Ministrul Apărării vrea să modifice legea pentru ca Steaua Bucureşti să poată promova în Superligă

Brâncuşi se născu acum 150 de ani, la Hobiţa, în Gorj. Tot ce este legat de el este valoros, preţios şi chiar luminos. Familia în care s-a născut, pe unde a trecut, ce a făcut şi nu a făcut, cu cine şi de ce, cât a luat, cât n-a dat, ce a zis şi ce n-a scris, ba chiar şi sculptura pe care a realizat-o sunt analizate şi dezbătute, mai ales la aniversare.