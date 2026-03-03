Republica Islamică Iran sau despre ameninţarea unui regim criminal
Contributors.ro, 3 martie 2026 08:50
Atacul lansat de Israel şi de Statele Unite este unicul răspuns pe care îl poate primi provocarea reprezentată de Republica Islamică Iran. Regim criminal, regim teocratic şi regim terorist, pregătit să îşi masacreze proprii săi cetăţeni, Republica Islamică Iran este statul care a făcut din obţinerea armei nucleare un scop ce nu putea fi abandonat. […] Articolul Republica Islamică Iran sau despre ameninţarea unui regim criminal apare prima dată în Contributors.
• • •
Alte ştiri de Contributors.ro
Acum o oră
08:50
Atacul lansat de Israel şi de Statele Unite este unicul răspuns pe care îl poate primi provocarea reprezentată de Republica Islamică Iran. Regim criminal, regim teocratic şi regim terorist, pregătit să îşi masacreze proprii săi cetăţeni, Republica Islamică Iran este statul care a făcut din obţinerea armei nucleare un scop ce nu putea fi abandonat. […] Articolul Republica Islamică Iran sau despre ameninţarea unui regim criminal apare prima dată în Contributors.
Ieri
06:10
Voi începe cu un citat foarte sugestiv din Parag Khanna, una dintre cele mai strălucite minți când vine vorba despre geografia umană. Acesta spunea că geografia nu este destin, nu determină în mod absolut soarta oamenilor, statelor sau a umanității, ci „este ceea ce noi facem din ea![1]” Ancorându-mă în acest truism, intenționez să fac […] Articolul Mitul pericolului migrator: o analiză „la rece” a realităților demografice apare prima dată în Contributors.
06:10
Căscați gura la criza din Orientul Mijlociu și vă scapă lucrurile cu adevărat importante pentru România # Contributors.ro
În timp ce țara arde de grija influenserilor care nu se pot întoarce din Dubai – unde au plecat deși se știa de o lună că americanii trimiseseră în zonă o armadă – NEET a ieșit pe trotuare de ”Patrulaterul Iubirii” și vinde la negru mărțișoare, ghiocei, lăcrămioare, coșulețe și tot felul de alte flecuștețe […] Articolul Căscați gura la criza din Orientul Mijlociu și vă scapă lucrurile cu adevărat importante pentru România apare prima dată în Contributors.
05:50
Mărturisesc că nu îmi este chiar foarte simplu să scriu despre Albastru, cea mai recentă premieră a Teatrului Tineretului din Piatra Neamț. Fundamentată pe un text datorat lui Ionuț Vișan, semnată regizoral de Andreea Vulpe, care și-a asumat și crearea sound design-ului și a light-design-ului montării, jucată de Cătălina Bălălău și Mircea Postelnicu, doi actori […] Articolul Înainte și după apare prima dată în Contributors.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Când nu ne simțim bine – avem febră, palpitații, dureri de cap etc. – consultăm medicul de familie sau specialist care ne va spune că nu avem valori corecte ale temperaturii corporale, tensiunii arteriale, glicemiei etc. După care, ne va prescrie medicația și tratamentul corespunzătoare pentru revenirea la normal. Similar, există mulți oameni care pretind […] Articolul Există o concentrație „corectă” a CO2 din atmosferă? apare prima dată în Contributors.
09:40
„Este un basm pe care l-am citit cu mulți, mulți ani în urmă și nu a încetat niciodată să mă urmărească. Spune cum un băiețel s-a urcat odată pe un curcubeu. Iar la capătul curcubeului, exact în spatele norilor, a găsit un oraș minunat. Casele sale erau din aur, iar străzile pavate cu argint, iar […] Articolul București, dincolo de curcubeu apare prima dată în Contributors.
27 februarie 2026
09:00
Prima poveste Unul dintre unchii mei, Horia Giurgiu pre numele său, mândru sibian de viță veche, se află în gară, ca tânăr student, cândva prin anul 1959. Spre el se îndreaptă doi cadeți, băieți mândri de la țară, aduși la „Școala Militară de Ofițeri nr. 1 Nicolae Bălcescu” să alcătuiască coloana vertebrală a noii armate […] Articolul Brașovul e o țară rece apare prima dată în Contributors.
07:50
I. Anatomia unei Crize și Falimentul Rezilienței Pasive Sistemul financiar-bancar românesc se află într-un moment de inflexiune care nu poate fi înțeles prin lentila unei crize ciclice obișnuite. Nu traversăm o simplă ajustare monetară sau o corecție economică temporară, ci o policriză structurală (suprapunere de crize multiple) în care trei șocuri majore se suprapun și […] Articolul Reindustrializarea 4.0 cu o arhitectură bancară românească recalibrată apare prima dată în Contributors.
07:20
La răscuce de vânturi înseamnă una dintre cele mai mari și mai celebre scrieri ale literaturii engleze din perioada victoriană, O capodoperă a romanului feminin englez. E ceea ce se cheamă îndeobște o carte cult, având valoare de patrimoniu. A fost publicată în 1847, doar cu un an înaintea morții autoarei lui, Emily Brontë, care […] Articolul GLAMOUR apare prima dată în Contributors.
26 februarie 2026
15:20
Datele publicate recent de Institutul Național de Statistică arată că, în România, rata anuală a inflației a fost de 9,7% în decembrie 2025 și de 9,6% în ianuarie 2026. Rata anuală a inflației este însă o mărime medie, care nu evidențiază creșterea și mai mare a tarifele serviciilor (11,59%) și prețurilor mărfurilor nealimentare (9,99%). Trăim […] Articolul Efecte pe termen lung ale inflației apare prima dată în Contributors.
25 februarie 2026
06:40
Pentru 2016, Banca Națională a Ucrainei a făcut o prognoză de creștere de 1,8%, în timp ce Ministerul Economiei menține un obiectiv de 2,5%. Se preconizează că inflația va fi de 7,5%, indicând o încetinire suplimentară a creșterii prețurilor în comparație cu 2025. Conform unei previziuni a Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, capacitatea industriei militare ucrainene se va dubla aproape în 2026. Articolul Unde se află Ucraina după patru ani de război pe scară largă? apare prima dată în Contributors.
05:50
Învățăminte pentru România dintr-o lucrare de premiul Nobel: “De ce eșuează națiunile” # Contributors.ro
Timp de mai bine de două decenii România a fost între performerii creșterii economice nu doar în domeniul PIB pe locuitor unde am trecut de la 39% din media Uniunii Europene, la paritatea puterii de cumpărare, la 78% în anul 2024. Numeroși indicatori confirmă această evoluție spectaculoasă, de la creșterea numărului de kilometri de autostradă, […] Articolul Învățăminte pentru România dintr-o lucrare de premiul Nobel: “De ce eșuează națiunile” apare prima dată în Contributors.
05:40
Introducere De unde vine sănătatea publică în România comunelor și orașelor? Cum variază aceasta în timp și în spațiu, controlând, prin procedee statistice, alți factori relevanți? Acestea sunt principalele întrebări ale analizei de față. La nivel național situația este clară: România se afla, la nivelul anului 2024, în grupare țărilor cu cea mai mică speranță […] Articolul Starea de sănătate publică în localitățile României apare prima dată în Contributors.
05:30
Una dintre principalele poziții exprimate de Bolojan și susținătorii săi este că actuala configurație a distribuției bugetare nu mai poate fi susținută. Cu alte cuvinte, banii din buget sunt insuficienți pentru a-i mai putea împărți ca până acum. În acest moment, trei întrebări elementare se impun oricui are un minim simț practic: Cea mai presantă […] Articolul Dincolo de „cârpeală”: modernizarea radicală a instrumentelor guvernării apare prima dată în Contributors.
05:00
Război sau pace. Pseudo-jurnal de pe frontiera de Est, cea mai nouă carte a politologului Alina Mungiu-Pippidi, apărută la editura ieșeană Polirom, are ca temă principală de reflecție ceea ce numim îndeobște și foarte adesea otova “Rusia”. Indiferent dacă ne referim la ceea ce a fost până în 1991 Uniunea Sovietică, la Rusia devenită mai […] Articolul Rusia. De la Tolstoi la Alina Mungiu-Pippidi apare prima dată în Contributors.
24 februarie 2026
08:40
Războiul din Ucraina la patru ani – bilanțul primei etape dintr-o confruntare care abia a început # Contributors.ro
Astăzi se împlinesc patru ani de la începutul agresiunii Federației Ruse asupra Ucrainei. Nimeni nu ar fi pariat inițial pe o asemenea durată, iar finalul acestui război nu este încă la orizont. Ceea ce părea de neimaginat și absolut spectaculos în zorii zilei de 24 februarie 2022, astăzi nu mai trezește aproape nicio emoție. Zilnic, […] Articolul Războiul din Ucraina la patru ani – bilanțul primei etape dintr-o confruntare care abia a început apare prima dată în Contributors.
08:10
La patru ani de la declanşarea invaziei ruse împotriva Ucrainei, viitorul pe care îl imaginează naţiunile noastre nu mai poate fi acelaşi. Războiul şi pacea au încetat să mai fie simple concepte, parte din conversaţia intelectuală sau politică. Tranşeele, barbaria şi oroarea au revenit în Europa, după şapte decenii. Iar întoarcerea la anii de dinainte […] Articolul 2026: Rusia şi noi apare prima dată în Contributors.
23 februarie 2026
09:10
Dacă datele care indică de ceva vreme – probabil un deceniu – o realitate tulburătoare sunt reale, impasul învățământului preuniversitar este una, unde calitatea absolvenților lasă de dorit, cu toate că analfabetismul funcțional mult trâmbițat se localizează preponderent, din punct de vedere geografic, în cele mai sărace zone ale României și în categoriile sociale, în […] Articolul Analiză. Societate și educație în România – o himeră a subdezvoltării apare prima dată în Contributors.
08:20
Sistemul educațional din România traversează o criză fără precedent. Situația este gravă, dar nu pare că i-ar păsa cu adevărat cuiva. Moralul cadrelor didactice este, probabil, la cel mai scăzut nivel din ultimele zeci de ani. Au existat și înainte situații incerte, dar, cel puțin în cazul unei minorități, speranța de mai bine o […] Articolul Învățământul sub asediu apare prima dată în Contributors.
07:10
Deșteptarea înseamnă, înainte de orice, prima ieșire la rampă a trupei de adolescenți pe care managerul interimar Victoria Balint și de acum fostul director artistic al Trupei Iosif Vulcan, regizorul Bobi Pricop (aici nu are cum să nu îmi vină în minte zicerea franțuzească plus ça change, plus c’est la même chose), au creat-o cu […] Articolul Adolescenții zilelor noastre apare prima dată în Contributors.
21 februarie 2026
16:10
Naufragiul spiritului în modernitatea digitală: o căutare a scrierii de aur prin arhetipurile noastre eterne # Contributors.ro
Ne întrebăm de multe ori: cum am ajuns să trăim într-o lume atât de superficială, în care nu ne regăsim și nu ne reprezintă? Nu ne găsim locul, trăim din melancolia trecutului și ne uităm cu frică la generația tânără care pare fără viitor, deprimată și cu probleme de identitate, agresivă și fără valori. Ne […] Articolul Naufragiul spiritului în modernitatea digitală: o căutare a scrierii de aur prin arhetipurile noastre eterne apare prima dată în Contributors.
11:30
De la particule la algoritmi: Cum decide un „demon” ce devine vizibil în Univers și pe Internet # Contributors.ro
Demonul lui Maxwell este un experiment imaginar inventat în secolul al XIX‑lea pentru a explica ceva foarte simplu: cum poate cineva să sorteze haosul fără să consume energie. În loc de molecule rapide și lente, astăzi avem fluxuri de informație care circulă prin platforme, algoritmi și rețele. Iar întrebarea lui Maxwell devine brusc actuală: cine […] Articolul De la particule la algoritmi: Cum decide un „demon” ce devine vizibil în Univers și pe Internet apare prima dată în Contributors.
20 februarie 2026
12:20
Educația și cercetarea nu sunt priorități ale guvernanților români. Aș fi tentat să spun că nu au prea fost niciodată. Unii politicieni, care ne sunt concetățeni, nici măcar nu-și găsesc diploma de bacalaureat pe care pretind că o au, alții și-au plagiat tezele de doctorat, de la prim-miniștri la miniștri ai dreptății, apărării sau ordinii […] Articolul Paradoxul sporului de doctorat: merit penalizat, impostură ignorată apare prima dată în Contributors.
07:00
Introducere Situația actuală pare contradictorie: sistemul financiar este stabil, cursul nu este sub presiune, lichiditatea există — și totuși activitatea încetinește. Explicația nu se află într-un șoc recent, ci într-un mecanism acumulat în timp. Ani la rând cererea totală a crescut mai repede decât producția internă, iar diferența a fost acoperită prin finanțare externă și […] Articolul Criza economică ca ajustare structurală apare prima dată în Contributors.
06:50
Întreaga surprinzătoarea și sensibila poveste din Familie de închiriat se petrece în zilele noastre într-un Tokyo supertehnologizat, însă pe mai departe fidel tradițiilor de fier și politeții exemplare. Ceea ce face ca, oricât de dificile ar fi situațiile în care ajung să fie puse unele dintre personaje, acestea să nu uite să-i salute ceremonios pe […] Articolul Antidot la singurătatea extremă? apare prima dată în Contributors.
19 februarie 2026
06:50
Tabloul demografic al României în anul 2025. O scădere naturală a populației de 94 mii locuitori # Contributors.ro
Imaginea este extrem de negativă, în toate regiunile și natalitatea și mortalitatea au avut evoluții negative, recul la natalitate și creștere la mortalitate, corolarul fiind spor natural negativ general. Situația cea mai gravă s-a înregistrat în cele 3 regiuni din Sudul țării, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud-Est. Articolul Tabloul demografic al României în anul 2025. O scădere naturală a populației de 94 mii locuitori apare prima dată în Contributors.
18 februarie 2026
20:30
De ce avem nevoie de bugetare participativă și de colaborare reală între autorități și cetățeni # Contributors.ro
Eșecul implementării programelor de bugetare participativă în România – în ultimii trei ani numărul orașelor mari care, cel puțin teoretic, implementau programul a scăzut de la 16 la 5, iar bugetele alocate de la aproximativ 40 de milioane RON la 3 milioane RON – indică o problemă mai profundă a relației dintre autoritatea publică locală […] Articolul De ce avem nevoie de bugetare participativă și de colaborare reală între autorități și cetățeni apare prima dată în Contributors.
07:20
1. Crize Extrem de curajoasă decizia tânărului regizor Ricz Ármin de a monta cea mai cunoscută și mai jucată piesă a lui Ödön von Horváth în regim de spectacol de studio. Dramaturgul, un cosmopolit, un veritabil cetățean al lumii, trăitor ba la Viena, ba la Budapesta ori la Berlin, pare-se chiar și în Statele Unite, […] Articolul Spectacole ale Teatrului Maghiar de Stat din Timișoara (II) apare prima dată în Contributors.
17 februarie 2026
09:30
O experiență veche cu dl. Ilie Bolojan, pe atunci secretar general al guvernului. Și amenințător de actuală pentru premier # Contributors.ro
Acum aproape 20 de ani, firma de servicii de publicitate pe care o conduceam își desfășura activitatea într-un spațiu comercial stradal dintr-un imobil aparținând Regiei Protocolului de Stat, pe baza unui contract de închiriere. După câțiva ani fără probleme, cu chiria achitată lunar, am primit o veste teribilă: la finalul anului contractul nu va mai […] Articolul O experiență veche cu dl. Ilie Bolojan, pe atunci secretar general al guvernului. Și amenințător de actuală pentru premier apare prima dată în Contributors.
09:00
Prezentul material încearcă o schițare a structurii și dinamicii emigrației românești spre Germania, în context european. Accentul este pus pe principalii poli de atracție europeană a românilor, în calitate de prim context al emigrării lor spre Germania. Este, după știința noastră, una dintre puținele analize focalizate pe o principală țară de atracție a emigrării din […] Articolul Românii din Germania în contextul „hexagonului” european de atracție migratorie apare prima dată în Contributors.
09:00
Discursul secretarului de stat Marco Rubio de la München a ȋnsemnat radiografia unui moment pe care ȋl traversăm şi pe care nu ȋl mai putem ignora. Trecutul despre care am crezut că ne va fi viitor etern este, ȋn această clipă, doar trecut. Istoria ȋn mişcare, spre a reveni la clasica lectură aroniană, ne obligă […] Articolul Descurajare şi curaj : despre dinamica unei noi lumi apare prima dată în Contributors.
08:30
Un nou pas înainte pentru aderarea la OCDE: România accelerează în domeniul datelor deschise # Contributors.ro
În ultimii doi ani, România a trecut printr-o transformare vizibilă în domeniul guvernării bazate pe date, urmare a adoptării Strategiei Naționale privind Datele Deschise, care a mutat politica de open data din zona declarativă în cea operațională. Rezultatele Indexului OURdata 2025, publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, confirmă acest lucru: România obține un scor […] Articolul Un nou pas înainte pentru aderarea la OCDE: România accelerează în domeniul datelor deschise apare prima dată în Contributors.
16 februarie 2026
13:00
Câteva observații cu privire la calcularea ratelor de creștere a Produsului Intern Brut (PIB) # Contributors.ro
Publicarea datelor statistice referitoare la ratele de creștere ale PIB este privită, de fiecare dată, cu mare interes de comunitatea economiștilor și de mediul politic. Informațiile incluse în comunicatul de presă privind PIB – date semnal sunt sumare, rezumându-se la prezentarea ratelor de creștere trimestriale și anuale, calculate pe baza datelor brute și a celor […] Articolul Câteva observații cu privire la calcularea ratelor de creștere a Produsului Intern Brut (PIB) apare prima dată în Contributors.
07:40
În perioada 5-8 februarie, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely și Teatrul German de Stat din Timișoara au organizat un showcase comun, ocazie nu doar de a-și prezenta invitaților din țară și străinătate ca și publicului fidel cele mai recente producții, ci și de a provoca la dezbateri referitoare la starea actuală și viitorul teatrului […] Articolul Spectacole ale Teatrului Maghiar de Stat din Timișoara apare prima dată în Contributors.
07:20
Tensiuni pe piața energiei – Între reglementare și concurență neloială Tentativa de a limita adaosul furnizorilor, dublată de extinderea subvențiilor până în 2027, pare mai degrabă o perdea de fum pentru a proteja profiturile uriașe ale companiilor energetice de stat și furnizorilor. Cu un stat care deține 70% din producția de energie electrică și controlează […] Articolul Energia – bomba socială a României: Liderii tac, poporul plătește! apare prima dată în Contributors.
07:00
Prima înșiruire de la capătul acestui comentariu este lista materiilor prime critice inventariate în European Critical Raw Materials Act, o lege elaborată de Uniunea Europeană în 2024. A doua, este lista mineralelor strategice, din același document. Când UE s-a trezit din reveria Green Deal, realizând că toate mineralele strategice și materiile prime critice pentru industriile […] Articolul Destin tragic pentru România. Probabil iar va trebui să alegem între UE și SUA apare prima dată în Contributors.
15 februarie 2026
07:00
Dioxidul de carbon poate fi consideratcea mai importantă substanță din biosferă…Mediul unic și benign al Pământuluipentru ființele vii depinde, desigur,în mod fundamental de relația sacu o stea mică și stabilă, soarele;dar această relație este modulatăîn mod esențial de dioxidul de carbon.Roger Revelle, 1985 Viața de pe Pământ poate fi înțeleasă ca un mod ingenios al […] Articolul CO₂, entropia și emergența vieții ca fenomen geologic apare prima dată în Contributors.
14 februarie 2026
07:40
Introducere Un raport recent al Organizației Națiunilor Unite sugerează că leul românesc este supraevaluat în termeni reali cu aproximativ 10%. O astfel de evaluare ridică întrebări importante privind relația dintre inflație, cursul de schimb și structura economiei. Ce semnificație are această supraevaluare și cum a fost posibilă acumularea ei în timp sunt aspectele pe care […] Articolul Când stabilitatea ascunde dezechilibre — liniștea înșelătoare a cursului valutar apare prima dată în Contributors.
13 februarie 2026
20:20
„Conferința de Securitate de la München din 2026 are loc într-un moment de profundă incertitudine. Rareori în istoria recentă a conferinței au existat atât de multe întrebări fundamentale pe masă în același timp: despre securitatea Europei, reziliența parteneriatului transatlantic și capacitatea comunității internaționale de a gestiona o lume din ce în ce mai complexă și […] Articolul Emoții și polarizare la conferința de securitate de la münchen apare prima dată în Contributors.
12:50
Identitățile Iașului. Monumentele de for public ca urme ale unei memorii fracturate # Contributors.ro
Comunitățile mature, într-o formă sau alta, sunt contemporane cu strămoșii lor. Ei nu sunt ,,îngropați de tot”, fiind convocați periodic de nevoile prezentului. Monumentele acestora din Iași sunt, în general, cunoscute. În ultimele două decenii, istoricul Andi Mihalache și regretatul Sorin Iftimi au radiografiat în amânunt subiectul. De aceea, o altă dezbatere despre Iași și […] Articolul Identitățile Iașului. Monumentele de for public ca urme ale unei memorii fracturate apare prima dată în Contributors.
12:30
Dilemele relansării economice a României. Economie de piață și economie de stat într-o combinație paradoxală # Contributors.ro
Guvernul a prezentat recent un amplu pachet de măsuri fiscale și investiționale pentru relansarea economică a României. Aceste măsuri, precum și absența, cel puțin deocamdată, a unui program de privatizare a celor peste 1.000 de întreprinderi de stat sugerează că el are încă o concepție economică etatistă, după care statul trebuie să dețină rolul central […] Articolul Dilemele relansării economice a României. Economie de piață și economie de stat într-o combinație paradoxală apare prima dată în Contributors.
07:20
Inspirat în bună parte din viața campionului american la tenis de masă Marty Reismen, una dintre vedetele sportive ale anilor’50, Marty Suprem mi se pare a fi un film de tip recital. Recital al actorului Timothée Chalamet. Nominalizat la o mulțime de categorii ale premiilor Oscar, nu mai puțin de nouă la număr, filmul, cu […] Articolul Un film de tip recital apare prima dată în Contributors.
12 februarie 2026
09:40
Tinerii, potrivit mai multor sondaje realizate în câteva state, consideră privilegiul mobilității mai important decât dreptul de vot. Cu alte cuvinte, pentru ei, mobilitatea – înțeleasă mai ales ca posibilitatea de a migra – este o virtute superioară apartenenței (naționale).[1] Și mai este ceva, dacă populismul sporește alarmant, tinerii nu doresc să-l suporte[2] sau să […] Articolul Tinerii, mobilitatea și diluarea loialității naționale apare prima dată în Contributors.
09:30
România a dorit să facă parte din Uniunea Europeană. Aderarea la UE a depins, însă, de îndeplinirea unor condiții, majoritatea acestora fiind legate de respectarea unor criterii generale – precum statul de drept, disciplina bugetară sau stabilitatea macroeconomică. Cu dificultate, România reușește să fie acceptată, deși nu îndeplinește complet aceste condiții. Ulterior aderării, guvernarea este […] Articolul De la reglementare la politici publice: o condiție a reformei reale apare prima dată în Contributors.
11 februarie 2026
08:20
Din câte se pare, Julian Barnes a scris romanul Plecare, plecări, apărut în limba română în anul 2026, la editura bucureșteană Nemira Fiction în traducerea lui Radu Paraschivescu, în vremea și imediat după pandemie (există, de altfel, în carte destule referințe la Covid și la întâmplările din acea vreme, este marcată chiar și datarea intervalului […] Articolul Ultimul apare prima dată în Contributors.
10 februarie 2026
12:00
În februarie 2026 Europa va fi intrat deja în cel de-al cincilea an al unuia dintre cele mai lungi şi sângeroase conflicte din istoria recentă a continentului: agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei este semnul tragic al dezordinii mondiale ce pare imposibil de stăvilit prin recursul la instrumentele dreptului şi diplomaţiei. 2026 ţine de această serie a […] Articolul 2026: un timp al incertitudinilor apare prima dată în Contributors.
11:40
Analiza genealogică a sistemului cultural românesc arată că actuala criză nu poate fi explicată exclusiv prin factori conjuncturali. Ea nu este rezultatul unei subfinanțări temporare, al unor decizii administrative nefericite sau al unor conflicte ideologice punctuale. Criza este, în esență, structurală. Ea derivă din tensiunea dintre o paradigmă instituțională moștenită și o realitate socială profund […] Articolul De la stat cultural la ecologie culturală apare prima dată în Contributors.
9 februarie 2026
14:00
Înainte de a răspunde la întrebarea „ce este genomul”, mă gândesc că majoritatea cititorilor s-au familiarizat deja cu noțiuni primare de genetică, fie în școală, fie prin vizionarea de filme sau lecturarea diverselor articole din presă, și nu în ultimul rând prin ceea ce a însemnat pandemia SARS-CoV-2. În ultima vreme, am observat o utilizare […] Articolul Harta Genomică a României: de ce avem nevoie de un „genom de referință”? apare prima dată în Contributors.
13:50
70 de ani de la noaptea începutului despărțirii de stalinism. Raportul secret al lui N.S. Hrușciov din 24/25 februarie 1956 # Contributors.ro
”Manevra politică a conducerii sovietice- Raportul secret- este asemănătoare unei manevre disperate luate cu 160 de ani înainte: După căderea lui Robespierre, Convenția, complice a terorii generalizate, mai ales din Vendée, a organizat, cu sprijinul lui Fouché, procesul vestitului Carrier, organizatorul crimelor prin înec din Nantes; condamnarea și execuția acestui țap ispășitor au avut rolul […] Articolul 70 de ani de la noaptea începutului despărțirii de stalinism. Raportul secret al lui N.S. Hrușciov din 24/25 februarie 1956 apare prima dată în Contributors.
05:50
Mi s-a întâmplat să văd admirabilul spectacol cu Rinocerii lui Ionesco, montat pe scena Teatrului de Comedie de regizorul Vlad Massaci, la sfârșitul lunii ianuarie a anului 2026. Adică la aproape două luni de la momentul premierei oficiale și la ceva mai mult de când montarea a ieșit la public într-o suită de avanpremiere. În […] Articolul Refuzul de a fi suboameni apare prima dată în Contributors.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.