Recomandări pentru șoferii care vor să călătorească în acest sfârșit de săptămână! Ce au transmis oamenii legii

09:00

Marilu Dobrescu a recunoscut că nu s-ar căsători doar din dragoste. Influencerița este de aproape un an împreună cu iubitul australian, însă nu au făcut pasul cel mare. Roșcata spune că nu se grăbește și că nu ar face pasul cel mare doar din iubire, căci și stabilitatea financiară este la fel de importantă pentru ea.