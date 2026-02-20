Alex Chipciu a spus ce a avut în plus „U” Cluj față de FC Botoșani: „Știam că nu vor putea”
Sport.ro, 20 februarie 2026 22:50
FC Botoşani a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii. Au marcat Ongenda (19’) pentru gazde şi Lukic (4‘ și 15’) şi Drammeh (55’) pentru învingători.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
23:10
Fostul internațional Basarab Panduru crede că Universitatea Cluj ar putea da în curând un nou jucător la echipa națională a României.
Acum 30 minute
22:50
Alex Chipciu a spus ce a avut în plus „U” Cluj față de FC Botoșani: „Știam că nu vor putea” # Sport.ro
FC Botoşani a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii. Au marcat Ongenda (19’) pentru gazde şi Lukic (4‘ și 15’) şi Drammeh (55’) pentru învingători.
22:50
Leo Grozavu, reacție dură după eșecul cu U Cluj: „Au fost multe cadouri. Dacă plângem, nu are niciun sens” # Sport.ro
FC Botoșani continuă seria rezultatelor slabe, după înfrângerea suferită pe teren propriu, scor 1-3, contra celor de la Universitatea Cluj, în etapa a 28-a din SuperLiga.
22:50
Ilie Dumitrescu a oferit ultimele informații despre Mircea Lucescu: „Din ce am înțeles de la Stoichiță” # Sport.ro
Situația selecționerului României rămâne incertă, cu o lună înaintea barajului decisiv cu Turcia.
Acum o oră
22:40
Valeriu Iftime, dărâmat: "În prostia mea credeam că putem să luăm titlul. Miron, un căpitan de vas după două sticle de whisky" # Sport.ro
FC Botoșani pare că se îndreaptă către play-out, după ce multă vreme s-a aflat în top 6 și a fost chiar lider.
22:40
Ilie Dumitrescu a auzit discursul unui jucător după Botoșani – U Cluj 1-3 și a răbufnit: ”Băiatul, la antrenamente ce facem?”?” # Sport.ro
FC Botoșani a pierdut cu scorul de 1-3 în fața celor de la U Cluj.
Acum 2 ore
22:10
Universitatea Cluj este cu un pas și jumătate în play-off-ul SuperLigii, după victoria obținută pe terenul lui FC Botoșani, scor 3-1.
22:10
Scrima românească are viitor! Rezultat senzațional la Europenele de Cadeţi.
22:00
Răsturnare de situație! Ce s-a întâmplat cu Vladislav Blănuță, după ce antrenorul îi anunțase revenirea # Sport.ro
Vladislav Blănuță (24 de ani) nu a mai jucat la Dinamo Kiev de la începutul lunii noiembrie.
21:50
Hotărâre definitivă în scandalul din Inter - Juventus! Chivu a câștigat oficial războiul cu Spalletti # Sport.ro
Cristi Chivu s-a contrat public în ultimele zile cu Luciano Spalletti pentru o fază controversată din Inter - Juventus 3-2.
21:40
România se va duela cu Turcia pe 26 martie în semifinala play-off-ului de calificare la Cupa Mondială.
21:30
Cum a reacționat noul antrenor al lui Drăgușin când a văzut că Tottenham este pe locul 16 în Premier League # Sport.ro
Igor Tudor este noul antrenor al lui Tottenham.
Acum 4 ore
21:10
Dinamo s-a înțeles cu George Pușcaș și urmează ca atacantul să ajungă în București și să semneze cu formația din Ștefan cel Mare.
21:00
Real Madrid încasează încă o lovitură în lupta pentru La Liga.
20:50
FCSB s-a despărțit de mai mulți jucători în această iarnă, însă doar pentru doi dintre ei a încasat și sume de bani.
20:40
Inter Milano, liderul din Serie A, cu 61 de puncte după 27 de etape, se pregătește pentru sezonul viitor.
20:30
Andrei Rațiu este unul dintre jucătorii pe care echipa națională se bazează la barajul cu Turcia de pe 26 martie pentru calificarea la Cupa Mondială.
20:30
Laszlo Balint s-a arătat resemnat după Oțelul - UTA 2-2, primul joc din etapa a 28-a a Superligii.
20:10
Cel mai mare stadion din România este pregătit pentru derby-ul etapei a 28-a.
20:10
Marius Avram a dat verdictul pentru faza controversată din primul meci al etapei: „E 11 metri” # Sport.ro
Fostul arbitru Marius Avram a analizat faza controversată din Oțelul Galați - UTA 2-2 și a dat verdictul.
19:50
Oțelul – UTA Arad s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, însă meciul a fost marcat de o fază controversată de arbitraj.
19:50
19:50
Valentin Mihăilă (26 de ani) traversează o perioadă bună la Rizespor înaintea partidei dintre Turcia și România, din play-off-ul pentru CM 2026.
19:30
UTA a ratat puncte uriașe, iar Mihalcea se gândește la FCSB: "Să-i las în afara play-off-ului pe ei ar fi o bucurie în plus" # Sport.ro
UTA Arad a remizat, la Galați, contra celor de la Oțelul, scor 2-2, în runda cu numărul 28 din Superliga.
19:30
Meciul Oțelul Galați – UTA Arad s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, un rezultat care nu avantajează nicio echipă.
19:30
Un puc de fericire! Amercancele exultă la Jocurile Olimpice de iarnă: cu ce scor s-a terminat finala contra Canadei # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina se apropie de final.
19:20
Roș-albaștrii continuă să profite financiar de participarea în Europa League.
Acum 6 ore
19:00
Barcelona și-a produs propriul echipament și îl scoate la vânzare! Cum arată și suma ”țintită” de catalani # Sport.ro
Barcelona recurge la un plan inedit pentru a face rost de bani.
19:00
Daniel Pancu, dublu avertisment public pentru elevii înaintea meciului cu Petrolul: „Să nu dea prilej nimănui” # Sport.ro
Daniel Pancu a participat la conferința de presă premergătoare partidei CFR Cluj - Petrolul Ploiești de sâmbătă, de la ora 18:00.
18:50
E-MIL prezintă Pastila de Sport.
18:50
Stoichiță exclude să stea pe banca României la baraj! Anunțul făcut în cazul lui Mircea Lucescu # Sport.ro
Vineri a avut loc o ședință la sediul FRF în care s-a discutat și situația lui Mircea Lucescu.
18:50
Fostul star revine la Londra!
18:50
La Jocurile Olimpice de iarnă a luat aur la patinaj artistic, apoi a uimit prin discursul său sincer: "Nu mă consider o vedetă, nici nu vreau să fiu" # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina se apropie de final.
18:20
De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!" # Sport.ro
Federația Română de Fotbal este așteptată să vină cu clarificări în legătură cu starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu.
18:10
Controversele din derby-ul Italiei, Inter – Juventus, scor 3-2, continuă să facă valuri în fotbalul italian.
18:10
Fostul conducător de la Rapid a pus „tunurile” pe Gigi Becali: „Nu mai face nimeni așa ceva în Europa” # Sport.ro
Fostul președinte din Giulești critică situația de la FCSB și se teme că roș-albaștrii pot rata play-off-ul.
18:00
CFR Cluj, lovită de o tragedie! A murit unul dintre cei mai vechi oameni din cadrul clubului # Sport.ro
CFR Cluj a confirmat tragedia prin intermediul rețelelor sociale în cursul zilei de vineri, 20 februarie.
17:40
Pancu a explodat după suspendarea lui Cordea: "Cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal!" # Sport.ro
Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a reacționat după ce Andrei Cordea, unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei, și-a aflat suspendarea în urma incidentelor de la derby-ul cu U Cluj.
17:40
Sfârșit de drum pentru perechea din România în Dubai.
17:30
Costin Lazăr (44 de ani), antrenorul grupării Progresul Fundulea din Liga a 3-a, a discutat în exclusivitate cu Sport.ro despre planurile de viitor în cariera de tehnician principal.
17:30
Antrenorul oltenilor rămâne prudent înaintea meciului cu Unirea Slobozia.
17:30
Îl are idol pe Zidane și a jucat împotriva lui Neymar și Mbappe! Drammeh, mijlocașul lui U Cluj, e susținut la fiecare meci de rude din Gambia și Senegal # Sport.ro
U Cluj joacă azi, de la 20:00, contra lui FC Botoșani, în deplasare, de la ora 20:00. Meciul face parte din etapa a 28-a din Superliga.
Acum 8 ore
17:10
Universitatea Craiova a primit o veste proastă înaintea duelului cu Unirea Slobozia, din etapa a 28-a a Superligii.
17:10
George Pușcaș (29 de ani) a bătut palma cu Dinamo și este așteptat în București pentru a semna cu echipa lui Zeljko Kopic.
17:00
Cum i-au descris turcii pe cei doi favoriți să-i ia locul lui Mircea Lucescu la baraj: ”Un candidat puternic!” # Sport.ro
Mircea Lucescu este incert pentru barajul din luna martie pentru Cupa Mondială 2026.
17:00
Cornel Penescu, fostul patron de la FC Argeș, a ieșit complet din peisajul fotbalului românesc după condamnarea pe care a primit-o în dosarul ”Mită pentru arbitri”.
17:00
Barcelona pregătește una dintre cele mai spectaculoase mutări ale verii.
16:40
Andrei Rațiu este unul dintre cei mai în formă jucători români înaintea barajului din luna martie cu Turcia, pentru calificarea la Cupa Mondială.
16:40
Federaţia Română de Fotbal anunţă că a lansat în luna februarie două noi proiecte cu finanţare europeană, depăşind astfel borna de 30 de proiecte implementate sau în curs de desfăşurare.
16:40
Rapid o întâlnește pe Dinamo, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională, într-o partidă contând pentru etapa a 28-a a Superligii.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.