România devine campioană la tarifele de încărcare a mașinilor electrice

11:00

Prima ediţie a Silent Book Club Bucureşti va avea loc duminică, de la ora 16.00. Se va desfăşura sub formatul emblematic: participanţii îşi aduc propria carte şi se bucură de momente de lectură împreună, după cum urmează: jumătate de oră de discuţii libere între cititori o oră întreagă de lectură individuală încă o jumătate de […] The post Premieră literară: Silent Book Club se lansează duminică în Capitală appeared first on Cotidianul RO.