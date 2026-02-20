Șefii Curților de Apel din țară, inclusiv din Oradea, îi cer lui Nicușor Dan să trimită la reexaminare legea pensiilor magistraților

16:30

Adoptarea de către Guvern a măsurilor care vizează reducerea cheltuielilor publice și creșterea veniturilor statului a determinat scăderea dobânzilor la care se împrumută România cu mai mult de două procente în doar câteva luni, spune șeful Trezoreriei din Ministerul Finanțelor. „Practic, fiecare măsură din fiecare pachet de consolidare fiscală a marcat un moment pozitiv. Și asta se traduce, din punct de vedere al costurilor de finanțare, prin reduceri de dobânzi foarte mari”, a subliniat acesta.