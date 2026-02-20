UPDATE-Curtea Supremă a SUA ii aplică lui Trump o palmă usturătoare şi anulează drept ilegală o mare parte a taxelor vamale, cele ”reciproce”. Trump şi-a depăşit atribuţiile. Hotărârea nu vizează taxele sectoriale. Reacţii internaţionale

14:30

Ministrul Sănătăţii, Aexandru Rogobete, a declarat vineri că, într-o perioadă în care în toate sistemele sunt tăieri de salarii, personalul medical, din punctul lui de vedere, ar trebui să aprecieze eforturile pe care guvernul le face, astfel încât să fie exceptaţi de la tăierea de 10%. El a mai spus că susţine plata pe performanţă şi este declarat împotriva celor care la ora 12.00 se filmează în spitalele private, deşi ar trebui să fie la program, în spitalul de stat.