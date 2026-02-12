Partenerul firmei care a livrat roboții la Spitalul Militar, condamnat în Croația pentru roboți medicali la suprapreț. Apare într-un contract din România
Firma Laurei Galea, prin care a livrat roboți Versius la Spitalul Militar la preț de Da Vinci, are același nume cu compania sârbului Sasa Pozder. El apare ca subcontractant la una din cele două achiziții de roboți Versius din România, în 2023. Pozder a fost acuzat că a vândut, în Croația, roboți microscopici supraevaluați între 2022 și 2024. A stat opt luni în arest, apoi a fost condamnat anul acesta. The post Partenerul firmei care a livrat roboții la Spitalul Militar, condamnat în Croația pentru roboți medicali la suprapreț. Apare într-un contract din România appeared first on Snoop.
Roboți medicali de 10,6 milioane de euro, cumpărați de Spitalul Militar la preț de Da Vinci. Contractul ajunge la fiica unui inculpat dintr-un dosar care se prescrie # Snoop.ro
Cătălin Aurel Galea, prietenul fostului primar fugar al Capitalei, e judecat de aproape nouă ani în dosarul Barocamerei nefuncționale de la Colectiv. Firma deținută de fiica sa, fondată pentru înregistrări muzicale, a vândut trei roboți medicali către Spitalul Militar în 2025. Cost: 10,6 milioane de euro. Cu un milion mai mult pe unitate decât un robot identic vândut la Spitalul Sf. Maria, cu 16 luni înainte, de o altă apropiată a lui Galea și a lui Sorin Oprescu. The post Roboți medicali de 10,6 milioane de euro, cumpărați de Spitalul Militar la preț de Da Vinci. Contractul ajunge la fiica unui inculpat dintr-un dosar care se prescrie appeared first on Snoop.
DRUMUL ARMELOR. Exporturi militare de zeci de milioane de euro, din România în Israel, în 2025. Componente pentru Elbit, transportate cu avioane de linie Tarom # Snoop.ro
România a făcut exporturi militare în Israel, în 2025, în valoare de cel puțin 35 de milioane de euro, potrivit datelor obținute de Snoop. Cele mai multe transporturi au fost făcute cu avionul, iar Snoop a identificat zeci de zboruri de linie operate de Tarom care au avut în cală componente ajunse la Elbit Systems, unul dintre principalii furnizori ai Armatei Israeliene. The post DRUMUL ARMELOR. Exporturi militare de zeci de milioane de euro, din România în Israel, în 2025. Componente pentru Elbit, transportate cu avioane de linie Tarom appeared first on Snoop.
HARTĂ. „Ultima dată era să nasc la peco.” Urgențele femeilor din rural, aflate la zeci de kilometri de spital # Snoop.ro
Gravidele din mediul rural parcurg zeci de kilometri pentru monitorizarea unei sarcini, iar în cazurile complicate chiar și peste 100 de kilometri. Doar 10% dintre spitalele publice cu secție de obstetrică-ginecologie pot gestiona sarcini cu risc crescut. România e unul dintre statele UE cu cea mai ridicată mortalitate maternă. The post HARTĂ. „Ultima dată era să nasc la peco.” Urgențele femeilor din rural, aflate la zeci de kilometri de spital appeared first on Snoop.
Procurorul din dosarul medical Colectiv se pensionează la nici un an după ce a preluat cazul. Nu e primul # Snoop.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat cererea de pensionare a procurorului Ioan Șandru de la Parchetul General și a înaintat-o către Președintele României. Dosarul Colectiv 2 a stat la Șandru mai puțin de un an. El fusese redeschis în martie 2025. The post Procurorul din dosarul medical Colectiv se pensionează la nici un an după ce a preluat cazul. Nu e primul appeared first on Snoop.
Parcul IOR: 1.500 copaci tăiați, nicio instituție responsabilă. Urmează procesul care ar putea anula retrocedarea # Snoop.ro
Anularea actului prin care o bucată de parc a ajuns la privați se judecă pe 27 ianuarie. În dosar a apărut și moștenitorul fostei proprietare, Maria Cocoru: Petre Băjenaru, afaceristul central din schema retrocedării. Înainte de judecată, Snoop a vorbit cu autoritățile, de la Poliția Capitalei la Garda de Mediu și ministra Mediului. The post Parcul IOR: 1.500 copaci tăiați, nicio instituție responsabilă. Urmează procesul care ar putea anula retrocedarea appeared first on Snoop.
Note de 4 și 5 pentru șefia Integrității. Printre cei care au picat, fosta procuroare care a cercetat-o pe Kovesi și un fost angajat „Doi și-un sfert” # Snoop.ro
Patru candidați au concurat în ianuarie 2026 pentru funcția de președinte al ANI. Toți au picat. Instituția a rămas fără șef din iulie 2025 și nu are nici secretar general, dar propune extinderea declarației de avere, care să conțină și banii cash. The post Note de 4 și 5 pentru șefia Integrității. Printre cei care au picat, fosta procuroare care a cercetat-o pe Kovesi și un fost angajat „Doi și-un sfert” appeared first on Snoop.
Tăiate și cusute pe viu, ignorate de medici sau separate de nou-născuți - mame din România, Croația și Polonia povestesc cum nașterea a fost pentru ele o experiență traumatizantă. Violența obstetrică este un fenomen global, afirmă specialiștii, dar în Europa se manifestă mai acut în țările cu sisteme medicale marcate de moștenirea comunistă. The post Nașteri furate. „M-au tăiat, m-am rupt, m-au cusut fără anestezie” appeared first on Snoop.
De la străzi modernizate și spații verzi extinse la autorizații controversate și conflicte cu presa: bilanțul anilor de primar de sector ai edilului Capitalei. The post Bilanțul lui Ciprian Ciucu după 5 ani la Primăria Sectorului 6 appeared first on Snoop.
După investigația Snoop, se redeschide dosarul unui profesor acuzat de abuz sexual asupra unor eleve # Snoop.ro
Snoop a publicat, în decembrie 2024, o investigație despre Mihail Cornescu, profesor de matematică în Turceni, Gorj, acuzat de elevele sale minore că le-a abuzat sexual. Dosarul penal s-a închis din lipsă „de probe certe” cu câteva zile înainte de publicarea articolului. În ianuarie 2026, instanța a decis să se redeschidă dosarul penal. Hotărârea e definitivă. The post După investigația Snoop, se redeschide dosarul unui profesor acuzat de abuz sexual asupra unor eleve appeared first on Snoop.
