Procurorul din dosarul medical Colectiv se pensionează la nici un an după ce a preluat cazul. Nu e primul

06:50

Ce ne ține la distanță unii de alții și ce ne-ar ajuta să fim mai uniți? Întrebarea m-a urmărit de când am revenit, acum un an, în micul meu oraș turistic, Călimănești. Am vorbit cu mai mulți oameni care trăiesc aici, încercând să aflu răspunsul. The post Singurătate în comunitate: un oraș mic în care „nu avem cum să ne găsim” appeared first on Snoop.