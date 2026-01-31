Ce meci pe Stamford Bridge! Condusă cu 0-2 în derby-ul londonez, Chelsea a revenit și a câștigat în prelungiri

16:50

Parcursul lui Royston Drenthe a fost unul atipic. Fostul mijlocaș al lui Real Madrid, ajuns la 38 de ani, a avut o carieră intensă atât pe teren, cât și în afara lui, marcată de suișuri și coborâșuri, dar și de probleme serioase de sănătate.Încă de la o vârstă fragedă, Drenthe a fost remarcat de Feyenoord Rotterdam, club la care a trecut prin toate categoriile de juniori. ...