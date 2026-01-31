Dan Nistor nu s-a ferit de cuvinte, după evoluția jucătorului pe Giulești: „Senzațional”

13:00

Barcelona ocupă primul loc în topul echipelor cu cei mai valoroşi jucători crescuţi în propria academie. Catalanii au nu mai puţin de 22 de jucători aflaţi sub contract cu prima echipă şi care provin din “La Masia”. Valoarea acestora depăşeşte suma de 700 de milioane de euro. Cel mai valoros este Lamine Yamal, cu o […] The post Cât au ajuns să valoreze jucătorii crescuţi de Barcelona în “La Masia”. Cifre fabuloase pentru catalani appeared first on Antena Sport.