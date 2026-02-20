123Credit.ro accelerează în 2025: peste 205 milioane euro credite intermediate, +70% creștere anuală și o rețea digitalizată care schimbă regulile în brokeraj

14:15

Un tânăr de 26 de ani din Sibiu este cercetat penal după ce ar fi furat un autoturism în 30 decembrie 2025 și l-ar fi folosit aproape două luni, fără a fi identificat de autorități. Bărbatul nu deținea permis de conducere, iar mașina avea montate plăcuțe false de înmatriculare.