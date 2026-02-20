Curtea Supremă a SUA ii aplică lui Trump o palmă usturătoare şi anulează drept ilegală o mare parte a taxelor vamale, cele ”reciproce”. Trump şi-a depăşit atribuţiile. Hotărârea nu vizează taxele sectoriale. Reacţii internaţionale
20 februarie 2026
Curtea Supremă a Statelor Unite a stabilit vineri, la exact un an de la învestirea lui Donald Trump, că o mare parte a taxelor vamale pe care le-a anunţat în aprilie 2025 este ilegală, aplicând astfel o palmă usturătoare administraţiei americane, care-şi apără această politică în domeniul comercial, relatează AFP.
• • •
Mihai Stoichiţă despre Mircea Lucescu: Eu cred că o să continue pentru că este un luptător / E bine din ce ştiu. Vom vedea ce hotărâre ia # News.ro
Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a declarat, vineri, că selecţionerul Mircea Lucescu “este bine” şi că după părerea sa tehnicianul va continua la naţională, deoarece este un luptător.
Produs retras de la comercializare din magazinele K-Food din Bucureşti / Testele interne au revelat niveluri ridicate de bacterii bacillus cereus / Consumul este strict descurajat # News.ro
YORIJORI FOOD SRL anunţă retragerea de la comercializare a unor loturi dintr-un produs Topokki, aromă dulce-iute, după ce testele interne au revelat niveluri ridicate de bacterii bacillus cereus. ”Consumul produsului este strict descurajat, deoarece un risc pentru sănătate nu poate fi exclus”, transmit producătorii.
Partenerii comerciali ai SUA salută cu prudenţă decizia Curţii Supreme privind tarifele, însă companiile rămân blocate în ”ape tulburi” # News.ro
Partenerii comerciali ai Statelor Unite au reacţionat cu un optimism prudent la decizia Curţii Supreme de vineri, care a invalidat o parte substanţială din politica tarifară globală promovată de preşedintele Donald Trump, transmite CNBC.
SUA ar putea fi obligate să restituie importatorilor până la 175 miliarde de dolari, după invalidarea tarifelor vamale ale lui Donald Trump de către Curtea Supremă # News.ro
Statele Unite s-ar putea confrunta cu obligaţia de a rambursa peste 175 de miliarde de dolari importatorilor, după decizia de vineri a Curţii Supreme, care a stabilit cu un vot 6-3 că tarifele impuse unilateral de preşedintele Donald Trump sunt ilegale, potrivit unei estimări realizate de Penn-Wharton Budget Model la solicitarea agenţiei Reuters.
Alte 41 de amenzi, aplicate în Bucureşti pentru modul în care s-a făcut deszăpezirea / Au fost verificate străzi, trotuare, staţii STB şi treceri de pietoni # News.ro
Poliţiştii locali din Bucureşti au aplicat, vineri, alte 41 de amenzi pentru modul în care s-a făcut deszăpezirea, cele mai multe în Sectorul 6.
Premierul Ilie Bolojan, la recepţia organizată cu prilejul Zilei Naţionale a Japoniei: Peste 400 de companii japoneze sunt prezente în România, iar prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea şi modernizarea ţării noastre # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la recepţia organizată cu prilejul Zilei Naţionale a Japoniei, că peste 400 de companii japoneze sunt prezente în România, iar prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea şi modernizarea ţării noastre
Formaţia Oţelul Galaţi a remizat, vineri, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii, în care a egalat de la 0-2.
Rogobete, după ce o unitate sanitară privată a publicat un videoclip în care un medic angajat şi la stat se pregătea pentru a doua intervenţie chirurgicală, într-o zi de joi: Corpul de Control al ministrului Sănătăţii, trimis la spitalul public # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat, vineri, după ce o unitate sanitară privată a publicat un videoclip în care un medic angajat şi la stat se pregătea pentru a doua intervenţie chirurgicală, într-o zi de joi, la ora 12.00, el anunţând că a trimis Corpul de Control al ministrului Sănătăţii la spitalul public, pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru. Ministrul mai anunţă că acest incident va genera un control naţional fǎrǎ precedent, pe care şi-l asumă public şi va duce la modificări legislative semnificative.
Bărbat de 41 de ani, prins în flagrant în timp ce vindea droguri de mare risc în Cluj-Napoca / La locul de muncă al acestruia, anchetatorii au găsit inclusiv aşa-numitul ”drog al violului”, dar şi cântare de precizie # News.ro
Un bărbat de 41 de ani a fost reţinut de către procurorii DIICOT, fiind acuzat de trafic de droguri de mare risc. El a fost prins în flagrant când vindea în Cluj-Napoca substanţe lichide şi cristaline. La locul său de muncă anchetatorii au găsit mai multe feluri de droguri, dar şi seringi, cântare de mare precizie şi bani.
Kazahstanul şi China lansează proiecte de energie regenerabilă în valoare de 2 miliarde de dolari pentru a spori neutralitatea emisiilor de carbon # News.ro
Kazahstanul şi China îşi aprofundează cooperarea în domeniul energiei regenerabile prin construirea a trei proiecte majore în valoare de peste 2 miliarde de dolari, care vizează promovarea energiei verzi şi sprijinirea obiectivelor ţării privind neutralitatea emisiilor de carbon, scrie The Astana Times.
Firmă din judeţul Constaţa, amendată pentru poluarea aerului cu praf de cereale / Comisarii Gărzii de Mediu au depistat depozite neacopeite de porumb - FOTO # News.ro
O firmă din judeţul Constanţa a fost amendată de către comisarii Gărzii de Mediu pentru poluarea aerului cu praf de cereale. În urma unei sesizări, comisarii au verificat societatea, descoperind depozite neacopeite de porumb.
Pietro Zantonini a murit în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, în timp ce patrula pe un şantier olimpic din Cortina. Potrivit La Repubblica, a fost deschisă o anchetă pentru omor din culpă, paznicul suferind un atac de cord în timp ce lucra la o temperatură de -12 °C.
Rogobete, după ce o unitate sanitară privată a fost publicat un videoclip în care un medic angajat şi la stat se pregătea pentru a doua intervenţie chirurgicală, într-o zi de joi: Corpul de Control al ministrului Sănătăţii, trimis la spitalul public # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat, vineri, după ce o unitate sanitară privată a fost publicat un videoclip în care un medic angajat şi la stat se pregătea pentru a doua intervenţie chirurgicală, într-o zi de joi, la ora 12.00, el anunţând că a trimis Corpul de Control al ministrului Sănătăţii la spitalul public, pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru. Ministrul mai anunţă că acest incident va genera un control naţional fǎrǎ precedent, pe care şi-l asumă public şi va duce la modificări legislative semnificative.
Premierul Ilie Bolojan, întrevedere, joi, cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles, pentru a discuta despre implementarea PNRR # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joi, la Bruxelles, o întâlnire cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR şi priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028. Şeful Executivului se va întâlni şi cu vicepreşedintele executiv Roxana Mînzatu, comisar european pentru drepturi sociale şi va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice.
Trump afirmă, la Casa Albă,că ”ia în calcul” un atac limitat împotriva Iranului, dacă nu încheie un acord cu SUA # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri, la Casa Albă, că ”ia în consoderare” un atac limitat împotriva Iranului, în lipsa unui acord cu Statele Unite, relatează AFP.
Elena Lotrean: „Inspecţiile şcolare trebuie să devină un instrument de sprijin, nu de frică” # News.ro
În România, inspecţia şcolară este încă percepută ca un mecanism de sancţiune, nu ca un proces de sprijin profesional. Elena Lotrean, proesor şi trainer, consideră că această mentalitate blochează dezvoltarea profesorilor şi menţine un sistem rigid, bazat pe conformism şi frică.
Elena Lotrean: „Inteligenţa Artificială nu va înlocui profesorii, ci îi va transforma: de la predare la facilitare” # News.ro
Inteligenţa Artificială nu mai este un concept al viitorului, ci o realitate prezentă deja în şcoli, universităţi şi în viaţa cotidiană a elevilor. În cadrul emisiunii Viitor pentru România, Elena Lotrean, profesor şi trainer, a subliniat că adevărata provocare nu este apariţia AI-ului, ci modul în care sistemul educaţional alege să răspundă acestei transformări.
Preşedintele Nicuşor Dan: Pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate şi, mai ales, în materie de securitate, să consolidăm şi să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, după participarea la Consiliul de Pace din SUA, că pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate şi, mai ales, în materie de securitate, să consolidăm şi să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii.
Iranul urmează să prezinte SUA un proiect al unui acord nuclear în ”două sau trei zile”, anunţă într-un interviu la MSNBC Araghchi # News.ro
Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi anunţă vineri, la o zi după un ultimatum al lui Donald Trump, că un proiect al unui acord în domeniul nuclear iranian urmează să fie finalizat în ”două sau trei zile” şi că Iranul îl va prezenta apoi Statelor Unite, relatează AFP.
Curţile de Apel din ţară îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan să trimită în Parlament o cerere de reexaminare a legii privind pensiile magistraţilor, declarată constituţională de CCR # News.ro
Curţile de Apel din România îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan să trimită în Parlamemt o cerere de reexaminare a legii privind pensiile magistraţilor. Judecătorii consideră că aplicarea dispoziţiilor acestei legi va determina eliminarea pensiei de serviciu în condiţiile în care pensia contributivă este aproximativ egală cu pensia de serviciu a magistraţiilor obţinută în conformitate cu prevederile proiectului de lege.
Alina Gorghiu: Noile buletine de analiză DSP Argeş confirmă prezenţa bacteriei Clostridium perfringens inclusiv la ieşirea din staţia de tratare şi în reţeaua de distribuţie / Problema nu este rezolvată # News.ro
Preşedintele PNL Argeş, Alina Gorghiu, anunţă vineri că noile buletine de analiză DSP Argeş confirmă prezenţa bacteriei Clostridium perfringens inclusiv la ieşirea din staţia de tratare şi în reţeaua de distribuţie iar asta înseamnă că sursa problemei nu a fost eliminată, iar aproape 50.000 de argeşeni sunt în continuare expuşi unui risc real. Ea precizează că Primăria Curtea de Argeş are un excedent de peste 30 de milioane de lei, bani care puteau şi trebuiau alocaţi pentru reparaţiile urgente la staţia de tratare şi la reţeaua de apă.
Comisarii ANPC au verificat în ultima săptămână peste 1.500 de operatori economici, fiind aplicate amenzi de peste 5,6 milioane lei / Informaţii contradictorii la batoanele proteice şi condiţii precare de igienă în farmacii, între nereguli # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a făcut, în ultima săptămână controale la peste 1.500 de operatori economici din întreaga ţară, fiind aplicate amenzi în valoare de peste 5,6 milioane lei. Pentru 17 operatori s-a dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor.
Norvegia a stabilit un nou record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, cu 17 medalii # News.ro
Norvegia a stabilit un nou record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, vineri, când Johannes Dale-Skjevdal a câştigat proba masculină de biatlon 15 km mass start, la Antholz-Anterselva Biathlon Arena.
Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,8, a avut loc vineri în estul Afganistanului, potrivit mai multor jurnalişti AFP de la Kabul şi din provincia Nangarhar, relatează AFP.
Franţa, Germania, Italia, Polonia şi Regatul Unit cer, într-o ”Declaraţie comună”, la o reuniune a Coaliţiei Voluntarilor, la Cracovia, garanţii de securitate ”robuste” în favoarea Ucrainei # News.ro
Orice acord de pace între Ucraina şi Rusia şi Rusia trebuie să fie însoţit de garanţii de securitate ”robuste” în favoarea Kievului, cer vineri Franţa,, Germania, Italia, Polonia şi Regatul Unit, relatează AFP.
Bărbatul acuzat că a închiriat fictiv mai multor persoane apartamente în Bucureşti „sub preţul pieţei” a fost arestat pentru înşelăciune şi fals informatic, ambele în formă continuată/ Cum funcţiona „schema” # News.ro
Bărbatul acuzat că a înşelat mai multe persoane cărora le-a dat spre închiriere, în Bucureşti, sub preţul pieţei, în mod fictiv, apartamente pe termen lung a fost arestat preventiv pentru înşelăciune şi fals informatic, ambele în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, bărbatul căuta apartamente reale disponibile, le închiria pentru el câteva zile, iar după ce obţinea cheile de acces prelua anunţurile online şi le publica pe site-uri de profil ca fiind ale sale, însă sub numele altei persoane, la preţuri mai mici decât cele din piaţă. Bărbatul discuta apoi cu potenţiali chiriaşi printr-o aplicaţie la distanţă, le promitea că le trimite codul locker-ului unde s-ar afla cheile, însă înainte crea, în numele victimelor, conturi de criptomonede, unde le solicita să transfere bani pentru garanţie şi prima lună de chirie.
O femeie germană de 44 de ani, fără adăpost, decapitată la Florenţa. un bărbat tânăr din Africa de Nord, cu probleme mentale, cu care împărţea un adăpost improvizat, spitalizat sub supraveghere, suspectat de crimă # News.ro
Un bărbat suspectat de decapitarea unei femei, la Florenţa, despre care pressa italiană scrie că este o germană fără adăpost în vârstă de 44 de ani, a fost identificat, iar în prezent este spitalizat sub supraveghere, anunţă vineri carabinierii (jandarmi), relatează AFP.
Perechea Jaqueline Cristian/Gabriela Ruse a fost eliminată, vineri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai.
Portavionul francez Charles de Gaulle, desfăşurat în Atlanticul de Nord şi Marea Baltică, anunţă Parisul # News.ro
Portavionul francez Charles de Gaulle şi escorta sa încep o desfăşurare în Atlanticul de Nord şi la Marea Baltică, anunţă vineri Ministerul francez al Apărării, în contextul unei instabilităţi cauzate de către Rusia şi apetitul lui Donald Trump faţă de Groenlanda, relatează AFP.
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: Am semnat autorizaţia de construire pentru punerea în siguranţă şi reabilitarea Şcolii I.G. Duca, din Sectorul 5 / Dl. primar Piedone Jr. m-a rugat să îl ajut şi să deblocăm autorizaţia # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă vineri că a semnat autorizaţia de construire pentru punerea în siguranţă şi reabilitarea Şcolii I.G. Duca, din Sectorul 5, după ce primarul Sectorului 5 l-a rugat să îl ajute şi să deblocheze această autorizaţie.
Federaţia Română de Fotbal anunţă că a lansat în luna februarie două noi proiecte cu finanţare europeană, depăşind astfel borna de 30 de proiecte implementate sau în curs de desfăşurare.
O nouă metodă de fraudă: Sub pretextul unei anchete secrete, infractorii determină victimele să scoată banii din bancă şi să îi plaseze în ATM-uri pentru criptomonede/ Recomandările autorităţilor # News.ro
Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de fraudă, apelul din partea unor falşi poliţişti sau reprezentanţi ai băncilor în urma căruia victimei i se induce panica, după care, sub pretextul unei „investigaţii confidenţiale”, este convinsă să scoată banii din bancă şi să îi plaseze într-un ATM pentru criptomonede.
Emisiunea „The Floor" revine cu un nou sezon la Kanal D, din 28 februarie. Dan Negru: "Vă invit să îi urmăriţi pe noii concurenţi şi să vă bucuraţi de spectacolul inteligenţei şi al spontaneităţii" # News.ro
Show-ul „The Floor", prezentat de Dan Negru la Kanal D, revine din 28 februarie cu un nou sezon.
Arbitrul Rareş George Vidican va conduce la centru partida FC Rapid – Dinamo, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20.30, în etapa a 28-a a Superligii.
Un convoi internaţional cu ajutor umanitar, ”Nuestra América”, susţinut de către Greta Thunberg, urmează să sosească în martie în Cuba # News.ro
Un convoi internaţional cu ajutor umanitar, susţinut de către Greta Thunberg, destinat Cubei, devastată de o criză economică agravată de blocada energetică impusă de către Statele Unite, urmează să sosească - la 21 martie - la Havana, anunţă organizatorii, relatează AFP.
Pistol, CNAIR: Se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România, Boiţa, judeţul Sibiu, de pe Autostrada Sibiu – Făgăraş. Constructorul turc Makyol este mobilizat în şantier cu aproximativ 300 de muncitori şi peste 75 de utila # News.ro
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, anunţă că se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România, Boiţa, judeţul Sibiu, aflat pe tronsonul 1 de 14,25 km dintre Boiţa şi Avrig, de pe Autostrada Sibiu – Făgăraş. Constructorul turc Makyol este mobilizat în şantier cu aproximativ 300 de muncitori şi peste 75 de utilaje.
Cluj: Şofer al unui autovehicul de ride-sharing, amendat de Poliţie după ce a fost filmat în timp ce întoarce pe o trecere pentru pietoni, pentru a-şi lua clienţii # News.ro
Un şofer al unui autovehicul de ride-sharing a fost amendat de Poliţie după ce a fost filmat în timp ce întoarce pe o trecere pentru pietoni, pentru a-şi lua clienţii. El are de plătit o amendă de peste 600 de lei, după ce a blocat drumul făcând manevra interzisă.
"Elevatio", al doilea concert din ediţia 2026 a Stagiunii de Muzică Veche Bucureşti, are loc la Muzeul Naţional de Artă al României # News.ro
"Elevatio", al doilea concert din ediţia 2026 a Stagiunii de Muzică Veche Bucureşti, are loc duminică, de la ora 19.00, la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României.
Acuzaţii de furt şi uciderea cu intenţie a animalelor, în dosarul care vizează cadavrele de bizoni, căprioare şi cerbi îngropate la ferma din Recea Cristur # News.ro
Anchetatorii din judeţul Cluj anunţă că fac cercetări pentru infracţiuni de furt calificat şi uciderea cu intenţie a animalelor în dosarul deschis după ce zeci de cadavre de bizoni, căprioare şi cerbi au fost găsite îngropate la o fermă de bizoni din localitatea Recea Cristur.
Poliţia continuă percheziţiile la Royal Lodge, pe domeniul Windsor, fosta locuinţă a lui Andrew, al optulea în linia de succesiune la tron # News.ro
Poliţia britanică continuă vineri percheziţii la Royal Lodge, fosta locuinţă a lui Andrew pe domeniul Windsor, în Berkshire, după arestarea şi eliberarea joi a fratelui regelui Charles al III-lea, relatează The Guardian şi PA Media.
Rogobete: Într-o perioadă în care în toate sistemele sunt tăieri, personalul medical ar trebui să aprecieze eforturile pe care guvernul le face, astfel încât să fie exceptaţi de la tăierea de 10% / Susţin plata pe performanţă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Aexandru Rogobete, a declarat vineri că, într-o perioadă în care în toate sistemele sunt tăieri de salarii, personalul medical, din punctul lui de vedere, ar trebui să aprecieze eforturile pe care guvernul le face, astfel încât să fie exceptaţi de la tăierea de 10%. El a mai spus că susţine plata pe performanţă şi este declarat împotriva celor care la ora 12.00 se filmează în spitalele private, deşi ar trebui să fie la program, în spitalul de stat.
Cuplu din Mureş, reţinut sub acuzaţia de rele tratamente aplicate minorilor. Ancheta a demarat după ce doi copii au fugit de acasă, explicând autorităţilor că erau bătuţi de către părinţi # News.ro
Un bărbat şi o femeie din judeţul Mureş au fost reţinuţi într-un dosar de rele tratamente aplicate minorilor, procurorul urmând să ceară arestarea preventivă a celor doi. Bărbatul, care are trei copii, şi femeia, care are 5, sunt concubini şi sunt suspectaţi ca îşi băteau copiii, ancheta demarând după ce doi dintre aceştia au fugit de acasă din cauza violenţelor.
Alexandru Rogobete: Da, îmi doresc să spargem monopolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. În multe ţări europene, sistemele funcţionează cu mai multe case de asigurări de sănătate / Anul acesta putem începe acest demers # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că îşi doreşte să spargă monopolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, el menţionând că în multe ţări europene, sistemele funcţionează cu mai multe case de asigurări de sănătate şi anul acesta putem începe acest demers.
Grupul MOL anunţă că profitul înainte de impozitare a ajuns la 1,3 miliarde dolari în 2025, în scădere cu 11% faţă de 2024 # News.ro
Grupul MOL anunţă că profitul înainte de impozitare a ajuns la 1,3 miliarde dolari în 2025, marcând o scădere de 11% faţă de 2024. Pentru 2026, Grupul MOL estimează profitul înainte de impozitare la aproximativ 1,5 miliarde dolari.
