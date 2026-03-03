Republica Islamică Iran sau  despre ameninţarea unui regim criminal

14:00

Înainte de a răspunde la întrebarea „ce este genomul”, mă gândesc că majoritatea cititorilor s-au familiarizat deja cu noțiuni primare de genetică, fie în școală, fie prin vizionarea de filme sau lecturarea diverselor articole din presă, și nu în ultimul rând prin ceea ce a însemnat pandemia SARS-CoV-2. În ultima vreme, am observat o utilizare […] Articolul Harta Genomică a României: de ce avem nevoie de un „genom de referință”? apare prima dată în Contributors.