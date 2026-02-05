Sfârșitul unei ere. Ce se întâmplă cu Atlassib, care a dus milioane de români în străinătate

16:30

Casa Națională de Pensii Publice a precizat valoarea pensiei de urmaș pentru un copil care împlinește condițiile acestui drept. Ea se calculează ca procent din pensia părintelui decedat. Se acordă 50% pentru un singur urmaș, 75% pentru doi, sau 100% pentru trei sau mai mulți. Ea se acordă până la 16 ani sau 26 dacă […]