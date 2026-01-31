Instagram va introduce o funcție așteptată de mulți ani, deja existentă la rivalul Snapchat
Profit.ro, 31 ianuarie 2026 22:20
Instagram dezvoltă o funcție care va permite utilizatorilor să se retragă de pe lista "Close Friends".
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
22:40
Investiție pregătită în România - Legendă mondială a snooker-ului planifică prima sa investiție în țară # Profit.ro
Ronald Antonio „Ronnie” O'Sullivan, jucător profesionist de snooker, multiplu campion mondial și perceput de mulți ca fiind și cel mai talentat jucător din istoria acestui sport, se pregătește să investească în România.
Acum 30 minute
22:20
Instagram va introduce o funcție așteptată de mulți ani, deja existentă la rivalul Snapchat # Profit.ro
Instagram dezvoltă o funcție care va permite utilizatorilor să se retragă de pe lista "Close Friends".
Acum o oră
22:00
WhatsApp a fost clasificat ca o „platformă online foarte mare” (VLOP), în conformitate cu Legea UE privind serviciile digitale, astfel că va fi obligată să prevină în mod activ răspândirea dezinformării și manipularea opiniei publice.
Acum 4 ore
20:40
Cubanezii intră în ”modul de supraviețuire”, pe fondul penelor de curent, scumpirilor și presiunilor americane # Profit.ro
Cubanezii resimt tot mai acut efectele unei crize care se adâncește: pene de curent prelungite, prețuri în creștere la alimente, combustibil și transport, precum și teama unei blocade economice tot mai stricte impuse de Statele Unite ale Americii, după avertismentul Washingtonului că va sancționa țările care furnizează petrol Cubei, relatează Reuters.
20:20
Viktor Orban respinge ideea unor măsuri de austeritate în Ungaria după alegerile din aprilie # Profit.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a negat sâmbătă că ar fi nevoie de tăieri de cheltuieli pentru a reduce deficitul bugetar dacă Fidesz câștigă alegerile din aprilie, afirmând că politicile sociale și economice emblematice ale partidului vor fi menținute, transmite Reuters.
19:50
Mai multe informații apărute public în ultima perioadă susțin o posibilă intenție a lui Elon Musk, cel mai bogat om de pe planetă, de a reuni afacerile sale majore, Tesla și SpaceX, într-o singură companie. De asemenea, noul proiect xAI, destinat inteligenței artificiale, ar urma să ajungă și el sub același acoperiș.
19:30
SUA autorizează o potențială vânzare de rachete Patriot către Arabia Saudită, estimată la 9 miliarde de dolari # Profit.ro
Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat vineri o posibilă vânzare către Arabia Saudită de rachete de interceptare Patriot și a echipamentelor aferente, în valoare estimată de 9 miliarde de dolari, a anunțat Departamentul Apărării al Statelor Unite, citat de Reuters.
19:10
Compania fondatorului Amazon, Jeff Bezos, amână zborurile de turism spațial în favoarea misiunii de a avea o prezență permanentă pe Lună # Profit.ro
Blue Origin, compania spațială fondată de Jeff Bezos, suspendă pentru cel puțin doi ani zborurile de turism spațial, urmând să își concentreze resursele și echipele pe dezvoltarea capabilităților necesare programului său selenar, potrivit unui anunț făcut vineri și citat de DPA.
Acum 6 ore
18:30
Cseke Attila: România a realizat peste 3.200 din cele 4.500 de locuri în creșe promise prin PNRR # Profit.ro
Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat la Lugoj, sâmbătă, cea de-a doua creșă construită în județul Timiș, prin Programul guvernamental de construire creșe "Sfânta Ana", coordonat de Ministerul Dezvoltării, și cea de-a 51-a creșă construită la nivel național, el arătând că, în PNRR și-au asumat crearea a 4.500 de noi locuri în creșe, în toată țara, iar până în prezent au creat 3.220 de noi locuri.
18:10
Chevron afirmă că Venezuela a început să implementeze măsuri concrete pentru a proteja investițiile companiilor petroliere private, după capturarea fostului președinte Nicolás Maduro de către administrația Trump, transmite Reuters.
17:40
Coreea de Sud investește 1,67 miliarde de dolari în transformarea AI a sectorului public # Profit.ro
Guvernul Coreei de Sud plănuiește să aloce până la 2,4 trilioane de woni (1,67 miliarde de dolari) în 2026 pentru a sprijini transformarea digitală bazată pe inteligență artificială în sectoarele publice, de la apărare la agricultură, potrivit The Korea Times.
17:10
tartupul chinez DeepSeek, lider în domeniul inteligenței artificiale, a primit aprobarea condiționată pentru achiziția cipurilor Nvidia H200, în timp ce autoritățile continuă să stabilească detaliile finale ale reglementării, au declarat pentru Reuters două surse familiare cu situația.
Acum 8 ore
16:40
Secretarul general al ONU avertizează că organizația se confruntă cu prăbușirea financiară # Profit.ro
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat statele membre că organizația se confruntă cu un „colaps financiar iminent” dacă unele țări continuă să întârzie plățile.
16:40
ULTIMA ORĂ VIDEO Avarie energetică majoră triplă: A fost restabilită alimentarea cu energie în toată Republica Moldova # Profit.ro
Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a anunțat că procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul Moldovei, toate stațiile electrice de 110 kV fiind alimentate.
16:20
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air anunță clienții din România, furnizându-le centralizat mesaje disparate lansate în ultimele luni, că introduce 6 rute noi, începând cu luna mai 2026.
16:20
Moment istoric la vecini - Leva dispare din piață, euro rămâne singura monedă cu putere legală în Bulgaria # Profit.ro
Perioada de tranziție în care euro și leva au mai putut circula simultan în Bulgaria s-a încheiat.
16:20
Crește numărul pensiilor de serviciu. Câți români beneficiază de pensii speciale și ce valori au acestea # Profit.ro
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns la 11.841, în decembrie 2025, în creștere cu 53 de persoane față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Dintre aceștia, 7.864 primesc pensii plătite prin Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pe bază de contributivitate.
16:10
Raed Arafat propune o lege pentru limitarea accesului la rețele sociale a copiilor sub 15-16 ani # Profit.ro
Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, atrage atenția că rețelele de socializare reprezintă un risc ridicat pentru copii și adolescenți și consideră că parlamentarii ar trebui să își asume responsabilitatea de a crea un cadru legislativ care să limiteze accesul celor sub 15-16 ani la aceste platforme online.
15:30
Ministrul Proiectelor Europene: La fiecare euro pe care îl primim de la Uniunea Europeană, noi cheltuim doar o treime # Profit.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat motivele pentru care România nu a reușit să acceseze integral fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a precizat că valoarea fondurilor nerambursabile rămâne neatinsă după renegocierea Planului cu Comisia Europeană, însă scade suma fondurilor împrumutate, deoarece o parte din atenția României s-a concentrat asupra programului SAFE pentru industria de apărare, iar unele proiecte finanțate din împrumuturi cu dobândă avantajoasă nu au fost finalizate la timp.
15:00
Miliardarii intră în 2026 cu încredere. În pofida tensiunilor geopolitice persistente, a inflației încă ridicate în unele regiuni și a unei creșteri economice globale inegale, cei mai bogați investitori ai lumii nu se retrag de pe piețe.
Acum 12 ore
14:40
Nicușor Dan a primit cadouri de protocol de aproximativ 10.000 de euro. Lista celor mai scumpe cadouri # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a primit anul trecut cadouri de protocol evaluate la aproximativ 10.000 de euro, cel mai valoros fiind o fotografie înrămată cu semnăturile Regelui Charles al III-lea și Reginei Camila, estimată la 3.400 de euro, toate bunurile rămânând în patrimoniul Administrației Prezidențiale.
14:10
Comisarii ANPC au controlat 2.000 de magazine. S-au dat amenzi importante. Lista neregulilor găsite # Profit.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunță că, în ultima săptămână, a aplicat amenzi în valoare totală de aproape 8 milioane de lei în urma controalelor efectuate la diverse activități economice, de la complexe comerciale mari și magazine mici din mediul rural până la operatori ultraspecializați.
13:30
Dezvoltatorul imobiliar WDP, al cărui principal acționar este una dintre cele mai bogate familii din Belgia, a cumpărat o nouă rezervă de teren în suprafață de peste 40 de hectare, la un preț de 15 milioane de euro, lângă parcul său din Ștefăneștii de Jos, cel mai mare construit până acum de companie, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
13:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că i-a fost raportată o stare de urgență în sistemul energetic ucrainean, cauzată de probleme tehnice pe liniile de interconectare cu Republica Moldova, iar ministrul Energiei de la Kiev, Denys Șmihal, a anunțat că au fost întrerupte simultan linia de inteconexiune de 400 kV dintre sistemele energetice ale României și Republicii Moldova, precum și cea de 750 kV dintre vestul și centrul Ucrainei. Operatorul de transport și sistem din Republica, Moldelectrica, spune că ″incidentul a fost generat de unele deconectări în rețeaua electrică din Ucraina″.
13:10
În urmă cu 35 de ani, Ion Iliescu ne vorbea (și mulți dintre noi râdeau în hohote) de a treia cale. Unde nici întristare nu va fi, nici suferință.
13:00
Exxon: ”Avem tehnologia necesară pentru a produce țițeiul greu și costisitor al Venezuelei” # Profit.ro
Exxon Mobil afirmă că deține tehnologia necesară pentru a exploata petrolul greu și scump din Venezuela, a declarat vineri CEO-ul Darren Woods într-o discuție cu analiștii, potrivit Reuters.
12:40
Startupul Perplexity semnează un acord de 750 milioane de dolari cu Microsoft pentru servicii AI în cloud # Profit.ro
Startupul american de inteligență artificială Perplexity a semnat un acord în valoare de 750 de milioane de dolari cu Microsoft pentru utilizarea platformei de cloud Azure, a relatat Bloomberg, citând surse apropiate negocierilor.
12:10
Investiție majoră în lupta cu obezitatea: Eli Lilly construiește o fabrică de 3,5 miliarde de dolari # Profit.ro
Compania farmaceutică Eli Lilly va investi peste 3,5 miliarde de dolari într-o nouă fabrică din Lehigh Valley, statul Pennsylvania, unde intenționează să producă următoarea generație de tratamente pentru obezitate, printre care și retatrutide — un medicament experimental care a obținut cele mai bune rezultate privind scăderea în greutate într-un studiu clinic de fază avansată, relatează CNBC.
11:50
Prețurile producătorilor din SUA accelerează la maximul ultimelor cinci luni din cauza tarifelor # Profit.ro
Prețurile producătorilor din SUA au urcat în decembrie în cel mai rapid ritm din ultimele cinci luni, pe fondul impactului tarifelor la import, alimentând temerile privind o nouă accelerare a inflației și reducând șansele unei scăderi rapide a dobânzilor de către Rezerva Federală, potrivit Reuters.
11:40
ULTIMA ORĂ A ″picat″ linia prin care România dă energie Moldovei, din cauza problemelor din Ucraina. ″Deconectare avariată″ a sistemului energetic de peste Prut # Profit.ro
Problemele grave din rețeaua electrică a Ucrainei au dus la ″deconectarea avariată″ a celei din Republica Moldova, după căderea tensiunii pe linia electrică Isaccea Vulcănești, de interconexiune cu România, au transmis autoritățile de la Chișinău.
11:30
Guvernul federal al Statelor Unite a intrat sâmbătă într-un blocaj parțial, după ce Congresul nu a reușit să aprobe la timp finanțarea mai multor agenții înainte de termenul-limită de la miezul nopții, relatează CNN.
11:10
Producătorul ChatGPT OpenAI a anunțat retragerea mai multor modele de inteligență artificială, care mai sunt folosite doar un procent mic de utilizatori.
10:40
Apple a făcut cunoscut faptul că, în acest moment, există peste 2,5 miliarde de iPhone-uri, iPad-uri, Mac-uri și alte dispozitive dezvoltate de companie, care sunt active la nivel global.
10:20
Dacă ai cont pe TikTok, autentificarea în doi pași este una dintre puținele setări care îți schimbă radical nivelul de siguranță fără să-ți complice viața zilnică.
Acum 24 ore
09:40
Asocierile formate din Maco Construct (lider), Fair Play Șerban, Altige Impex, Veltol Holding și Suntech Building, CAS Office Arhitect (lider), Filkab Solar și Morningstar Consulting și, respectiv, Corner Deposit (lider), Solar Eco Systems, Emsens Prod șo Ecoinstal Urban s-au înscris la o licitație organizată de Aeroportul Internațional Timișoara "Traian Vuia" pentru proiectare și construirea un parc fotovoltaic cu o putere instalată de 7MW.
09:10
Cinci mașini au fost premiate de GreenNCAP - program creat de EuroNCAP – pentru performanțele lor în materie de consum și autonomie, eficiență în condiții de iarnă și pentru capacitatea de încărcare.
09:10
Vinul zilei: un Verdejo cu note de fenicul, fân cosit, grapefruit și lămâie confiată. Un vin alb care are intensitatea și persistența necesare pentru a se face plăcut # Profit.ro
Marqués de Cáceres Verdejo 2024 reprezintă chintesența regiunii Rueda, fiind un vin alb care îmbină rigoarea tehnică cu vivacitatea specifică soiului.
07:30
Includere pe lista neagră. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
00:30
Reguli schimbate în magazine - ”Apă îmbuteliată fără gluten” sau ”Foi de hârtie fără plastic”: Noi practici înșelătoare ce vor fi interzise în comerț. Cerințe noi de informare a consumatorilor, inclusiv privind livrarea prin mijloace ecologice # Profit.ro
Guvernul pregătește noi norme în materie de protecție a consumatorilor, într-o ordonanță de urgență care implementează o directivă europeană în domeniu, pentru a combate practicile comerciale neloiale care induc în eroare consumatorii.
00:20
ULTIMA ORĂ Concedieri de amploare și în România - Gigantul german Bosch confirmă că va tăia zeci de mii de locuri de muncă, la nivel global # Profit.ro
Gigantul german Bosch a confirmat planurile de a reduce 20.000 de locuri de muncă, la nivel global.
30 ianuarie 2026
23:50
Stolojan: Am o treime din pensia unui judecător și am avut doar funcții de conducere, și în socialism, și după! # Profit.ro
Fostul președinte PNL Theodor Stolojan spune că primește o pensie care reprezintă doar o treime din cea a unui magistrat. Aceasta în condițiile în care a avut, în mare parte, funcții de conducere în stat.
23:40
VIDEO INEDIT ”Batman” cere autorităților din Santa Clara să se asigure că ICE nu are acces la resursele locale și datele rezidenților # Profit.ro
Un locuitor din Santa Clara (California) purtând costumul supereroului Batman le-a cerut autorităților orașului să se asigure că Poliția Imigrației (ICE) nu va avea acces la resursele locale.
Ieri
22:00
ING Bank anunță clienții din România că, prin contractarea unui credit ING Personal, pot avea o dobândă fixă redusă cu până la 3%, în funcție de opțiuni.
21:20
Tranzacții de tip deal cu acțiuni Transilvania Investments eclipsează activitatea din piața reglementată GRAFIC # Profit.ro
Un număr de 6 transferuri speciale pe titlurile fostei SIF Transilvania au avut valori mai mult decât duble față de cea mai lichidă acțiune de pe segmentul regular. Emitentul a notificat piața cu privire la achiziții masive ale Socep Constanța.
21:10
TAROM lansează o ofertă de prețuri reduse pentru pasagerii care pleacă din Chișinău către diferite destinații din Europa și Orientul Mijlociu # Profit.ro
Compania națională aeriană TAROM lansează o ofertă de bilete la preț redus pentru pasagerii care pleacă din Chișinău către diferite destinații din Europa și Orientul Mijlociu.
20:50
ANAF continuă verificările la venituri nedeclarate de pe platforma Onlyfans, vizând persoanele fizice cu averi de justificat versus veniturile pe care le încasează.
20:20
Prețurile aurului și argintului au căzut puternic. Schimbarea a fost sesizată după ce președintele american, Donald Trump, l-a nominalizat pe Kevin Warsh drept viitor președinte al Rezervei Federale.
20:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a discutat cu cel al României, Nicușor Dan, despre ″proiecte energetice comune″.
19:50
Producția auto din Regatul Unit a scăzut cu 8% anul trecut și a atins cote critice.
19:30
Frații Nicolae și Ion Dușu, care controlează operatorul portuar Socep, au depășit pragul unei dețineri de 5% din acțiunile Trasilvania Investments # Profit.ro
După preluarea pachetului majoritar de la Prefab, acționarii majoritari ai Socep Constanța și ai producătorului de materiale de construcții Celco realizează o nouă investiție de portofoliu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.