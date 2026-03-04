Israelul a bombardat Adunarea Experților chiar când aceasta desemna un nou ayatollah! Tocmai se numărau voturile. Nu e clar câți dintre cei 88 de membri au murit

09:00

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un amenință Lumea Liberă cu o nouă armă devastatoare: un lansator multiplu de rachete, care poate transporta focoase nucleare. Ca de obice, prima țintă ar putea fi captala Coree de Sud, Seul. Arma ar putea fi livrată și Rusiei, pentru a fi folosită în Ucraina. Liderul nord-coreean Kim Jong Un (42 […]