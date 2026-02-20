Valentin Mihăilă a înscris un gol pentru Rizespor în campionatul Turciei

17:30

Preşedintele PNL Argeş, Alina Gorghiu, anunţă vineri că noile buletine de analiză DSP Argeş confirmă prezenţa bacteriei Clostridium perfringens inclusiv la ieşirea din staţia de tratare şi în reţeaua de distribuţie iar asta înseamnă că sursa problemei nu a fost eliminată, iar aproape 50.000 de argeşeni sunt în continuare expuşi unui risc real. Ea precizează că Primăria Curtea de Argeş are un excedent de peste 30 de milioane de lei, bani care puteau şi trebuiau alocaţi pentru reparaţiile urgente la staţia de tratare şi la reţeaua de apă.