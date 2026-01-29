„Viața e mai frumoasă decât visele!” Bodø/Glimt a scris istorie în Champions League, deși a venit din vacanță

22:10

Mihai Stoica a tras un semnal uriaş de alarmă şi s-a plâns de comportamentul unor jucător de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor este de părere că banii şi faima au dus la schimbări în comportamentul acestora, lucru care a dus la mari probleme din punct de vedere sportiv la campioana ultimelor două […] The post Mihai Stoica i-a “urecheat” pe jucătorii de la FCSB din cauza comportamentului: “Înainte dădeai «bună ziua» și la clanțe” appeared first on Antena Sport.