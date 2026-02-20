Furtună de reacții după decizia Curții Supreme din SUA privind tarifele lui Trump / SUA ar putea fi obligate să returneze o sumă uriașă. Cum răspunde Trump
HotNews.ro, 20 februarie 2026 22:50
Hotărârea Curții Supreme a Statelor Unite de a anula taxele vamale pe care le-a introdus administrația Trump prin intermediul unei legi din 1977, ocolind autoritatea Congresului, a fost salutată de mediul de afaceri, de opoziția…
Acum 5 minute
23:10
MAI, recomandări pentru populație în contextul alertelor meteo. Este analizată „închiderea preventivă a unor sectoare de drum” # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) i-a îndemnat pe cetățenii din zonele vizate de atenționări meteorologice „să evite orice deplasare care nu este absolut necesară”, în cadrul unor recomandări transmise vineri seară. Instituția a avertizat că „viscolul…
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:30
Codul galben de vreme severă „este posibil să devină mâine dimineață” portocaliu, a anunțat șefa ANM. Ce spune despre mesajele RO-Alert # HotNews.ro
Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat vineri seară, la Antena 3 CNN, că nu este exclus ca avertizarea de Cod galben de ninsoare, aflată în vigoare în București și în 16…
Acum 2 ore
21:20
Ungaria anunță că blochează împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina până la reluarea livrărilor de petrol: „Nu vom ceda acestui șantaj” # HotNews.ro
Ungaria va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene destinat Ucrainei până când va fi reluat tranzitul de petrol către Ungaria prin conducta Drujba, a declarat vineri ministrul de Externe,…
Acum 4 ore
20:30
Ce a făcut Trump în momentul în care a aflat de decizia Curții Supreme de a-i anula toate tarifele vamale # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a părăsit sala în care se întâlnea cu un grup bipartizan de guvernatori după ce a aflat decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula taxele vamale impuse de liderul…
20:30
LIVE VIDEO Primele declarații ale lui Donald Trump după ce Curtea Supremă din SUA i-a anulat tarifele comerciale impuse mai multor țări: „Decizia este profund dezamăgitoare” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump le-a mulțumit celor trei judecători de la Curtea Supremă a SUA care au votat în favoarea taxelor sale vamale „puterea și înțelepciunea lor, și iubirea față de țara noastră”, dar i-a…
20:10
Amenzi de sute de mii de lei pentru locuri nedeszăpezite din Capitală. „Prima bandă de circulație este și acum blocată” / Apelul lui Ciucu # HotNews.ro
Poliția Locală a Muncipiului București le-a dat operatorilor de salubritate 41 de amenzi în valoare totală de 205.000 de lei, vineri, pentru străzi, trotuare, stații STB și treceri de pietoni nedeszăpezite, conform anunțului făcut de…
19:40
Data vizată de NASA pentru cea mai îndepărtată călătorie umană în spațiu, după succesul de la testele din această săptămână # HotNews.ro
Oficialii NASA au anunțat vineri că instituția vizează 6 martie ca dată pentru lansarea a patru astronauți în jurul Lunii și înapoi, în cadrul misiunii Artemis II, după ce au depășit probleme legate de alimentarea…
19:20
Reacția Uniunii Europene după ce Curtea Supremă americană a anulat tarifele vamale impuse de Trump # HotNews.ro
Uniunea Europeană a cerut stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, printr-o decizie adoptată cu 6 voturi la 3, vineri, tarifele impuse de președintele Donald Trump țărilor din…
Acum 6 ore
19:10
Interviul dat de actorul Eric Dane pentru a fi publicat după moartea sa a intrat pe Netflix. Ultimele cuvinte pentru copiii săi # HotNews.ro
Ultimul interviu acordat de actorul Eric Dane înainte de moartea sa este acum disponibil pe Netflix ca parte a „Famous Last Words”, o serie de interviuri luate de platforma de streaming unor celebrități pentru a…
19:10
Misiunea Artemis II. Își asumă NASA un risc prea mare? Un cunoscut fizician explică ce este și cum funcționează scutul termic care trebuie să reziste la 2.700 de grade # HotNews.ro
NASA va trimite patru astronauți în jurul Lunii, în misiunea Artemis II. Testul crucial va fi reintrarea în atmosferă, când scutul termic al capsulei Orion va trebui să reziste la temperaturi de peste 2.700 grade…
19:10
Primul lungmetraj semnat de Andreea Cristina Borțun, Malul Vânăt / A River’s Gaze, debutează în 7 festivaluri internaționale # HotNews.ro
Malul Vânăt / A River’s Gaze, primul film din trilogia despre iubire în mediul rural, semnat de regizoarea Andreea Cristina Borțun și primul proiect românesc susținut de actorul american de origine română Sebastian Stan –…
19:00
O deputată PNL acuză PSD și USR că blochează o soluție la Curtea de Argeș „în timp ce aproape 50.000 de oameni rămân fără apă potabilă” # HotNews.ro
Deputata PNL Alina Gorghiu a declarat vineri că noile buletine de analiză ale Direcției de Sănătate Publică Argeș confirmă prezența bacteriei Clostridium perfringens atât la stația de tratare Cerbureni, cât și în rețeaua de apă…
19:00
Oțelul și UTA s-au încurcat reciproc. FCSB, ajutată de remiza spectaculoasă de la Galați # HotNews.ro
Oțelul și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat vineri, la Galați, în etapa a 28-a din SuperLiga. Oțelul Galați – UTA Arad 2-2, în etapa 28 din SuperLiga UTA a deschis…
18:50
„Am fost până la ANAF. Avem un draft”- parlamentarii de la Putere lucrează la o amnistie fiscală pentru patroni de firme mici puși de Fisc să plătească TVA din urmă # HotNews.ro
Un parlamentar de la Putere a dezvăluit, vineri, pentru StartupCafe.ro că la un palier al coaliției de guvernare se lucrează la o propunere de lege prin care să beneficieze de amnistie fiscală acei patroni de…
18:30
Șeful ANRE se așteaptă la un preț la gaze sub plafonul actual. „Dependența de importuri, foarte scăzută, ar urma să fie zero în viitorul apropiat” # HotNews.ro
Șeful Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) estimează că măsurile pregătite de Guvern vor duce prețul gazelor naturale sub plafonul actual, de 0,31 lei/kWh pentru consumatorii casnici și 0,37 lei/kWh pentru cei noncasnici,…
18:20
Donald Trump spune că ia în calcul o „lovitură militară limitată” împotriva Iranului / Teheranul reacționează și face un anunț # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a declarat vineri în fața jurnaliștilor că ia în calcul o lovitură militară limitată pentru a pune presiune pe Iran să accepte un acord, potrivit New York Times. „Cred că pot spune…
18:00
Cum va evolua vremea după episodul de viscol din weekend. Anunțul șefei ANM despre sfârșitul episodului de iarnă # HotNews.ro
Primăvara meteorologică va veni înainte de 1 martie, după episodul de vreme severă din weekend, a declarat vineri șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, într-o intervenție la Digi24. Potrivit acesteia, temperaturile vor crește…
18:00
Conflict între două procuroare care candidează la șefia DIICOT. Actuala șefă a instituției a fost reclamată la Inspecția Judiciară / Legătura cu fosta ministră a Justiției Alina Gorghiu # HotNews.ro
Actuala șefă a biroului teritorial DIICOT Piteși, Antonia Diaconu, care candidează la șefia DIICOT central, o acuză într-o plângere la CSM pe actuala șefă a instituției, Alina Albu, că a supus-o unei „presiuni inacceptabile”, în…
17:50
VIDEO. Un bărbat și-a dresat câinele să arunce sacii de gunoi pe marginea drumului. Comportamentul e „la fel de viclean pe cât de greșit” # HotNews.ro
Un bărbat din Catania, Sicilia, și-a antrenat câinele să arunce saci de gunoi pe marginea drumului, în încercarea de a evita camerele de supraveghere instalate pentru a combate aruncarea ilegală a deșeurilor, a declarat poliția…
17:40
Administratorii averii lui Jeffrey Epstein propun victimelor un acord amiabil de până la 35 de milioane de dolari # HotNews.ro
Administratorii averii lui Jeffrey Epstein au acceptat să plătească până la 35 de milioane de dolari pentru a soluționa o acțiune colectivă în care doi dintre consilierii fostului finanțist sunt acuzați că l-au sprijinit în…
17:30
Un nou drum expres în România. Undă verde pentru un contract de 1 miliard de euro în Moldova / Ce termen de finalizare are – VIDEO # HotNews.ro
Toate contestațiile în urma atribuirii contractului pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț au fost respinse. Compania de Investiții Rutiere este, astfel, obligată să semneze contractul de aproape 1 miliard de euro…
17:30
ULTIMA ORĂ Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale impuse de Donald Trump țărilor din jurul lumii # HotNews.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat vineri taxele vamale extinse impuse de președintele Donald Trump în temeiul unei legi destinate utilizării în situații de urgență națională, respingând una dintre cele mai controversate revendicări ale…
17:30
FOTO Veți rezerva mai liniștiți – Airbnb aduce o schimbare majoră la nivel global, demult așteptată de clienți # HotNews.ro
Platforma online de închirieri turistice Airbnb a lansat la nivel global noua opțiune, demult așteptată de clienți, respectiv cea denumită Reserve Now, Pay Later. Opțiunea a fost introdusă în vară, la acel moment doar în…
17:20
Curțile de Apel din țară îi cer lui Nicușor Dan să întoarcă în Parlament legea privind pensiile magistraților: „Justiția din România riscă un colaps sistemic” # HotNews.ro
Cele 16 curți de apel din România i-au adresat președintelui Nicușor Dan un memoriu prin care îi cer să solicite Parlamentului să reexamineze legea privind pensiile speciale ale magistraților, invocând un pericol de „colaps sistemic”…
Acum 8 ore
17:00
Firma de curierat Sameday, deținută de compania care operează eMag.ro, cea mai mare platformă de comerț online din țară, a propus mai multe angajamente pentru a înlătura îngrijorările concurențiale identificate în contextul preluării firmei de…
17:00
Tatăl care vrea să împiedice moartea asistată a fiicei sale nu a avut câștig de cauză nici la Curtea Constituțională a Spaniei. O organizație vrea să ducă speța la CEDO # HotNews.ro
Curtea Constituțională a Spaniei a respins apelul formulat de un bărbat care încearcă să împiedice eutanasierea fiicei sale paraplegice în vârstă de 25 de ani, conform anunțului făcut vineri de instanță, a scris Reuters. În…
17:00
Un japonez exasperat de problemele cu apa a făcut un gest care a lăsat primăria „fără cuvinte” # HotNews.ro
Orașul japonez Osaka a primit un cadou substanțial constând în lingouri de aur în valoare de 560 de milioane de yeni (3,6 milioane de dolari) de la un donator anonim, însoțit de o solicitare privind…
16:50
După ce ore în șir a avut probleme cu emisia, B1 TV a venit cu un anunț: „Vom merge mai departe cu programe simplificate” # HotNews.ro
Postul tv de pe Calea Victoriei s-a confruntat vineri cu probleme tehnice. Astfel din jurul orei 10.00, B1 TV a afișat doar imagini de pe o cameră de supraveghere din centrul Bucureştiului, scrie PaginadeMedia. După…
16:40
„Este o anchetă confidențială”. O nouă metodă de fraudă prin care victimele sunt convinse să își depună banii la ATM-uri pentru criptomonede # HotNews.ro
Polițiștii atrag atenția asupra unei noi metode de fraudă, în care victimele sunt apelate de falși polițiști sau de persoane care pretind că sunt reprezentanți ai unor bănci și sunt convinse, sub pretextul unei „anchete…
16:40
Zelenski exclude o retragere din Donbas: „Suntem gata să discutăm despre compromisuri cu SUA, dar nu să primim ultimatumuri din partea rușilor” # HotNews.ro
Președintele ucrainean a subliniat că țara sa este pregătită să facă compromisuri reale pentru a obține pacea, dar nu în detrimentul independenței sau suveranității sale, potrivit Kyiv Post. Într-un interviu acordat publicației nipone Kyodo News…
16:30
În toate unitățile de cult ale Patriarhiei Române vor avea loc rugăciuni speciale pentru pace, duminică, în contextul împlinirii a patru ani de război în Ucraina, conform anunțului făcut vineri de Basilica. Agenția de știri…
15:50
Una dintre cele mai bogate actrițe de la Hollywood are un sfat neconvențional pentru tineri, care a devenit viral # HotNews.ro
Reese Witherspoon ar trebui să fie dovada vie că sfatul „urmează-ți visele” funcționează, scrie Revista Fortune, amintind că aceasta este o actriță laureată cu Oscar, conduce o companie de producție de succes, are o avere…
15:50
Unic inel Dior de la 37.000 de Euro și o colecție cu picturi realizate pe „Coasta de Argint” a Reginei Maria, în cele mai noi licitații Artmark # HotNews.ro
Cele mai noi licitații și expoziții de la Palatul Cesianu-Racoviță propun o selecție deosebită cu bijuterii și picturi. Miercuri, 25 februarie, este programat evenimentul „Magia Balcicului – Licitația unei Colecții de Artă Modernă și Contemporană”,…
15:40
Cel mai spectaculos nod rutier care se construiește în România este în apropierea localității sibiene Boița, acolo unde se vor intersecta A1 Sibiu – Pitești și A13 Sibiu – Făgăraș, o autostradă de 68 de…
15:30
Ministrul Sănătăţii propune „spargerea monopolului CNAS” și înființarea mai multor case de asigurări: „În orice sistem unde există concurenţă, lucrurile funcţionează mai bine” # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că își dorește să „spargă monopolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”, el adăugând că, în alte țări europene, lucrurile funcționează mai bine cu mai multe case de asigurări de…
15:20
Ilie Bolojan se va întâlni săptămâna viitoare cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen # HotNews.ro
Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen are loc în timp ce România face eforturi să nu piardă toți cei 231 de milioane de euro din PNRR aferenți jalonului…
Acum 12 ore
15:10
Google mizează pe AI în lupta cu malware-ul. Zeci de mii de conturi de dezvoltatori au fost interzise în 2025 # HotNews.ro
Google spune că și datorită noilor sisteme AI, magazinul de aplicații Play este vizat de mai puțini „actori” cibernetici rău intenționați. Google publică anual un raport cu detalii despre aplicațiile „malware” respinse și despre diversele…
15:00
Cele cinci mari puteri militare ale Europei își unesc forțele. Planul pe care îl vor anunța în curând # HotNews.ro
Cele cinci țări europene urmează să anunțe un plan de investiții în sisteme aeriene fără pilot, ca parte a eforturilor mai ample de stimulare a industriei de apărare în contextul invaziei Rusiei în Ucraina și…
14:50
Un autobuz cu turiști chinezi s-a scufundat în Lacul Baikal după ce gheața s-a surpat sub el # HotNews.ro
Autoritățile ruse cred că șapte turiști chinezi și un șofer de autobuz au murit după ce un autobuz turistic care traversa o porțiune înghețată a Lacului Baikal din Siberia s-a prăbușit în apă după ce…
14:40
Penalizări record în Sectorul 1: 1,6 milioane lei pe zi după ce instituția a acuzat Romprest că nu a respectat programul de deszăpezire # HotNews.ro
Primăria Sectorului 1 a anunțat penalizări de 1,6 milioane lei pe zi pentru fiecare zi în care zăpada se află pe străzi. Instituția a acuzat operatorul Romprest că nu a finalizat operațiunile de deszăpezire nici…
14:30
Rusia înlocuiește muzeul care spunea povestea victimelor lagărelor de muncă din perioada sovietică cu unul despre crimele nazismului # HotNews.ro
Înființat în 2001, Muzeul Istoriei Gulagului prezenta vizitatorilor povestea vastei rețele de lagăre de muncă forțată din Uniunea Sovietică, precum și moștenirea acestora în Rusia modernă, cu artefacte adunate din toată țara. Acum, el va…
14:30
De ce unii copii suferă pe termen lung când un părinte lipsește, iar alții cresc echilibrați? Lecția discretă din povestea lui Andi Moisescu # HotNews.ro
Adulții care au crescut fără un părinte vorbesc rar despre felul în care această absență i-a modelat. Unii au fost marcați vizibil, alții aproape deloc. Confesiunea recentă a omului de televiziune Andi Moisescu despre copilăria…
14:00
Ce oferă statul studenților români, în comparație cu alte state europene / Țările din UE care au crescut în ultimele luni bursele studenților # HotNews.ro
Discutate la rece, dincolo de orice propagandă politică, sistemele de sprijin pentru studenți își arată cuprinderea, dar și restricțiile și condițiile puse studenților, în funcție de performanță, în mai multe state europene. Trei țări din…
13:40
Influencerul american Adonis Live a pocnit un tânăr în timpul unui live pe TikTok din Piața Romană. Bărbatul a fost reținut de polițiști # HotNews.ro
Influencerul american Adonis Live, care este urmărit de aproape un milion de persoane pe TikTok, a fost reținut de poliție în București, după ce a lovit un tânăr, într-o transmisiune în direct. Polițiști din cadrul…
13:30
„Născut cu Macron, mort cu Macron”. De ce se prăbușește planul european pentru avionul de vânătoare al viitorului # HotNews.ro
Planul Franței și Germaniei de a construi un avion de vânătoare al viitorului, prevăzut să fie însoțit de un roi de drone și de un ecosistem digital de luptă, se prăbușește într-un moment crucial pentru Europa,…
13:10
Vineri, la Jocurile Olimpice Milano Cortina, au loc semifinalele la hochei masculin: Canada – Finlanda la 18:40 și SUA – Slovacia la 23:10. Dar, înainte de asta, avut loc un meci uluitor. Citiți mai mult…
13:00
Un om de afaceri cu legături cu familia Trump a încheiat un acord cu o companie rusească conectată la Kremlin, în ciuda sancțiunilor impuse Moscovei # HotNews.ro
Mișcarea pare să reprezinte primul caz cunoscut în care un investitor american formalizează o nouă afacere cu o companie rusă importantă, de când Kremlinul a început să îmbie administrația Trump cu diverse oportunități comune, în…
13:00
Cofondatorul unuia dintre cele mai importante magazine online de haine din lume a murit după ce a căzut de la etaj # HotNews.ro
Quentin Griffiths, cofondatorul magazinului online de modă Asos, a murit după ce a căzut de la etajul unui bloc din stațiunea thailandeză Pattaya, scrie ziarul The Guardian. Un reprezentant al poliției a declarat pentru BBC…
12:50
CSM spune că justiția din România se confruntă cu dificultăți „nemaiîntâlnite” din cauza lipsei de personal # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a atras vineri atenția asupra dificultăților „nemaiîntâlnite” până în acest moment în justiția din România în condițiile în care instanțele se confruntă cu un deficit de personal, precizând că sistemul duce…
