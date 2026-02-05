Polonia va furniza generatoare electrice Ucrainei pentru a rezista până la primăvară
Gândul, 5 februarie 2026 17:00
În timp ce Ucraina traversează o perioadă dificilă din cauza valului de frig extrem și a penelor de curent după atacurile rusești asupra infrastructurii electrice, Volodimir Zelenski l-a primit pe premierul polonez Donald Tusk, aflat în vizită la Kiev. Tusk a anunțat într-o conferință de presă că Polonia va furniza generatoare electrice Ucrainei pentru a […]
Acum 5 minute
17:10
Inter s-a calificat în semifinalele Cupei Italei, după 2-1 cu Torino. Inter a controlat startul meciului, dar reacția celor de la Torino a complicat serios finalul partidei. Totuși, Chivu & CO s-au calificat. Italienii de la Gazzetta dello Sport au analizat calificarea lui Cristi Chivu și au tras o concluzie clară, publică ProSport. Publicația italiană apreciează […]
17:10
Premieră în România. Se lansează primul broker digital de asigurări pentru IMM-uri: siguu.ro # Gândul
Trei minute. Atât durează să obții o poliță de asigurare prin Siguu.ro, menită să protejeze atât afacerea, cât și siguranța financiară a familiilor celor care o conduc, în fața oricărui dezastru. Lansarea acestei soluții digitale inovatoare, rapidă și ușor de utilizat, marchează un pas important în digitalizarea pieței de asigurări și reprezintă o premieră regională: […]
Acum 15 minute
17:00
Sfârșitul unei ere. Ce se întâmplă cu Atlassib, care a dus milioane de români în străinătate # Gândul
Compania Atlassib și-ar fi închis porțile de la 1 februarie, potrivit unor informații furnizate de jurnalistul Dan Bucura, însă informația nu a fost confirmată oficial. De mai multe săptămâni existau zvonuri că Atlassib s-ar putea închide. Patronul Ilie Carabulea a declarat acum aproximativ o săptămână că nu este sigur dacă firma își va mai putea continua activitatea. Un […]
17:00
Acum 30 minute
16:50
Pană masivă de curent în Stuttgart: trafic perturbat și birouri fără internet. Operatorul rețelei a exclus posibilitatea unui sabotaj # Gândul
Orașul Stuttgart, situat în sud-vestul Germaniei, a fost lovit, joi, de o pană majoră de curent, a anunțat poliția pe platforma de socializare X, avertizând locuitorii să fie deosebit de atenți la volan. Unele semafoare sunt afectate, a declarat poliția din orașul cu o populație de aproximativ 620.000 de locuitori. Mai multe patrule au fost […]
16:50
Ambasadorul Rusiei în România, pentru Tass, după raportul american: „Dovezile” amestecului rusesc sunt ridicole și primitive / Sunt promisiuni de a prezenta „dovezi mai convingătoare” / Termenele de prezentare sunt amânate constant # Gândul
Ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, a discutat într-un interviu, acordat agenției Tass, despre presupusele ingerințe ale Kremlinulu în alegerile din noiembrie 2024 din România. Lipaev a numit aceste speculații ca fiind „ridicole”. De asemenea, acesta a oferit asigurări că Rusia nu intenționează să atace țara noastră, iar în acest context a chestionat motivele […]
16:50
Bărbatul care și-a sechestrat fosta iubită a încercat să se sinucidă. Polițiștii au intervenit, iar tânărul a fost transportat la spital # Gândul
Tânărul de 21 de ani, reținut după ce și-a sechestrat fosta iubită și copilul într-un apartament din București, a încercat să se sinucidă, în timp ce se afla în curtea de aer. Sâmbătă, pe data de 24 ianuarie, Poliția Capitalei a fost sesizată de o femeie, cu privire la faptul că prietena sa era sechestrată […]
Acum o oră
16:40
Ce destinație de vacanță l-a impresionat cel mai mult pe Mihai Sturzu. ”Mi se părea o lume nouă, ciudată pentru mine” # Gândul
Mihai Sturzu, în vârstă de 46 de ani, a spus ce destinație de vacanță l-a impresionat cel mai mult și de ce anume. Mihai Sturzu s-a bucurat de mare succes ca artist pe vremea când făcea parte din formația Hi-Q. După destrămarea trupei, Mihai Sturzu a cochetat cu politica, iar ulterior și-a făcut o carieră […]
16:40
OFF The Record, noua emisiune Mediafax începe vineri, 6 februarie, ora 13:00. Invitat: șeful DNA, Marius Voineag # Gândul
„Administrarea corespunzătoare a Justiției este cel solid pilon al unei bune guvernări. Sistemul judiciar este esențial pentru fericirea țării și pentru stabilitatea sistemului său politic”, considera George Washington, părintele fondator al Americii. În România, Justiția, coloana vertebrală a oricărui stat, și putere constituțională separată, este mai contestată ca oricând. Atât opinia publică din România cât […]
16:40
Bitcoin a scăzut sub pragul de 70.000 de dolari pentru prima dată din 2024. Piața criptomonedelor este zguduită de presiuni tot mai mari # Gândul
Bitcoin a scăzut sub pragul psihologic de 70.000 de dolari, cel mai redus nivel de când Trump a obținut victoria electorală în 2024. Declinul criptomonedei are loc pe fondul preocupărilor geopolitice, iar investitorii continuă să se retragă din activele riscante. Prețul bitcoinului a scăzut cu 4,6%, până la 69.271 dolari, cel mai scăzut nivel din […]
16:40
Bușcu: ”Avem un guvern care sabotează propria economie/Detest total modul de guvernare și lipsa de idei a lui Bolojan” # Gândul
În ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu au comentat rezultatele catastrofale ale guvernării Bolojan. După creșterea TVA și mai multe valuri de scumpiri de taxe și impozite, suntem campioni europeni la inflație, iar nivelul de trai a scăzut dramatic. În viziunea lui Doru Bușcu, premierul Bolojan implementează o […]
16:40
Electrocasnicul din bucătărie care consumă cât 48 de frigidere care merg simultan. Plătești 50 lei/lună în factura la curent, doar pentru acest aparat # Gândul
Plita electrică cu inducție, deși este un electrocasnic de ultimă generație este unul din cele mai energofage aparate din casă. Prin comparație, cu celelalte electrocasnice, consumul de curent al plitei este enorm… O plită cu inducție performantă, cu functia „Boost” activată pe mai multe zone de gătit, poate ajunge la un consum de 7.200W (7.2 […]
16:30
Alexandru Nazare îi dă replică lui Kelemen Hunor, după propunerea UDMR de reducere a taxelor cu 50%: „Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu ar trebui să ni le asumăm” # Gândul
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, spune, referitor la propunerea UDMR de reducere a taxelor și impozitelor locale, că impozitul pe proprietate a fost asumat încă din 2021 și a fost amânat în mod repetat de toate guvernele.”Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu ar trebui să ni le asumăm.”, a spus Nazare. „Chestiunea a […]
16:30
Sulina a rămas același un oraș mic, pescaresc, din județul Tulcea. Este urbea situată la cea mai mică altitudine medie din România, ce se întinde de-a lungul Dunării la o distanța de aproximativ 1 km de litoralul Mării Negre. Sulina are cu o vechime de aproximativ 1300 de ani. Datorită faptului că în zonă nu […]
16:30
Care este valoarea unei pensii de urmaș a unui copil. Ce sume primesc și care sunt condițiile de acordarea potrivit legii din România # Gândul
Casa Națională de Pensii Publice a precizat valoarea pensiei de urmaș pentru un copil care împlinește condițiile acestui drept. Ea se calculează ca procent din pensia părintelui decedat. Se acordă 50% pentru un singur urmaș, 75% pentru doi, sau 100% pentru trei sau mai mulți. Ea se acordă până la 16 ani sau 26 dacă […]
16:20
Coroana scăpată de hoții de la Luvru, în timpul jafului secolului, va fi restaurată: Muzeul publică imagini. Zece diamante și un vultur de aur lipsesc # Gândul
În timpul celebrului jaf care a avut loc pe 19 octombrie la Muzeul Luvru, hoții au zdrobit coroana împărătesei Eugénie pentru a o putea scoate din vitrină. Ulterior, tâlharii au scăpat piesa realizată din aur, smaralde și diamante, care i-a aparținut soției lui Napoleon al III-lea, iar polițiștii sosiți atunci la fața locului au găsit-o […]
Acum 2 ore
16:10
Bușcu demolează delegația Oanei Țoiu la Washington: “Generația de tineri crescuți în ONG-uri a frânat proiecte de miliarde de dolari/Tot ce înseamnă mineral strategic îl punem acum pe masă“ # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, Doru Bușcu, au analizat prezența României la Washington, alături de peste alte 50 de țări, la Summitul Mineralelor Rare. Deși s-a lăudat cu un succes de răsunet, delegaţia țării noastre a fost aşezată pe ultimele rânduri la eveniment, iar ministrul de Externe […]
16:10
Ministrul Sănătății: ”Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili” # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Alexandru Rogobete a anunțat că măsura privind concediile medicale și neplata primei zile va fi nuanțată și adaptată pentru a proteja pacienții vulnerabili. Ministrul Sănătății a transmis că a avut o întâlnire cu asociațiile de pacienți și au fost analizate situațiile sensibile: ”Am spus încă de la începutul […]
16:00
Ministrul Apărării spune că un bloc din Craiova blochează un radar militar. „Cazul ar putea ajunge în instanță” # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că un ansamblu imobiliar construit la Craiova fără respectarea regulilor face ineficient radarul militar de la Cârcea. Este vorba despre complexul Satina Park, unde blocurile au ajuns la nouă etaje, peste nivelul permis. Potrivit ministrului, ansamblul nu respectă nici distanța legală față de depozitele de muniție din zonă. Din […]
15:50
Astăzi începe ediția cu numărul 132 (a 27-a în formatul actual) a celui mai prestigios turneu de rugby din lume: Six Nations. Turneul este competiția dintre cele mai puternice echipe europene. Restul națiunilor europene se întrec în Rugby Europe Championship, competiție ce se dispută într-un sistem de divizii. Azi începe Six Nations! Cine transmite la […]
15:50
Scandalul Epstein zguduie Marea Britanie. Premierul Starmer își cere scuze victimelor: „Îmi pare rău că l-am numit pe Mandelson ambasador în SUA“ # Gândul
Primul ministrul britanic, Keir Starmer, și-a cerut scuze, joi, victimelor infractorului sexual american Jeffrey Epstein. Starmer a spus că regretă numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit în Statele Unite și pentru că „a crezut minciunile acestuia”, relatează Sky News. „Victimele lui Epstein au trăit o traumă pe care majoritatea dintre […]
15:50
Captură impresionantă de droguri în Pacific. Marina franceză a confiscat și distrus peste 4 tone de cocaină în Pacificul de Sud # Gândul
Marina franceză a confiscat 4,25 de tone metrice de cocaină de pe o navă din Pacificul de Sud. Nava, care provenea din America Centrală și despre care se credea că se îndreaptă spre Africa de Sud, a fost interceptată în Polinezia Franceză, a precizat înaltul comisariat al țării. Întreaga încărcătură de cocaină a fost distrusă […]
15:50
Cum a trecut un cuplu britanic de la confortul chiriei de 3.500 de euro la un trai cu doar 800 de euro: „Simţeam că înnebunesc” # Gândul
Renae Wasik, în vârstă de 43 de ani, soțul său, Pawel, alături fiica lor cea mică, în vârstă de 2 ani au luat o decizie care le-a schimbat radical percepția asupra vieții. Au renunțat la confortul și cheltuielile uriașe ale vieții din Regatul Unit și au început o viață simplă și relaxată pe o insulă […]
15:50
Elon Musk a scris pe platforma sa, X, că „cine a zis ca banii nu cumpara fericirea avea dreptate”. Amintim că magnatul american Elon Musk a catalogat miercuri drept un „atac politic” procedura judiciară franceză împotriva reţelei sale sociale X, al cărui sediu din Franţa a fost percheziţionat marţi, iar acesta a fost citat pentru […]
15:40
Marina Dina a făcut declarații despre eliminarea sa de la show-ul de televiziune ”Survivor”. ”Mă simțeam copleșită”, a afirmat aceasta. Marina Dina a fost asistenta lui Mihai Morar la emisiunea „Răi, da’ buni”, pe care acesta a moderat-o ani de zile la postul de televiziune la Antena Stars. În ceea ce privește viața pesonală, în […]
15:40
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Israelului: ”Multe companii românești ar putea găsi aici oportunități de afaceri” # Gândul
Sorin Grindeanu a avut joi o întâlnire cu preşedintele Israelului, Isaac Herzog. Preşedintele Camerei Deputaţilor a transmis că preşedintele israelian şi-a arătat deschiderea pentru ca această nouă abordare să capete contur. Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Israelului În același timp, Grindeanu susține că acelaşi tip de abordare trebuie să vină şi din partea Guvernului […]
15:40
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai norocoasă zodie din horoscop în februarie 2026: „Sunt favoriții perioadei” # Gândul
La Vorbește lumea, Cristina Demetrescu a prezentat horoscopul pentru prima săptămână a lunii februarie, o perioadă marcată de evenimente astrale importante, cu impact asupra deciziilor, relațiilor și zonei financiare. Săptămâna începe sub influența unei Luni Pline în zodia Leu, care aduce mai multă strălucire, curaj și dorință de afirmare. Energia acestei perioade îi încurajează pe […]
15:40
Radu Miruță neagă că Guvernul a anulat scutirea de plată a impozitului pentru veteranii de război: „E dreptul tău de a alege” # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost întrebat de Gândul despre plata impozitelor de către veteranii de război. Miruță a precizat că Guvernul nu a anulat niciun beneficiu, ci a lăsat la latitudinea autorităților locale decizia de a-l acorda sau nu. Ministrul a spus că Guvernul poate menține acest cadru legal, însă decizia finală aparține autorităților […]
15:20
Ministrul Finanțelor habar nu are ce se întâmplă cu fondurile europene. Întrebat dacă aceste sume sunt transformate în lei și plasate în bănci, pentru câștiguri din dobânzi, ministrul a spus că nu știe # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu are habar ce se întâmplă cu fondurile europene. După ședința de joi, în care a prezentat măsurile din pachetul de relansare economică, oficialul a fost întrebat despre situația în care fonduri europene de 1,7 miliarde de euro, gestionate de Ministerul Energiei, au fost plasate, în decembrie 2024, la depozitele CEC […]
15:20
Boom-ul energiei regenerabile al Chinei: Beijingul a investit 2,2 trilioane de dolari în energia verde, comparabil cu PIB-ul Braziliei sau al Canadei # Gândul
Industriile de energie verde din China au determinat peste 90% din creșterea investițiilor țării în anul 2025, ceea ce face ca aceste sectoare să fie mai mari decât majoritatea economiilor lumii. Pentru a doua oară în decurs de doar trei ani, fabricarea, instalarea și exportul de baterii, mașini electrice, energie solară, eoliană și tehnologii conexe […]
Acum 4 ore
15:10
ChatGPT, noul consilier prezidențial?! Gândul a verificat ultima postare a lui Nicușor Dan, referitoare la raportul american de anulare a alegerilor din România. Primul rezultat este categoric: 100% scris cu inteligență artificială # Gândul
Un text ordonat, bine structurat, dar totuși neconvingător. Deși România a fost menționată de 113 ori în raportul Congresului SUA, Nicușor Dan susține în postarea de pe Facebook că „România nu este subiectul” acestui raport. Ultimul argument atrage atenția prin „limbajul de lemn” folosit, unul care este foarte familiar generatoarelor de texte A.I., precum ChatGPT. […]
15:10
Curtea de Justiţie a UE: Statele membre pot, în anumite condiţii, să interzică cultivarea organismelor modificate genetic # Gândul
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a confirmat posibilitatea interzicerii cultivării organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul unui stat membru, însă sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii. Astfel, instanţa cu sediul la Luxemburg a confirmat legalitatea interdicţiei impuse de Italia privind cultivarea soiului de porumb MON 810. Aceasta este implementată printr-o procedură care permite Comisiei Europene, […]
15:00
Pisica birmaneză a lui Karl Lagerfeld și-ar putea pierde averea. Testamentul creatorului de modă a fost contestat. Cine sunt principalii beneficiari # Gândul
În urmă cu șapte ani, vestea că regretatul designer Karl Lagerfeld i-a lăsat o parte din averea de 200 de milioane de euro pisicii sale Choupette și nimic pentru singurele sale rude, a uimit o lume întreagă, relatează The Times. Testamentul său, finalizat în aprilie 2016, prevedea ca cea mai mare parte a averii sale […]
15:00
ANAF scoate la vânzare o garsonieră, cu 50.000 de euro. Unde se află locuința și ce suprafață are # Gândul
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (D.G.R.F.P.) Timişoara, prin intermediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (A.J.F.P.) Timiş, anunţă organizarea licitaţiei publice I pentru valorificarea unui bun imobil aflat în proprietatea unui debitor. Licitația va avea loc pe 19 februarie 2026, ora 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Timiș, informează observatornews.ro. Așadar, Agenția Națională […]
14:40
Secretul cutremurului din 2011 din Japonia care a dus la închiderea centralei nucleare Fukushima, descoperit la aproape 8.000 de metri sub apă # Gândul
În martie 2011, Japonia a fost lovită de unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate vreodată. Zeci de mii de oameni au murit, un tsunami uriaș a lovit coasta, iar centrala nucleară de la Fukushima a fost avariată grav. Potrivit unui nou studiu publicat de Science, cutremurul a fost amplificat de un strat moale de […]
14:40
Un gest simplu poate aduce o schimbare benefică pentru fiecare persoană. Iată de ce ar trebui să țină cont fiecare persoană în funcție de semnul zodiacal în care s-a născut pentru a-și îmbunătăți viața. Nu este vorba despre o schimbare majoră, ci de formarea unui obicei care, pus în aplicare în 2026, poate schimba starea […]
14:30
Cod portocaliu de inundații pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă avertizarea # Gândul
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHG) a emis un cod portocaliu, valabil în intervalul 5 februarie, ora 21:00 – 6 februarie, ora 12:00, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore. Avertizarea va afecta anumite sectoare de râuri din județele Buzău și Prahova. De asemenea, rămâne […]
14:30
Europa se confruntă cu dificultăți în integrarea tinerilor pe piața muncii, arată Eurostat. Statisticile analizează rata de ocupare a tinerilor care nu mai urmează un program de educație sau formare profesională, în funcție de nivelul studiilor și de perioada scursă de la finalizarea acestora. În topul statelor cu cele mai mari rate de ocupare a […]
14:20
Uniunea Europeană finanțează războiul din Ucraina în întregime, spune ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, într-un interviu pentru CBS # Gândul
Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a acordat recent un interviu pentru CBS News, în care a discutat despre dinamica relațiilor dintre Statele Unite, rolul Poloniei în NATO, dar I negocierile secrete ruso-americane privind Ucraina. În cadrul acestui interviu, Radosław Sikorski a precizat că, în prezent, Uniunea Europeană finanțează în întregime războiul din Ucraina, […]
14:20
Nicușor Dan se laudă cu tancurile Abrams care au venit în România, aceleași tancuri strivite de armata rusă în Ucraina # Gândul
Președintele Nicușor Dan se laudă printr-o postare pe Facebook cu tancurile Abrams care au venit în România și spune că acestea reprezintă un semnal clar al angajamentului SUA pentru securitatea regiunii. Nicușor Dan afirmă că exercițiile militare desfășurate în poligonul de la Smârdan, la care participă militarii români și americani, demonstrează consolidarea Parteneriatului Strategic dintre […]
14:10
Măsurile de relansare economică. Ce propuneri anunță ministrul Finanțelor pentru companii mici și medii. Creșterea pragului de încasare de TVA, printre măsuri # Gândul
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a prezentat o serie de măsuri dintr-un pachet amplu de relansare economică. Oficialul a transmis că acest plan are o componentă fiscală de măsuri fiscale şi o componentă de reaşezare a schemelor de susţinere pentru companii și a sublinat că proiectul urmează să fie publicat în curând pe site-ul instituției. Printre […]
14:00
Experții în curățenie susțin că oțetul poate fi un aliat ideal atunci când vine vorba de igienizare. Otețul are numeroase calități. Una dintre acestea este igenizarea. Potrivit experților, utilizarea oțetului la intrarea principală într-o casă ajută la dezinfectarea suprafețelor cu trafic intens, relatează lanacion.com.ar. Oțetul alb acționează ca un dezinfectant natural care elimină bacteriile […]
14:00
Cât a costat excursia de două zile a politicianului britanic Nigel Farage la Davos: Un miliardar de origine iraniană a suportat toate cheltuielile # Gândul
Călătoria de două zile a lui Nigel Farage, lider al partidului britanic Reform UK, la Davos a costat peste 50.000 de lire sterline, potrivit unor documente verificate de The Guardian. Conform sursei citate, acesta a primit două permise de acces de la un miliardar de origine iraniană. Deși anterior a afirmat că Forumul Economic Mondial […]
13:50
Kaufland retrage din magazine un produs consumat foarte des de români. Un lot întreg a fost depistat cu bacteria Listeria monocytogenes # Gândul
Kaufland retrage din magazinele sale un lot întreg de salată de icre cu caras și ceapă, după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes. Potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), S.C. Negro 2000 SRL recheamă produsul Salată de icre cu caras și ceapă 75 g, lot 167KT, cu data expirării 25.02.2026. […]
13:40
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA # Gândul
Delegaţia României la Summitul Mineralelor Rare de la Washington a fost aşezată pe ultimele rânduri. Ministrul de Externe Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA. Invitaţia vine în contextul unui nou scandal naţional rezultat în urma unui raport al unei comisii juridice din cadrul Comitetului […]
13:30
Iranul a confiscat două petroliere în Golful Persic și i-a arestat pe cei 15 membri străini ai echipajului # Gândul
Forțele Revoluționare islamice ale Iranului (IRGC) au afirmat astăzi că au confiscat două petroliere în Golful Persic care transportau aproximativ un milion de litri de combustibil de contrabandă și au arestat aproximativ 15 membri străini ai echipajelor acestor ambarcațiuni. Operațiunea a avut loc în apropierea insulei Farsi, unde forțele navale ale IRGC au interceptat două […]
13:30
Contract de peste 500 de milioane de lei pentru calea ferată din Portul Constanța. Cine va face lucrările și ce se modernizează # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că a fost desemnată firma care va moderniza infrastructura feroviară din Portul Constanța, etapa a III-a. Câștigătoare este Asocierea BAWI CONSTRUCTION S.R.L. – SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L. Potrivit ministrului, contractul a fost atribuit pe criteriul cel mai bun raport calitate-preț și are o valoare de 523 de milioane de lei, […]
13:20
Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump # Gândul
Ultimul tratat nuclear rămas între Statele Unite și Rusia a expirat, astăzi, ceea ce înseamnă că, pentru prima dată în ultimele decenii, cele mai mari două superputeri nucleare rămân fără limite în ceea ce privește arsenalele lor. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia regretă încheierea Tratatului, însă Statele Unite nu […]
13:20
USR face recrutări pe Facebook. Cum încearcă “salvatorii României” să racoleze noi adepți și ce promisiuni fac # Gândul
Consacrat pe prima scenă politică prin atitudinea zgomotoasă și eticheta de “salvator al României“, USR anunță că face recrutări. Ca să își convingă potențialii “recruți“, useriștii recurg la o serie de citate motivante fără nicio legătură cu realitatea. Pe pagina de Facebook a filialei USR Bacău, miercuri seară a fost postat un anunț de recrutare […]
Acum 6 ore
13:00
UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război # Gândul
Uniunea Europeană a aprobat miercuri termenii unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027. Următorul pas este prezentarea acordului de împrumut în Parlamentul European pentru a permite efectuarea primei plăți la începutul celui de-al doilea trimestru al acestui an. „Acordul de astăzi arată că UE continuă să acționeze decisiv în […]
