Somnul te ajută să slăbești – aceste fapte o demonstrează (P)
Aktual24, 20 februarie 2026 19:20
Cine doarme puțin pierde mai degrabă masă musculară decât grăsime Dacă vă monitorizați aportul caloric și încercați să vă mențineți într-un deficit caloric, fiți atenți. Studiile au arătat că durata somnului influențează dacă pierdeți mai degrabă grăsime sau masă musculară. Chiar dacă în timpul zilei aveți grijă să consumați suficiente proteine și să faceți antrenamente […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
19:40
Zelenski desființează „argumentele istorice” ale lui Putin: „Nu avem nevoie de aceste falsificări istorice” # Aktual24
Volodimir Zelenski este gata să se așeze la masa negocierilor cu Vladimir Putin, dar refuză categoric să piardă timpul cu „argumentele istorice” folosite pentru a justifica invazia Ucrainei, concentrându-se exclusiv pe soluții concrete pentru încheierea războiului. Într-un interviu recent acordat jurnalistului britanic Piers Morgan, președintele ucrainean a subliniat că diplomația are sens doar atunci când […]
19:40
Reacția furioasă a lui Trump după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele impuse altor țări. Și doi judecători numiți de președinte au votat în favoarea anulării # Aktual24
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis, cu o majoritate de 6 la 3, că o mare parte dintre tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump în baza unor puteri de urgență sunt neconstituționale, o hotărâre care reprezintă o înfrângere semnificativă pentru administrația americană. Potrivit unor surse citate de Fox News, Trump a calificat decizia […]
Acum 30 minute
19:20
19:10
Grecia, în coordonare cu Germania, Austria, Olanda și Danemarca, promovează un plan de transfer al migranților ale căror cereri de azil au fost respinse și care nu pot fi returnați imediat în țările lor de origine către centre din Africa. Conform informațiilor transmise, primele contacte privind amplasarea unor astfel de centre, cunoscute sub numele de […]
Acum 2 ore
18:40
„Călăul” Rusiei acuză că este pedepsit pe nedrept: „Eram considerat erou, acum sunt ținut în cușcă” # Aktual24
Locotenent-colonelul Konstantin Frolov, supranumit „Călăul”, a devenit vedetă a propagandei ruse, premiat cu patru medalii pentru „curajul” său pe front, însă adevărul ascunde o schemă complexă de fraudă militară care implică zeci de soldați și milioane de ruble. Frauda care a zguduit armata rusă Conform Comitetului pentru Investigații, echivalentul rusesc al FBI-ului, Frolov ar fi […]
18:20
Forțele Aeriene ale SUA vor accelera producția de bombardiere B-21 pentru a-și spori flota de bombardiere invizibile # Aktual24
Forțele Aeriene ale SUA și Northrop Grumman se apropie de un acord pentru accelerarea producției avionului B-21 Raider, care se așteaptă să intre în serviciu până în 2027. Conform publicației militare Inside Defense, programul funcționează cu ritm redus. O extindere a capacității cu o suplimentare a finanțării cu 4,5 miliarde de dolari va duce la […]
18:10
Portal pentru extremiștii europeni. SUA construiește un site web pentru a permite europenilor acces la conținut interzis de propriile guverne # Aktual24
Statele Unite au construit un site web care le va permite cetățenilor din Europa să vadă conținut interzis de guvernele lor, inclusiv discursuri instigatoare la ură și propagandă teroristă, anunță Reuters. Portalul freedom.gov permite utilizatorilor din întreaga lume să ocolească controalele guvernamentale asupra conținutului lor. Se pare că a fost dezvoltat de Departamentul de Stat […]
Acum 4 ore
17:40
Tensiuni între Emmanuel Macron și Giorgia Meloni după crima de la Lyon: „Fiecare să-și vadă de treaba lui” # Aktual24
Relațiile dintre Franța și Italia s-au deteriorat în urma uciderii unui activist de extremă dreapta la Lyon. Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a descris moartea tânărului drept „o rană pentru întreaga Europă”, declarație care a stârnit nemulțumirea președintelui francez, Emmanuel Macron. Liderul de la Palatul Élysée a sugerat că Meloni intervine în chestiuni ce țin de […]
17:00
Noua ordonanță a administrației Trump ar putea duce la arestarea a mii de refugiați legali # Aktual24
Administrația Trump a emis un nou ordin general care ar putea duce la arestarea a zeci de mii de refugiați care se află legal în Statele Unite, dar nu au încă rezidență permanentă, anulând ani de garanții legale și de imigrare. O notă depusă de Departamentul pentru Securitate Internă înaintea unei audieri la o instanță […]
16:50
Revoltă a curților de apel. Judecătorii de la 16 mari tribunale cer preşedintelui Dan să nu promulge legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor # Aktual24
Un număr de 16 curţi semnează un memoriu transmis Administraţiei Prezidenţiale, prin care îi solicită preşedintelui României, Nicuşor-Dan Dan, ca, înainte de promulgare, să aprecieze oportunitatea formulării către Parlament a unei cereri de reexaminare, în ansamblu, a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025). Memoriul este […]
16:40
Sezonul 2024/2025 a reprezentat un succes financiar istoric pentru clubul patronat de Gigi Becali. UEFA a publicat raportul oficial, confirmând încasări totale de aproape 12 milioane de euro, după parcursul solid din grupa XXL a competiției Europa League. Acolo, roș-albaștrii au strâns 14 puncte și au trecut de PAOK Salonic, aventura lor s-a oprit ulterior […]
16:40
Miniștrii apărării din Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie au transmis un mesaj clar: Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate, consolidând NATO și pregătindu-se să facă față amenințărilor tot mai intense de pe flancul estic. Declarația comună de la Cracovia subliniază nu doar angajamentul lor față de apărarea colectivă, […]
16:30
Bătălia pentru play-off se încinge. Derby de foc în Capitală în etapa 28, iar FCSB își joacă ultima carte la play-off # Aktual24
Superliga României revine în forță cu o rundă care promite să răstoarne ierarhiile la vârful clasamentului. Weekend-ul este marcat de dueluri intense, culminând cu un derby al Bucureștiului. Runda cu numărul 28 debutează chiar astăzi. Oțelul Galați primește vizita arădenilor de la UTA de la ora 17:00, în timp ce seara este rezervată duelului dintre […]
16:30
Tensiuni mari la Varșovia. Președintele Nawrocki și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca reforma justiției inițiată de Donald Tusk # Aktual24
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a blocat prin veto o lege esențială pentru guvernul condus de Donald Tusk, argumentând că aceasta pune în pericol independența justiției și riscă să politizeze din nou sistemul judiciar. Decizia sa adâncește tensiunile politice din Polonia și ridică semne de întrebare asupra viitorului reformelor judiciare promise de guvernul proeuropean, relatează Reuters. […]
16:20
Noi tensiuni. Premierul Japoniei acuză China că încearcă să-și impună interesele „prin forță și presiune” # Aktual24
Şefa executivului japonez, Sanae Takaichi, a declarat vineri că autorităţile de la Beijing urmăresc să „schimbe status quo-ul prin forţă sau coerciţie” în regiunile maritime disputate cu statele vecine. În ciuda acestei poziţii ferme, Takaichi a subliniat că Japonia îşi propune să menţină „relaţii stabile şi constructive” cu Beijingul, relatează Reuters. Un avertisment direct către […]
16:10
Polonia se retrage din tratatul care interzice minele antipersonal și le va folosi pentru a se apăra împotriva Rusiei # Aktual24
Polonia va folosi mine terestre antipersonal, precum și mine antitanc, pentru a-și apăra granița de est împotriva amenințării crescânde din partea Rusiei, a declarat vineri ministrul adjunct al apărării din Polonia pentru Associated Press, în contextul în care țara a părăsit oficial convenția internațională care interzice utilizarea armelor controversate. Tratatul de interzicere a minelor antipersonal […]
16:00
Masacru la cea mai mare fermă de bizoni din Europa. Zeci de cadavre îngropate pe câmp în Cluj # Aktual24
O descoperire macabră în localitatea Recea Cristur a declanșat o anchetă de proporții a procurorilor din județul Cluj. Peste 70 de cadavre de bizoni, căprioare și cerbi au fost găsite îngropate ilegal pe terenurile unei ferme private. Anchetatorii suspectează infracțiuni grave, de la uciderea cu intenție a animalelor până la gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase. […]
Acum 6 ore
15:40
Efectul Trump: China a devenit cel mai important partener comercial al Germaniei, în locul SUA # Aktual24
China a depășit din nou SUA ca cel mai important partener comercial al Germaniei. În 2025, volumul importurilor și exporturilor către și dinspre Republica Populară a totalizat 251,8 miliarde de euro, conform calculelor Oficiului Federal de Statistică. Cu o creștere de 2,1%, China, care a fost cel mai important partener comercial al Germaniei în mod […]
15:20
Alertă de gradul zero la FRF. Mircea Lucescu, somat de medici să renunțe în pragul barajului pentru Mondial # Aktual24
Mircea Lucescu revine în această seară în România cu un verdict medical sensibil din Belgia. Investigațiile recente au reconfirmat diagnosticul stabilit inițial la București, iar medicii străini i-ar fi recomandat selecționerului să spună stop activității imediat. Ajuns la vârsta de 80 de ani, „Il Luce” se află în fața celei mai grele decizii din carieră. […]
15:10
Sameday vrea să preia oficial rivalul Cargus și subsidiara EOPS Solutions. Consiliul Concurenței a identificat deja posibile probleme privind competiția pe piață, dar gigantul de curierat a propus o listă de angajamente ferme, puse acum în dezbatere publică de către autoritate. Contracte înghețate până în 2026 și vânzarea rețelei de puncte automate Sameday promite să […]
15:00
Putin, prins în capcană: Șansele Rusiei de victorie în Ucraina se diminuează – The Economist # Aktual24
Potrivit publicației The Economist, șansele lui Putin de victorie în Ucraina se diminuează, iar negocierile de pace nu îi vor oferi o cale de ieșire din capcană. Instabilitatea economică și politică amenință Rusia, distrugând planurile liderului de la Kremlin. Vladimir Putin a căzut într-o „capcană întinsă de el însuși”: șansele ca trupele sale să obțină […]
14:40
Gardă pretoriană. Rusia construiește o „forță paralelă” pentru a-l proteja pe Putin, avertizează un analist # Aktual24
Un decret al Kremlinului pare să transforme Rosgvardia într-o forță „paralelă” puternică în afara Ministerului Apărării, consolidând securitatea regimului și crescând riscurile unor viitoare rupturi interne, avertizează un analist. Rusia construiește o „structură paralelă” de forțe în afara Ministerului Apărării, care ar putea fi folosită nu doar pe câmpul de luptă din Ucraina, ci și […]
14:40
Revelion prelungit la volanul unei mașini furate. Urmărire și accident spectaculos în Sibiu # Aktual24
Un tânăr de 26 de ani a condus o mașină furată timp de aproape două luni prin Sibiu, fiind prins joi după o urmărire în trafic terminată cu un accident. Suspectul nu deținea permis de conducere și folosise numere de înmatriculare false. Acum, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore în cursul zilei de ieri. […]
14:10
Rheinmetall prezintă noua super-dronă testată în luptele din Ucraina. Drona folosește un motor de rachetă – VIDEO # Aktual24
Conglomeratul german Rheinmetall a lansat oficial un videoclip cu testele pentru noua sa dronă de atac, FV-014. Drona este capabilă să lovească ținte la distanțe de până la 100 km, potrivit Defense Express. Capacități și specificații ale FV-014 Noua dronă kamikaze, cu o greutate de aproximativ 20 kg, este echipată cu un focos combinat cu […]
14:00
Facturi de coșmar din martie. Gerul și liberalizarea pieței lovesc dur buzunarele românilor # Aktual24
Milioane de români vor avea parte de un șoc financiar luna viitoare, deoarece prețurile curentului în România au depășit recent nivelurile din Franța sau Spania, iar gerul extrem a împins consumul la cote maxime, epuizând rapid resursele ieftine. Presiunea financiară va crește și mai mult odată cu venirea primăverii. Record de consum în cea mai […]
Acum 8 ore
13:40
Venezuela adoptă o lege de amnistie care ar putea duce la eliberarea a sute de deținuți politici # Aktual24
Adunarea Națională a Venezuelei a aprobat joi în unanimitate o propunere de amnistie care ar putea elibera sute de deținuți politici închiși pentru că au criticat guvernul. Proiectul de lege marchează un moment important pentru națiunea sud-americană care a negat decenii întregi că deține prizonieri politici, relatează DW. Schimbarea de politică vine după ce fostul […]
13:40
Un vlogger din SUA a fost reținut după ce a agresat un tânăr în București. Victima este fratele lui Rareș Ion, tânărul mort anul trecut în garajul lui „Maru”. Întreaga scenă violentă a fost transmisă în direct pe platforma TikTok de către agresor, iar poliția a intervenit joi după-amiază, în urma unui apel la numărul […]
13:30
Băsescu, sătul de ”suveraniști”: „O clică de nătărăi care cred că pot face rău României. Ei au alt președinte, care a luat două milioane de voturi, uitând să spună că Nicușor are șase milioane” # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că discursul susținut de președintele Nicușor Dan la reuniunea Consiliului de Pace organizat la inițiativa președintelui american Donald Trump a fost bine primit la Washington, criticând totodată dur vocile din tabăra suveranistă care contestă legitimitatea actualului șef al statului. „O clică de nătărăi care cred că pot face rău […]
13:30
Ajutoare de încălzire furate la Primăria Chiuza. Primarul și subalternii săi, vizați de percheziții # Aktual24
Polițiștii au descins astăzi la Primăria Chiuza într-un dosar de fraudă masivă. Primarul Grigore Bradea și cinci angajați sunt acuzați de ilegalități grave, deoarece se presupune că ar fi furat banii destinați ajutoarelor de încălzire pentru cetățeni. Perchezițiile vizează sediul instituției, dar și locuințele persoanelor suspecte. Mecanismul fraudei. Cereri false și semnături contrafăcute pe statele […]
13:10
SUA amenință cu contramăsuri ca răspuns la inițiativa „cumpără produse europene” în cazul armelor # Aktual24
Administrația președintelui american Donald Trump a amenințat că va lua „măsuri de represalii” împotriva țărilor europene dacă UE favorizează producătorii săi de arme în eforturile sale de reînarmare a continentului. Departamentul Apărării al SUA s-a opus oricăror eforturi ale UE de a restricționa accesul producătorilor americani de arme pe piața europeană și a avertizat că […]
13:10
INTERVIU Iulian Fota: „Uitați-vă la jocul politic intern de doi bani, oameni iresponsabili pentru un ban în plus sunt în stare să arunce stabilitatea guvernamentală în aer” # Aktual24
Fost consilier pe probleme de securitate națională al președintelui Traian Băsescu și unul dintre cei mai reputați analiști politici români, Iulian Fota a analizat pentru aktual24.ro principalele provocări cu care se confruntă România în plan intern și internațional. De la tensiunile geopolitice generate de războiul din Ucraina și posibilele mișcări ale Rusiei, până la jocurile […]
13:00
Două persoane sunt cercetate pentru înșelăciune de către polițiștii din București, deoarece ar fi încasat avansuri uriașe pentru uși care nu au mai fost livrate niciodată. Prejudiciul total depășește suma de 40.000 de euro, iar un suspect a fost deja reținut pentru 24 de ore de către autorități. Descinderi la șapte adrese din București și […]
12:00
Proiect inedit: Primăria din Cracovia vrea să reducă numărul de porumbei din oraș, hrănindu-i cu grăunțe tratate cu contraceptive # Aktual24
Autoritățile din Cracovia, al doilea oraș ca mărime din Polonia, au lansat un program pilot de control al populației de porumbei prin utilizarea contracepției, o măsură menită să reducă numărul păsărilor fără a recurge la metode invazive precum prinderea sau uciderea acestora. Potrivit portalului online Notes from Poland, în cadrul proiectului, porumbeilor li se vor […]
11:50
Justiția românească în colaps: magistrații din CSM se plâng că sutele de posturi vacante amenință funcționarea instanțelor # Aktual24
Situația instanțelor judecătorești din România continuă să fie critică, potrivit unui comunicat oficial emis de Consiliul Superior al Magistraturii pe 20 februarie 2026. Volumul de muncă, de 4 ori mai mare ca media europeană Deficitul de judecători se menține la 15%, cu 810 posturi vacante la nivel național, dintre care 397 la tribunale și 324 […]
Acum 12 ore
11:40
Primarul Ciprian Ciucu, a început deja „curățenia de primăvară”: Jumătate dintre directorii STB vor fi dați afară # Aktual24
Societatea de Transport București (STB) a anunțat un plan amplu de restructurare, care prevede reducerea cu 50% a directorilor și cu minimum 30% a funcțiilor de conducere. Decizia vine ca urmare a datoriilor uriașe ale companiei, estimate la 1,6 miliarde de lei, și are ca obiectiv principal stabilizarea financiară și menținerea unui serviciu de transport […]
11:10
Polițiștii thailandezi s-au deghizat într-un costum tradițional de dans pentru a prinde un hoț căutat de luni întregi – VIDEO # Aktual24
Într-o acțiune neconvențională, ofițerii din cadrul poliției metropolitane din Bangkok, Thailanda, au reușit să captureze un bărbat urmărit de luni întregi pentru mai multe spargeri de locuințe, după ce acesta scăpase anterior de mai multe ori din încercările obișnuite de arestare. Pentru a-l surprinde, polițiștii s-au deghizat într-o trupă de dans al leului, costumul tradițional […]
10:40
Imagini șocante: Cel puțin 4 morți și 17 răniți după ce un camion încărcat cu gaz lichefiat a explodat pe o autostradă din Chile – VIDEO # Aktual24
O explozie de proporții a avut loc joi în capitala statului Chile, Santiago, după ce un camion cisternă care transporta gaz lichefiat s‑a răsturnat și a explodat pe Ruta 5 Nord, în sectorul Renca. Explozia a provocat un incendiu de proporții și victime în rândul persoanelor aflate în trafic și în zona industrială apropiată. Autoritățile continuă […]
10:10
The Wall Street Journal: Președintele Trump ia în calcul o operațiune militară limitată împotriva Iranului pentru a forța un acord nuclear # Aktual24
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, explorează posibilitatea unei operațiuni militare limitate împotriva Iranului, menită să determine Teheranul să accepte termenii unui nou acord nuclear. Potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal, citat de mai multe agenții internaționale de presă, decizia se află în analiza administrației americane, iar detaliile finale nu au […]
09:40
Guvernul Bolojan pregătește disponibilizări în administrația publică locală – 10% dintre funcționari vor fi dați afară # Aktual24
Guvernul României a publicat, pe pagina Ministerului Dezvoltării, proiectul de Ordonanță de Urgență care prevede măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în administrația publică locală și centrală. Documentul, pus în transparență decizională în varianta agreată de coaliție, prevede o diminuare de 30% a posturilor aprobate la nivelul autorităților locale, ceea ce va conduce la […]
09:10
Turul doi nu mai vine „ânapoi”: „Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”, afirmă președintele Nicușor Dan # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, i-a oferit joi, 19 februarie, un interviu exclusiv lui Lucian Mândruță pentru Digi24 în contextul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace de la Washington, sub inițiativa președintelui american Donald Trump. Șeful statului a subliniat că statutul de observator pe care România îl deține în cadrul Consiliului este unul avantajos pentru țara […]
08:50
Un incident incredibil, dar adevărat, a determinat autoritățile chiliene să închidă principalul punct de trecere a frontierei către Chile timp de 24 de ore. Motivul: descoperirea unui țânțar Aedes aegypti, specia responsabilă de transmiterea febrei dengue, la complexul de frontieră Los Libertadores. Specia de țânțar care transmite temuta febră dengue Potrivit cotidianului argentinian La Nacion, […]
08:30
Cadavrul incendiat al unui bărbat, descoperit într-un apartament din București – sunt indicii că el s-ar fi sinucis # Aktual24
Un caz șocant s-a produs în București joi seară, când un tată a descoperit cadavrul carbonizat al fiului său, în vârstă de 45 de ani, într-un apartament din sectorul 5. Incidentul a fost semnalat la 112 în jurul orei 20:15, tatăl victimei fiind cel care a alertat autoritățile, după ce fiul său nu a mai […]
08:20
Ambasadorul român la Washington susține că țara noastră a îndeplinit toate criteriile necesare pentru a fi inclusă în Programul Visa Waiver # Aktual24
România a îndeplinit toate criteriile necesare pentru a fi inclusă în Programul Visa Waiver, însă decizia finală aparține Statelor Unite, a declarat joi Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, într-o intervenție la Antena 3 CNN. Diplomatul a precizat că România, alături de Cipru și Bulgaria, așteaptă deschiderea unui „culoar clar” pentru aderarea la program. „Evident […]
08:00
O navă românească s-a scufundat în canalul Sulina, Căpitănia Tulcea anchetează incidentul # Aktual24
O navă românească, Pilot-8, s-a scufundat joi pe malul drept al canalului Sulina, în dreptul milei marine 33 a Dunării, potrivit declarațiilor Irinei Pușcașu, purtător de cuvânt al Autoritatea Navală Română, citate de Agerpres. Nava făcea parte dintr-un convoi, iar incidentul nu a afectat șenalul navigabil și nu a provocat poluare. Conform sursei citate, proprietarul […]
07:50
Documente declasificate relevă că Vladimir Putin îi scria miliardarului pedofil Epstein că ar fi „foarte bucuros” să aibă o întâlnire cu el # Aktual24
Un set de documente făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA arată că finanțatorul american Jeffrey Epstein a încercat, timp de mai mulți ani, să ajungă la o întâlnire directă cu președintele rus Vladimir Putin. Potrivit corespondenței incluse în arhivă și citate de Bloomberg, Epstein ar fi urmărit organizarea unei discuții la nivel înalt […]
07:40
„Nu vrem să fim sclavi”: Ciocniri cu poliția și proteste masive ale sindicatelor din Argentina împotriva reformei muncii susținute de Javier Milei # Aktual24
Argentina a fost paralizată de o grevă generală de 24 de ore, organizată de principalele sindicate în semn de protest față de reforma muncii promovată de președintele Javier Milei. Magazinele și supermarketurile au fost închise, zeci de zboruri au fost anulate, iar transportul public a fost grav afectat, în special în capitala Buenos Aires, transmite […]
07:20
Iran avertizează la ONU că bazele americane din Orientul Mijlociu ar putea deveni „ținte legitime” în caz de atac # Aktual24
Iranul și-a reiterat amenințările la adresa bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, într-o scrisoare oficială adresată secretarului general al ONU, pe fondul tensiunilor crescute cu Statele Unite. Documentul, transmis joi către António Guterres, invocă dreptul la autoapărare prevăzut de articolul 51 din Carta ONU și avertizează că orice agresiune militară împotriva Teheranului va primi un […]
07:10
Președintele american Donald Trump a declarat că va ordona agențiilor federale să înceapă procesul de identificare și publicare a documentelor guvernamentale referitoare la viața extraterestră și la fenomenele aeriene neidentificate (UAP). Anunțul a fost făcut printr-o postare pe platforma sa Truth Social și a stârnit rapid reacții atât în mediul politic, cât și în rândul […]
Acum 24 ore
00:00
Belarus, supărat că nu a primit vizele pentru participarea la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington în condițiile în care este membru fondator # Aktual24
Statele Unite nu au emis vize pentru oficialii belaruși care urmau să participe la întâlnirea inaugurală a Consiliului pentru Pace al președintelui Donald Trump, în ciuda faptului că Belarus a fost invitat să se alăture ca membru fondator, a anunțat joi ministerul de Externe. Într-o declarație furioasă, ministerul a declarat că le-a transmis organizatorilor evenimentului […]
19 februarie 2026
23:30
Președintele Donald Trump afirmă că lumea va afla „în următoarele, probabil, 10 zile” dacă SUA vor ajunge la un acord cu Iranul sau vor lua măsuri militare, potrivit BBC. La reuniunea inaugurală a Consiliului său pentru Pace de la Washington DC, Trump a spus că „avem de lucru” pentru a ajunge la un acord cu […]
