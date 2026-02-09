Bolojan: Sunt conştient că oamenii care au nevoi trebuie să fie sprijiniţi într-o măsură sau alta. Ceea ce trebuie să facem este să analizăm de unde identificăm resursele pentru a acoperi orice cheltuială suplimentară

19:40

Tudor Chirilă a reacţionat dur pe Facebook, după ce Ministerul Culturii a propus ca actori să prezinte programul săptămânal de lucru, să facă raport individual de activitate şi să semneze foaia de prezenţă, într-un program pilot care are în vedere o directivă a Curţii de Conturi. "Poate că merge să normezi munca unui bibliotecar sau a unui lucrător la muzeu, să-i pui să ponteze, a unui contabil sau şef de resurse umane dintr-o instituţie de cultură, dar ar trebui să ştii, dacă tot ai ajuns ministru al Culturii, că există artişti cum ar fi actorii, a căror muncă nu se poate măsura cu şublerul, calculatorul sau excel-ul", a scris el. Demeter András István i-a raspuns că există "mai multe posibilităţi: fie se modifică/ îmbunătăţesc anumite aspecte şi instrucţiunile devin norme, fie se constată că sunt perfect aplicabile şi devin norme, fie se constată că nu funcţionează şi se renunţă la ele cu desăvârşire". Actorii TNB vor protesta, marţi, în faţa instituţiei.