Marocul mobilizează armata pentru a evacua mii de persoane din cauza inundaţiilor
Rador, 31 ianuarie 2026 22:10
Marocul a mobilizat unități de salvare ale armatei pentru a ajuta la evacuarea a mii de persoane după ce inundațiile provocate de ploile torențiale și creșterea nivelului râurilor au afectat părți din nord-vestul țării, a informat sâmbătă televiziunea marocană de stat. Săptămâni de ploi abundente, combinate cu eliberarea apei dintr-un baraj aproape plin din apropiere, […]
Acum 15 minute
22:30
Primarul oraşului Chicago a cerut poliţiei să investigheze orice încălcări comise de agenţii federali de la imigrări # Rador
Primarul orașului american Chicago, Brandon Johnson, a semnat un ordin executiv prin care dispune departamentului de poliție al orașului să investigheze orice presupusă activitate ilegală a agenților federali de imigrare (ICE) și să îi trimită pe aceștia în judecată, dacă este necesar, a anunțat sâmbătă biroul său de presă. „Prin ordinul de astăzi, avertizăm ICE […]
22:30
Premierul Italiei susţine că „nu arată ca un înger” după o restaurare controversată a frescei unei bazilici din Roma # Rador
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a glumit sâmbătă şi a spus că ea „nu arată ca un înger”, declaraţie făcută după ce recenta restaurare a frescei unei biserici din Roma a atras atenţia publicului. Presa italiană a subliniat asemănarea izbitoare a premierului italian cu chipul unui heruvim pictat în capela bazilicii San Lorenzo, situată la doar […]
Acum 30 minute
22:20
Danezii protestează la Copenhaga faţă de remarcile preşedintelui SUA privind veteranii danezi # Rador
Sute de danezi s-au adunat sâmbătă în fața Ambasadei Statelor Unite din Copenhaga pentru a-și exprima sprijinul față de veteranii care au declarat că s-au simțit insultați de comentariul președintelui american Donald Trump, potrivit căruia aliații europeni s-au ținut „departe de linia frontului” în războiul din Afganistan. Danemarca, cu o populație de numai 2% din […]
Acum o oră
22:10
22:10
Qatar şi Egipt au condamnat ceea ce au numit „încălcările repetate ale armistiţiului din Fâşia Gaza de către Israel”, după ce atacurile aeriene israeliene au provocat moartea a cel puţin 30 de persoane în enclava palestiniană. Qatar a declarat că atacurile sunt „escaladări periculoase”. Locuitorii din Fâşia Gaza au descris atacurile ca fiind cele mai […]
22:10
Patru clădiri cu risc seismic din București vor intra în proces de consolidare și reabilitare # Rador
Primăria capitalei anunță că patru clădiri cu risc seismic, vechi de peste 100 de ani, vor intra în proces de consolidare și reabilitare. Este vorba despre Pinacoteca Bucureștiului de pe strada Lipscani și de fostul Palat Creditul Rural din apropierea Pieței Universității, dar și de două blocuri de locuințe – unul de pe Calea Griviței […]
22:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina așteaptă mai multe informații din partea Statelor Unite cu privire la viitoarele negocieri de pace și se așteaptă ca noi întâlniri să aibă loc săptămâna viitoare. „Suntem în contact permanent cu partea americană și așteptăm detalii concrete din partea lor cu privire la viitoarele întâlniri. Ne […]
22:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit despre reforma companiilor de stat, la trei luni de la preluarea mandatului # Rador
Companiile de stat pot fi restructurate, dar acest lucru nu se face prin gesturi bruște sau decizii luate pe genunchi – spune vicepremierul Oana Gheorghiu. Într-un mesaj pe rețelele sociale la trei luni de la preluarea mandatului, ea vorbește despre zeci de ani de ineficiență, pierderi și blocaje în sectorul public care au produs incertitudine […]
Acum 4 ore
19:50
Peste două miliarde de lei este valoarea măsurilor asiguratorii aplicate și a prejudiciilor recuperate de polițiștii de investigare a criminalității economice, anul trecut # Rador
Peste două miliarde de lei este valoarea măsurilor asiguratorii aplicate și a prejudiciilor recuperate de polițiștii de investigare a criminalității economice în urma acțiunilor de anul trecut. Oamenii legii au făcut mai bine de 4.000 de percheziții domiciliare în cadrul acțiunilor pentru administrarea probatoriului în dosare penale. Potrivit poliției, în 2025, peste 11.000 de persoane […]
19:40
Consiliul de conducere al Societății Timișoara* a stabilit premiile pe anul 2025. Premiul „Speranța”: Victor Rebengiuc și Raluca Moroșanu Premiul „Speranţa“ se acordă „Pentru cea mai însemnată contribuţie la instaurarea democraţiei, destrămarea structurilor comuniste şi menţinerea speranţei în România“. Premiul „Secera și ciocanul”: Lia Savonea și Elena Costache Premiul „Secera şi ciocanul“ se acordă „Pentru […]
19:40
Au fost realizate aproape trei sferturi din totalul locurilor noi în creșe, asumate prin PNRR (Cseke Attila) # Rador
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunță că au fost realizate aproape trei sferturi din totalul locurilor noi în creșe, asumate prin PNRR: 3.220 din 4.500. Astăzi, la Lugoj a fost inaugurată o nouă unitate, cea cu numărul 51, în cadrul programului guvernamental național coordonat de minister. Creșa va găzdui 110 copii și dispune de spații și […]
Acum 6 ore
18:40
Volumul „Invincibila – Ana Aslan, de la cercetare la diplomația medicală”, semnat de Anca Elena Ștefan, Aurelia Lăpușan și Ștefan Lăpușan, propune o abordare riguroasă și nuanțată a uneia dintre cele mai influente personalități ale științei medicale românești din secolul al XX-lea. Autorii realizează o analiză contextualizată a parcursului profesional, intelectual și uman al Anei […]
18:40
Într-un spital din Australia, un câine de terapie aduce zâmbete şi îi ajută pe oamenii să uite de suferință # Rador
Într-un spital din Australia, un câine de terapie aduce zâmbete acolo unde de multe ori există doar neliniște și așteptare. Poppy, o femelă Golden Retriever, îi ajută pe oamenii să uite, măcar pentru câteva clipe, de suferință. Într-o secție din Brisbane, Poppy vizitează zilnic pacienții cu boli terminale. Prezența ei creează momente de bucurie și […]
18:10
Ministerul Educației nu are încă un titular, deși premierul Ilie Bolojan estima că va face o nominalizare până la finalul acestei luni # Rador
Ministerul Educației nu are încă un titular, deși premierul, care asigură interimatul, estima că va face o nominalizare până la finalul acestei luni. Președintele Nicușor Dan afirma zilele trecute într-un interviu că e un act de curaj pentru cineva să fie ministru al Educației, pentru că sunt multe probleme care trebuie gestionate. Ieri, purtătoarea de […]
Acum 8 ore
14:50
Şeful DSU, Raed Arafat, consideră că și România trebuie să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare # Rador
Şeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, consideră că a venit momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare. Într-o postare pe internet, el spune că a reflectat asupra acestui […]
14:50
Salvamotiștii hunedoreni avertizează asupra riscului însemnat de avalanșe în zona montană înaltă a masivelor Parâng-Șureanu, precum și în munții Godeanu și Țarcul, în special la peste 1.800 de metri altitudine, dar nu este exclusă formarea unor avalanșe de medii dimensiuni și la altitudini mai joase. Salvatorii montani spun că, deși tasat ușor în ultimele zile, […]
Acum 12 ore
14:40
Nu, Athika Ahmed nu este ambasador al sănătății cu statut oficial în Marea Britanie, este doar un voluntar pentru educarea fetelor din comunitatea musulmană # Rador
O dezinformare care a prilejuit un val de atacuri rasiste și xenofobe pe rețelele sociale din întreaga lumea a ajuns și la utilizatorii din România, cu accent pe decăderea Europei sub efectul ”globaliștilor woke”. CONTEXT O tânără studentă la medicină care lucrează ca voluntar pentru a ajuta tinerele fete și femei musulmane să depășească stigmatizarea […]
14:40
Non, Athika Ahmed n’est pas ambassadrice de la santé avec un statut officiel au Royaume-Uni ; elle est seulement bénévole, impliquée dans l’éducation des filles issues de la communauté musulmane. # Rador
Une désinformation qui a déclenché une vague d’attaques racistes et xénophobes sur les réseaux sociaux à travers le monde a également atteint les utilisateurs en Roumanie, en mettant l’accent sur la prétendue décadence de l’Europe sous l’influence des « globalistes woke ». CONTEXTE Une jeune étudiante en médecine, qui travaille comme bénévole pour aider les […]
13:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a audiat deja rapoartele premierului Iulia Sviridenko și ale ministrului energiei, Denis Șmihal, privind situația din sistemul energetic al ţării. „Toate măsurile de reacţie necesare la nivelul sistemului energetic ucrainean sunt în vigoare, iar lucrările de restabilire sunt în desfășurare. Obiectivul este stabilizarea situației în cel mai scurt […]
13:30
Cel puţin 12 persoane au murit în Fâşia Gaza, în urma unor atacuri aeriene ale Israelului (Ministerul Sănătăţii) # Rador
Atacurile aeriene israeliene din Fâșia Gaza au ucis cel puțin 12 persoane, a anunțat Ministerul palestinian al Sănătății, precizând că se numără şi copii printre victimele cele mai recente ale violențelor care zguduie acordul fragil de încetare a focului. Un atac aerian a lovit un apartament din orașul Gaza, cauzând moartea a trei copii și […]
13:10
Magistrala de metrou M6, care va lega capitala de Aeroportul „Henri Coandă”, începe să prindă contur, potrivit datelor publicate de compania Metrorex. Proiectul este împărțit pe două secțiuni, lucrările pentru secțiunea din sud fiind mai avansate. Termenul estimat de finalizare este peste trei ani. Până atunci, însă, lucrările de suprafață îngreunează considerabil traficul pe DN1 […]
13:00
Ministerul Energiei de la Chişinău a anunţat că, din cauza problemelor grave înregistrate în reţeaua electrică din Ucraina, sâmbătă dimineaţă, la ora 10:42, „a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic”. Operatorul sistemului de transport al energiei electrice, Moldelectrica, lucrează la remedierea situaţiei, în unele localităţi tensiunea fiind […]
12:50
Preşedintele iranian afirmă că Trump, Netanyahu şi Europa au alimentat tensiunile în timpul protestelor din Iran # Rador
Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că liderii din Statele Unite, Israel și Europa au exploatat problemele economice ale Iranului, au incitat la tulburări și le-au oferit oamenilor mijloacele de a „sfâșia națiunea” în timpul recentelor proteste. Demonstraţiile la nivel naţional, care au durat două săptămâni și au început la sfârșitul lunii decembrie, pe […]
12:10
Sindicatele din învățământ vor să declanșeze o grevă, care ar urma să aibă loc în perioada simulărilor pentru Evaluarea națională și Bacalaureat # Rador
Sindicatele din învățământ vor să declanșeze o grevă și încep de luni să strângă semnături în acest sens. Protestul ar urma să aibă loc în perioada simulărilor pentru Evaluarea națională și Bacalaureat, care sunt programate în luna martie. Profesorii sunt nemulțumiți mai ales de creșterea normei didactice de la 18 la 20 de ore și […]
11:50
Administrația Națională de Meteorologie anunță că până mâine seară la ora 20:00 vor fi temperaturi deosebit de scăzute și ger în județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui, fiind deja în vigoare o atenționare cod galben. T otodată, de mâine seară și până luni dimineață la ora 10:00 va fi în vigoare un alt […]
11:30
Curtea de Apel București a amânat pronunțarea în dosarele în care se solicită suspendarea numirii la CCR a judecătorilor Mihai Busuioc și Dacian Dragoș # Rador
Curtea de Apel București a amânat din nou pronunțarea în dosarele în care se solicită suspendarea numirii la Curtea Constituțională a judecătorilor Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Instanța ar urma să dea o decizie pe 11 februarie, în aceeaşi zi în care este programată și ședința CCR, pentru dezbaterea reformei pensiilor de serviciu ale magistraţilor, […]
11:10
Președintele sârb a promulgat o serie de proiecte de legi care ar putea împiedica apropierea ţării de Uniunea Europeană # Rador
Președintele sârb a semnat o serie de proiecte de legi care ar putea zădărnici apropierea Serbiei de UE. Președintele sârb, Aleksandar Vučić, a semnat o serie de proiecte de legi ce vizează sectorul juridic, care ar putea împiedica negocierile ulterioare de aderare a țării la UE. Potrivit postului de televiziune sârb RTS, aceste documente modifică […]
10:50
Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că, în noaptea de 30 spre 31 ianuarie, Rusia a atacat cu 85 de drone. Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare 64 de drone inamice. Potrivit datelor furnizate de armată, de vineri seară, de la ora 17:40 şi până sâmbătă dimineață, rușii au lansat 85 de drone de […]
10:40
Ucraina şi România demarează o nouă etapă în cooperarea bilaterală pentru o infrastructură energetică rezilientă # Rador
Kievul și Bucureștiul au început o nouă etapă de cooperare menită să creeze o infrastructură energetică durabilă, capabilă să facă față provocărilor moderne de securitate din regiune – scrie Kyiv 24, raportând o discuţie între preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, şi omologul său român, Nicuşor Dan. Inițiativele comune vizează nu doar consolidarea sistemelor interne ale ambelor […]
10:20
Vicepreședintele Parlamentului European Nicolae Ștefănuță despre măsurile Guvernului referitoare la aparţinătorii persoanelor cu dizabilităţi # Rador
Eliminarea scutirilor de la impozitul local pentru aparținătorii persoanelor cu dizabilități este o măsură greșită, care lovește în familiile deja afectate de lipsa sprijinului statului, a declarat vicepreședintele Parlamentului European Nicolae Ștefănuță într-o conferință de presă susținută ieri la București. Oana Bâlă a urmărit declarațiile. Reporter: Eurodeputatul Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a criticat […]
10:00
15 kg de canabis, descoperite de poliţiştii vrânceni, într-un punct de lucru al unei firme de curierat internațional # Rador
Polițiştii vrânceni au descoperit alte 15 kg de canabis într-un punct de lucru al unei firme de curierat internațional, în continuarea anchetei privind traficul internațional de drog, prin care, la începutul săptămânii, aceeași cantitate de droguri fusese găsită într-un autoturism. Inspectoratul de Poliție Vrancea informează că doi bărbații ar fi procurat canabis din Spania, pe […]
Acum 24 ore
09:40
Fostul prezentator CNN Don Lemon afirmă că va transmite ştiri în continuare, în pofida arestării sale # Rador
Fostul prezentator al postului de televiziune CNN Don Lemon a promis că arestarea sa, în Statele Unite, nu îl va opri să relateze ştiri. El şi alte trei persoane au fost arestate de agenţi federali, în legătură cu un protest ce a avut loc în ianuarie într-o biserică din Minnesota, împotriva măsurilor federale anti-imigraţie din […]
09:20
Zelenski a confirmat că „armistiţiul energetic” a intrat în vigoare în noaptea de joi spre vineri # Rador
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că, în noaptea de joi spre vineri, aproape că nu au avut loc lovituri inamice asupra sectorului energetic ucrainean, cu excepția regiunii estice Donețk. „Această zi (vineri, n.r.) a început cu rapoarte din regiuni: în toate regiunile noastre, din noaptea de joi spre vineri, într-adevăr, nu au existat lovituri asupra […]
09:10
EVENIMENTE INTERNE – Administrație * Primăria Sectorului 1 şi o companie privată au lansat un proiect pilot de colectare a pieselor de mobilier vechi şi de donare a acestora către comunităţi defavorizate. Mobilierul va ajunge în comunităţile vulnerabile prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ce asigură identificarea beneficiarilor şi distribuirea mobilierului […]
08:50
O închidere parţială a activităţii guvernului american a intrat în vigoare, chiar dacă Senatul a adoptat vineri un acord de compromis. Închiderea activităţii va continua până când Camera Reprezentanţilor va aproba compromisul de finanţare, la şedinţa de luni. Democraţi susţinuţi de unii republicani au blocat tentativele anterioare de adoptare a unor legi de finanţare, din […]
08:30
Circulaţia rutieră se desfăşoară pe un carosabil umed în aproape toaţă ţara, iar pentru nord-vestul şi sudul României au fost emise avertizări de ceaţă şi vizibilitate redusă. Mai multe informații ne-au ofert Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Ramona Tudor: În județul Sibiu, pe Drumul Național 1, între localitățile Avrig și Sibiu, […]
08:20
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va avea, în urma reorganizării, o divizie de criptomonede, iar faptele pe care diverşi contribuabili aleg să le facă, ascunzându-le în partea de cripto, vor fi vizate de agenţie în perioada următoare, anunţă preşedintele ANAF, Adrian Nica. Potrivit acestuia, termenul de prescripţie este de cinci ani, deci timp suficient pentru […]
08:20
Secretarul general al ONU a declarat că organizaţia se află într-un risc de colaps financiar iminent, din cauza taxelor neplătite şi a reglementărilor bugetare ce au forţat organizaţia să returneze fonduri necheltuite pe care nu le-ar fi primit niciodată. Într-o scrisoare adresată ambasadorilor ONU, Antonio Guterres afirmă că este ameninţată implementarea programelor ONU. Un purtător […]
06:50
Nu există sărbătoare precum Carnavalul de la Veneția – o fuziune atemporală de artă, mister și eleganță, pe fundalul unuia dintre cele mai încântătoare orașe din lume. Pe măsură ce orașul prinde viață cu măști aurite, parade plutitoare și baluri mascate opulente, Carnevale di Venezia 2026 promite să fie o întoarcere spectaculoasă la grandoarea secolelor […]
Ieri
19:20
Senatul și Camera Deputaților sunt convocate pe 2 februarie pentru prima sesiune parlamentară din acest an # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 ianuarie) – Senatul și Camera Deputaților sunt convocate luni, 2 februarie, de la ora 16:00, pentru prima sesiune parlamentară din acest an. Până la adoptarea bugetului de stat, care trebuie mai întâi avizat de guvern, grupurile parlamentare din coaliția de guvernare urmează să-și stabilească prioritățile legislative și să discute măsurile ce […]
19:00
Comisia Europeană trimite România în fața Curții Europene de Justiție pentru depozitele neconforme de deșeuri # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Comisia Europeană trimite România în fața Curții Europene de Justiție pentru depozitele neconforme de deșeuri. Luna aceasta, executivul european a lansat nu mai puțin de nouă proceduri de infringement la adresa tării noastre. Bogdan Isopescu are detalii de la Bruxelles. Reporter: După […]
18:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Guvernul a aprobat o ordonanță de modificare a codului de procedură fiscală care clarifică aplicarea reducerii de 50% a impozitului pe proprietate pentru locuitorii din Rezervația Biosferei Delta Dunării și Munții Apuseni, recunoscute oficial ca zone defavorizate. Tot astăzi au fost adoptate […]
18:10
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere Cinematografia, considerată „a șaptea artă”, a parcurs un drum spectaculos în mai puțin de un secol și jumătate, transformându-se dintr-o simplă curiozitate tehnologică într-o industrie globală care modelează imaginația colectivă. Filmul nu mai este doar o formă de divertisment, ci un instrument de expresie culturală, politică și estetică, capabil să […]
18:10
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Conceptul de Sanctuary City (în traducere: oraș-sanctuar) a devenit, în ultimele decenii, un subiect central în dezbaterile privind imigrația, drepturile omului și relația dintre autoritățile locale și guvernele federale, în special în Statele Unite. Termenul desemnează orașe sau jurisdicții locale care adoptă politici menite să limiteze cooperarea cu autoritățile federale […]
18:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 ianuarie) – Pe 5 februarie (ora 19:00), aveți șansa de a-l aplauda la Sala Radio, alături de Big Band-ul Radio România dirijat de Simona Strungaru, pe celebrul pianist de jazz și compozitor american David Kikoski, laureat al premiului Grammy, care a lansat 20 de albume ca lider de trupă. David Kikoski […]
18:00
Costurile aferente dobânzilor la împrumuturile contractate de România vor exercita o presiune mare asupra bugetului (Kelemen Hunor) # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 ianuarie) – Realizator: Gabriela Mitrovici – Costurile aferente dobânzilor la împrumuturile contractate de România în anii precedenți vor exercita o presiune mare asupra bugetului din acest an, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor. El a precizat că valoarea cheltuielilor se ridică la 12 miliarde de euro. Kelemen Hunor: Asta înseamnă în […]
18:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 ianuarie) – FBI conduce acum ancheta asupra împușcării mortale a lui Alex Pretti în Minneapolis, iar Departamentul pentru Securitate Internă sprijină investigația, a relatat vineri CBS News, citând un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă.(REUTERS – 30 ianuarie)/aspanily/asalar
18:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 ianuarie) – Președintele Trump l-a nominalizat pe un critic vocal al Rezervei Federale pentru a prelua conducerea instituției. Kevin Warsh a fost guvernator al băncii centrale americane până în 2011. El îl va înlocui pe Jerome Powell, care s-a confruntat cu presiuni din partea președintelui Trump pentru a reduce dobânzile. Kevin […]
16:30
Realizator: Gabriela Mitrovici – Sindicatele din învățământ vor strânge semnături, începând de luni pentru declanșarea unei greve generale în perioada simulărilor pentru evaluarea națională și bacalaureat, care sunt programate în luna martie. Profesorii sunt nemulțumiți mai ales de creșterea normei didactice, de la 18 la 20 de ore, și de diminuarea sumelor pentru plata cu […]
15:10
Rusia a afirmat că a fost de acord să oprească bombardarea capitalei ucrainene Kiev până pe 1 februarie, la cererea președintelui american Donald Trump. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că armistițiul are ca scop facilitarea discuțiilor de pace programate în Abu Dhabi în aceeași zi. „Într-adevăr, președintele Trump a făcut o […]
