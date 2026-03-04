Doliu în Fălticeni: Andreea Anița, tânăra care a mobilizat mii de oameni în lupta împotriva cancerului, a încetat din viață

06:20

O amplă acțiune coordonată între polițiștii de frontieră din Iași și omologii lor din Republica Moldova a dus, la finalul lunii februarie, la anihilarea unei filiere de trafic de migranți. Patru traficanți au fost reținuți după ce au facilitat trecerea ilegală a șase cetățeni din Bangladesh peste râul Prut. Grupul de migranți, cu vârste între [...]