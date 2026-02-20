Jannik Sinner, după eliminarea surprinzătoare de la turneul ATP Qatar Open: „Știu cum să revin”
Jurnalul.ro, 20 februarie 2026 22:20
Italianul Jannik Sinner, locul 2 mondial, a recunoscut că traversează „o mică perioadă de declin” după înfrângerea surprinzătoare suferită în sferturile de finală ale turneului de la Doha, unde a fost învins, joi seară, de cehul Jakub Mensik (locul 16 ATP), scor 7-6(3), 2-6, 6-3.
• • •
Acum 15 minute
22:30
Guvernul spaniol intenționează să lanseze la începutul lunii aprilie procesul de regularizare extraordinară a migranților fără acte, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Incluziunii, Securității Sociale și Migrației.
22:30
Volodimir Zelenski spune că Ucraina acceptă „compromisuri reale” pentru pace, dar refuză orice condiție care afectează suveranitatea țării.
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
22:10
La o grădină zoologică din apropierea Tokyo, ţarcul care adăposteşte maimuţele a devenit o atracţie de neratat graţie unei perechi inedite: Punch, un pui de macac japonez, şi prietenul său, un urangutan de pluş, relatează joi Reuters.
22:00
Trump contraatacă după ce Curtea Supremă i-a anulat parţial taxele vamale şi anunţă o taxă de 10% # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump a criticat vineri furios Curtea Supremă a SUA, declarându-se "profund dezamăgit" de hotărârea acesteia, care a anulat o parte din taxele vamale impuse de el după revenirea la Casa Albă, şi a anunţat că va decreta de îndată o nouă taxă vamală globală de 10% asupra importurilor, transmite AFP.
22:00
Scandal în Sănătate! Un medic este acuzat că efectuează intervenții chirurgicale în privat în timpul programului de lucru # Jurnalul.ro
Un medic angajat la un spital public a apărut într-o postare a unei unități private în timp ce anunța că se pregătește pentru a doua operație. Ministrul Sănătății spune că acesta era în timpul porgramului la stat, nu avea o cerere de concediu aprobată și a trimis Corpul de control să facă verificări
22:00
Pe 21 februarie 2026, patru zodii intră sub influența unei energii puternice de noroc și abundență, odată cu intrarea Lunii în Taur, semn în care Luna este exaltată.
21:50
Pîslaru: Ne dorim să folosim fondurile europene pentru a sprijini investițiile româno-japoneze # Jurnalul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a participat la recepția organizată de Ambasada Japoniei în România cu prilejul Zilei Naționale a Japoniei și a subliniat importanța relațiilor economice româno-japoneze.
Acum 2 ore
21:40
Președintele Trump va vizita China la finalul lunii martie, pe fondul tensiunilor comerciale # Jurnalul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va călători în China la finalul lunii martie unde este așteptat să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping, pe fondul negocierilor privind prelungirea armistițiului comercial dintre cele două.
21:40
Dosar penal deschis după ce 214 animale au fost găsite moarte într-o fermă din județul Cluj # Jurnalul.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a deschis un dosar penal pentru mai multe infracțiuni, printre care și uciderea cu intenție a anumalelor după ce 214 animale- bizoni, bivoli, cerbi și căprioare- au fost găsite moarte într-o exploatație din județul Cluj.
21:40
Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea (PSD), a afirmat, vineri, că este nevoie de „planul de relansare economică”, invocând faptul că, deși INS arată o creștere nominală a cifrei de afaceri în industrie în 2025 față de 2024, creșterea prețurilor ar indica o scădere în termeni reali.
21:30
Guvernul britanic ia în calcul scoaterea lui Andrew, fratele lui Charles, din linia de succesiune # Jurnalul.ro
Guvernul Marii Britanii ia în calcul introducerea unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie scos din linia de succesiune la tron, potrivit BBC.
21:30
Numărul incidentelor dintre poliţie şi populaţia din regiunea Cernăuţi, pe fondul intensificării misiunilor de recrutare a bărbaţilor pentru război în Ucraina, înregistrează o creştere îngrijorătoare, a afirmat politologul Serhii Hackman.
21:20
Fost președinte CSM, mesaj pentru Bolojan: Atitudine bazată pe ură și segregare.Exemplul lui Charles # Jurnalul.ro
Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Bogdan Mateescu, spune, vineri, la OFF The Record, de la MEDIAFAX, că atitudinea lui Ilie Bolojan, „bazată de ură și segregare” nu este în regulă și îi dă exemplul Regelui Charles.
21:10
Primăria Municipiului București a anunțat vineri că a dat 41 de amenzi operatorilor de salubritate pentru neîndeplinirea obligațiilor de deszăpezire. Suma totală a amenzilor a ajuns la 205.000 de lei.
20:50
Atenționare de vânt puternic în Transilvania. Rafalele ar putea ajunge până la 80 km/h # Jurnalul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri seara două atenționări intensificări puternice ale vântului. Județul Mureș va fi vizat de o atenționare Cod portocaliu, iar Covasna și Harghita se vor afla sub incidența unui cod galben.
Acum 4 ore
20:40
Nicușor Dan despre relația cu Statele Unite ale Americii: E important să fim parteneri în diferite formate # Jurnalul.ro
Nicușor Dan, președintele României, a reiterat angajamentul României pentru cooperarea cu Statele Unite ale Americii. Acesta a anunțat și susținerea inițiativelor internaționale de încheiere a războaielor.
20:40
UE impune o limită pentru plățile în numerar. Ce se schimbă din 2027 pentru cetățenii europeni # Jurnalul.ro
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre
20:20
Vremea rea continuă: MAI anunță măsuri în contextul Codului Galben de viscol, ninsori și polei # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Interne a transmis că, în contextul atenționărilor meteorologice de Cod Galben pentru viscol, ninsori, polei și precipitații însemnate cantitativ, au fost stabilite o serie de măsuri preventive pentru protejarea vieților cetățenilor și a bunurilor acestora.
20:10
România a anunțat informal CE că vrea să introducă un nou mecanism de stabilire a prețului la gaze # Jurnalul.ro
Surse din cadrul Comisiei Europene au confirmat pentru MEDIAFAX că Executivul comunitar fost informat de România cu privire la proiectul de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.
19:50
Un tânăr din Sibiu a furat o mașină de Revelion și s-a plimbat două luni până să fie prins # Jurnalul.ro
Un tânăr de 26 de ani a furat o mașină parcată pe o stradă din Sibiu în ajunul Anului Nou și s-a plimbat cu ea timp de aproape două luni. El a fost prins în trafic de polițiștii sibieni și reținut. Tânărul nu avea nici permis de conducere.
19:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o nouă avertizare de vreme severă pentru următoarea perioadă.
19:40
Ministerul Mediului a publicat lista cu numele și cv-urile celor care candidează la funcția de director general al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) Romsilva.
19:30
Dosarul morții lui Andrei Drăgan, blocat de 15 luni. FACIAS cere instanței să dispună procurorilor urgentarea finalizării anchetei penale și trimiterea celor vinovați în judecată # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) continuă lupta pentru dreptate în cazul lui Andrei Drăgan, adolescentul de 16 ani lăsat să moară în spitalul din Târgu Jiu în noiembrie 2024, după ce medicii care ar fi trebuit să îi salveze viața au refuzat să îl opereze.
19:20
ANPIS încurajează consumatorii vulnerabili să solicite tichetul de 50 de lei pentru energie # Jurnalul.ro
Cetățenii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate sunt încurajați de conducerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi și Inspecţie Socială (ANPIS) să depună cereri prin aplicația EPIDS, fie online, fie prin intermediul oficiilor poștale sau al primăriilor, au transmis oficialii instituției, vineri.
19:10
Situația traficului vineri după-amiaza: Portul Mangalia, închis. Aglomerație pe DN 1 și DN 7 # Jurnalul.ro
Portul Mangalia este închis din cauza vântului puternic și este aglomerație pe unele porțiuni din DN1 și DN7, vineri după-amiază, arată Centrul Infotrafic.
18:50
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat vehement poziția premierului italian Giorgia Meloni, care a condamnat public decesul activistului de extremă dreapta Quentin Deranque, survenit la Lyon, scrie Euronews.
Acum 6 ore
18:40
Eric Dane, diagnosticul de SLA și ultimul an de viață: cum a murit Dr. Sloan din Grey's Anatomy # Jurnalul.ro
Moartea lui Eric Dane, survenită joi, 19 februarie, la vârsta de 53 de ani, după o luptă de aproape un an cu scleroza laterală amiotrofică, a readus în atenție parcursul pe care actorul a ales să-l împărtășească public, fără filtre și fără menajamente.
18:40
Lovitură dură pentru Donald Trump! Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat tarifele globale impuse în aprilie 2025 # Jurnalul.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri, cu un vot de 6 la 3, să anuleze măsura tarifelor comerciale extinse impuse de președintele Donald Trump, considerând că acestea depășesc atribuțiile constituționale ale președinției.
18:10
Premierul Ilie Bolojan se va întâlni joia viitoare, pe 26 februarie, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Întâlnirea va avea loc la Bruxelles, potrivit agendei publice a Ursulei von der Leyen. Momentan, Guvernul nu a anunțat niciun detaliu despre vizita premierului Ilie Bolojan la Bruxelles
18:10
16 șefi de Curți de Apel cer președintelui să întoarcă la Parlament reforma pensiilor magistraților # Jurnalul.ro
Într-un memoriu de 14 pagini, toți șefii Curților de Apel din România îi cer președintelui Nicușor Dan să adreseze Parlamentului României o cerere de reexaminare a legii privind pensionarea magistraților, care a fost declarată constituțională în această săptămână.
18:10
La început de 2026, ritmul administrativ este mai rapid decât oricând. Documentele circulă predominant digital, verificările sunt majoritatea automate, iar partenerii cer acte actualizate, fără excepții.
17:50
PSD solicită PNL și USR să înceteze disputele politice privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică. Social-democrații susțin că aceasta este „singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare”.
17:40
Forumul Român Pro-Vaccinare atrage atenția asupra unei crize grave de sănătate publică. Rata de vaccinare a atins minimul istoric, situându-se mult sub pragul de 95% recomandat de Organizația Mondială a Sănătății pentru menținerea imunității colective.
17:20
Mutare majoră pe piața curieratului: Consiliul Concurenței analizează angajamentele Sameday pentru Cargus # Jurnalul.ro
Sameday propune măsuri-cheie pentru a primi acordul de preluare a Cargus: menținerea tarifelor până în 2026, cedarea lockerelor și reguli noi pentru curieri. Află toate detaliile deciziei Consiliului Concurenței.
17:20
O întâmplare neobișnuită a avut loc duminică, 15 februarie, în Pordenone, Italia, unde doi spărgători de locuințe au fost surprinși de realitate după ce au furat din casa unui jurnalist local.
17:10
Zodia Pești este una dintre cele mai complexe și greu de înțeles din zodiac.
17:00
Campion pe trei continente și record mondial la calcul mental: Kevin-Casian Bordea, 10 ani, în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # Jurnalul.ro
Campion pe trei continente și record mondial la calcul mental: Kevin-Casian Bordea, 10 ani, în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”Un record mondial stabilit la Dubai, podiumuri internaționale în Europa, Africa și Asia, locuri fruntașe în competiții globale dominate de elevi din Japonia, China sau India și o serie de titluri câștigate într-un singur an competițional - acesta este, pe scurt, bilanțul lui Kevin-Casian Bordea la doar 10 ani.
16:50
Secretarul general al Națiunilor Unite (ONU), António Guterres, a propus joi crearea unui fond global de 3 miliarde de dolari pentru a asigura că dezvoltarea tehnologică ajunge în mod egal la toate națiunile, în discursul său susținut la sesiunea de închidere a Summitului AI Impact de la New Delhi.
Acum 8 ore
16:40
Patru persoane au murit săptămâna trecută în România din cauza gripei, a informat, joi, Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP).
16:20
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat, vineri, în urma măsurilor de redresare financiară anunțate de Societatea de Transport București (STB). Acesta afirmă că va analiza „temeinic” planul de măsuri în 12 paşi.
16:20
Jurații Chefi la cuțite, premiați aseară la Gala Chefi de România. Chef Richard: „Premiul acesta vorbește despre revoluția culinară creată de noi la Chefi la cuțite” # Jurnalul.ro
Seară impresionantă pentru jurații Chefi la cuțite: cei patru maeștri ai artei culinare au primit ieri Premiul de Popularitate în cadrul celei de-a patra ediții a Galei Chefi de România.
16:10
Descoperire revoluționară în paleontologie: Misterul unei fosile care ar putea rescrie evoluția # Jurnalul.ro
Un organism enigmatic din preistorie reaprinde dezbaterile în paleontologie, după descoperiri care contrazic ipoteze vechi de decenii.
16:00
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider detaşat de audiență # Jurnalul.ro
Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou, lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public. Peste 1.2 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.
15:50
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a spus că multe iazuri piscicole sunt folosite doar ca pretext pentru a scoate agregate mai ieftin. În realitate, însă, ele rămân gropi periculoase.
15:40
Pro Infrastructură critică întârzierile în reabilitarea căii ferate dintre Brașov și Sighișoara # Jurnalul.ro
Asociația Pro Infrastructură critică evoluția lucrărilor pe tronsonul feroviar Brașov–Apața, parte a proiectului de modernizare Brașov–Sighișoara, și spune că ritmul actual amână finalizarea proiectului cu mult peste termenul estimate care este anul 2030.
15:40
În această seară, la Survivor, după jocul de recompensă, Adi Vasile va deschide în premieră în acest sezon, ”casa de licitații” # Jurnalul.ro
Sunt concurenții care cred că imposibilul nu există. Sunt curajoșii care au lăsat în urmă viața de zi cu zi și s-au aventurat în cea mai mare provocare.
15:20
Programul „Casa Verde”, 2026: Cine sunt beneficiarii și pentru ce se vor acorda finanțări? # Jurnalul.ro
Programul „Casa Verde Fotovoltaice” ar putea fi transformat în „Casa Verde Baterii”, a anunțat ministrul USR al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.
15:10
Horoscop de weekend, 21–22 februarie 2026: Berbecii se afirmă, iar Fecioarele închid un capitol # Jurnalul.ro
Horoscop de weekend, 21–22 februarie 2026: Taurii lucrează în culise, Raii fac un pas important în carieră, iar Scorpionii se mobilizează.
14:50
RROMA Film Festival, singurul festival de film din Europa dedicat integral culturii rome, nominalizat la Premiile Anului în Cultură 2025 # Jurnalul.ro
La ediția din 2025 a RROMA Film Festival, actorul, producătorul și scriitorul Michael J. Chaplin, fiul lui Charlie Chaplin și nepotul dramaturgului Eugene O'Neill a fost invitatul de onoare al festivalului.
