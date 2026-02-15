Cutremur cu magnitudinea 3,5 în judeţul Vrancea, în noaptea de sâmbătă spre duminică
15 februarie 2026
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la adâncimea de 155,8 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 42 km vest de Focşani, 59 km nord […]
Caz de moarte suspectă în județul Tulcea în care victima este un copil de 3 ani. Ancheta a fost preluată de Parchetul Tribunalului Tulcea după ce pe corpul micuțului au fost găsite urme de violență. Cel bănuit este tatăl copilului care și ar fi bătut fiul până l-a omorât. Tragedia a avut loc în satul […]
DOLJ: Tânăr care a furat parfumuri dintr-un magazin, reţinut după ce a agresat o poliţistă # Europa FM
Un tânăr în vârstă de 25 de ani, care a furat mai multe parfumuri dintr-un magazin din Craiova, a agresat o poliţistă în vârstă de 48 de ani, aflată în timpul liber şi care a pornit în urmărirea acestuia, el fiind reţinut ulterior pentru infracţiunile de tâlhărie şi ultraj, informează, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean […]
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, valabilă de duminică, ora 12:00, până luni, la ora 12:00. Astfel, în intervalul menţionat se instituie Cod galben pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval […]
Trei persoane plasate sub control judiciar în cazul ororilor de la adăpostul de animale din Suraia # Europa FM
Trei persoane au fost puse sub control judiciar în dosarul ororilor de la adăpostul de animale din Suraia, județul Vrancea. Procurorii au extins măsurile preventive și asupra firmei care gestiona padocul, după perchezițiile maraton de vineri. În timp ce în spațiul public spiritele rămân încinse, poliția explică de ce câinii din padoc nu au putut […]
Marco Rubio la Conferința de Securitate de la Munchen: ”Nu vrem ca aliații noștri să fie slabi. Vrem aliați care să se poată apăra singuri” # Europa FM
La un an de la discursul plin de acuzații grave rostit de vicepreședintele american JD Vance, Statele Unite adoptă un ton total diferit în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen.Secretarul de stat american, Marco Rubio a spus că Statele Unite doresc să colaboreze cu Europa pentru a reinstaura ordinea mondială și a folosit adesea […]
Cod galben de ninsori viscolite în mai multe judeţe | Informare meteo de precipitaţii şi răcire a vremii până luni dimineaţa # Europa FM
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă, o informare meteorologică valabilă în intervalul 14 februarie, ora 23.00 – 16 februarie, ora 08.00, privind precipitaţii în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, gheţuş, intensificări ale vântului şi răcire accentuată, precum şi mai multe atenţionări cod galben de vânt şi ninsori viscolite pentru diferite zone ale ţării. […]
Fitch a menţinut vineri ratingul suveran al României la “BBB minus”, cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară. “Ratingul României “BBB minus” este susţinut de apartenenţa la UE şi este asociat cu intrările de capital care sprijină convergenţa veniturilor şi accesul la finanţarea externă. PIB-ul per capita şi guvernanţa sunt […]
O atenţionare de călătorie pentru Spania a fost emisă în contexul în care pentru ziua de sâmbătă este în vigoare un cod roşu de vânt puternic în Comunitatea Autonomă Valenciană – provincia Castellan. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei – Comunitatea Autonomă Valenciană […]
Un fost magistrat dă în judecată Universitatea Bucureşti pentru a obţine actele de studii ale preşedintelui Nicușor Dan | AUDIO # Europa FM
O fostă judecătoare din Botoşani a dat în judecată Universitatea Bucureşti pentru a obţine informaţii despre studiile preşedintelui Nicuşor Dan. Lăcrămioara Axinte, aflată acum la pensie, a depus, în această săptămână, la Tribunalul Botoşani, instanţă la care a activat, o solicitare de comunicare de informaţii de interes public în baza Legii 544/2001. Acţiunea în instanţă […]
Premierul, după ce un ascultător s-a plâns de primarul liberal din orașul său: Nu-i mai votați pe primarii care au promis marea cu sarea și nu-i respectă pe cetățeni. Ce spune despre atacurile PSD: „Nu mi-e frică de un partid” | VIDEO # Europa FM
Nu-i mai votați pe primarii care, promițând marea cu sare, nu-i respectă pe cetățeni, este reacția premierului Ilie Bolojan după ce, în cadrul emisiunii „România în Direct”, la Europa FM, un ascultător din Anina (județul Caraș-Severin), i-a spus că în ultimii 35 de ani, pe strada pe care locuiește, aleșii locali nu au făcut decât […]
România cumpără firma care administrează Portul Giurgiulești. Un expert al „Watch Dog Moldova” explică ce înseamnă de fapt această tranzacție: „Nu vinde nimeni suveranitatea Moldovei” | AUDIO # Europa FM
România preia în administrare Portul Giurgiulești din Republica Moldova. Este singurul port pe Dunăre al Republicii Moldova. Așadar, firma care administrează portul, deținută de BERD – Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, va fi vândută României. România încearcă să-și consolideze rolul logistic în Europa Centrală și de Sud-Est, inclusiv în așteptarea planului de reconstrucție a […]
Franța: Fraudă de zece milioane de euro la Muzeul Luvru. Doi angajați și mai mulți ghizi turistici au fost arestați | AUDIO # Europa FM
Fraudă de aproximativ zece milioane de euro din vânzarea de bilete la unul dintre cele mai vizitate muzee din lume. Poliţia franceză a arestat nouă persoane implicate în acestă schemă de fraudare de la Muzeul Luvru din Paris. Reţeaua este suspectată că ar fi investit veniturile astfel obţinute în tranzacţii imobiliare în Franţa şi în […]
Cheltuieli de 100.000 de lei la o primărie din județul Dâmbovița de 1 și 8 martie. Primarul cumpără mărțișoare, felicitări și ciocolată: „Avem vreo legislație care îmi spune că nu am voie să fac asta?” | AUDIO # Europa FM
Aproximativ 100.000 de lei din bugetul local al comunei Dragomirești, județul Dâmbovița, vor fi folosiți în acest an pentru cadourile de 1 și 8 martie, din care 10.000 de euro numai pentru mărțișoare, scrie Digi24. Primarul PSD Dragoș Vlădulescu, care se află la al șaselea mandat, spune, contactat de Europa FM, că nici în an […]
Scandal la Tribunalul Vâlcea. O grefieră acuză un judecător că ar fi agresat-o fizic și verbal. Liderul sindicatului național al grefierilor: „A luat-o de subraț, a smucit-o din birou afară”. Cum răspunde instanța | AUDIO # Europa FM
Incident la Tribunalul Vâlcea. O grefieră a chemat poliția și a acuzat un judecător de agresiune fizică și verbală. Cazul a fost făcut public de Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial. Judecătorul acuzat nu comentează, iar Tribunaului Vâlcea – printr-un comunicat de presă – dezminte acuzațiile și condamnă atitudinea grefierei pe care o numește „teatrală”. […]
Ungaria: Liderul opoziției maghiare acuză o tentativă de discreditare „în stil rusesc” din partea lui Viktor Orban, folosind un material cu conținut sexual | AUDIO # Europa FM
Scandal politic în Ungaria: principalul rival politic al prim-ministrului Ungariei a afirmat că Viktor Orban se pregătește să-l discrediteze folosind un material cu conținut sexual. Liderul Tisza, Peter Magyar, a dat publicității o declarație în care confirmă că există o filmare în care apare alături de fosta partenera, dar spune că nu a comis nici […]
Neamț: Inginer silvic, condamnat la peste trei ani de închisoare după ce a luat mită de la transportatorii de lemne | AUDIO # Europa FM
Un inginer silvic din județul Neamț a fost condamnat la trei ani și trei luni de închisoare pentru luare de mită. El primea bani de la șoferii camioanelor care transportau lemn, pentru a trece cu vederea cantitățile mai mari decât în documente. Curtea de Apel Bacău l-a condamnat definitiv la închisoare pe inginerul silvic, la […]
Prim-ministrul, despre ajutorul financiar oferit de România Ucrainei în 2025: Este falsă ideea vehiculată că noi susținem Ucraina cu sume foarte mari. Că ne place, că nu ne place, prin rezistența pe care o are în fața agresiunii ruse, Ucraina apără inclusiv România | VIDEO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan susține că România nu dă sume uriașe Ucrainei, în timp de austeritate, potrivit unor teorii din spațiul public. Șeful Guvernului a explicat că banii alocați Ucrainei au însumat anul trecut 50 de milioane de euro, transferați către NATO. Alianța s-a ocupat apoi de cumpărarea și furnizarea de echipamente militare cu acești bani. […]
Galați: Un pompier voluntar care se îndrepta spre un incendiu, amendat și lăsat fără permis de un polițist care mergea în aceeași direcție | AUDIO # Europa FM
Un pompier voluntar din Galați, aflat în misiune, a fost amendat și lăsat fără permis de conducere pentru că a folosit girofarul și sirena din dotare. Cât timp au durat verificările Poliției, incendiul a fost stins de localnici. Ambele echipaje mergeau la același incendiu, în satul Căuiești, din județul Galați, unde coșul de fum al […]
DNSC avertizează utilizatorii aplicațiilor de dating să fie atenți la persoanele care își creează identități false pentru înșelătorii online | AUDIO # Europa FM
Suntem în prag de „Valentine’s Day” – Ziua Îndrăgostiților, iar autoritățile trag un semnal de alarmă pentru cei care își caută acum „dragostea” pe internet. Aveți grijă la cei care își creează identități false, avertizează autoritățile. În mediul online, nu toate „relațiile” sunt ceea ce par – este mesajul transmis de Directoratul Național de Securitate […]
Conferința de Securitate de la Munchen. Ministul Apărării și ministra de Externe reprezintă România. Statele Unite îl trimit pe secretarul de stat Marco Rubio | AUDIO # Europa FM
La un an de când Europa a „înghețat” în fața declarațiilor vicepreședintelui american JD Vance, Astăzi începe o nouă ediție a Conferinței de Securitate din Munchen. Statele Unite îl trimit de data aceasta pe secretarul de stat Marco Rubio. Oficialul american a avut un mesaj mai blând pentru Europa la plecare spre Germania. România va […]
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu: „Ce a cauzat recesiunea? Inconștiența guvernului Bolojan, care a majorat în același timp prețurile la energia electrică, dar și taxele de consum” | AUDIO # Europa FM
Reacție despre recesiune și din partea principalului partid de opoziție. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că măsurile de austeritate introduse de Guvernul Bolojan au cauzat situația economică actuală a țării. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu: „A înmormântat economia, a condus la scăderea producției, la scăderea vânzărilor” „Ce a cauzat recesiunea? Inconștiența guvernului Bolojan, care […]
România în Direct. Recesiune în România. Premierul Ilie Bolojan este în direct la Europa FM # Europa FM
Recesiune în România. Premierul Ilie Bolojan este în direct la Europa FM. România a intrat în recesiune tehnică. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că țara noastră a înregistrat timp de două trimestre consecutiv o scădere a Produsului Intern Brut. Premierul Ilie Bolojan revine în studioul Europa FM la „România în Direct”. Măsurile […]
Naționala de fotbal a României și-a aflat adversarii din Liga Națiunilor. Când sunt programate meciurile | AUDIO # Europa FM
Tricolorii au aflat programul meciurilor din grupele Ligii Naţiunilor. Echipa naţională va începe grupa în deplasare, cu Suedia, la 25 septembrie, şi o va încheia în 17 noiembrie, tot în deplasare, cu Bosnia. România face parte din grupa B4 a Ligii Națiunilor, alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia. Inițial, Kosovo trebuia să ajungă în grupa […]
Ilie Bolojan, la „România în Direct”: „Nu am dus o politică prociclică, a fost o politică de corecție pe care nu o puteam evita”. Despre amânările CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Sunt nesănătoase din toate punctele de vedere pentru încrederea publică” | VIDEO # Europa FM
Prim-ministrul Ilie Bolojan se află vineri, 13 februarie, în studioul Europa FM, la emisiunea „România în Direct”, cu Cătălin Striblea. În cursul dimineții, INS a anunțat că economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în […]
București: Mai multe mașini au fost cuprinse de un incendiu violent în București. Un om a murit, un altul a fost rănit # Europa FM
UPDATE 1: Incendiul izbucnit la o mașină de pe Bulevardul Constructorilor a fost lichidat, anunță pompierii bucureșteni. Incendiul s-a manifestat generalizat la un autovehicul electric, mai spun reprezentanții echipelor de intervenție. Un om a murit iar un altul, șoferul mașinii electrice, a fost transportat la spital cu arsuri pe corp. UPDATE 2: Polițiștii Capitalei anunță […]
Ilie Bolojan, despre recesiunea tehnică: „Este o situație temporară. În a doua jumătate a anului, aceste efecte colaterale vor fi deja absorbite de economie, urmând să scadă inflația” | VIDEO # Europa FM
Recesiunea tehnică este o situație temporară, spune premierul Ilie Bolojan. Invitat în emisiunea România în direct de la Europa FM, prim-ministrul a spus că în a doua parte a anului vom asista la creștere economică și scăderea inflației. Premierul Ilie Bolojan: „În a doua jumătate a anului, aceste efecte colaterale vor fi deja absorbite de […]
Fostul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost declarat definitiv de Curtea Supremă în conflict de interese | AUDIO # Europa FM
Fostul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, rămâne cu sentința de conflict de interese, a decis vineri, 13 februarie, Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia instanței este definitivă, iar astfel fostul șef al Protecției Consumatorilor nu mai poate ocupa o funcție publică timp de trei ani. Decizia vine după ce Cristian Popescu Piedone […]
Opt centre dedicate victimelor violenței domestice vor fi dezvoltate cu fonduri din Programul de Cooperare Elvețiano-Român. Președintele executiv al CMSC: „Încercăm să responsabilizăm instituțiile publice” | AUDIO # Europa FM
Opt centre dedicate victimelor violenței domestice vor fi dezvoltate cu fonduri din Programul de Cooperare Elvețiano-Român, unul pentru fiecare regiune de dezvoltare a țării. Proiectul HELENA HELP – Rețeaua Centrelor de Justiție Familială din România este inițiativa națională care își propune să ajute femeile și copiii în prevenirea tragediilor din familie, alături de Fundația Centrul […]
Portugalia: Parlamentul a aprobat, în primă lectură, un proiect de lege care prevede consimțământul parental pentru accesul adolescenților între 13 și 16 ani pe social media | AUDIO # Europa FM
În Portugalia, Parlamentul a aprobat ieri, în primă lectură, un proiect de lege care prevede că părinții sunt obligați să își dea acordul explicit pentru accesul adolescenților între 13 și 16 ani la social media. Proiectul este una dintre primele inițiative legislative din Europa pentru a impune astfel de restricții. Inițiatorii proiectului au invocat necesitatea […]
Barack Obama critică decizia lui Donald Trump de a abroga legea emisilor de gaze cu efect de seră: „Vom fi mai puțin capabili să combatem schimbările climatice” # Europa FM
Fostul președinte Barack Obama avertizează că decizia lui Donald Trump de a abroga legea privind emisiile de gaze cu efect de seră va afecta siguranța și sănătatea americanilor și va favoriza interesele industriei combustibililor fosili. Americanii vor fi „mai puțin în siguranță” și „mai puțin sănătoși” ca urmare a deciziei președintelui Donald Trump de a […]
Arad: Restaurarea Cetății Șoimoș, întârziată din cauza măsurilor de austeritate. Ce spun autoritățile locale | AUDIO # Europa FM
Proiectul de consolidare a uneia dintre cele mai frumoase cetăți medievale din România, care a fost afectată în urmă cu doi ani de prăbușirea unui zid, a fost întârziat din cauza primului pachet de măsuri de austeritate aprobat de Guvern anul trecut, care nu a mai permis autorităților locale să cheltuiască pentru realizarea studiilor necesare […]
Expertul european în educație, Andreas Galanos, explică provocările și efectele interzicerii accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale în Grecia # Europa FM
Tema restricționării accesului pe rețelele de socializare pentru minori este în continuare pe agenda discuțiilor din spațiul public din România, dar și din mai multe țări europene. Săptămâna aceasta, Portugalia a făcut un pas spre legiferarea unor asemenea măsuri: Parlamentul a aprobat, în primă lectură, un proiect de lege care prevede că părinții sunt obligați […]
România a intrat în recesiune tehnică. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere a PIB. Cristian Păun: Este o perioadă mai puțin optimistă | AUDIO # Europa FM
România a intrat în recesiune tehnică. Datele Institutului Național de Statistică arată că țara noastră a înregistrat timp de două trimestre consecutiv o scădere a Produsului Intern Brut. Astfel, în trimestrul al patrulea din 2025, PIB-ul a fost cu 1,9% mai mic decât în trimestrul al treilea, când și atunci se înregistrase o scădere cu […]
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce România a intrat în recesiune: „Face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții” # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan susține că recesiunea tehnică este un efect anticipat al tranziției României de la „un model bazat pe deficit și consum, aparent generator de prosperitate, dar care genera dezechilibre, la un model bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară”. Acesta susține că situația economică actuală poate fi înțeleasă corect doar dacă anii […]
Incident în Gara de Nord din București. Vagonul unui tren internațional a deraiat | AUDIO # Europa FM
Un incident pe șine a dat peste cap circulația trenurilor, în această dimineață, în Gara de Nord. Un vagon al trenului internațional IR 401 București–Chișinău a deraiat în timpul unei manevre tehnice Nu au fost victime, însă mai multe trenuri au înregistrat întârzieri. Incidentul s-a produs în jurul orei 8:20, când garnitura trenului „Prietenia” București–Chișinău […]
Sorin Grindeanu, critici la adresa lui Ilie Bolojan după anunțul INS: „Există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși”/ „Guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc” # Europa FM
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică dur actuala guvernare după intrarea României în recesiune tehnică, afirmând că măsurile de austeritate, taxele excesive și creșterea prețurilor au lovit puternic populația și economia. Mai mult, acesta susține că social-democrații au intervenit pentru a limita efectele negative, dar că este nevoie urgentă de corectarea politicilor economice și de implementarea Programului […]
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, devenită celebră pentru afirmația „m-a sunat Lia” | AUDIO # Europa FM
Decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor – devenită celebră pentru propoziția „m-a sunat Lia” – a fost semnat de președintele Nicușor Dan. Anunțul a fost făcut astăzi de Administrația Prezidențială. Judecătoarea va încasa o pensie mai mare decât ultimul salariu net, beneficiind de fosta lege care prevedea că pensia de serviciu reprezintă 80% din […]
Donald Trump abrogă legea privind emisiile de gaze cu efect de seră și dă o lovitură luptei împotriva schimbărilor climatice | AUDIO # Europa FM
Donald Trump dă o nouă lovitură luptei împotriva schimbărilor climatice. Președintele american a abrogat o lege care a servit drept fundament al luptei împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite. Este marcată astfel o schimbare legislativă majoră, căreia i se opun deja numeroși oameni de știință și apărători ai mediului înconjurător, […]
Eurovision România 2026. Cine sunt cei zece finaliști ai Selecției Naționale. Publicul va alege a 11-a piesă care va intra în finală | AUDIO # Europa FM
Au fost anunțați finaliștii Selecției Naționale Eurovision. 10 interpreți și trupe vor intra în finala din 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la concurs. Alejandro Zandes și Emil Rengle -„Bailando Solo”, Alexandra Căpitănescu -„Choke Me”, Edward Maya, LavBbe și Costi -„Everybody Needs Somebody”, Emy Alupei -„Tili Bom”, HVNDS -„HVNDS – DOR”, Monica Odagiu […]
Bugetul pentru 2026 ar putea fi finalizat în următoarele săptămâni, spune președintele Nicușor Dan: Ar fi fost bine să fie adoptat înainte de 1 ianuarie | AUDIO # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a mai spus aseară că ar fi fost de preferat ca bugetul pentru 2026 să fi fost adoptat înainte de 1 ianuarie. Președintele Nicușor Dan: „În afară de a participa la niște discuții, responsabilitatea este în altă parte” „Ideal ar fi fost inclusiv în momentul acela, mai–iunie anul trecut. Eu am spus, […]
Liderul de sindicat Gabriel Căldărușe, despre protestele de la carierele din cadrul Complexului Energetic Oltenia: Minerii vor protesta cât este necesar. Data limită pentru primirea tichetelor a fost 11 februarie | AUDIO # Europa FM
Minerii din cadrul Complexului Energetic Oltenia au întrerupt activitatea în carierele de cărbune și au venit în fața companiei într-un protest spontan. Ei sunt nemulțumiți de faptul că le-au fost tăiate din salarii valoarea tichetelor de masă. Au anunțat că intră în greva foamei până când Guvernul va rezolva problema. Situația este critică în carierele […]
Opt ONG-uri cer Comisiei Europene să declanșeze procedura de infringement împotriva României pentru că nu a recunoscut căsătoria unui cuplu homosexual | AUDIO # Europa FM
Opt organizații non-guvernamentale cer Comisiei Europene declanșarea procedurii de infringement împotriva României. Cererea vine după ce semnatorii scrisorii acuză autoritățile de la București că nu au recunoscut căsătoria unui cuplu homosexual. Comisia Europeană a inițiat o procedură de pre-infringement încă din 2020, dar asociațiile consideră că măsura a fost ineficientă. Semnatarii petiției solicită activarea mecanismului […]
Nicușor Dan, după reuniunea informală a Consiliului European: Comisia s-a angajat să vină cu propuneri privind modul de stabilire a prețului energiei, una dintre priorități fiind reducerea acestuia # Europa FM
Preledintele Nicușor Dan a făcut declarații, joi, 12 februarie, după ce a participat la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European. Acesta a precizat că printre subiectele abordate se numără competitivitatea statelor europene în competiția economică globală, sistemul unic prin care companiile să se poată înregistra oriunde în Europa, dar și politicile economice menite […]
Robert Negoiță scapă de controlul judiciar și poate reveni la conducerea Primăriei Sectorului 3. Decizia instanței este definitivă | AUDIO # Europa FM
Robert Negoiță poate reveni la conducerea Primăriei Sector 3. Tribunalul București a revocat controlul judiciar impus primarului. Decizia este definitivă. Robert Negoiță fusese plasat sub control judiciar pe 5 februarie, fiind obligat la plata unei cauțiuni de 800.000 de lei și suspendat din funcția de primar, într-un dosar care investighează construirea, din bani publici, a […]
Criză de personal la Spitalul Județean Brașov. Șase medici au demisionat doar în luna februarie | AUDIO # Europa FM
Situație alarmantă la Spitalul Județean de Urgență Brașov, unde medicii pleacă pe capete, iar ONG-urile se retrag din proiecte de finanțare. Sunt anumite specialități medicale unde activitatea se desfășoară la limită. Cel mai mare spital de urgență din centrul țării are dificultăți în a acoperi toate liniile de gardă și în a oferi, în condiții […]
Materia opțională „Ora cu și pentru animale” va fi introdusă în școlile din România începând cu anul școlar viitor | AUDIO # Europa FM
Materia opțională „Ora cu și pentru animale” a fost aprobată la nivel național de Ministerul Educației. Pe 13 ianuarie, programa a fost pusă în dezbatere publică, iar ulterior ordinul prin care a fost aprobată a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Materia opțională urmează să fie inclusă în oferta educațională începând din anul școlar […]
Colet cu cocaină adus din Spania prin curier pentru cluburile din București. Patru persoane au fost reținute | AUDIO # Europa FM
Din Spania, un colet cu cocaină a ajuns direct în cluburile din București. A fost adus în țară prin intermediul unei firme de curierat. Patru persoane au fost reținute în acest caz. Suspecții au cumpărat drogurile din Spania. Cele 400 de grame de cocaină erau ascunse într-un colet, printre diverse obiecte vestimentare. Coletul a ajuns […]
Mesajul primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, după ce Tribunalul București i-a revocat controlul judiciar: „Recunoștință maximă justiției din România” | VIDEO # Europa FM
„Justiția funcționează”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, joi, 12 februarie, în primul mesaj video transmis după decizia definitivă a Tribunalului București de a-i revoca controlul judiciar. Robert Negoiță fusese plasat sub control judiciar pe 5 februarie, fiind obligat la plata unei cauțiuni de 800.000 de lei și suspendat din funcția de primar, într-un […]
Un bărbat, suspectat că l-ar fi amenințat pe Victor Rebengiuc în 2024, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile | AUDIO # Europa FM
Un bărbat în vârstă de 46 de ani, suspectat că l-ar fi amenințat pe actorul Victor Rebengiuc, a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. potrivit Poliția Capitalei. Polițiștii au percheziționat joi, 12 februarie, doi suspecți din București, după ce, în 2024, înainte de al doilea tur al alegerilor prezidențiale, […]
