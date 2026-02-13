Thassos vrea și mai mulți turiști români. Primarul a venit la București ca să-i convingă
13 februarie 2026
Insula Thassos rămâne, în continuare, una dintre cele mai populare destinații estivale pentru turiștii din țara noastră. Reprezentanți ai administrației locale ai insulei au venit la București pentru a le mulțumi românilor pentru consecvență, dar și pentru a expune noutățile din anul 2026. În cadrul târgului de turism organizat la București, primarul insulei Thassos a
• • •
Capitala Europei are, în sfârșit, guvern regional după mai mult de 600 de zile de blocaj
Bruxelles, oraşul belgian supranumit „capitala Europei", are din nou un guvern regional, după mai bine de 600 de zile de negocieri și impas politic. Acordul a fost anunțat joi seară, după discuții-maraton între șapte partide, scrie Politico. Liderul liberalilor francofoni, Georges-Louis Bouchez, a publicat pe rețelele sociale o imagine cu „fum alb", semnalând încheierea acordului.
CIA exploatează epurările din armata chineză: Videoclip de recrutare pentru spioni (Video)
CIA și-a intensificat eforturile de recrutare a surselor din China, lansând un nou videoclip în limba mandarină care se adresează direct ofițerilor militari chinezi nemulțumiți de corupția din sistem și de epurările masive ordonate de președintele Xi Jinping. Clipul, publicat joi, prezintă povestea fictivă a unui ofițer de rang mediu care „ia decizia dificilă de
De fapt, de ce apar alergiile alimentare la copii? Analiză amplă, cu rezultate concrete
O analiză amplă a stabilit că riscul alergiilor alimentare la copii nu depinde de o singură cauză, ci de o combinaţie de factori prezenţi foarte devreme în viaţă, încă din primul an. Iată care sunt aceștia. Studiul realizat de cercetători de la Universitatea McMaster, din Canada, în cadrul căruia au fost analizate date provenite de
Două activități simple, deprinse încă din copilărie, aproape înjumătățesc riscul de Alzheimer
Putem face destul de multe lucruri pentru a preveni demența, de la puzzle-uri la mișcare, dar un studiu recent a arătat că există câteva activități pe care le-am însușit în copilărie și care fac același lucru, fără efort și chiar generatoare de plăcere. Făcute des, acestea aproape că înjumătățesc riscul de demență. Este vorba despre
Dosarul Epstein, o bombă care a explodat în sufrageria lui Donald Trump – Analiză video
Peste 3 milioane de documente au fost publicate pe site-ul oficial al Departamentului de Justiție. În mai mult de 38.000 de pagini apar referiri la Donald Trump. VIDEO. Va fi greu pentru președintele Donald Trump să scoată de pe agenda publică Dosarul Epstein, unul care a stârnit un interes uriaș în SUA, dar și pe
Bucureștenii cer deja reducerea facturilor la căldură. Cum procedezi și de ce Termoenergetica nu le scade automat
Mulți bucureșteni au început deja să ceară bani înapoi de la Termoenergetica pentru perioadele în care au stat în frig sau au avut apă abia dezmorțită, la robinete. Reducerea facturii nu este un gest de bunăvoință al companiei. Și nu se face arbitrar. E un mecanism prevăzut pentru situațiile în care energia termică nu a
Cupa României: FCSB remizează cu Universitatea Craiova și ratează sferturile de finală. Toate echipele calificate
Universitatea Craiova și FCSB au remizat, joi, scor 2-2, în etapa a treia din grupa B a Cupei României. În urma rezultatului, campioana României ratează calificarea în sferturile de finală. Meciul a început tare, cu un gol marcat de Adrian Rus, cu un șut de la distanță la care Matei Popa n-a avut reacție, în
Cu ce rămânem după summit-ul UE: Conceptul „Made in Europe", regimul „EU Inc" pentru companii și divergențele Franța-Germania
Șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene s-au reunit joi, la Castelul Alden-Biesen din Belgia, pentru un summit informal dedicat relansării economice, eliminării barierelor administrative și consolidării pieței unice. S-a vorbit despre o strategie ambițioasă de creștere a competitivității europene și de protejare a industriilor strategice împotriva presiunilor internaționale din partea Chinei și
Donald Trump dă o nouă lovitură luptei împotriva schimbărilor climatice: Abrogă legea istorică din vremea lui Obama
Donald Trump a anunțat, joi, că a abrogat o lege care a servit drept fundament al luptei împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite, marcând astfel o schimbare legislativă majoră, căreia i se opun deja numeroși oameni de știință și apărători ai mediului înconjurător. Acest pas înapoi, care va fi cel
Ministrul de Finanțe nu poate să spună dacă intrăm în recesiune. Aflăm vineri de la INS. În aceeași zi, ne anunță și Fitch ratingul
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a vorbit despre posibila intrare a României în recesiune tehnică. Nu pot să vă confirm, este posibil, a spus Nazare. Anunțul va fi făcut vineri de Institutul Național de Statistică. Declarația a fost făcută, joi seara, în timpul unei emisiuni de la Antena3. „Nu pot să va confirm, indiferent de
Sportiv ucrainean descalificat la JO. Reacții rapide din partea președintelui Zelenski și a PPE
Sportivul ucrainean de skeleton Vladislav Gheraskevici a fost descalificat de la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce a refuzat să renunțe la casca pe care erau portretele colegilor săi uciși în război. El nu va mai putea participa la probele de skeleton de la JO de la Milano-Cortina. Gheraskevici intenționa să poarte în competiție „casca
Horoscop zilnic pentru 13 februarie 2026.
ICE se retrage din Minnesota. Trump încheie operațiunea care a dus la proteste violente și doi oameni uciși
Operațiunea amplă a autorităților americane de imigrație în statul Minnesota va fi încheiată, după luni de arestări în masă, proteste și două decese care au stârnit controverse. Anunțul a fost făcut de Tom Homan, aşa-numitul ţar al frontierelor, trimis special al președintelui Donald Trump. Homan a declarat că administrația a decis să pună capăt operaţiunii
S-a câştigat premiul cel mare la tragerea Loto 6/49 de joi, 12 februarie, în valoare de 22.948.891,68 de lei (aproximativ 4,5 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe platforma online a Loteriei Române, amparcat.ro, și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. Prețul biletului a fost
Nicușor Dan ne spune din Belgia că sunt doar speculații „fără fundament" legate de Voineag, CCR tergiversează, iar coaliția funcționează mai bine decât pare (Video)
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, din Belgia, după reuniunea informală a Consiliului European, că tema competitivității are impact direct asupra nivelului de trai, în special prin prețul energiei și capacitatea economiei europene de a crea locuri de muncă bine plătite. Comisia Europeană va prezenta în martie propuneri privind mecanismul de stabilire a prețului
Un incident „de o gravitate extremă" ar fi avut loc joi, 12 februarie 2026, la sediul Tribunalului Vâlcea, din circumscripția Curții de Apel Pitești, potrivit unui comunicat transmis de Sindicatul Național al Grefei Judiciare (SNGJ) Dicasterial. Organizația sindicală susține că o grefieră, membră a sindicatului, ar fi fost agresată verbal și fizic de judecătorul Bogdan
Secretarul general al Guvernului explică declarația aberantă cu numerele de la Auschwitz
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea (PSD), a prezentat scuze public, joi, după ce, în contextul reducerilor de posturi din Cancelaria premierului şi de la SGG a susţinut că nu face tăieri pentru că "oamenii au fost numere doar la Auschwitz". Oprea susţine că a fost interpretat greşit şi că nu a avut niciodată
Două comune din județul Satu Mare, Beltiug și Socond, au decis să se unească, marcând o premieră națională în administrația locală. Decizia a fost luată pentru a face față mai ușor dificultăților financiare generate de măsurile Guvernului condus de Ilie Bolojan și pentru a reduce costurile administrative. Procedura a fost coordonată de deputatul Adrian Cozma,
Opționalul școlar Ora cu și pentru animale va fi introdus în școli, la nivel național. Ideea aparţine Direcției pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean (CJ) Ilfov, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și mai multe ong-uri din domeniu, printre care Fundația Visul Luanei. Potrivit unui comunicat al CJ Ilfov transmis joi, opționalul a
Elveţia va chema la urne alegătorii în această vară pentru a se pronunţa prin referendum asupra unei propuneri a partidului de extremă dreapta Partidul Popular Elveţian (SVP) de a limita populaţia ţării la 10 milioane până în 2050. În anii următori, plafonul ar fi ajustat anual de guvern spre a ține cont de orice excedent
Germania trece la ofensivă. Pregătește extinderea puterilor serviciilor secrete pentru atacuri împotriva dușmanilor cibernetici
Mult timp Germania a fost reticentă să adopte o poziție ofensivă în spațiul cibernetic, dar acum pregătește o schimbare majoră de strategie. Guvernul de la Berlin elaborează două proiecte de lege care ar permite serviciilor de informații și autorităților de securitate să desfășoare operațiuni cibernetice ofensive în afara țării, inclusiv acțiuni de tip „hack back"
Campanie de distrugere a echipamentelor eoliene? Industria a raportat pagube de peste 3 milioane de euro în mai multe județe
Investitorii în energie eoliană semnalează o serie de acte de vandalism care au vizat turnuri meteo și echipamente de măsurare a vântului în mai multe județe din țară și cer intervenția urgentă a autorităților. Potrivit Asociației Române pentru
Acțiunile liderului Opoziției Peter Magyar au fost mult timp percepute drept ”one man show”. Acum el prezintă o echipă de profesioniști din economie și diplomație. Mulți dintre ei provin din apropierea lui Viktor Orban. Impostor, escroc, balon de săpun și în câte alte feluri nu a fost etichetat liderul opoziției maghiare Péter Magyar, șeful partidului … The post Echipa-surpriză a lui Peter Magyar – profesioniști cu legături în politica lui Orban appeared first on spotmedia.ro.
Percheziții la sediile Comisiei Europene. Parchetul lui Kovesi investighează vânzări imobiliare către Belgia # SportMedia
Sediile Comisiei Europene au fost percheziţionate, joi, la Bruxelles, în cadrul unei anchete a Parchetului European privind posibile nereguli în vânzarea de active imobiliare către statul belgian. Comisia a confirmat că este vizată de anchete privind vânzarea a 23 dintre clădirile sale către statul belgian în 2024 şi a declarat că are încredere în faptul … The post Percheziții la sediile Comisiei Europene. Parchetul lui Kovesi investighează vânzări imobiliare către Belgia appeared first on spotmedia.ro.
Pariul nuclear la Doicești va fi gata abia în 2033: România aprobă investiția, dar începe cu un singur mini-reactor # SportMedia
România a făcut pasul decisiv pentru construcția centralei nucleare cu reactoare modulare mici (SMR) de la Doicești, însă proiectul va avansa etapizat și cu o miză majoră: statul va finanța, pentru început, un singur mini-reactor de 77 MW, iar restul de cinci vor fi achiziționate doar dacă primul va funcționa conform așteptărilor. Potrivit calendarului aprobat, … The post Pariul nuclear la Doicești va fi gata abia în 2033: România aprobă investiția, dar începe cu un singur mini-reactor appeared first on spotmedia.ro.
SpotMedia.ro transmite LIVE joi, 12 februarie, de la 19:00, tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor. România își află adversarele. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au câștigat, în 2025, grupa din Liga C a Ligii Națiunilor, performanță prin care și-au asigurat participarea la barajul pentru Cupa Mondială 2026. România va juca, în 2026, în Liga B … The post LIVE România își află adversarele din Liga Națiunilor appeared first on spotmedia.ro.
Comisia a greșit când i-a acordat Ungariei 10 miliarde de euro, spune avocatul general al Curții de Justiție a UE. Va da banii înapoi? # SportMedia
Comisia a greșit când a eliberat Ungariei circa 10 miliarde de euro, susține avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene, Tamara Ćapeta. Dacă recomandările ei sunt luate în calcul, decizia finală a judecătorilor ar putea obliga Budapesta să returneze suma, scrie Politico. CJUE examinează o acțiune introdusă de Parlamentul European împotriva Comisiei Europene, … The post Comisia a greșit când i-a acordat Ungariei 10 miliarde de euro, spune avocatul general al Curții de Justiție a UE. Va da banii înapoi? appeared first on spotmedia.ro.
Reforma administrației va fi adoptată, cel mai probabil, prin ordonanță de urgență, din motive de calendar, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, după ședința Executivului. Potrivit acesteia, măsurile trebuie să intre rapid în vigoare pentru a produce efecte bugetare încă din 2026 și pentru a contribui la țintele asumate de Guvern. … The post Reforma administrației, pe repede înainte: Guvernul pregătește o ordonanță de urgență appeared first on spotmedia.ro.
JO 2026: Ucraineanul Vladislav Gheraskevici, descalificat din cauza refuzului de a renunța la casca memorială # SportMedia
Ucraineanul Vladislav Gheraskevici, care dorea să poarte o cască în memoria mai multor compatrioți uciși în conflictul cu Rusia, a fost descalificat și nu va mai putea participa la probele de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a anunțat comitetul său olimpic, citat de AFP. ”A fost descalificat” a indicat un … The post JO 2026: Ucraineanul Vladislav Gheraskevici, descalificat din cauza refuzului de a renunța la casca memorială appeared first on spotmedia.ro.
S-a decis forma finală a structurii anului școlar 2026 – 2027. Ce spune ministerul despre începerea școlii la 15 septembrie # SportMedia
Ministerul Educaţiei anunţă, joi, că s-a decis forma finală a structurii anului şcolar 2026 – 2027. Anul şcolar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile vor începe în 7 septembrie şi se vor termina în 18 iunie. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o … The post S-a decis forma finală a structurii anului școlar 2026 – 2027. Ce spune ministerul despre începerea școlii la 15 septembrie appeared first on spotmedia.ro.
După succesul primului joc educativ „Adevăr sau Reciclare”, lansat la începutul anului 2023, programul ASAP România continuă colaborarea cu Alex Zamfir, cunoscut în mediul online ca Cel mai bun tată și fondator The Funny Brand, printr-un nou proiect ludic: „Tu ce cre(e)zi? – Jocul meseriilor creative”, care deschide discuții despre creativitate, meserii creative, inteligență artificială … The post De la școală în online: Jocul care provoacă elevii să gândească creativ appeared first on spotmedia.ro.
Tribunalul Bucureşti a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze. Decizia instanţei este definitivă, astfel încât Negoiţă se poate întoarce la Primărie, informează Agerpres. „S-a admis plângerea formulată de … The post Robert Negoiță scapă de controlul judiciar și se poate întoarce la Primărie appeared first on spotmedia.ro.
Oțelul Galați, echipă cu rezultate peste așteptări în acest sezon din Superliga, a intrat în insolvență. Printr-un comunicat oficial, Oțelul Galați a anunțat, joi, că Tribunalul Galați a decis, la 4 februarie, deschierea procedurii de insolvență la cererea unui creditor. Totuși, gălățenii susțin că datoria a fost achitată integral, iar decizia tribunalului este „nejustificată”. ”SC … The post O echipă din Superliga a intrat în insolvență appeared first on spotmedia.ro.
În multe organizații, problema nu este lipsa talentului, ci lipsa succesorilor bine-pregătiți. Când un manager pleacă, începe căutarea externă. Când un director obosește, nu există o alternativă internă solidă. Compania intră în defensivă. Ritmul scade, deciziile se amână. De cele mai multe ori, reacția este să cumperi un program de leadership. Bugete mari, furnizori cunoscuți, … The post Cum să dezvolți lideri, fără programe costisitoare de training appeared first on spotmedia.ro.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le transmite liderilor naționali că nu pot transforma Bruxellesul în țap ispășitor pentru birocrația excesivă și eșecurile pieței unice. Mesajul a venit înaintea reuniunii informale a Consiliului European dedicate competitivității. Potrivit Politico, șefa executivului european avertizează că statele membre trebuie să-și simplifice propriile reguli și proceduri, dacă vor … The post Politico: Von der Leyen pasează vina pentru economia slăbită a UE către statele membre appeared first on spotmedia.ro.
Liber de contract după plecarea de la CFR Cluj, Dan Petrescu (58 de ani) și-a anunțat revenirea în antrenorat. „Bursucul” a anunțat că este aproape să depășească în totalitate problemele de sănătate pe care le-a avut în ultimele luni și că este gata să antreneze din nou. Petrescu a spus că ar putea reveni pe … The post Dan Petrescu, la un pas de revenirea în antrenorat appeared first on spotmedia.ro.
Energie mai ieftină și reguli echitabile pentru banii din bugetul UE, mizele României la summitul informal din Belgia (Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a mers la reuniunea informală a Consiliului European cu două obiective majore: reducerea prețului energiei și reguli mai echilibrate pentru distribuirea fondurilor destinate competitivității în viitorul buget multianual al UE. În declarațiile făcute înaintea summitului de la castelul Alden Biesen, șeful statului a vorbit despre riscul adâncirii decalajelor dintre statele membre și … The post Energie mai ieftină și reguli echitabile pentru banii din bugetul UE, mizele României la summitul informal din Belgia (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Portocale cu pesticide vândute în hypermarketuri din România. Importatorul le-a schimbat eticheta și ambalajul # SportMedia
Opt percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov şi Ialomiţa, într-un dosar în care reprezentanţii unei firme ar fi vândut, printr-un lanţ de hypermarketuri, peste 12 tone de portocale cu conţinut ridicat de pesticide. Ambalajele şi etichetele au fost schimbate pentru a lăsa impresia că fructele provin din Grecia, deşi fuseseră importate din Egipt. … The post Portocale cu pesticide vândute în hypermarketuri din România. Importatorul le-a schimbat eticheta și ambalajul appeared first on spotmedia.ro.
O dronă a fost descoperită, joi, pe plajă, între Costineşti şi Tuzla, fiind demarate verificări. Reprezentanţii Gărzii de Coastă au precizat că resturile metalice ale dronei respective nu au inscripţii vizibile. ”În ziua de 12 februarie 2026, în urma unui apel 112, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat pe plaja din … The post O dronă a fost descoperită pe plajă între Costinești și Tuzla appeared first on spotmedia.ro.
Fabio Capello i-a transmis un mesaj direct lui Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul Interului. Legendarul antrenor italian l-a atenționat pe Chivu să nu fie „adormit” de declarațiile pe care rivalele la titlul din Serie A le fac. Capello a explicat la ce s-a referit și a evidenția dezavantajul pe care Inter îl va avea … The post Fabio Capello îi transmite un mesaj direct lui Cristi Chivu appeared first on spotmedia.ro.
Liderul nord-coreean Kim Jong Un se pregătește să o desemneze moștenitoare a puterii de la Phenian pe fiica sa, Ju Ae, a afirmat joi Parlamentarul sud-coreean Lee Seong-kweun, după o informare a serviciului național de informații NIS din Coreea de Sud. În presa de stat din Coreea de Nord, Ju Ae este numită ”copilul iubit” … The post Kim Jong Un se pregătește să își desemneze fiica drept moștenitoarea Coreei de Nord appeared first on spotmedia.ro.
Lichiditatea din sistemul bancar face un nou salt și împinge ROBOR în jos – Piața băltește de bani. Muntele de bani din bănci va mai crește în 2026 # SportMedia
Excedentul de lichiditate din sistemul bancar față de Banca Națională a României a făcut un nou salt în ianuarie, la 42 miliarde lei (stoc mediu zilnic), după ce a crescut mult și în decembrie, conform datelor statistice publicate de banca centrală. Acest surplus de bani al sistemului bancar față de BNR s-a cifrat la aproximativ … The post Lichiditatea din sistemul bancar face un nou salt și împinge ROBOR în jos – Piața băltește de bani. Muntele de bani din bănci va mai crește în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Unul dintre fotbaliștii transferați de FCSB în 2025 a dispărut complet din echipă. Adus pentru a rezolva o mare problemă, cea a regulii U21, Ionuț Cercel (19 ani) a dezamăgit până acum la FCSB. Fundașul transferat de la Farul, la pachet cu Alexandru Stoian, nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. A strâns doar 724 de … The post Dezamăgire uriașă la FCSB: Adus să rezolve o mare problemă, a dispărut complet appeared first on spotmedia.ro.
În perioada 26 martie – 9 aprilie 2026, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” susține Turneul de Paște „Săptămâna Patimilor”, cu evenimente în 5 orașe din România. Spectacolul Extraordinar „Săptămâna Patimilor”, dirijat de Anna Ungureanu, va fi prezentat la Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu și București. Detalii și bilete sunt disponibile online, pe bilete.madrigal.ro … The post Corul Madrigal anunță Turneul de Paște „Săptămâna Patimilor” 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1450 Lovituri în inima Rusiei: Rafinărie și uzină de rachete, în flăcări. În replică, rușii au atacat cu rachete balistice Kievul, Odesa și Dnipro # SportMedia
Ziua 1450 a războiului a fost marcată de o nouă serie de lovituri reciproce, cu atacuri ucrainene în adâncimea teritoriului rus și bombardamente masive ale Moscovei asupra marilor orașe din Ucraina. Kievul a vizat obiective militare și energetice din regiunile Volgograd și Tambov. În apropiere de Kotluban, un depozit aparținând Direcției Principale de Rachete și … The post Ziua 1450 Lovituri în inima Rusiei: Rafinărie și uzină de rachete, în flăcări. În replică, rușii au atacat cu rachete balistice Kievul, Odesa și Dnipro appeared first on spotmedia.ro.
Idilă românească, concert susținut de Corul de cameră Preludiu – Voicu Enăchescu, la Muzeul Țăranului Român # SportMedia
Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește marți, 24 februarie 2026, de la ora 19.00, în Sala Tancred Bănățeanu, concertul Idilă românească, susținut de Corul de cameră Preludiu – Voicu Enăchescu. Programat de Dragobete, sărbătoarea iubirii la români, concertul propune o incursiune în universul afectiv al muzicii corale românești, unde tandrețea, ironia fină și nostalgia se … The post Idilă românească, concert susținut de Corul de cameră Preludiu – Voicu Enăchescu, la Muzeul Țăranului Român appeared first on spotmedia.ro.
Starul argentinian Lionel Messi a lipsit de la antrenamentul de miercuri al echipei de fotbal Inter Miami, din cauza unei accidentări la mușchii ischiogambieri de la piciorul stâng, clubul american decizând să-și amâne meciul amical programat vineri în Porto Rico, informează AFP. Messi, în vârstă de 38 de ani, s-a accidentat în timpul meciului amical … The post Leo Messi s-a accidentat appeared first on spotmedia.ro.
FCSB s-a convins de Joao Paulo: Verdictul dat de campioana României după doar două meciuri # SportMedia
FCSB s-a convins de Joao Paulo (27 de ani), fotbalist transferat de la Oțelul Galați. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB l-a lăudat pe mijlocașul din Insulele Capului Verde. Stoica a scos în evidență calitatea pe care o admiră cel mai mult la Joao Paulo, despre care a spus că este … The post FCSB s-a convins de Joao Paulo: Verdictul dat de campioana României după doar două meciuri appeared first on spotmedia.ro.
Primul antrenor care vrea să preia Tottenham după demiterea lui Thomas Frank: Și-a dat acceptul # SportMedia
Tottenham caută un nou antrenor după ce l-a demis pe danezul Thomas Frank din cauza rezultatelor slabe. Primul antrenor gata să preia Tottenham, însă abia din vară, este argentinianul Mauricio Pochettino, antrenor al naționalei SUA. Potrivit jurnalistului Ben Jacobs, Pochettino și-a dat acordul pentru a prelua Tottenham, însă a transmis șefilor echipei lui Radu Drăgușin … The post Primul antrenor care vrea să preia Tottenham după demiterea lui Thomas Frank: Și-a dat acceptul appeared first on spotmedia.ro.
