Partenerul firmei care a livrat roboții la Spitalul Militar, condamnat în Croația pentru roboți medicali la suprapreț. Apare într-un contract din România

Cătălin Aurel Galea, prietenul fostului primar fugar al Capitalei, e judecat de aproape nouă ani în dosarul Barocamerei nefuncționale de la Colectiv. Firma deținută de fiica sa, fondată pentru înregistrări muzicale, a vândut trei roboți medicali către Spitalul Militar în 2025. Cost: 10,6 milioane de euro. Cu un milion mai mult pe unitate decât un robot identic vândut la Spitalul Sf. Maria, cu 16 luni înainte, de o altă apropiată a lui Galea și a lui Sorin Oprescu.