Alex Chipciu nu se considră încă calificat în play-off. ”E un campionat frumos, mai puţin condiţiile”
Primasport.ro, 20 februarie 2026 22:50
Alex Chipciu nu se considră încă calificat în play-off. ”E un campionat frumos, mai puţin condiţiile”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
23:10
Surpriză! Jucătorul sosit în această iarnă în SuperLiga, propus la echipa naţională: „Cred că va fi luat” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Surpriză! Jucătorul sosit în această iarnă în SuperLiga, propus la echipa naţională: „Cred că va fi luat” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 30 minute
22:50
Valentin Mihăilă e pe val! Un nou gol pentru Rizespor în campionatul Turciei
22:50
Alex Chipciu nu se considră încă calificat în play-off. ”E un campionat frumos, mai puţin condiţiile” # Primasport.ro
Alex Chipciu nu se considră încă calificat în play-off. ”E un campionat frumos, mai puţin condiţiile”
22:50
VIDEO | ”Trebuie să strângem rândurile”. Leo Grozavu a explicat criza de formă a echipei sale # Primasport.ro
VIDEO | ”Trebuie să strângem rândurile”. Leo Grozavu a explicat criza de formă a echipei sale
Acum o oră
22:40
Valeriu Iftime, discurs tragi-comic după ce a pierdut cu ”U” Cluj. ”În prostia mea credeam la titlu” # Primasport.ro
Valeriu Iftime, discurs tragi-comic după ce a pierdut cu ”U” Cluj. ”În prostia mea credeam la titlu”
22:40
Basarab Panduru, discurs vehement după FC Botoşani - „U” Cluj: „Unii aleargă, unii stau şi se uită! E de neconceput” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Basarab Panduru, discurs vehement după FC Botoşani - „U” Cluj: „Unii aleargă, unii stau şi se uită! E de neconceput” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
22:00
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj 1-3. ”Şepcile roşii” rezolvă calificarea în play-off
21:30
Argint pentru România la europenele de scrimă pentru cadeţi
21:20
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Ardelenii au două goluri avans # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Ardelenii au două goluri avans
Acum 4 ore
20:50
Daniel Pancu, o nouă tiradă după sancţiunea primită de Cordea: „Decizie injustă. Mai trebuiau suspendaţi vreo 5 jucători!” # Primasport.ro
Daniel Pancu, o nouă tiradă după sancţiunea primită de Cordea: „Decizie injustă. Mai trebuiau suspendaţi vreo 5 jucători!”
20:30
VIDEO | ”Şansele sunt foarte mici”. Laszlo Balint nu prea mai crede în play-off
20:30
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Început de meci cu multe goluri # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Început de meci cu multe goluri
20:20
Werder Bremen a anulat deplasarea în SUA din cauza îngrijorărilor legate de acţiunile ICE în Minnesota # Primasport.ro
Werder Bremen a anulat deplasarea în SUA din cauza îngrijorărilor legate de acţiunile ICE în Minnesota
20:20
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Lukic face ”dubla” în startul de meci # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Lukic face ”dubla” în startul de meci
20:10
FIFA şi UEFA, acuzate de ”complicitate la crime de război” într-o plângere depusă la Curtea Penală Internaţională # Primasport.ro
FIFA şi UEFA, acuzate de ”complicitate la crime de război” într-o plângere depusă la Curtea Penală Internaţională
20:10
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Deschidere rapidă de scor # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Deschidere rapidă de scor
20:00
VIDEO | Alin Roman s-a dezlănţuit şi a lansat o serie de acuzaţii care aruncă în aer SuperLiga: „Domnul Becali ne-a făcut echipă slabă. Se trage pentru echipele mari!” # Primasport.ro
VIDEO | Alin Roman s-a dezlănţuit şi a lansat o serie de acuzaţii care aruncă în aer SuperLiga: „Domnul Becali ne-a făcut echipă slabă. Se trage pentru echipele mari!”
19:50
O nouă etapă, o nouă controversă de arbitraj în SuperLiga! Verdict categoric cu privire la faza care putea decide soarta meciului Oţelul - UTA: „Îi pune în pericol sănătatea” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
O nouă etapă, o nouă controversă de arbitraj în SuperLiga! Verdict categoric cu privire la faza care putea decide soarta meciului Oţelul - UTA: „Îi pune în pericol sănătatea” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
Anchetă deschisă după moartea unui paznic la şantierul olimpic din Cortina
19:30
VIDEO | ”Nu ştiu când mai e henţ, când mai e fault”. Adrian Mihalcea a analizat controversa de la meciul cu Oţelul # Primasport.ro
VIDEO | ”Nu ştiu când mai e henţ, când mai e fault”. Adrian Mihalcea a analizat controversa de la meciul cu Oţelul
Acum 6 ore
19:00
VIDEO | Oţelul Galaţi – UTA Arad 2-2. Remiză perfectă pentru rivale
18:50
Dinamo spera să dea lovitura cu el, dar fotbalistul l-a dezamăgit pe Kopic: „Nu am fost mulţumit, aştept mai mult din partea lui” # Primasport.ro
Dinamo spera să dea lovitura cu el, dar fotbalistul l-a dezamăgit pe Kopic: „Nu am fost mulţumit, aştept mai mult din partea lui”
18:40
Lovitură de 1,35 de milioane de euro pentru FCSB! Gigi Becali şi-a umplut buzunarele # Primasport.ro
Lovitură de 1,35 de milioane de euro pentru FCSB! Gigi Becali şi-a umplut buzunarele
18:30
Cum va arăta formula de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Metaloglobus
18:20
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Remontada gazdelor! # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Remontada gazdelor!
17:50
Junior Morais revine în Superliga! ”Îmi doresc să ajut cât pot de mult”
17:50
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gălăţenii reduc din diferenţă # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gălăţenii reduc din diferenţă
17:40
Norvegia a stabilit un nou record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, cu 17 medalii # Primasport.ro
Norvegia a stabilit un nou record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, cu 17 medalii
17:40
E gata! A fost anunţată decizia finală luată de Mircea Lucescu cu privire la barajul din Turcia # Primasport.ro
E gata! A fost anunţată decizia finală luată de Mircea Lucescu cu privire la barajul din Turcia
17:30
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Început furtunos de meci la Galaţi # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Început furtunos de meci la Galaţi
17:20
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la Galaţi # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la Galaţi
Acum 8 ore
17:10
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:00
Ştefan Baiaram, la AS Roma! Giovanni Becali a făcut anunţul despre transferul vedetei de la Craiova: „9.000.000 de euro” # Primasport.ro
Ştefan Baiaram, la AS Roma! Giovanni Becali a făcut anunţul despre transferul vedetei de la Craiova: „9.000.000 de euro”
16:40
Două absenţe de marcă la Universitatea Craiova pentru meciul cu Unirea Slobozia
16:30
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:20
FRF, implicată în proiecte europene dedicate personalului din stadioane şi antrenorilor # Primasport.ro
FRF, implicată în proiecte europene dedicate personalului din stadioane şi antrenorilor
16:20
Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse s-au oprit în semifinalele de dublu la WTA Dubai # Primasport.ro
Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse s-au oprit în semifinalele de dublu la WTA Dubai
16:00
Zeljko Kopic, încrezător înainte de derby-ul cu Rapid: „Suntem buni, suntem constanţi, ne descurcăm bine” # Primasport.ro
Zeljko Kopic, încrezător înainte de derby-ul cu Rapid: „Suntem buni, suntem constanţi, ne descurcăm bine”
15:50
OFICIAL | Valentin Costache a fost prezentat de FC Noah: „Consolidarea liniei de atac” # Primasport.ro
OFICIAL | Valentin Costache a fost prezentat de FC Noah: „Consolidarea liniei de atac”
15:20
„Nu ştiu cât e de sănătos, dacă e apt pentru Liga 1!” Ionuţ Lupescu trage un semnal de alarmă după ce Dinamo a bătut palma cu George Puşcaş # Primasport.ro
„Nu ştiu cât e de sănătos, dacă e apt pentru Liga 1!” Ionuţ Lupescu trage un semnal de alarmă după ce Dinamo a bătut palma cu George Puşcaş
15:20
CCA a stabilit arbitrul pentru meciul Rapid-Dinamo! Cine va conduce derby-ul etapei 28 # Primasport.ro
CCA a stabilit arbitrul pentru meciul Rapid-Dinamo! Cine va conduce derby-ul etapei 28
Acum 12 ore
15:10
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 17:00! Derby încins în lupta pentru play-off # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 17:00! Derby încins în lupta pentru play-off
15:10
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 20:00!
15:10
Injecţie de moral pentru campioană! FCSB goleşte infirmeria: 4 jucători de bază revin pe teren # Primasport.ro
Injecţie de moral pentru campioană! FCSB goleşte infirmeria: 4 jucători de bază revin pe teren
15:00
Doliu la CFR Cluj! A încetat din viaţă Vasile Gheorghe, fost antrenor al Academiei CFR # Primasport.ro
Doliu la CFR Cluj! A încetat din viaţă Vasile Gheorghe, fost antrenor al Academiei CFR
15:00
Costel Gâlcă strigă mobilizarea înainte de Rapid - Dinamo: ”Importantă e atitudinea!” # Primasport.ro
Costel Gâlcă strigă mobilizarea înainte de Rapid - Dinamo: ”Importantă e atitudinea!”
14:50
Lecţiile trecutului care nu pot fi ignorate: „România, cine eşti?” începe cu povestea Muzeului Abandonului # Primasport.ro
Lecţiile trecutului care nu pot fi ignorate: „România, cine eşti?” începe cu povestea Muzeului Abandonului
14:40
Surpriză pentru Răzvan Burleanu! Un fost contracandidat la şefia FRF şi-a anunţat intenţia de a participa la următoarele alegeri # Primasport.ro
Surpriză pentru Răzvan Burleanu! Un fost contracandidat la şefia FRF şi-a anunţat intenţia de a participa la următoarele alegeri
14:20
Costel Gâlcă strigă mobilizarea înainte de derby-ul cu Dinamo: „Importantă e atitudinea, care înseamnă şi să respecţi indicaţiile tactice” # Primasport.ro
Costel Gâlcă strigă mobilizarea înainte de derby-ul cu Dinamo: „Importantă e atitudinea, care înseamnă şi să respecţi indicaţiile tactice”
13:50
UK Athletics îşi recunoaşte vinovăţia în cazul decesului unui sportiv paralimpic în 2017 # Primasport.ro
UK Athletics îşi recunoaşte vinovăţia în cazul decesului unui sportiv paralimpic în 2017
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.