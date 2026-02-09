Bolojan afirmă că rezultatul referendumului din Bucureşti ar trebui să se vadă, într-o formă sau alta, în legea bugetului
News.ro, 10 februarie 2026 00:20
Premierul Ilie Bolojan anunţă că rezultatul referendumului votat de locuitorii municipiului Bucureşti se va regăsi, ”sub o formă sau alta”, în legea bugetului de stat din acest an, în ceea ce priveşte alocarea fondurilor pentru Capitală. El spune că oricine ar fi fost primar al Bucureştiului s-ar fi bucurat de sprijinul Guvernului.
• • •
Acum 10 minute
00:30
Hotelul Dobrogea, închis temporar de comisarii CJPC Constanţa/ Aceştia au găsit băi murdare, robineţi plini de calcar şi rugină, aşternuturi şi prosoape cu aspect murdar, probleme la instalaţiile electrice - FOTO, VIDEO # News.ro
Hotelul Dobrogea din Constanţa a fost închis temporar de comisarii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC), pentru mai multe nereguli, printre care băi murdare, robineţi plini de calcar şi rugină, mochetă murdară, instalaţii electrice nesecurizate în camere, aşternuturi şi prosoape degradate, cu aspect şi miros de murdar.
00:30
Argeş: Restricţii privind consumul apei potabile în patru localităţi, după ce bacteria Clostridium perfringens a fost descoperită în apa furnizată populaţiei. Oamenii, avertizaţi prin mesaje RO-Alert/ Stare de alertă, la Curtea de Argeş # News.ro
Apa furnizată în sistem centralizat în patru localităţi ale judeţului Argeş este interzisă consumului, după ce analizele pe probe prelevate din reţea au indicat prezenţa Clostridium perfringens, o bacterie periculoasă. Locuitorii din Curtea de Argeş, Băiculeşti, Valea Danului şi Valea Iaşului au fost avertizaţi prin mesaje RO-Alert să nu consume apa de la robinet. În municipiul Curtea de Argeş a fost instituită starea de alertă.
Acum 30 minute
00:20
Premierul Ilie Bolojan anunţă că rezultatul referendumului votat de locuitorii municipiului Bucureşti se va regăsi, ”sub o formă sau alta”, în legea bugetului de stat din acest an, în ceea ce priveşte alocarea fondurilor pentru Capitală. El spune că oricine ar fi fost primar al Bucureştiului s-ar fi bucurat de sprijinul Guvernului.
00:20
Mesaj emoţionant transmis de Lindsey Vonn: Visul meu olimpic nu s-a terminat aşa cum am dorit. Am încercat. Am visat. Am sărit # News.ro
Marea schioare americană Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, a transmis un mesaj emoţionant în social media, după căzătura de duminică, de la Jocurile Olimpice. Vonn spune că nu regretă că a încercat şi spune că singurul eşec în viaţă este să nu încerci.
00:20
Bolojan: Sunt conştient că oamenii care au nevoi trebuie să fie sprijiniţi într-o măsură sau alta. Ceea ce trebuie să facem este să analizăm de unde identificăm resursele pentru a acoperi orice cheltuială suplimentară # News.ro
Premierul Ilie Bolojan nu respinge ideea lansată de PSD de acordare a unor ajutoare pensionarilor cu venituri mici, însă subliniază că, înainte ca o astfel de decizie să fie adoptată, trebuie identificată sursa acestui tip de sprijin.
00:20
Bolojan, despre interzicerea reţelelor sociale sub o anumită vârstă: E greu de presupus că vom putea restricţiona pentru tineri accesul la aceste sisteme # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă este greu de presupus că vor putea fi impuse restricţii pentru tineri în ceea ce priveşte accesul la reţelele de socializare, el arătând că mai eficiente sunt acţiunile prin care aceştia să fie ”lămuriţi” cu privire la efectele nocive ale expunerii la dezinformare şi manipulare.
00:10
Ucraina dizolvă pe ascuns Legiunea Internaţională şi provoacă îngrijorare în rândul combatanţilor voluntari străini # News.ro
Armata ucraineană a decis să dizolve ”Legiunea Internaţională”, înfiinţată la 27 februarie 2022, dezvăluie The Kyiv Independent.
00:10
Bolojan, lămuriri despre scrisoarea adresată CCR: Aici nu e vorba de o presiune, nu le-am cerut să dea o sentinţă sau alta, dar mi s-a părut de bun simţ să ştie că, în momentul în care vom pierde banii sau orice altfel de bani, se vor căuta responsabili # News.ro
Premierul Ilie Bolojan aduce lămuriri despre scrisoarea adresată Curţii Constituţionale prin care anunţa că România riscă să piardă sute de milioane de euro din fonduri europene din cauză că nu a făcut reforma pensiilor magistraţilor. ”Aici nu e vorba de o presiune, nu le-am cerut să dea o sentinţă sau alta, dar mi s-a părut de bun simţ să se ştie aceste lucruri, pentru că, în momentul în care vom pierde banii sau orice altfel de bani, se vor căuta responsabili”, spune prim-ministrul.
Acum o oră
00:00
Meciul Dinamo - Universitatea Craiova: Jandarmii au aplicat 16 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 31.330 de lei # News.ro
Jandarmii au aplicat 16 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 31.330 de lei, după meciul Dinamo - Universitatea Craiova, scor 1-1, din Superliga.
00:00
Gruparea spaniolă Villarreal a învins luni seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Espanol Barcelona, în etapa a 23-a din La Liga.
00:00
Premierul Bolojan nu exclude ipoteza unei recesiuni economice, dar susţine că aceasta nu poate dura mult # News.ro
Premierul Ilie Bolojan nu exclude ipoteza unei recesiuni economice, pe fondul scăderii consumului în urma măsurilor adoptate în ultimele luni. Bolojan afirmă că perioada de scădere a economiei nu poate dura mult, amintind că toate ţările care au luat măsuri similare cu cele adoptate de România au avut contracţii ale economiei.
9 februarie 2026
23:50
Echipa italiană AS Roma a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Cagliari, în etapa a 24-a din Serie A.
23:50
Premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Educaţiei, le răspunde profesorilor care îi solicită revenirea la norma didactică de 18 ore pe săptămână, el spunând că, în opinia sa, acest lucru nu este posibil. El subliniază necesitatea creşterii calităţii învăţământului şi a unor schimbări prin care unităţile şcolare cu absolvenţi care profesează în domeniul de activitate pentru care s-au instruit să fie recompensate.
Acum 2 ore
23:30
Cum răspunde Ilie Bolojan acuzaţiilor că a ”USR-izat” PNL: PNL, dacă doreşte să rămână un partid relevant, nu trebuie nici să se USR-izeze, nici să se PSD-izeze/ Nu am semnale că Guvernul nu mai are susţinere parlamentară # News.ro
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat, ca răspuns la acuzaţiile că a ”USR-izat” Partidul Naţional Liberal şi Guvernul, că a căutat să se înconjoare de oameni competenţi. ”PNL, dacă doreşte să rămână un partid relevant, trebuie să se bazeze pe profesionişti, trebuie să susţină oameni performanţi, nu trebuie nici să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze”, a subliniat Bolojan. El a precizat că nu are semnale conform cărora Guvernul nu ar mai avea susţinere parlamentară sau că el ar urma să fie înlocuit.
23:30
Meciul Dinamo - U.Craiova: Baiaram a fost implicat într-un conflict cu un suporter: Aceştia sunt fanii dinamovişti. M-au jignit foarte urât # News.ro
Jucătorul Universităţii Craiova, Ştefan Baiaram, a fost implicat într-un conflict cu un suporter la finalul meciului cu Dinamo, scor 1-1.
23:30
Bolojan: Rezultatele şi minima coerenţă ale coaliţiei le vom testa în perioada următoare. E vorba de câteva săptămâni/ Inevitabil se va ajunge într-o manieră sau alta la anumite voturi în Parlament şi testarea coaliţiei se va face la aceste voturi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că săptămânile care urmează vor arăta ”în ce măsură funcţionează sau nu” coaliţia de guvernare. El spune că îşi doreşte ca actualul Guvern să îşi continue misiunea, argumentând: ”Cu cât o coaliţie funcţionează mai coerent, cu cât îşi urmăreşte obiectivele care sunt necesare datorită situaţiei dificile în care este România, cu atât putem scoate România din această situaţie mai repede, cu costuri mult mai reduse pentru cetăţeni şi cu o perioadă de revenire mult mai scurtă”.
23:20
Bolojan: Pentru mine, în momentul în care nu voi mai fi premier, va fi o uşurare, pentru că este o activitate foarte solicitată şi foarte dificilă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan admite, întrebat dacă s-a gândit să demisioneze, că sunt situaţii în care, în faţa nedreptăţii, oamenii iau în calcul să facă ”un pas în lateral”, însă subliniază că în toate funcţiile pe care le-a ocupat a încercat să ducă lucrurile la bun sfârşit. ”Pentru mine, în momentul în care nu voi mai fi premier, va fi o uşurare, pentru că este o activitate foarte solicitată şi foarte dificilă, dar am considerat că, dacă în această conjunctură am avut onoarea să-mi asum această răspundere, trebuie să fac ce trebuie pentru ţara noastră”, subliniază Bolojan.
23:10
Bolojan: Discuţiile din interiorul PNL au fost generate de aspecte care ţin de reînnoirea partidului şi de înlocuirea unor colegi care nu au făcut performanţă/ Românii au decis cine a intrat în turul 2 şi cine a câştigat alegerile prezidenţiale # News.ro
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, afirmă că aşa-numitul ”puci” din interiorul partidului nu a avut legătură cu decizii luate la nivelul Guvernului, ci cu faptul că el a propus o reorganizare internă, în cadrul căreia şefii de filiale neperformante să facă ”un pas în lateral”.
23:00
Bolojan: Toate autorităţile locale din România vor avea, per total, sume mai mari faţă de cât au avut anul trecut, dar sumele pe care Guvernul le poate transfera direct prin alocări guvernamentale nu vor fi la fel de mari # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că autorităţile locale vor avea, în total, sume mai mari în buget daţă de anul trecut, dar alocările guvernamentale nu vor fi la fel de mari. ”Dar, per total, pentru că le cresc impozitele, le cresc veniturile din impozitele pe proprietate, ceea ce nu le mai poate statul transfera va fi acoperit de acel surplus”, explică el.
23:00
Charles al III-lea, ”profund îngrijorat” cu privire la fratele său Andrew, se declară pregătit ”să ajute” poliţia # News.ro
Regele Charles al III-lea şi fiul său, William, au rupt tăcerea luni, la opt zile după noi dezvăluiri cu privire la relaţiile lui Andrew cu pedofilul Jeffrey Epstein, şi şi-au exprimat îngrijorarea, iar suveranul s-a declarat ”pregătit să ajute” poliţia, relatează AFP.
22:50
Ilie Bolojan, despre beneficii la plata impozitelor şi taxelor pentru persoanele cu dizabilităţi: Eu voi fi întotdeauna foarte precaut să generez nişte aşteptări care nu pot fi onorate/ Statul trebuie să verifice treptat certificatele care au fost date # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan afirmă că, înainte de a se acorda beneficii la plata taxelor şi impozitelor locale persoanelor cu dizabilităţi, trebuie făcută o analiză cu privire la persoanele care au obţinut certificate de încadrare în grad de handicap în condiţii discutabile. În plus, şeful Guvernului susţine că este nevoie să se stabilească clar care sunt situaţiile pentru care se acordă scutiri, arătând că nu se pot stabili beneficii pentru maşini puternice sau pentru imobile foarte scumpe.
22:50
Bolojan: Sau dovedim că actuala administraţie în formula în care este astăzi poate funcţiona în actualele cadre organizatorice, cu personal mai redus şi mai eficient, sau e doar o problemă de timp până când se va ajunge la o reorganizare administrativă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, dacă primăriile din România nu vor face dovada că pot funcţiona în actuala organizare şi cu personal redus şi cheltuieli mai puţine, a doua ipoteză este cea a unei reorganizări administrativ-teritoriale. ”Este doar o problemă de timp până când România nu mai poate suporta aceste transferuri şi se va ajunge la o reorganizare administrativă”, spune şeful Guvernului, adăugând că acest lucru se va întâmpla când autorităţile vor fi ”cu spatele la zid”.
Acum 4 ore
22:40
Bolojan afirmă că protestele locuitorilor din Covasna şi Harghita ar putea fi legate de ”aspecte care ţin de problemele sociale din localitate sau de campanii care au loc în vecinătate” # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că protestele locuitorilor din judeţele Covasna şi Harghita ar putea să fie legate şi de ”aspecte care ţin de problemele sociale din localitate sau de campanii care au loc în vecinătate”, referindu-se la ţara vecină Ungaria.
22:30
Team Romania la JO de iarnă: Daniel Cacina s-a clasat pe locul 46 la sărituri cu schiurile pe trambulina normală # News.ro
În proba masculină de sărituri cu schiurile pe trambulina normală (HS107) de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina, România a fost reprezentată de Daniel Cacina şi Mihnea Spulber.
22:20
UPDATE - Bolojan: Sunt mulţi oameni pentru care creşterea de impozite şi orice creştere a costului vieţii creează o presiune suplimentară. Nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autorităţile locale/ Ce îi răspunde lui Kelemen Hunor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan admite că există români pentru care ”orice fel de creştere” a costului vieţii, inclusiv majorarea taxelor şi impozitelor locale, reprezintă ”o presiune”. El spune că, în pofida acestui fapt, România nu mai putea funcţiona cu taxele şi impozitele la valoarea lor anterioară, arătând că era ţara în care se transferau cele mai mari sume de la bugetul de stat către administraţiile locale. ”Eu sunt de acord că nu e o situaţie bună, dar putem să constatăm în fiecare zi ce probleme generează anumite măsuri, problema este care sunt alte soluţii”, spune Bolojan.
22:00
Ilie Bolojan: De la alegerile prezidenţiale, s-a văzut că avem un vot anti-sistem foarte puternic; deci exista un sentiment de ostilitate şi de nedreptate foarte puternic. Există posibilitatea ca acest sentiment de nedreptate să se fi consolidat # News.ro
Premierul Ilie Bolojan este de acord că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare ”au un cost” care se reflectă inclusiv în contracţia economiei. El admite că sentimentul de nedreptate al românilor, exprimat la alegerile prezidenţiale trecute, este posibil să se fi consolidat.
22:00
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Universitatea Craiova, în ultimul meci al etapei a 26-a.
22:00
Ghislaine Maxwell îl poate disculpa pe Trump în dosarul Epstein, afirmă avocatul complicei infractorului sexual # News.ro
Complicea infractorului sexual Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, condamnată la 20 de ani de închisoare cu privire la conspiraţie împreună cu finanţistul newyorkez în abuzuri împotriva unor minori, i-a transmis luni preşedintelui american Donald Trump un mesaj clar, potrivit căruia, dacă o graţiază, îl va disculpa de orice acuzaţie în dosarul Epstein, scrie CNN.
21:50
Bolojan: Sunt mulţi oameni pentru care creşterea de impozite şi orice creştere a costului vieţii, pentru că nu au venituri suficient de mari, creează o presiune suplimentară. Nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autorităţile locale # News.ro
Premierul Ilie Bolojan admite că există români pentru care ”orice fel de creştere” a costului vieţii, inclusiv majorarea taxelor şi impozitelor locale, reprezintă ”o presiune”. El spune că, în pofida acestui fapt, România nu mai putea funcţiona cu taxele şi impozitele la valoarea lor anterioară, arătând că era ţara în care se transferau cele mai mari sume de la bugetul de stat către administraţiile locale. ”Eu sunt de acord că nu e o situaţie bună, dar putem să constatăm în fiecare zi ce probleme generează anumite măsuri, problema este care sunt alte soluţii”, spune Bolojan.
21:40
Echipa italiană Atalanta Bergamo a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Cremonese, în etapa a 24-a din Serie A.
21:30
Dr. Valeriu Gheorghiţă: Cred că România beneficiază astăzi de un program de vaccinare cât se poate de bine pus la punct şi accesibil, inclusiv pe perioada de adult # News.ro
Medicul Valeriu Gheorghiţă, managerul Spitalului Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Bucureşti, afirmă că România are un program de vaccinare foarte bine pus la punct şi accesibil, însă unii dintre români au în continuare nevoie să se lămurească cu privire la eficacitatea vaccinurilor. Statistici recente, realizate pe copii născuţi după pandemia de COVID-19, arată că, exceptând vaccinul împotriva tuberculozei, care se face în maternitate, pentru toate celelalte vaccinuri rata de imunizare este foarte scăzută.
21:20
Dr. Valeriu Gheorghiţă: În ultimii ani s-au făcut foarte multe progrese în domeniul bolilor infecţioase # News.ro
Col. dr. Valeriu Gheorghiţă, managerul Spitalului Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Bucureşti, afirmă că, în ultimii ani, medicina a făcut foarte multe progrese în domeniul bolilor infecţioase, atât în ceea ce priveşte metodele de diagnosticare rapidă şi precisă, cât şi în privinţa tratamentelor pentru aceste boli.
21:20
O brigadă românească va conduce partida OH Leuven (Belgia) – Arsenal (Anglia) din play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal feminin.
21:10
UPDATE - Resturi de dronă, găsite pe plaja din Mamaia/ Ministrul Apărării afirmă că specialiştii vor vedea ce date pot fi recuperate în legătură cu traseul acesteia # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că resturi ale unei drone au fost găsite pe plaja din Mamaia, fiind aduse de apă. El adaugă că specialiştii vor stabili ce date pot fi recuperate privind traseul acestei drone şi dacă a fost doborâtă sau a căzut întrucât a rămas fără combustibil.
20:50
Dr. Valeriu Gheorghiţă: Suntem mult sub ţinta propusă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru vaccinarea antigripală pentru populaţiile vulnerabile, unde ar trebui să fie undeva la 75%, noi cred că suntem în jur de 7,5-8% # News.ro
Rata de vaccinare în România la pacienţii din categoriile considerate vulnerabile în caz de infecţie cu virusul gripal este de zece ori mai mică decât procentul recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, afirmă medicul Valeriu Gheorghiţă, managerul Spitalului Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Bucureşti. Aproximativ 500.000 de doze de vaccin antigripal care în mod oficial apar ca ajungând la pacienţi nu se regăsesc în registrul electronic al vaccinării.
Acum 6 ore
20:40
Manifestanţi cer arestarea lui ”Herzog, criminal de război”, în timpul unei vizite a preşedintelui israelian de patru zile în Australia, sub înaltă securitate, pentru a aduce un omagiu victimelor atentatului de la Bondi Beach. Poliţia i-a promis ”imunitat # News.ro
Sute de manifestanţi au protestat luni, la Melbourne, faţă de o vizită a preşedintelui israelian Isaac Herzog în Australia, pe care-l consideră drept un ”criminal de război” şi a cărui arestare o cer, pe care acesta a început-o cu măsuri de înaltă securitate, pentru a aduce un omagiu victimelor atentatului antisemit de la Bondi Beach, la Sydney, relatează AFP.
20:40
Dr. Valeriu Gheorghiţă: Dacă în 2019 vorbeam de aproximativ 1,3 milioane de decese cauzate în mod direct de infecţii cu bacterii rezistente la antibiotice, în anul 2050 vom ajunge la aproape 1,9 milioane de persoane care an de an îşi vor pierde viaţa # News.ro
Medicul Valeriu Gheorghiţă, managerul Spitalului Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Bucureşti, atrage atenţia că, la nivel mondial, se estimează că numărul cazurilor de deces provocate de bacterii rezistente la antibioterapie va creşte alarmant, de la 1,3 milioane la 1,9 milioane de decese anual.
20:20
Jocurile Olimpice: Titlul unei melodii folosite de o pereche armeană la patinaj artistic a fost schimbat în urma unei plângeri din partea Azerbaidjanului # News.ro
Nagorno-Karabakh în centrul tensiunilor diplomatice la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina. De câteva zile, autorităţile internaţionale de patinaj au de gestionat un dosar spinos şi au luat în cele din urmă o decizie: cuplul de patinatori artistici armeni Karina Akopova şi Nikita Rakhmanin trebuie să schimbe titlul melodiei pe care vor dansa la 15 februarie în programul scurt.
20:10
19:50
Ursula Von der Leyen pledează, într-o scrisoare adresată liderilor Celor 27, în favoarea unei ”preferinţe europene” în sectoare strategice, susţinută de Franţa şi respinsă de Germania, înaintea unui summit, joi, privind competitivitatea # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula Von der Leyen s-a pronunţat luni în favoarea introducerii unei clauze a ”preferinţei europene” în sectoarele strategice - adică o obligare a companiilor care beneficiază de fonduri publice să se aprovizioneze cu componente europene, relatează AFP.
19:40
Tudor Chirilă îl acuză pe ministrul Culturii că nu înţelege profesia pe care o practică: "Ar trebui să ştii, dacă tot ai ajuns ministru al Culturii, că există artişti cum ar fi actorii, a căror muncă nu se poate măsura cu şublerul"/ Replica ministrului # News.ro
Tudor Chirilă a reacţionat dur pe Facebook, după ce Ministerul Culturii a propus ca actori să prezinte programul săptămânal de lucru, să facă raport individual de activitate şi să semneze foaia de prezenţă, într-un program pilot care are în vedere o directivă a Curţii de Conturi. "Poate că merge să normezi munca unui bibliotecar sau a unui lucrător la muzeu, să-i pui să ponteze, a unui contabil sau şef de resurse umane dintr-o instituţie de cultură, dar ar trebui să ştii, dacă tot ai ajuns ministru al Culturii, că există artişti cum ar fi actorii, a căror muncă nu se poate măsura cu şublerul, calculatorul sau excel-ul", a scris el. Demeter András István i-a raspuns că există "mai multe posibilităţi: fie se modifică/ îmbunătăţesc anumite aspecte şi instrucţiunile devin norme, fie se constată că sunt perfect aplicabile şi devin norme, fie se constată că nu funcţionează şi se renunţă la ele cu desăvârşire". Actorii TNB vor protesta, marţi, în faţa instituţiei.
19:40
Moţiunea simplă împotriva ministrului Apărării, Radu Miruţă, a fost repinsă, luni seară, de senatori.
19:40
Portarul marocan Yassine Bounou s-a accidentat la umăr. Al Hilal nu a avut perioada de indisponibilitate # News.ro
Al Hilal a anunţat că portarul internaţional marocan, Yassine Bounou, este în prezent în tratament pentru o accidentare la umăr. Clubul a confirmat că acesta nu a putut participa la antrenamentul de luni din cauza acestei probleme medicale.
19:30
Nicoleta Pauliuc (PNL), la moţiunea simplă pe Apărare: PNL nu va vota niciodată o moţiune introdusă de cei ce nu iubesc România / Sfat către Miruţă: Dacă a existat o declaraţie lipsită de claritate, e datoria dvs să reveniţi la informare corectă # News.ro
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a declarat, luni, la moţiunea simplă pe Apărare, că PNL nu va vota niciodată o moţiune introdusă de cei care nu iubesc România, ea arătând că această moţiune nu serveşte interesul naţional, ci serveşte interesul electoral al celor care, de ani de zile, confundă interesele naţionale şi securitatea României cu marketingul de partid.
19:20
Ludovic Orban: Thuma, în loc să îşi pună cenuşă în cap pentru că a fost parte la un plan de desemnare a unui candidat nepotrivit la preşedinţie, încearcă să atragă adepţi în PNL propagând o minciună gogonată, că Bolojan nu l-ar fi susţinut pe Antonescu # News.ro
Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, fost preşedinte al PNL, afirmă că a existat ”un plan clar” de desemnare a lui Crin Antonescu drept candidat la preşedinţie, ”plan care a urmărit şi împiedicarea unei eventuale candidaturi a lui Ilie Bolojan”. El susţine că preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, ”în loc să îşi pună cenuşă în cap pentru că a fost parte la un plan de desemnare a unui candidat nepotrivit la preşedinţie, care nu a fost în stare să intre în turul doi deşi a fost sprijinit de o întreagă coaliţie de guvernare, încearcă să atragă adepţi în PNL propagând o minciună gogonată, că Bolojan nu l-ar fi susţinut pe Antonescu”.
19:20
Radu Miruţă, la dezbaterea moţiunii simple care îl vizează: Moţiunea este despre un subiect inventat, ambalat politic şi livrat ca un spectacol de propagandă / AUR şi cei din opoziţie au decis să transforme un fake news într-o moţiune simplă # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, luni, la dezbaterea moţiunii simple care îl vizează, că aceasta este despre un subiect inventat, ambalat politic şi livrat ca un spectacol de propagandă. El a explicat că AUR şi parlamentarii din opoziţie au decis să transforme un fake-news într-o moţiune simplă împotriva sa.
19:20
Armata israeliană anunţă că a ucis patru combatanţi după ce au ieşit dintr-un tunel, la Rafah # News.ro
Armata israeliană anunţă luni că a ucis patru combatanţi palestinieni care au ieşit dintr-un tunel, la Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, care au tras către militari israelieni, relatează AFP.
19:20
Schi alpin: „Această decizie i-a aparţinut lui Lindsey” - CIO se absolvă de orice responsabilitate după căzătura gravă a lui Vonn # News.ro
Directorul sportiv al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Pierre Ducrey, a confirmat că decizia de a începe proba de coborâre la Jocurile Olimpice din 2026 i-a aparţinut exclusiv lui Lindsey Vonn, care a ales să concureze în ciuda unei rupturi de ligamente încrucişate.
19:10
UPDATE - Bolojan, la dezbaterea moţiunii pe Educaţie: Da, banii educaţiei trebuie să fie tot mai mulţi, dar corelat cu creşterea calităţii şi adaptare la realitatea economică, astfel încât să fie o reală investiţie, nu doar o simplă cheltuială/ Moţiunea, # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la dezbaterea moţiunii simple pe educaţie că banii educaţiei trebuie să fie tot mai mulţi, dar corelat cu creşterea calităţii şi adaptare la realitatea economică, astfel încât banii alocaţi să fie o reală investiţie, cea mai importantă, nu doar o simplă cheltuială, el adăugând că, pentru autorii moţiunii de azi, toate acestea nu contează. Moţiunea a fost respinsă.
19:00
SUA confiscă, la Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, după ce l-au urmărit din Caraibe şi au urcat la bord ”fără incidente”, anunţă Pentagonul. Nava, vizată de blocada impusă de Trump Venezuelei # News.ro
Statele Unite au confiscat - la Oceanul Indian - un petrolier, Aquila II, care a ocolit blocada ordonată de către preşedintele american Donald Trump, impusă în Caraibe unor nave vizate de sancţiuni care pleacă sau vin în Venezuela, anunţă luni Pentagonul, relatează AFP.
