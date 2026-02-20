Leo Grozavu, mesaj pentru jucători: “Acum trebuie să arătăm caracter”

10:00

Julia Sauter a scris istorie pentru România, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. La 28 de ani, patinatoarea născută în Germania a obţinut locul 17, chiar la debutul ei la Jocurile Olimpice. Acesta este nu doar cel mai bun rezultat al ei, dar şi cel mai bun rezultat obţinut de România în patinajul