Integrarea senzorială la copii: semne timpurii, sprijin și pași simpli pentru părinți
Ziarul Lumina, 18 februarie 2026 21:20
Primii ani din viața unui copil sunt plini de descoperiri: sunete noi, texturi diferite, mirosuri, gusturi și mișcări care îi modelează treptat felul în care înțelege lumea. Uneori însă, această varietate de
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 30 minute
21:20
Constantin Brâncuși s-a născut în 19 februarie 1876, în satul Hobița, județul Gorj, al șaselea copil al lui Radu Nicolae Brâncuși și al Mariei Brâncuși. A fugit de acasă la 6, la 9 și la 11 ani,
21:20
Lumina din inimi „Ceata femeilor mironosițe” sau creștinele din jurul mamei Blandina # Ziarul Lumina
Am ascultat cu tresărire și admirație mărturisirea ca o rugăciune a părintelui Mircea Stoleriu din Iași, ucenic de taină al mamei Blandina. A cunoscut-o din anii tinereții, i-a fost alături în clipele cele
21:20
Există păcate care strigă. Și există păcate care tac. Unele rănesc prin ceea ce facem. Altele, mai tainice și mai grele, prin ceea ce nu facem. Păcatul omisiunii este tăcerea inimii atunci când iubirea cere
21:20
Integrarea senzorială la copii: semne timpurii, sprijin și pași simpli pentru părinți # Ziarul Lumina
Primii ani din viața unui copil sunt plini de descoperiri: sunete noi, texturi diferite, mirosuri, gusturi și mișcări care îi modelează treptat felul în care înțelege lumea. Uneori însă, această varietate de
Acum 2 ore
20:40
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 509„Ajungând la bătrânețe, Părintele Sava (Popescu) a petrecut ultimii ani numai în post și ru
20:20
„În vremea aceea arhiereii, cărturarii și bătrânii poporului L-au dus pe Iisus înaintea lui Pilat. Și au început să-L învinuiască, zicând: Pe Acesta am găsit răzvrătind neamul nostru și împiedicând s
20:20
Sfântul Apostol Arhip (secolul I) este unul dintre bărbaţii apostolici care l-au ajutat pe Sfântul Apostol Pavel în lucrarea misionară de vestire a Evangheliei lui Hristos. A fost episcop în oraşul Colose, după
20:00
Populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, cauza principală fiind migrația externă, la care se adaugă sporul natural negativ, reiese dintr-o analiză de specialitate publicată
20:00
Autorităţile au intervenit, la nivel naţional, pentru deblocarea a 44 de autovehicule rămase înzăpezite, dar şi pentru îndepărtarea a 231 de copaci şi 15 stâlpi de electricitate prăbuşiţi în urma
20:00
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât marți, „pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile, precum şi în condiţiile incertitudinilor ridicate”, menţinerea ratei dobânzii de
20:00
Domeniul IT contribuie cu peste 7% la Produsul Intern Brut al țării, în timp ce mai puţin de o treime dintre adulţi au competenţe digitale, arată Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii,
20:00
Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau au păcălit sistemul vor ieşi de sub protecţia statului şi, acolo unde fraudele sunt intenţionate şi clare, va fi sesizat Parchetul, a anunţat
Acum 6 ore
17:30
În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, credincioșii Catedralei „Nașterea Maicii Domnului” din Gura Humorului au primit arhiereasca binecuvântare. În mijlocul lor s-a aflat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la finalul căreia a fost împlinită rânduiala instalării noului preot paroh al acestei comunități.
17:10
L-au cunoscut mulți dintre contemporanii săi - artiști, scriitori, fotografi, intelectuali iubitori ai artelor din toată lumea. Dar numai câțiva au lăsat mărturii scrise despre asta. L-au cunoscut apoi și ni l-a
16:40
Credincioșii ortodocși români din Chicago s-au adunat vineri, 13 februarie, la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru a lua parte la un eveniment de înaltă trăire spirituală și intelectuală. În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a avut loc lansarea volumului „Duhovnicii Sihăstriei sub cenzura comunistă”, semnat de părintele protosinghel Cosma Giosanu, egumenul Schitului „Sfântul Neagoe Basarab” din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului.
16:30
Parohia „Sfântul Ierarh Dosoftei” și „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”-Holboca II (categoria a III-a), comuna Holboca, județul Iași, Protopopiatul Iași II, organizează licitație pentru adjudecarea
Acum 8 ore
14:40
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, s‑a aflat duminică, 15 februarie, în mijlocul credincioșilor de la parohia românească din Bichișceaba (Békéscsaba), unde a săvârșit
14:40
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a slujit în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, 15 febuarie, în Parohia ortodoxă română „Sfântul Ap
14:30
Credincioșii ortodocși români din Chicago s-au adunat vineri, 13 februarie, la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru a lua parte la un eveniment de înaltă trăire
14:30
În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, 15 februarie, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă română „Sfântul
Acum 12 ore
13:40
Patriarhia Română îndeamnă la sprijinirea celor afectați în urma ninsorilor și viscolului # Ziarul Lumina
În urma căderilor masive de zăpadă și a viscolului, care au afectat numeroase comunități din țară, Patriarhia Română face apel către toate Centrele eparhiale din
11:30
Duminică, 15 februarie, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, aflată la Catedrala Episcopală
11:30
Episcopia Caransebeșului a organizat marți, 17 februarie, un eveniment spiritual‑cultural la două secole de la nașterea ierarhului academician Nicolae Popea, al doilea episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a
11:20
Duminică, 15 februarie, la Mănăstirea Giurgeni, din județul Neamț, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a
11:20
În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, credincioșii Catedralei „Nașterea Maicii Domnului” din Gura Humorului au primit arhiereasca binecuvântare. În mijlocul lor s‑a aflat Preasfințitul Părinte
11:20
În Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de
11:10
În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, i-a binecuvântat pe credincioșii de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău (Catedrala Veche).
11:10
Cea mai vârstnică studentă din România, sărbătorită la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca # Ziarul Lumina
Amalia-Susana Tușa (Lupaș-Birza), studentă a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a împlinit 90 de ani, sâmbătă, 14 februarie, fiind, în prezent cea
11:00
11 ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei # Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, duminică, 15 februarie.
11:00
În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala istorică din Baia Mare şi a rostit un cuvânt de
11:00
În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, a Lăsatului sec de carne pentru Sfântul și Marele Post, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Biserica „Sfinții
Acum 24 ore
23:10
nterbelicul românesc, spațiul în care s-au format seniorii Rugului Aprins, a însemnat o sumă de straturi germinative de ordin social-politic, economic, ideologic, cultural, religios dar și (pseudo)spiritual.
23:10
Prima familie din istoria umanităţii este cea alcătuită din protopărinţii Adam şi Eva. Această familie s-a născut în Rai, după cum aflăm din prima carte a Bibliei, Facerea. După ce Dumnezeu l-a creat pe om,
23:10
Zis-a un bătrân: „De este cineva cinstit și lăudat de oameni mai mult decât măsura lui, unul ca acela de mult bine se lipsește. Iar cel care nu este nici cât de puțin cinstit și lăudat de oameni aici pe
23:10
Cercetarea exilului cultural (1945-1989), exilul creator, cum îl numește, preluând această sintagmă relevantă de la George Băjenaru, Cititor în exilul creator (2001), ce privește „grupul de intelectuali român
23:10
Dă-mi, Doamne!Dă-mi, Doamne, inimă precum a TaSă am doar dragoste în ea,Ca să nu fiu aramă sunătoare,Cât voi trăi în lumea asta mare.Dă-mi hărnicia ce-o are o albinăCe zboară ziua-ntreagă
23:10
BrâncușianăLa MASA TĂCERIIA sufletului meum-am așezatși ți-am scris,sărutând,în gând,o floare...COLOANA INFINITULUISe înălța spre tine,Spre sufletul tăuȘi te-ndemnaSă
23:10
Precum cornul inorogului(după Psalmul 91- În Casa Dreptății și cea mai mică flacără primește binecuvântarea arderii)Cu zece coarde cântă-mi, ba chiar cu alăuta,Când jertfa băuturii cu Mielul
23:10
În Aula Academiei Române, filiala Iași, va avea loc, în 20 februarie 2026, conferința „Ioan Petru Culianu. O microistorie intelectuală”, susținută de profesorul Sorin Antohi, înscrisă într‑o serie de
23:10
Muzeul Băncii Naţionale a României (BNR) organizează, în perioada 10 februarie - 6 mai 2026, expoziţia temporară „Banii ne vorbesc - o istorie a leului de la metal la polimer”, realizată în colaborare cu RA
23:10
Centrul Cultural „I. I. Mironescu” al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF) va organiza joi, 19 februarie, în ziua împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului, o
22:30
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 501-502„După ce a fost ales părinte și păstor al Moldovei, mitropolitul Iosif Naniescu a plecat cu
22:20
Sf. Ier. Leon cel Mare, Episcopul Romei (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă şi peşte) # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Leon cel Mare, Episcopul Romei (†461), a fost un mare arhiereu şi păstor al Bisericii. Era de neam din Italia, fiind născut la Roma în jurul anului 400. A fost un om al cărţii încă din
22:00
Reforma administraţiei publice şi pachetul de relansare economică au fost finalizate şi vor fi adoptate prin ordonanţă de urgenţă imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite, cu câteva
22:00
Senatul a adoptat, luni, două propuneri legislative privind jocurile de noroc. Primul proiect prevede majorarea de la 18 la 21 de ani a vârstei minime pe care trebuie să o aibă participanţii la jocuri de noroc şi
22:00
Ministerul Afacerilor Externe a lansat programul de burse oferite de Guvernul României cetăţenilor străini din state non-UE pentru anul universitar 2026-2027. Programul este derulat de MAE şi finanţat din bugetul
21:50
Intervențiile începute anul trecut la Barajul Vidraru, al cărui termen normal de utilizare este depăşit cu 30 de ani, erau obligatorii și au fost făcute cu respectarea tuturor prevederilor legale, a declarat
21:50
Reforma administraţiei publice şi pachetul de relansare economică au fost finalizate şi vor fi adoptate prin ordonanţă de urgenţă imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite, cu câteva
Ieri
18:50
Statornicia - lumina unei vieți închinate lui Dumnezeu. Cuvinte despre arhimandritul centenar Climent Haralamb # Ziarul Lumina
În anul 2023, în soborul Catedralei Patriarhale, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a poposit un duhovnic venerabil, purtând pe umeri povara luminoasă a unui veac de viață. Împlinise
17:10
Parohia Schela Mare, categoria I, Protoieria Târgoviște Sud, Arhiepiscopia Târgoviștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de conservare și restaurare a picturii murale interioare, la
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.