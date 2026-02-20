Friedrich Merz: Germania trebuie să-şi asume un rol mai activ în noua ordine mondială
Bursa, 20 februarie 2026 22:50
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat, vineri, că Germania trebuie să-şi asume responsabilităţi sporite în noua ordine mondială care ia formă rapid. Declaraţia a fost făcută în cadrul conferinţei naţionale a Uniunii Creştin-Democrate (CDU), ce are loc la Stuttgart
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
22:50
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat, vineri, că Germania trebuie să-şi asume responsabilităţi sporite în noua ordine mondială care ia formă rapid. Declaraţia a fost făcută în cadrul conferinţei naţionale a Uniunii Creştin-Democrate (CDU), ce are loc la Stuttgart
Acum o oră
22:20
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat vineri că este and #8222;profund dezamăgit and #8221; de hotărârea Curţii Supreme a SUA, care a anulat o parte din taxele vamale impuse după revenirea sa la Casa Albă, şi a anunţat intenţia de a institui o nouă taxă vamală globală de 10% asupra importurilor
Acum 2 ore
22:00
Guvernul britanic analizează posibilitatea introducerii unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie exclus din linia de succesiune la tronul Regatului Unit.
21:50
Ucraina: Incidente grave au avut loc între poliţie şi populaţia din regiunea Cernăuţi, pe fondul intensificării recrutărilor pentru război # Bursa
Numărul incidentelor dintre poliţie şi populaţia din regiunea Cernăuţi înregistrează o creştere, pe fondul intensificării misiunilor de recrutare a bărbaţilor pentru război în Ucraina.
21:50
IMPACT Developer and Contractor, primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), marchează în 2026 trei decenii de prezenţă continuă pe piaţa locală de capital, consolidând un model de business integrat vertical şi o viziune de dezvoltare pe termen lung
21:30
Partidul conservator german Uniunea Creştin-Democrată (CDU), aflat la guvernare în fruntea unei coaliţii, l-a reales vineri pe cancelarul Friedrich Merz în funcţia de preşedinte al formaţiunii.
Acum 4 ore
21:10
Elveţia a alocat 6,6 miliarde de euro pentru susţinerea Ucrainei de la declanşarea războiului # Bursa
De la declanşarea războiului din Ucraina, în urmă cu aproape patru ani, Elveţia a direcţionat aproximativ 6,08 miliarde de franci elveţieni (circa 6,6 miliarde de euro) pentru sprijinirea Ucrainei, în special pentru susţinerea populaţiei afectate de conflict, inclusiv a refugiaţilor, a anunţat vineri guvernul elveţian.
21:10
Ministerul Afacerilor Interne a informat vineri seara că, în contextul atenţionărilor meteorologice de cod galben pentru viscol, ninsori, polei şi precipitaţii însemnate cantitativ emise pentru perioada următoare, au fost stabilite o serie de măsuri preventive pentru gestionarea situaţiei
21:00
Inflaţia în Statele Unite a înregistrat în decembrie o creştere mai rapidă decât estimările, indicând menţinerea preţurilor la un nivel ridicat
20:40
Ucraina, România şi Republica Moldova au semnat vineri un Memorandum de Înţelegere trilateral pentru crearea Alianţei Cibernetice pentru Rezilienţă Regională, un nou cadru de cooperare strategică menit să consolideze rezilienţa în faţa ameninţărilor cibernetice şi a ameninţărilor hibride cu componentă digitală, a anunţat Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).
20:30
Rogobete realizează controale pentru a descoperi medicii care lucrează simultan în privat şi la stat # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va declanşa un control naţional pentru a depista medicii care părăsesc spitalele publice în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat
20:10
Statele Unite s-ar putea confrunta cu obligaţia de a rambursa peste 175 de miliarde de dolari importatorilor, după decizia de vineri a Curţii Supreme, care a stabilit cu un vot 6-3 că tarifele impuse unilateral de preşedintele Donald Trump sunt ilegale
20:00
China devine din nou principalul partener comercial al Germaniei în 2025, pe fondul tarifelor impuse de SUA # Bursa
China a redevenit, în 2025, principalul partener comercial al Germaniei, depăşind din nou Statele Unite, pe fondul scăderii exporturilor germane către piaţa americană din cauza tarifelor vamale mai ridicate.
19:50
Kazahstanul şi China dezvoltă proiecte de energie regenerabilă de peste 2 miliarde de dolari # Bursa
Kazahstanul şi China vor dezvolta trei proiecte majore de energie regenerabilă, în valoare de peste 2 miliarde de dolari, în cadrul unui parteneriat menit să susţină tranziţia către energie verde şi obiectivele de neutralitate a emisiilor de carbon ale statului kazah
19:40
Bolojan: Importanţa parteneriatului strategic româno-nipon se vede în investiţiile şi proiectele comune # Bursa
Parteneriatul strategic dintre România şi Japonia, care consfinţeşte o prietenie cultivată de peste un secol, se vede, astăzi, în cifre şi prin proiectele realizate, Japonia fiind principala destinaţie a exporturilor ţării noastre în Asia, a declarat, vineri, prim-ministrul Ilie Bolojan.
19:20
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis, cu o majoritate de şase judecători la trei, că o parte semnificativă dintre taxele vamale introduse de fostul preşedinte Donald Trump au fost impuse cu depăşirea atribuţiilor constituţionale ale executivului
Acum 6 ore
19:00
Preşedinţii celor 16 Curţi de Apel din România i-au transmis preşedintelui Nicuşor Dan un memoriu prin care solicită retrimiterea în Parlament, spre reexaminare, a legii privind pensiile magistraţilor, înainte de promulgare
18:50
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, după participarea la Consiliul de Pace din SUA, că pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate şi, mai ales, în materie de securitate, să consolidăm şi să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii
18:40
Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,8, a avut loc vineri în estul Afganistanului, potrivit mai multor jurnalişti AFP de la Kabul şi din provincia Nangarhar
18:20
Guvernul ungar a anunţat că va elibera aproximativ 1,8 milioane de barili de ţiţei din rezervele strategice ale ţării, după ce un atac rusesc asupra conductei Drujba, produs pe 27 ianuarie în Ucraina, a dus la întreruperea livrărilor de petrol rusesc către Europa de Est.
18:10
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) transmite că acordarea tichetelor electronice de energie destinate consumatorilor vulnerabili a fost extinsă până la 31 decembrie 2026, iar până în prezent s-au efectuat plăţi de aproximativ 197,6 milioane de lei pentru un număr mediu de peste 714.000 de beneficiari eligibili.
18:00
Ilie Bolojan, vizită la Bruxelles pentru discuţii cu Ursula von der Leyen despre PNRR şi buget # Bursa
Prim-ministrul Ilie Bolojan va face săptămâna viitoare o vizită la Bruxelles, unde se va întâlni cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
17:50
Ministerul Finanţelor anunţă finalizarea etichetării cheltuielilor bugetare şi fiscale pentru 2025 # Bursa
Ministerul Finanţelor a publicat vineri rezultatele procesului de etichetare a cheltuielilor bugetare şi fiscale pentru anul 2025, un demers tehnic care asigură îndeplinirea Jalonului 123 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)
17:40
Federaţia CulturMedia: Reducerea indemnizaţiei de doctor afectează sectorul cultural şi media # Bursa
Federaţia CulturMedia atrage atenţia asupra impactului reducerii indemnizaţiei pentru titlul ştiinţific de doctor în sectorul cultural şi media, prevăzută pentru anul 2026. Reducerea propusă la 500 lei brut ar echivala, în practică, cu aproximativ 293 lei net, ceea ce ar însemna o scădere semnificativă pentru angajaţii din muzee şi biblioteci, care primesc deja salarii modeste
17:20
După scăderea abruptă din februarie, piaţa crypto intră într-o fază mai calmă. Bitcoin s-a stabilizat după vânzările intense de la mijlocul lunii februarie, care au generat peste 2,3 miliarde de dolari în pierderi realizate on-chain şi au împins sentimentul pieţei în zona de and #8222;extreme fear and #8221;
17:20
Regatul Unit, Franţa, Germania, Italia şi Polonia lansează un program de producţie and #8222;cu costuri reduse and #8221; a dronelor # Bursa
Regatul Unit, Franţa, Germania, Italia şi Polonia au anunţat vineri lansarea unui program comun destinat dezvoltării unor mijloace de apărare aeriană and #8222;cu costuri scăzute and #8221;, în contextul intensificării ameninţărilor reprezentate de rachete şi drone.
Acum 8 ore
17:00
Economia Statelor Unite a consemnat anul trecut o creştere de 2,2%, în ritm anual, marcând o încetinire faţă de avansul de 2,8% din 2024 şi de 2,9% din 2023.
17:00
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că Statele Unite nu au solicitate Iranului să renunţe la îmbogăţirea uraniului în cadrul negocierilor de marţi, desfăşurate în apropiere de Geneva şi mediate de Oman, potrivit AFP.
16:40
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat, vineri, că Germania trebuie să-şi asume responsabilităţi sporite în noua ordine mondială care ia formă rapid. Declaraţia a fost făcută în cadrul conferinţei naţionale a Uniunii Creştin-Democrate (CDU), ce are loc la Stuttgart
16:40
Ministrul german al apărării declară că o versiune europeană a and #8222;Five Eyes and #8221; este în curs de analiză # Bursa
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a afirmat vineri că este analizată posibilitatea creării unei versiuni europene a alianţei de informaţii and #8222;Five Eyes and #8221;, care reuneşte state anglofone, pentru a consolida răspunsul la ameninţările venite din partea Rusiei.
16:30
Perechea Jaqueline Cristian/Gabriela Ruse a fost eliminată, vineri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai
16:30
Poliţia britanică continuă vineri percheziţii la Royal Lodge, fosta locuinţă a lui Andrew pe domeniul Windsor, în Berkshire, după arestarea şi eliberarea joi a fratelui regelui Charles al III-lea
16:30
Aproximativ 390.000 de persoane din Ucraina trăiesc în prezent cu o formă de dizabilitate provocată de război, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Christian Lindmeier, în cadrul unei conferinţe de presă, organizate cu câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la declanşarea invaziei ruse.
16:20
UN: Peste 5.000 de femei ucise şi aproximativ 14.000 rănite de la începutul războiului din Ucraina # Bursa
Peste 5.000 de femei şi fete şi-au pierdut viaţa în Ucraina, iar alte aproximativ 14.000 au fost rănite de la declanşarea războiului, în urmă cu aproape patru ani. Anunţul vine într-un moment critic, marcat de închiderea iminentă a unei părţi semnificative a reţelei de organizaţii care sprijină femeile afectate de conflict.
16:00
Franţa, Germania, Italia, Polonia şi Marea Britanie susţin un and #8222;NATO mai european and #8221; # Bursa
Franţa, Germania, Italia, Polonia şi Marea Britanie sunt hotărâte să-şi and #8222;asume o mai mare responsabilitate and #8221; în securitatea Europei, acţionând pentru un and #8222;NATO mai european and #8221;, au indicat miniştrii şi viceminiştrii apărării din cele cinci state
15:50
Portavionul francez Charles De Gaulle şi grupul său naval începe desfăşurarea în Atlanticul de Nord # Bursa
Ministrul francez al apărării a anunţat vineri că portavionul francez Charles De Gaulle şi grupul naval care îl escortează încep o desfăşurare în Atlanticul de Nord şi în Marea Baltică, într-un context de instabilitate provocată de politica Rusiei şi intenţiile preşedintelui american Donald Trump cu privire la insula Groenlanda.
15:40
Friedrich Merz efectuează săptămâna viitoare prima sa vizită în China de la preluarea mandatului # Bursa
Securitatea, geopolitica, comerţul şi drepturile omului vor figura pe agenda vizitei pe care cancelarul german Friedrich Merz o va efectua în China săptămâna viitoare, prilej cu care se va întâlni cu preşedintele chinez Xi Jinping, a anunţat vineri un purtător de cuvânt al guvernului german
15:40
Danemarca alocă 1,2 miliarde de coroane pentru and #8222;pregătire totală and #8221; în faţa războiului şi crizelor # Bursa
Danemarca va aloca 1,2 miliarde de coroane (aproximativ 160 de milioane de euro) pentru consolidarea pregătirii societăţii în situaţii de război sau criză, denumind iniţiativa and #8222;pregătire totală and #8221;.
15:30
UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, a declarat vineri înaltul reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, după ce mai mulţi diplomaţi europeni au afirmat că reprezentanţii statelor membre nu au ajuns la un acord privind conţinutul măsurilor
15:30
Nava amfibie turcească Anadolu va fi desfăşurată în scop de descurajare pe flancul estic al NATO # Bursa
Nava amfibie de asalt turcească Anadolu, care participă la manevre militare ale NATO în Marea Baltică, va fi desfăşurată în scop de descurajare pe flancul estic al Alianţei.
15:30
Un convoi umanitar internaţional susţinut de activista Greta Thunberg, urmează să ajungă în Cuba pe 21 martie # Bursa
Un convoi internaţional cu ajutor umanitar, susţinut de către Greta Thunberg, destinat Cubei, ţară devastată de o criză economică agravată de blocada energetică impusă de către SUA, urmează să sosească la Havana pe 21 martie.
15:30
Polonia finalizează retragerea din Convenţia de la Ottawa şi permite din nou utilizarea minelor antipersonal # Bursa
Polonia a finalizat, vineri, retragerea din Convenţia de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal, decizie justificată de autorităţile de la Varşovia prin deteriorarea situaţiei de securitate pe flancul estic al NATO şi prin dezvoltarea proiectului defensiv and #8222;Scutul Estic and #8221;
15:20
Franţa ridică majoritatea restricţiilor privind transportul bovinelor, pe fondul stabilizării focarelor de dermatoză nodulară # Bursa
Franţa a eliminat majoritatea restricţiilor impuse transportului de bovine pentru a limita răspândirea dermatozei nodulare contagioase, a anunţat vineri ministrul Agriculturii, Annie Genevard, cu o zi înainte de deschiderea Salonului Internaţional al Agriculturii (SIA) de la Paris.
15:20
Primăria Sectorului 1 penalizează Romprest cu 1,6 milioane lei pe zi pentru nerespectarea programului de deszăpezire # Bursa
Primăria Sectorului 1 anunţă, vineri, că va penaliza Romprest cu 1,6 milioane lei pe zi pentru nerespectarea programului de deszăpezire
15:20
Uniunea Europeană ar trebui să fie pregătită să pună în aplicare în următoarele luni controversatul acord comercial cu blocul Mercosur din America de Sud, în pofida opoziţiei Franţei şi a acţiunii în justiţie, a afirmat vineri comisarul pentru comerţ şi securitate economică Maros Sefcovic.
15:20
Arbitrul Rareş George Vidican va conduce la centru partida FC Rapid - Dinamo, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20.30, în etapa a 28-a a Superligii
Acum 12 ore
15:10
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că îşi doreşte să spargă monopolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, el menţionând că în multe ţări europene, sistemele funcţionează cu mai multe case de asigurări de sănătate şi anul acesta putem începe acest demers
15:00
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că ţara sa izolată a depăşit stagnarea şi a atins obiective economice majore în ultimii cinci ani, la deschiderea celui de-al 9-lea Congres al Partidului, a raportat vineri agenţia de presă oficială KCNA
15:00
Cea de-a 11 ramă electrică Coradia Stream, din lotul de 37 de trenuri electrice contractate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), a fost recepţionată şi a ajuns în administrarea CFR Călători.
15:00
Deficitul comercial al Statelor Unite s-a adâncit puternic în decembrie, pe fondul unei creşteri ample a importurilor, în timp ce numărul solicitărilor săptămânale de şomaj a scăzut peste aşteptări, indicând că piaţa muncii rămâne rezilientă
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.