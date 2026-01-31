Un fost ofițer din Cluj este acuzat că ar fi agresat sexual o minoră. Bărbatul, plasat în arest la domiciliu

14:20

Pe o stradă mărginită de copaci din nordul Londrei, cunoscută sub numele de „Aleea miliardarilor”, o mulțime de conace în mare parte goale se află în spatele unor garduri vii înalte și a unor porți întunecate. În timp ce elevii trec pe lângă ele, paznici privați în SUV-uri închise la culoare patrulează afară. În spatele fațadelor acestor case de lux de pe The Bishops Avenue se află o rețea care se întinde de la Teheran la Dubai și Frankfurt. Proprietatea finală, prin straturi de companii-fantomă, își are originea într-unul dintre cei mai puternici oameni din Orientul Mijlociu: Mojtaba Khamenei, al doilea fiu cel mare al liderului suprem al Iranului, potrivit Bloomberg.