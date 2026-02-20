Democrații din Curtea Supremă a SUA au declarat ilegale majoritatea taxelor vamale impuse de Donald Trump: ”Mi-e rușine de anumiți membri ai Curții pentru că nu au avut curajul să facă ceea ce este corect pentru țara noastră” - ACTUALIZARE
ActiveNews.ro, 20 februarie 2026 22:20
Curtea Supremă a decis vineri printr-o hotărâre de șase la trei că președintele Donald Trump nu are autoritatea de a impune o mare parte din tarife la bunurile care intră în SUA.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
22:30
Pr. Bogdan Florin Vlaicu și Monahul Filotheu Bălan de la Petru Vodă despre semnele vremurilor și interpretarea Apocalipsei în lumina scrierilor Sfinților Părinți - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
Cursul 216 de vindecare sufletească la vremea crizei cu mască: o dezbatere cu invitatul special al părintelui Bogdan Florin Vlaicu, părintele Filotheu Monahul de la mănăstirea Petru Vodă.
22:20
Democrații din Curtea Supremă a SUA au declarat ilegale majoritatea taxelor vamale impuse de Donald Trump: ”Mi-e rușine de anumiți membri ai Curții pentru că nu au avut curajul să facă ceea ce este corect pentru țara noastră” - ACTUALIZARE # ActiveNews.ro
Curtea Supremă a decis vineri printr-o hotărâre de șase la trei că președintele Donald Trump nu are autoritatea de a impune o mare parte din tarife la bunurile care intră în SUA.
Acum o oră
22:10
Curtea Supremă a SUA a declarat ilegale majoritatea taxelor vamale impuse de Donald Trump: ”Mi-e rușine de anumiți membri ai Curții pentru că nu au avut curajul să facă ceea ce este corect pentru țara noastră” - ACTUALIZARE # ActiveNews.ro
Curtea Supremă a decis vineri printr-o hotărâre de șase la trei că președintele Donald Trump nu are autoritatea de a impune o mare parte din tarife la bunurile care intră în SUA.
21:50
Un democrat transgender se opune restricționării accesului copiilor la pornografia online pe motiv că ”ar putea dăuna în mod neintenționat tinerilor LGBTQ care caută informații despre sexualitate” # ActiveNews.ro
Un proiect de lege propus de statul Minnesota privind verificarea vârstei pentru pornografia online reaprinde dezbaterile naționale privind protecția copilului și accesul tinerilor la informații și la propaganda LGBT.
Acum 4 ore
20:40
Un democrat transgender se opune restricționării accesului copiilor la pornografia online pe motiv că e ”dăunătoare”. Mario Nawfal: Verificarea vârstei este ”o opresiune”, deoarece unii copii ar putea avea nevoie de conținut pentru adulți # ActiveNews.ro
Un proiect de lege propus de statul Minnesota privind verificarea vârstei pentru pornografia online reaprinde dezbaterile naționale privind protecția copilului și accesul tinerilor la informații și la propaganda LGBT.
20:30
Transgender democrat din statul Minnesota se opune restricționării accesului copiilor la pornografia online pe motiv că e ”dăunătoare”. Mario Nawfal: ”Verificarea vârstei este o opresiune, deoarece unii copii ar putea avea nevoie de conținut pentru adulți # ActiveNews.ro
Un proiect de lege propus de statul Minnesota privind verificarea vârstei pentru pornografia online reaprinde dezbaterile naționale privind protecția copilului și accesul tinerilor la informații și la propaganda LGBT.
20:20
Curtea Supremă a SUA a declarat ilegale tarifele internaționale impuse de Trump – Președintele SUA a reacționat: “Este o rușine” # ActiveNews.ro
Curtea Supremă a SUA a decis că tarifele impuse depreședintele american Donald Trump în temeiul unei legi federale care se aplicăîn timpul situațiilor de urgență națională sunt ilegale.
19:40
Curtea Supremă a SUA joacă de de partea Chinei și împotriva lucrătorilor americani? Instanța a declarat ilegale majoritatea taxelor vamale impuse de Donald Trump # ActiveNews.ro
Curtea Supremă a decis vineri printr-o hotărâre de șase la trei că președintele Donald Trump nu are autoritatea de a impune o mare parte din tarife la bunurile care intră în SUA.
19:30
Ținta Iran: CIA a trecut la "Pregătirea Operațională a Mediului" – Cum este fezandată opinia publică # ActiveNews.ro
Frontul psihologic premerge frontul real. Înainte deînceperea operațiunii militare propriu-zise, mințile oamenilor trebuie modelateca o cocă de cozonac.
18:50
Coincidență? La exact 666 de zile după ce un cal al cavaleriei regale plin de sânge provoca haos pe străzile Londrei, prințul Andrew a fost arestat în ziua în care împlinea 66 de ani - VIDEO # ActiveNews.ro
La exact 666 de zile după ce un cal al cavaleriei regale, plin de sânge s-a eliberat în timpul unui exercițiu, provocând haos pe străzile Londrei și rănind cinci oameni, prințul Andrew a fost arestat joi, în ziua în care împlinea 66 de ani, de către 6 polițiști
Acum 6 ore
18:40
Marius Lazurca - Risc major pentru securitatea națională. Nicușor Dan ar vrea să pună la șefia SIE un diplomat decorat de Patriarhia Moscovei. Prin mâinile lui trec chiar acum secrete de stat. Dovezile ”interferenței ruse”, la dreapta ”primului-ministru” # ActiveNews.ro
Marius Gabriel Lazurca, fost ambasador al României la Vatican, în Republica Moldova, Ungaria și Mexic, în prezent dublu consilier al președintelui Nicușor Dan, și pe securitate și pe politică externă, totodată pretendent la șefia SIE, este privit cu suspiciune în anumite cercuri de securitate românești și euro-atlantice din cauza contactelor sale cu
18:30
Coincidență horror? La exact 666 de zile după ce un cal al cavaleriei regale plin de sânge provoca haos pe străzile Londrei, prințul Andrew a fost arestat în ziua în care împlinea 66 de ani VIDEO # ActiveNews.ro
La exact 666 de zile după ce un cal al cavaleriei regale, plin de sânge s-a eliberat în timpul unui exercițiu, provocând haos pe străzile Londrei și rănind cinci oameni, prințul Andrew a fost arestat joi, în ziua în care împlinea 66 de ani, a descoperit pe Facebook ”Titanic Was An Inside Job End The Federal Reserve System”.
18:20
Marius Lazurca - Risc major pentru securitatea națională. Nicușor Dan ar vrea să pună la șefia SIE un diplomat decorat de Patriarhia Moscovei. Prin mâinile lui trec chiar acum secrete de stat la Președinția României # ActiveNews.ro
Marius Gabriel Lazurca, fost ambasador al României la Vatican, în Republica Moldova, Ungaria și Mexic, în prezent dublu consilier al președintelui Nicușor Dan, și pe securitate și pe politică externă, totodată pretendent la șefia SIE, este privit cu suspiciune în anumite cercuri de securitate românești și euro-atlantice din cauza contactelor sale cu
18:00
Doliu în comunitatea academică din Iași! A murit lect. univ. dr. Radu-Paul Apetrei, cadru didactic al Facultății de Fizică # ActiveNews.ro
Comunitatea academică din Iași este profund îndurerată după dispariția lect. univ. dr. Radu-Paul Apetrei, cadru didactic al Facultății de Fizică. Vestea tristă a fost anunțată oficial printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a instituției, unde colegii și studenții și-au exprimat regretul față de pierderea suferită.
17:40
Europarlamentarul Claudiu Târziu a anunțat lansarea campaniei „Stop Vexler" și a platformei https://stopvexler.ro, unde cetățenii pot semna pentru abrogarea Legii 241/2025 — un act normativ acuzat că pune în pericol libertatea de exprimare și raportarea României la propria cultură.
17:20
Anomalie! Patinatoarea Julia Sauter, care a reprezentat România la Jocurile Olimpice din Italia, are cetățenia română deși nu știe nici un cuvânt în română # ActiveNews.ro
La Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, în concursul de patinaj artistic, românca Julia Sauter s-a clasat pe locul 17 după programul liber, obținând astfel cea mai bună clasare a unei patinatoare de la noi din țară la Jocurile Olimpice.
17:20
Europarlamentarul Claudiu Târziu a anunțat lansarea campaniei „Stop Vexler" și a platformei https://stopvexler.ro/ , unde cetățenii pot semna pentru abrogarea Legii 241/2025 — un act normativ acuzat că pune în pericol libertatea de exprimare și raportarea României la propria cultură.
17:10
Se sparge monopolul CNAS? Ministerul Sănătății a venit cu idei din Israel: pregătește liberalizarea sistemului de asigurări de sănătate # ActiveNews.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat vineri că își dorește spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), argumentând că în multe state europene sistemele funcționează cu mai mulți asiguratori și că România ar putea începe demersurile chiar din acest an.
17:10
Bucureștiul îngropat în zăpadă cu prefectul rezist. Nistor are diplomă de patiser francez și a luat 5 la Bacalaureat. USR-istul este fan al ”prim-ministrului” Nicușor Dan, susținător al homosexualilor și expert în choux à la crème # ActiveNews.ro
Gestionarea episodului de ninsoare și viscol care a pus Bucureștiul pe pauză a generat un val de critici la adresa prefectului Capitalei, Andrei Nistor. În plin cod roșu, autoritățile au fost acuzate de bâlbâieli și lipsă de coordonare, iar responsabilitatea a fost îndreptată spre instituția care, potrivit legii, conduce Comitetul pentru Situații de Urgență la nivelul municipiului București.
Acum 8 ore
16:40
Bucureștiul îngropat în zăpadă cu prefectul rezist. Anrei Nistor are diplomă de patiser și a luat 5 la Bacalaureat. USR-istul este fan al prim-ministrului Nicușor Dan și susținător al homosexualilor # ActiveNews.ro
Gestionarea episodului de ninsoare și viscol care a pus Bucureștiul pe pauză a generat un val de critici la adresa prefectului Capitalei, Andrei Nistor. În plin cod roșu, autoritățile au fost acuzate de bâlbâieli și lipsă de coordonare, iar responsabilitatea a fost îndreptată spre instituția care, potrivit legii, conduce Comitetul pentru Situații de Urgență la nivelul municipiului București.
16:00
Anomalie! Patinatoarea Julia Sauter, care a reprezentat România la Jocurile Olimpice din Italia, are cetățenia română deși nu știe un cuvânt în română # ActiveNews.ro
>La Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, în concursul de patinaj artistic, românca Julia Sauter s-a clasat pe locul 17 după programul liber, obținând astfel cea mai bună clasare a unei patinatoare de la noi din țară la Jocurile Olimpice.
15:20
Se sparge monopolul CNAS? Ministerul Sănătății a vent cu idei din Israel: pregătește liberalizarea sistemului de asigurări de sănătate # ActiveNews.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat vineri că își dorește spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), argumentând că în multe state europene sistemele funcționează cu mai mulți asiguratori și că România ar putea începe demersurile chiar din acest an.
14:50
A murit Eric Dane, actorul din ”Anatomia lui Grey”, la 53 de ani. Vaccinist convins, s-a injectat cu Johnson & Johnson, ceea ce i-a adus moartea sigură și eficientă prin scleroză laterală amiotrofică. ”Poartă mască, vaccinează-te, nu te mai gândi...” # ActiveNews.ro
Eric Dane, actorul cunoscut pentru rolurile din ”Anatomia lui Grey” și Euforie, a murit la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA). Avea 53 de ani, transmite BBC News.
14:50
Declarație tranșantă a șefului Pentagonului, Pete Hegseth: „Este biblic, nu politic” # ActiveNews.ro
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că protejarea vieții, dată de Dumnezeu, a unui copil nenăscut, nu ține de politică, ține de Bibilie”. Afiirmația sa a fost făcută în timpul unei predici de 15 minute în auditoriul Pentagonului și a fost transmisă în direct pe rețeaua TV internă a departamentului,
Acum 12 ore
14:40
Epidemiologul Nicolas Hulscher: Vaccinurile COVID-19 reprezintă unul dintre cei mai mari factori de risc cancerigen din istorie. TURBO-MOARTE # ActiveNews.ro
Epidemiologul Nicolas Hulscher susține că vaccinurile cu ARN împotriva COVID-19, administrate la peste 70% din populația globală, „reprezintă probabil una dintre cele mai mari expuneri cancerigene din istorie”.
14:40
Dan Dungaciu despre prestația lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: ”O deplasare ratată. O Putere fără soluții” # ActiveNews.ro
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, afirmă că, în loc să consolideze parteneriatul strategic româno-american și poziția țării noastre la nivel internațional, deplasarea lui Nicușor Dan în SUA a confirmat, în mod plenar, pierderea relevanței internaționale a României sub actuala conducere politică.
14:40
Ion Cristoiu: Cea mai umilitoare secvență din istorie – cum să fentezi Secret Service ca să-i strângi mâna lui Trump. Nicușor Dan, Fantastikul - VIDEO # ActiveNews.ro
Cea mai umilitoare secvență din istorie – cum să fentezi Secret Service ca să-i strângi mâna lui Trump
14:30
Ion Cristoiu: Cea mai umilitoare secvență din istorie – cum să fentezi Secret Service ca să-i strângi mâna lui Trump # ActiveNews.ro
Cea mai umilitoare secvență din istorie – cum să fentezi Secret Service ca să-i strângi mâna lui Trump
13:40
Donald Trump după arestarea Andrew Mountbatten-Windsor în dosarul Epstein: ”Este o rușine pentru familia regală britanică” # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a calificat drept „o rușine” arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor în dosarul legat de Jeffrey Epstein. Trump spune că situația fostului prinț și, totodată frate mai mic al Regelui Charles al III-lea afectează grav imaginea familiei regale britanice, informează Fox News.
13:30
Ioin Cristoiu: Cea mai umilitoare secvență din istorie–cum să fentezi Secret Service ca să-i strângi mâna lui Trump # ActiveNews.ro
Cea mai umilitoare secvență din istorie–cum să fentezi Secret Service ca să-i strângi mâna lui Trump
13:20
Donald Trump după arestarea Andrew Mountbatten-Windsor în dosarul Epstein: „Este o rușine pentru familia regală britanică” # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a calificat drept „o rușine” arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor în dosarul legat de Jeffrey Epstein. Trump spune că situația fostului prinț și, totodată frate mai mic al Regelui Charles al III-lea afectează grav imaginea familiei regale britanice, informează Fox News.
13:00
Comisia Europeană: Ca să intre în UE, Ucraina trebuie să legalizeze căsătoriile homosexuale # ActiveNews.ro
DirecțiaGenerală pentru Extindere și Politica de Vecinătate a Comisiei Europene adeclarat că Kievul este obligat să alinieze legislația națională cu normelejuridice ale Uniunii Europene, inclusiv cu prevederile Cartei DrepturilorFundamentale a UE.
12:50
Dan Dungaciu , prim-vicepreședinte AUR despre deplasarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: ”O deplasare ratată. O Putere fără soluții” # ActiveNews.ro
Dan Dungaciu , prim-vicepreședinte AUR, afirmă că, în loc să consolideze parteneriatul strategic româno-american și poziția țării noastre la nivel internațional, deplasarea lui Nicușor Dan în SUA a confirmat, în mod plenar, pierderea relevanței internaționale a României sub actuala conducere politică.
12:40
A murit actorul din ”Anatomia lui Grey”. Boala gravă diagnosticată după ce s-a vaccinat și care l-a ucis la 53 de ani # ActiveNews.ro
Eric Dane, actorul cunoscut pentru rolurile din ”Anatomia lui Grey” și Euforie, a murit la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA). Avea 53 de ani, transmite BBC News.
12:30
A murit actorul din ”Anatomia lui Grey”. Boala diagnosticată după ce s-a vaccinat și care l-a ucis la 53 de ani. # ActiveNews.ro
Eric Dane, actorul cunoscut pentru rolurile din ”Anatomia lui Grey” și Euforie, a murit la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA). Avea 53 de ani, transmite BBC News.
12:30
Dan Dungaciu , prim-vicepreședinte AUR despre deplasarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: „O deplasare ratată. O Putere fără soluții” # ActiveNews.ro
Dan Dungaciu , prim-vicepreședinte AUR, afirmă că, în loc să consolideze parteneriatul strategic româno-american și poziția țării noastre la nivel internațional, deplasarea lui Nicușor Dan în SUA a confirmat, în mod plenar, pierderea relevanței internaționale a României sub actuala conducere politică.
12:30
Ieri am vrut să conchid că prezența lui Nicușor la Consiliul Păcii a fost un fapt finalmente pozitiv pentru țară. Chiar dacă rămâne evident că Donald Trump l-a ironizat intenționat cu calitatea de prim-ministru.
12:10
Congresul SUA nu reușește să limiteze puterea președintelui Donald Trump de a declanșa acțiuni militare în Orientul Mijlociu. Deși există War Powers Act, menit să restricționeze deciziile președintelui privind forțele armate, realitatea...
12:10
A murit actorul din ”Anatomia lui Grey”. Boala diagnosticată anul trecut care l-a ucis la 53 de ani # ActiveNews.ro
Eric Dane, actorul cunoscut pentru rolurile din ”Anatomia lui Grey” și Euforie, a murit la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA). Avea 53 de ani, transmite BBC News.
11:20
Epidemiologul Nicolas Hulscher: Vaccinurile COVID-19 reprezintă unul dintre cei mai mari factori de risc cancerigen din istorie # ActiveNews.ro
Epidemiologul Nicolas Hulscher susține că vaccinurile cu ARN împotriva COVID-19, administrate la peste 70% din populația globală, „reprezintă probabil una dintre cele mai mari expuneri cancerigene din istorie”.
11:00
Comunistul Mamdani bagă milioane în ”echitate de gender”, taie 5.000 de posturi în Poliție și anunță taxe pe proprietate majorate cu 10% pe an în New York # ActiveNews.ro
Primarul din New York, Zohran Mamdani, aruncă milioane pe „echitate și diversitate” în timp ce taie 5.000 de posturi în Poliție și pregătește majorări de taxe de 10% pe an
10:20
România fără spitale pentru arși, dar cu planuri mari pentru Gaza: discursul lui Nicușor Dan stârnește furtună # ActiveNews.ro
Discursul lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii din SUA, în care a prezentat planuri ample de ajutor pentru copiii și familiile din Gaza, a stârnit critici dure și ironice. Două dintre cele mai tăioase reacții vin de la judecătoarea Adriana...
09:50
Nu ne numărăm printre cei care consideră că România a greșit alegînd să fie reprezentată la prima ședință a Consiliului Păcii, poate un nivel inferior celui de președinte ar fi fost mai recomandat, dar nici asta nu era o gaură în cer.
Acum 24 ore
09:20
Mamdani bagă milioane în ”echitate”, taie 5.000 de posturi în Poliție și anunță taxe pe proprietate majorate cu 10% pe an în New York # ActiveNews.ro
Primarul din New York, Zohran Mamdani, aruncă milioane pe „echitate și diversitate” în timp ce taie 5.000 de posturi în Poliție și pregătește majorări de taxe de 10% pe an
09:10
Pascal Ilie Virgil în dialog cu Sorin Roșca Stănescu despre cenzură, manipulare și secretul de stat # ActiveNews.ro
Jurnalistul Pascal Ilie Virgil discută cu Sorin Roșca Stănescu despre cenzură, manipulare, secretul de stat și transformările presei românești din anii ’90 până în prezent, într-un dialog sincer, cu mărturii și amintiri din culisele...
09:00
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoare pe viață pentru tentativa de impunere a legii marțiale # ActiveNews.ro
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat la închisoare pe viață după ce un tribunal din Seul a stabilit că acesta a orchestrat o insurecție prin tentativa de impunere a legii marțiale.
05:00
Revista 22 a GDS l-a readus în discuție pe George Soros și activitățile lui în România.
04:50
Nicușor Dan a venit la Washington Președinte și a plecat Premier
19 februarie 2026
23:30
Ion Cristoiu de vorbă cu Victor Roncea despre lovitura de președinție din Statele Unite și cum a fost în România pe 18 februarie 1990. Scopul deturnării mitingului pro-TRUMP - ștampila de EXTREMIȘTI pentru trumpiști și validarea rapidă a lui BIDEN # ActiveNews.ro
Emisiune despre lovitura de președinție din SUA, Marea Resetare și diversiunile de pe teren, din România și America, respectiv ocuparea violentă a Capitoliului de către agenți antrenați pentru operațiuni speciale.
Ieri
22:40
Reacția Regelui Charles la arestarea fratelui său, Andrew, în scandalul pedofilului Epstein, suspectat de apartenență la Mossad. ACTUALIZARE: A fost eliberat! # ActiveNews.ro
„Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abatere în exercitarea funcției publice.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.