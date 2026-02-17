Ucraina a înregistrat cel mai rapid câştig teritorial pe front din ultimii doi ani şi jumătate

21:20

A început vacanţa de schi, iar competiţia se dă acum pe pârtie. Staţiunile de munte sunt pline de copii veniţi cu părinţii sau cu profesorii, în excursie. O tabără la munte vine însă cu costuri ca pentru o vacanţă în Dubai: cinci, dacă nu chiar şase mii de lei pentru fiecare copil cu ski pass şi echipamente închiriate. În această săptămână sunt în vacanţă elevii din Capitală şi din 21 de judeţe. Săptămâna viitoare urmează copiii din restul judeţelor.