din timpul festivalului de film Sundance din Utah, scrie Mediafax. „Noaptea trecută, am fost agresat de un bărbat la Festivalul Sundance care mi-a spus că Trump avea de […] © G4Media.ro.
Jay Vine a câștigat Turul Down Under, primul al sezonului, după ce s-a ciocnit de un cangur # G4Media
Ciclistul australian Jay Vine a câștigat Turul Down Under, primul din World Tour 2026, în ultima etapă, respectiv a cincea, duminică, după ce a fost doborât de un cangur pe parcursul acesteia. Vine a fost aruncat de pe bicicletă după ce doi canguri mari au sărit pe șosea într-o porțiune de mare viteză, cu aproximativ […] © G4Media.ro.
Amenzi ce totalizează 37.000 de lei aplicate de jandarmi la manifestările de Ziua Unirii Principatelor de la Focşani și Iași # G4Media
Jandarmii vrânceni au aplicat sancţiuni în valoare totală de 10.000 de lei, în contextul manifestărilor prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române desfăşurate în municipiul Focşani, transmite Agerpres. „Opt persoane au fost sancţionate cu amenzi în valoare totală de 9.000 lei pentru instigarea, iniţierea sau recurgerea la alte manifestări cu intenţia de zădărnicire ori tulburare a […] © G4Media.ro.
Peste 700.000 de locuinţe au rămas fără curent electric în Statele Unite în urma unei furtuni de iarnă extrem de puternice # G4Media
O furtună de iarnă de amploare care a lovit SUA a lăsat deja sute de mii de gospodării fără curent electric şi urmează să lovească mai târziu în cursul zilei de duminică New York, Philadelphia şi Washington, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Statele Mississippi, Louisiana şi Texas sunt cele mai afectate, cu […] © G4Media.ro.
Regula „24 de ore” salvează relații, dar experții avertizează că nu funcționează fără acest pas esențial # G4Media
Există un termen-limită și pentru nemulțumirile din cuplu. Aceasta este logica din spatele „regulii de 24 de ore”, o strategie devenită virală care promite să oprească certurile prelungite și chiar să salveze relații aflate pe marginea prăpastiei, scrie The New York Post. Ideea este simplă: dacă partenerul a făcut ceva care te-a deranjat, adu subiectul […] © G4Media.ro.
Menopauza este cunoscută mai ales pentru bufeuri și schimbări de dispoziție, însă poate veni și cu o serie de simptome mai puțin discutate, inclusiv modificări ale pielii, scrie Fox News. Studiile arată că majoritatea femeilor se confruntă cu probleme dermatologice pe măsură ce înaintează în vârstă, în special cu una pe care multe nu au […] © G4Media.ro.
Emisarii americani fac presiuni asupra Israelului să redeschidă punctul de trecere de la Rafah, între Gaza și Egipt # G4Media
Emisarii preşedintelui american Jared Kushner şi Steve Witkoff l-au îndemnat pe premierul israelian să redeschidă pasajul frontalier de la Rafah între Gaza şi Egipt, cu prilejul unor convorbiri de la Ierusalim, au relatat duminică media israeliene, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres. Ali Shaath, numit recent administrator al Gaza în cadrul planului lui […] © G4Media.ro.
Zeci de arestări în Regatul Unit după pătrunderea unor manifestanţi într-o închisoare londoneză # G4Media
Nu mai puţin de 86 de persoane au fost arestate sub suspiciunea de intruziune după ce manifestanţi au pătruns în incinta unei închisori londoneze în semn de susţinere a unui propalestinian aflat în greva foamei, a anunţat duminică poliţia britanică, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Grupul „protesta în semn de susţinere a […] © G4Media.ro.
Răspunsul poate depinde de motivul pentru care o faci, în primul rând. Într-un studiu recent care a folosit smartphone-uri pentru a urmări obiceiurile de somn ale peste 21.000 de adulți din întreaga lume, timp de șase luni, cercetătorii au observat o tendință poate deloc surprinzătoare. După mai mult de jumătate dintre nopțile analizate, participanții au […] © G4Media.ro.
Comitetul Politic al USR a validat propunerile de modificare a statutului care vor fi dezbătute la Congres # G4Media
Comitetul Politic al USR a dezbătut duminică, 25 ianuarie, timp de patru ore, aproape 100 de amendamente și propuneri de îmbunătățire a statutului partidului. „Procesul de dezbatere s-a desfășurat într-un cadru transparent, democratic și incluziv, reflectând consensul majoritar asupra nevoii de reformă și modernizare a partidului, în acord cu realitățile politice actuale și cu obiectivul […] © G4Media.ro.
Ministrul Apărării: România va produce arme de asalt / Infanteria va fi dotată cu o mașină de luptă de ultimă generație / 21 de proiecte finanțate prin SAFE vizează înzestrarea armatei și cumulează 11,68 miliarde de euro # G4Media
Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit într-un interviu pentru Digi24 despre investițiile în apărare pe care România le va face în 2026, dar și despre principalele obstacole care ne împiedică să accesăm fondurile europene prin programul SAFE. „Din cele 34 de proiecte care acoperă tot spectrul, 21 sunt pentru înzestrarea pură a armatei. Cumpărăm, producem, […] © G4Media.ro.
Narcisismul a devenit un termen-umbrelă folosit pentru a descrie o gamă largă de comportamente frustrante. Iată câteva concepții greșite despre ce înseamnă, de fapt, conform The New York Times. Pe TikTok, nu duc lipsă sfaturile despre cum să identifici un narcisist. Caută „agresivitatea pasivă”, sugerează un influencer. Un narcisist este cineva care „creează dependență emoțională”, […] © G4Media.ro.
Nominalizările pentru Premiile Oscar 2026 au fost anunțate. Candidații din toate cele 24 de categorii ale celei de-a 98-a ediții a Premiilor Academiei Americane de Film au fost dezvăluiți joi dimineață, în cadrul unei prezentări live organizate la Samuel Goldwyn Theater al Academiei, în Los Angeles, scrie ABC News. Actrița nominalizată la Oscar Danielle Brooks […] © G4Media.ro.
Pe măsură ce igiena somnului devine un adevăr general acceptat, tot mai mulți adulți apelează la consultanți one-to-one pentru sprijin. Înainte de a apela la un coach de somn pentru adulți, Thorsten petrecuse nenumărate ore răsfoind sfaturi online despre cum să doarmă mai bine, scrie The Guardian. A citit și a pus în practică aproape […] © G4Media.ro.
Ciudata campanie de lansare a primului sortiment nou de Nutella din ultimii 60 de ani / Compania Ferrero pare că testează piața # G4Media
Anunțată deja încă de anul trecut, Nutella Peanut a celebrei companii Ferrero pare să fi ales o strategie contraintuitivă pentru a își face debutul pe piață. Prima Nutella nouă în decurs de 60 de ani, noua versiune combină Nutella clasică și untul de arahide și ar fi trebuit să se lanseze inițial pe piața americană […] © G4Media.ro.
Autorităţile din regiunea rusă Murmansk, situată aproape în întregime în regiunea arctică, au declarat duminică starea de urgenţă din cauza întreruperilor de curent la scară largă, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „În ciuda faptului că au lucrat non-stop, specialiştii de la Rosseti (compania naţională de electricitate) nu au reuşit să restabilească alimentarea […] © G4Media.ro.
Investiţiile străine directe în Germania s-au dublat şi chiar mai mult în 2025 faţă de 2024, depăşind investiţiile germane în străinătate pentru prima dată în ani de zile, ca urmare a politicilor haotice din SUA, a remarcat duminică Institutul Economic German (IW), informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Grupul de experţi pro-business a […] © G4Media.ro.
Proprietarii de baruri și experții în sănătate comportamentală spun că munca remote și noile priorități au redefinit socializarea de după serviciu. Happy hour-ul era, odinioară, un motor sigur pentru baruri și restaurante. De la pandemia de Covid-19 încoace, această certitudine s-a estompat, scrie Fox News. Munca de la distanță, programele flexibile și schimbarea obiceiurilor sociale […] © G4Media.ro.
