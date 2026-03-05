JobShop 2026: studenții din Cluj pot găsi joburi și internshipuri la târgul de carieră
ViaCluj, 5 martie 2026 11:50
JobShop 2026, unul dintre cele mai longevive evenimente dedicate carierei studenților din domeniul tehnic, revine la Cluj-Napoca cu cea de-a 32-a ediție. Evenimentul este organizat de BEST Cluj-Napoca, în cadrul Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Târgul de joburi va avea loc în perioada 9–10 martie, la BT Arena, între orele 09:00 și 18:00, și se adresează […] The post JobShop 2026: studenții din Cluj pot găsi joburi și internshipuri la târgul de carieră appeared first on ViaClujTV.
• • •
Alte ştiri de ViaCluj
Acum 15 minute
11:50
USAMV Cluj-Napoca a câștigat trei medalii la un concurs internațional de vinuri din Spania # ViaCluj
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMV) a obținut trei medalii – două de aur și una de argint – la un prestigios concurs internațional de vinuri, confirmând calitatea producției realizate la stațiunea viticolă a universității. Vinurile produse la Stațiunea Viticolă Vinea Apoldia Maior – USAMV Cluj-Napoca au fost premiate în cadrul […] The post USAMV Cluj-Napoca a câștigat trei medalii la un concurs internațional de vinuri din Spania appeared first on ViaClujTV.
11:50
JobShop 2026, unul dintre cele mai longevive evenimente dedicate carierei studenților din domeniul tehnic, revine la Cluj-Napoca cu cea de-a 32-a ediție. Evenimentul este organizat de BEST Cluj-Napoca, în cadrul Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Târgul de joburi va avea loc în perioada 9–10 martie, la BT Arena, între orele 09:00 și 18:00, și se adresează […] The post JobShop 2026: studenții din Cluj pot găsi joburi și internshipuri la târgul de carieră appeared first on ViaClujTV.
Acum o oră
11:30
Înscrieri deschise pentru acceleratorul dedicat start-upurilor din sănătate și științele vieții # ViaCluj
Anca Roman, șef al departamentul platformei INNO, a vorbit la România via Cluj despre LevelUP Health & Life Sciences Accelerator, program care revine cu cea de-a 3-a ediție și deschide apelul pentru startup-uri din România și Europa Centrală și de Est care dezvoltă soluții inovatoare în sănătate și științele vieții. Acceleratorul oferă un program intensiv […] The post Înscrieri deschise pentru acceleratorul dedicat start-upurilor din sănătate și științele vieții appeared first on ViaClujTV.
Acum 2 ore
11:00
În această ediție a podcastului Business de familie, fostul ministru al Agriculturii Adrian Oros a vorbit despre importanța acestor afaceri, provocările cu care se confruntă fermierii și rolul pe care îl joacă consumatorii în susținerea producătorilor locali. Potrivit acestuia, peste 90% dintre fermele din România sunt ferme de familie, un model care domină de altfel întreaga […] The post Adi Oros: Fermele de familie sunt coloana vertebrală a agriculturii românești appeared first on ViaClujTV.
Acum 24 ore
19:00
Facultatea de Științe Medicale și ale Sănătății din cadrul Universitatea Babeș-Bolyai organizează, cu ocazia Zilei Mondiale a Obezității, masa rotundă intitulată „Obezitatea ne provoacă pe toți să răspundem!”. Evenimentul, coordonat de școala academică UBBMed, reflectă angajamentul instituției față de una dintre cele mai complexe provocări de sănătate publică la nivel global. Dezbaterea reunește specialiști din […] The post UBBMed Cluj organizează dezbaterea „Obezitatea ne provoacă pe toți să răspundem!” appeared first on ViaClujTV.
15:40
Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca a intrat în programul de primăvară, odată cu debutul sezonului cald și apariția primelor plante înflorite. Reprezentanții instituției anunță extinderea orarului de vizitare și îi invită pe clujeni și turiști să redescopere colecțiile botanice în culorile începutului de sezon. Potrivit conducerii, până la finalul lunii martie, Grădina Botanică din […] The post Program de primăvară la Grădina Botanică: orar nou de vizitare și reguli pentru acces appeared first on ViaClujTV.
14:50
Kader Keita, mijlocașul ivorian în vârstă de 25 de ani legitimat la FC Rapid București și fost jucător al CFR Cluj, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat de implicare într-un accident rutier produs în București, în urma căruia o femeie a fost transportată la spital. Incidentul a avut loc în dimineața zilei […] The post Fostul CFR-ist Kader Keita a fost reținut 24 de ore după un accident rutier în București appeared first on ViaClujTV.
14:40
Captură record de droguri: 12 kilograme de „cristal” aduse din Belgia, descoperite de BCCO și DIICOT # ViaCluj
Polițiștii din cadrul Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, împreună cu procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, au realizat o captură impresionantă de droguri de mare risc, în urma unei acțiuni desfășurate la începutul lunii martie 2026. Un bărbat în vârstă de 41 de ani […] The post Captură record de droguri: 12 kilograme de „cristal” aduse din Belgia, descoperite de BCCO și DIICOT appeared first on ViaClujTV.
12:50
Ziua Mondială a Obezității: UBBMed Cluj organizează dezbaterea „Obezitatea ne provoacă pe toți să răspundem!” # ViaCluj
Facultatea de Științe Medicale și ale Sănătății din cadrul Universitatea Babeș-Bolyai organizează, cu ocazia Zilei Mondiale a Obezității, masa rotundă intitulată „Obezitatea ne provoacă pe toți să răspundem!”. Evenimentul, coordonat de școala academică UBBMed, reflectă angajamentul instituției față de una dintre cele mai complexe provocări de sănătate publică la nivel global. Dezbaterea reunește specialiști din […] The post Ziua Mondială a Obezității: UBBMed Cluj organizează dezbaterea „Obezitatea ne provoacă pe toți să răspundem!” appeared first on ViaClujTV.
12:40
Cluj Running Festival 2026: competiție internațională de alergare certificată World Athletics # ViaCluj
Cluj-Napoca va găzdui, în premieră, o competiție internațională de alergare pe șosea cu atleți din elita mondială. Prima ediție a Cluj Running Festival 2026, eveniment certificat de World Athletics, va avea loc în weekendul 27–28 iunie 2026 și va transforma orașul într-un punct de atracție pentru sportivii profesioniști, alergătorii amatori și copii. Evenimentul marchează prima […] The post Cluj Running Festival 2026: competiție internațională de alergare certificată World Athletics appeared first on ViaClujTV.
Ieri
11:00
Profesorul Aurel Vlaicu, fostul rector al Universității Tehnice Cluj-Napoca (UTCN), a încetat din viață. Regretatul profesor avea 76 de ani, potrivit ClujToday.ro. ”Cu profundă tristețe, comunitatea Universității Tehnice din Cluj-Napoca își ia rămas-bun de la prof. univ. dr. ing. Aurel Vlaicu, rector al universității în perioada 2012–2016 și personalitate marcantă a ingineriei românești. Cariera domniei […] The post A încetat din viață fostul rector al UTCN, Aurel Vlaicu appeared first on ViaClujTV.
3 martie 2026
16:20
În 24 februarie, Ucraina a revenit în prim-planul mass-mediei din întreaga lume, deoarece s-au împlinit patru ani de când dictatorul rus, Vladimir Putin, a ordonat începerea uneia dintre cele mai mari invazii din lume, de după Cel de-al Doilea Război Mondial. Acum, redacțiile sunt preocupate de noul război, cel din Orient. Însă războiul din Ucraina […] The post Ucraina continuă să reziste agresiunii rusești appeared first on ViaClujTV.
16:10
Dacă toate proiectele de infrastructură ale Clujului ar porni, ar fi nevoie de 7-8000 de persoane calificate în construcții, spune Alin Danci, membru al Patronatului Societăților în Construcții Transilvania (PSC). Nu doar resursa umană este o provocare a domeniului construcțiilor din România. Află care sunt aceste provocări, din emisiune. Afli și detalii despre Conferința Regională […] The post Provocări și soluții în construcții, o perspectivă a profesioniștilor din domeniu appeared first on ViaClujTV.
13:30
Un zbor charter direct pe ruta Riga – Cluj-Napoca va aduce în România, în perioada 30 aprilie – 3 mai 2026, un grup de 116 turiști din Letonia. Inițiativa face parte dintr-un proiect dedicat promovării Transilvaniei pe piața Țărilor Baltice. Proiectul este derulat de Carpathian Travel Center, în parteneriat cu compania aeriană airBaltic, și marchează […] The post Zbor charter din Riga aduce 116 turiști letoni la Cluj și în Transilvania appeared first on ViaClujTV.
13:10
Cluj-Napoca devine, între 12 și 15 martie, una dintre principalele gazde ale festivalului Visuali Italiane, eveniment dedicat cinematografiei italiene recente. Proiecțiile vor avea loc la Cinema Victoria, unde publicul va putea urmări patru producții semnate de regizori importanți ai momentului. Ediția din acest an propune patru seri tematice, cu povești care traversează Veneția barocă, […] The post Visuali Italiane la Cluj-Napoca: patru seri de cinema italian la Cinema Victoria appeared first on ViaClujTV.
13:00
Proiectul iUBB: peste 85 de studenți sprijiniți de UBB prin mentorat și resurse finanțate de UE # ViaCluj
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca derulează proiectul iUBB – Acces la Resurse și Îndrumare pentru Succes Educațional, o inițiativă dedicată creșterii accesului egal la educație de calitate pentru studenții din medii defavorizate. Proiectul iUBB este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Educație și Ocupare (PEO) și are ca obiectiv promovarea incluziunii și reducerea abandonului universitar. Cui […] The post Proiectul iUBB: peste 85 de studenți sprijiniți de UBB prin mentorat și resurse finanțate de UE appeared first on ViaClujTV.
12:20
Companiile clujene continuă să angajeze muncitori din străinătate. Este vorba de muncitori care lucrează în domenii precum construcțiile, spațiile verzi sau livrările. Există, însă, și domenii care presupun o înaltă calificare. Din state membre ale Uniunii Europene provin unii ingineri din domeniul IT sau din cel al producției industriale. Din Republica Moldova provin mulți medici, însă […] The post Companiile clujene se bazează tot mai mult pe muncitorii străini appeared first on ViaClujTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Primii români blocați în Orientul Mijlociu din cauza războiului au fost repatriați în noaptea de luni spre marți, 2-3 martie 2026. Un număr de 318 cetățeni români au ajuns în siguranță în țară, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, la bordul a două zboruri charter. Cursele aeriene au fost organizate de agențiile de voiaj, în parteneriat […] The post Români repatriați din Orientul Mijlociu după ce au fost blocați din cauza războiului appeared first on ViaClujTV.
10:50
Un incendiu a izbucnit astăzi, 03 martie 2026, la o cabană din localitatea Someșu Rece, comuna Gilău. Pompierii au fost alertați în jurul orei 05:00 și au intervenit cu două autospeciale de stingere, dintre care una de mare capacitate. La fața locului a fost trimis preventiv și un echipaj SMURD. La sosirea forțelor de intervenție, […] The post Incendiu în Someșu Rece: intervenție de urgență a pompierilor din Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
2 martie 2026
22:50
Banca Transilvania (BT) a anunțat un profit record aferent anului 2025. Acesta a ajuns la 4,1 miliarde de lei, în creștere cu 16 la sută față de anul 2024, anunță Transylvania Today. În acest moment, banca fondată la Cluj are aproximativ 5.000.000 de clienți individuali și corporativi. În 2025, BT a atras peste 470.000 de clienți […] The post Profit record de 4,1 miliarde de lei pentru BT în 2025 appeared first on ViaClujTV.
22:30
Platforma de Promovare a Protecției Jurnalismului și a Siguranței Jurnaliștilor, aflată sub egida Consiliului Europei, a emis o alertă de amenințare a libertății presei prin hărțuire judiciară referitoare la rețeaua PRESSHUB și la jurnalista Brîndușa Armanca, sub titlul Investigative Journalist Brîndușa Armanca and PressHub Face Multiple Defamation Lawsuits (Jurnalista de investigație Brîndușa Armanca și Presshub se confruntă cu multiple procese de […] The post Alertă europeană de hărțuire în justiție pentru jurnalista Brîndușa Armanca și PRESSHUB appeared first on ViaClujTV.
15:00
Cel mai vechi hotel din această parte a Europei a lansat un nou concept de meniu: Mina Heritage. Este vorba de Hotelul Transilvania din Cluj, care este singura unitate de cazare din această regiune care a funcționat neîntrerupt timp de o jumătate de mileniu. De asemenea, acest hotel apare menționat în romanul ”Dracula” drept locul […] The post Mina Heritage sau cum este reinterpretată istoria culinară legată de romanul Dracula appeared first on ViaClujTV.
13:50
Unul dintre cei mai influenți artiști din istoria muzicii pop-rock, Bryan Adams, revine în România pentru un concert-eveniment programat pe 17 decembrie 2026, la BT Arena. Show-ul face parte din turneul mondial „Roll with the Punches”. Anunțul privind Bryan Adams concert Cluj 2026 vine după succesul răsunător al spectacolului „Bare Bones” susținut la București, în […] The post Bryan Adams în România: concert la Cluj-Napoca în cadrull turneul „Roll with the Punches” appeared first on ViaClujTV.
13:40
Zilele Babelor, 1-9 martie deschid, în tradiția populară românească, sezonul primăverii și marchează o perioadă încărcată de simboluri, superstiții și ritualuri. În centrul acestor credințe se află figura mitologică a Baba Dochia, asociată cu lupta dintre iarnă și primăvară. Această perioadă este considerată un moment de tranziție, în care natura își schimbă ritmul, iar oamenii […] The post Zilele Babelor: legenda Babei Dochia, semnificații și cum îți alegi baba appeared first on ViaClujTV.
13:30
Românii blocați în Orientul Mijlociu: 36 de zboruri anulate, repatrierea imposibilă în acest moment # ViaCluj
Românii blocați în Orientul Mijlociu, în contextul conflictului militar din regiune, așteaptă intervenția autorităților pentru a reveni în țară. Mii de persoane sunt afectate de restricțiile de zbor și de închiderea spațiilor aeriene. Teo Postelnicu, purtătorul de cuvânt al Compania Națională Aeroporturi București, a declarat că 36 de curse (decolări și aterizări) au fost anulate […] The post Românii blocați în Orientul Mijlociu: 36 de zboruri anulate, repatrierea imposibilă în acest moment appeared first on ViaClujTV.
12:20
Obezitatea în România: 70% dintre adulți, peste greutatea normală – Apel pentru prevenție și tratament # ViaCluj
Obezitatea în România reprezintă una dintre cele mai răspândite afecțiuni cronice, însă rămâne insuficient integrată în politicile publice de sănătate. Deși este recunoscută ca boală încă din 1948 de către Organizația Mondială a Sănătății, obezitatea nu beneficiază de tratamente decontate de stat, spre deosebire de majoritatea statelor din Uniunea Europeană. Specialiștii atrag atenția că obezitatea […] The post Obezitatea în România: 70% dintre adulți, peste greutatea normală – Apel pentru prevenție și tratament appeared first on ViaClujTV.
12:00
Finala Cupei României din Liga a V-a din județul Cluj, dintre Speranța Mociu și Juniorul Cluj, a degenerat în violențe grave. Partida s-a desfășurat pe terenul de fotbal din Mociu. La finalul timpului regulamentar de joc, scorul era de 2-2. Cele două echipe au rămas la egalitate, iar soarta meciului a fost decisă la penalty-uri, potrivit […] The post Bătaie generală la meciul Speranța Mociu – Juniorul Cluj appeared first on ViaClujTV.
11:40
Companii clujene, unite pentru accesibilizarea sporturilor de iarnă pentru persoanele cu dizabilități # ViaCluj
Mai multe companii din Cluj-Napoca își unesc forțele pentru a susține accesibilizarea sporturilor de iarnă pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv pentru cele tetraplegice. În cadrul unei inițiative derulate la finalul lunii februarie, Asociația Club Sportiv Caiac SMile a primit un nou echipament special – Snow Kart – care permite practicarea schiului în mod independent de […] The post Companii clujene, unite pentru accesibilizarea sporturilor de iarnă pentru persoanele cu dizabilități appeared first on ViaClujTV.
11:00
În mediul online a fost publicată o nouă serie de postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Conținutul video fraudulos promovează o oportunitate falsă de investiții care folosește imaginea guvernatorului BNR și afirmații referitoare la un presupus parteneriat cu Florin Talpeș, CEO Bitdefender, transmite ClujToday.ro. Postările folosesc fraudulos […] The post Imaginea lui Mugur Isărescu, folosită pentru a promova investiții fake appeared first on ViaClujTV.
27 februarie 2026
14:10
Primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat, într-o conferință de presă, că a decis rezilierea unilaterală a contractului pentru construirea Centurii Metropolitane. În cazul acestei centuri, există o anchetă penală derulată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, după ce o firmă din Bosnia și Herzegovina, Integral Inzenjering, a reclamat faptul că ar fi fost falsificat acordul său […] The post LIVE: Emil Boc a denunțat contractul pentru construirea Centurii Metropolitane appeared first on ViaClujTV.
12:40
Testul Babeș-Papanicolaou (adesea numit simplu „examen PAP”) este o metodă de screening esențială pentru sănătatea feminină. Scopul său principal este detectarea timpurie a celulelor anormale de la nivelul colului uterin, care ar putea evolua în cancer de col uterin. Află care este diferența dintre screening și testare preventivă, dar și cum trebuie interpretate rezultatele, de […] The post Testul Babeș-Papanicolaou, cu rezultate în timp record – o reușită a medicilor clujeni appeared first on ViaClujTV.
12:10
Unul dintre cei mai influenți artiști din istoria muzicii pop-rock revine în România: Bryan Adams va concerta pe 17 decembrie 2026 la BT Arena din Cluj-Napoca, ora 20:00, în cadrul turneului mondial „Roll with the Punches”. Evenimentul este organizat de Barracuda & Events & NuCoast. Biletele sunt disponibile exclusiv pe Eventim.ro. Evenimentul marchează revenirea pe […] The post Bryan Adams va cânta live la Cluj, la BT Arena – vezi când va fi concertul appeared first on ViaClujTV.
26 februarie 2026
17:20
O alertă cu bombă a fost semnalată în seara zilei de joi la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de către purtătoarea de cuvânt a instituției, Natalia Cojocaru. Poliția de Frontieră din aeroportul moldovean precizează că la fața locului sunt prezente toate subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI). […] The post Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău: Pasagerii și personalul aeroportului, evacuați appeared first on ViaClujTV.
14:20
Un bărbat a fost reținut preventiv în Cluj-Napoca după ce a înșelat 9 persoane – prejudiciul este de 20.000 lei # ViaCluj
Un bărbat din Cluj-Napoca a fost reținut preventiv pentru 30 de zile după ce a fost acuzat că a înșelat 9 persoane. Ancheta arată că între iulie 2025 și ianuarie 2026, acesta a promis lucrări de reparații la centralele termice în Cluj-Napoca și Florești. În total, persoanele păgubite au plătit peste 20.000 de lei, însă […] The post Un bărbat a fost reținut preventiv în Cluj-Napoca după ce a înșelat 9 persoane – prejudiciul este de 20.000 lei appeared first on ViaClujTV.
14:00
Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit astăzi, 26 februarie 2026, la un accident rutier în localitatea Buru. În eveniment au fost implicate un autoturism și un microbuz, răsturnat în afara părții carosabile. Din fericire, nu au fost victime încarcerate. La fața locului, echipajele au găsit trei persoane, dintre care doar o femeie de aproximativ […] The post Accident rutier în localitatea Buru – o persoană a fost transportată la spital appeared first on ViaClujTV.
13:50
Proiect USR adoptat: Mesaje anti-trafic de persoane obligatorii în hoteluri, aeroporturi și puncte de frontieră # ViaCluj
România va avea un nou instrument legislativ în lupta împotriva traficului de persoane, după ce Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege inițiat de deputata Oana Murariu. Anunțul a fost făcut la Cluj-Napoca, în 25 februarie 2026, iar inițiativa legislativă vizează creșterea gradului de conștientizare și prevenție în contextul în […] The post Proiect USR adoptat: Mesaje anti-trafic de persoane obligatorii în hoteluri, aeroporturi și puncte de frontieră appeared first on ViaClujTV.
13:50
Intervenție rapidă la accident rutier în localitatea Buru – o persoană transportată la spital # ViaCluj
Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit astăzi, 26 februarie 2026, la un accident rutier în localitatea Buru. În eveniment au fost implicate un autoturism și un microbuz, răsturnat în afara părții carosabile. Din fericire, nu au fost victime încarcerate. La fața locului, echipajele au găsit trei persoane, dintre care doar o femeie de aproximativ […] The post Intervenție rapidă la accident rutier în localitatea Buru – o persoană transportată la spital appeared first on ViaClujTV.
13:40
Percheziții în Cluj-Napoca: 9 mandate într-un dosar penal de fals privind documente de deces # ViaCluj
Nouă percheziții domiciliare au fost efectuate în dimineața zilei de 26 februarie, în Cluj-Napoca, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de fals și nereguli în gestionarea documentelor aferente decesului unor persoane. Acțiunea este derulată de polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, și se desfășoară sub supravegherea unui […] The post Percheziții în Cluj-Napoca: 9 mandate într-un dosar penal de fals privind documente de deces appeared first on ViaClujTV.
12:10
Într-o nouă ediție „România via Cluj”, avocatul Dan Chertes, candidat la funcția de decan al Baroului Cluj, a vorbit deschis despre realitățile profesiei de avocat în România. S-au discutat accesul în profesie, miturile despre „casta închisă”, fenomenul avocaturii clandestine și impactul inteligenței artificiale în domeniul juridic. Dezbaterea a atins motivele pentru care tinerii ar trebui […] The post Dan Chertes: „Clienții au ajuns să verifice avocații cu AI-ul” appeared first on ViaClujTV.
11:40
Locuitorii din Gherla sunt invitați să participe vineri, 27 februarie, la o nouă campanie de reciclare DEEE, prin care deșeurile electrice și electronice vor fi colectate direct de la domiciliu sau sediul firmelor. Acțiunea, desfășurată sub mesajul „Hai cu noi la Reciclare!”, își propune să contribuie la menținerea unei comunități curate și responsabile față de […] The post Campanie reciclare la Gherla: colectare gratuită deșeuri electrice direct de acasă appeared first on ViaClujTV.
11:10
Mărțișor caritabil la Cluj: „Vocea necuvântătoarelor” strânge fonduri pentru animalele fără adăpost # ViaCluj
Un eveniment dedicat sprijinirii animalelor fără stăpân va avea loc astăzi, 26 februarie, în incinta Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Anamaria Lupan, alături de Fundația UBB, organizează o nouă ediție a târgului caritabil „Vocea necuvântătoarelor”, cu scopul de a strânge fonduri pentru animalele neajutorate. Acțiunea este programată între orele 10:00 – 16:00, la parterul Facultății de […] The post Mărțișor caritabil la Cluj: „Vocea necuvântătoarelor” strânge fonduri pentru animalele fără adăpost appeared first on ViaClujTV.
25 februarie 2026
19:30
Mai mult de 100 de studenți au protestat în fața rectoratului Universității Babeș-Bolyai, pe strada Mihail Kogălniceanu. Studenții sunt nemulțumiți de faptul că senatul universitar a mărit semnificativ taxele de studiu, în contextul în care au fost reduse valoarea și numărul burselor de care beneficiază studenții, potrivit UPNews.ro. Studenții protestatari au spus că principalul vinovat […] The post Studenții clujeni protestează împotriva deciziei UBB de a mări taxele appeared first on ViaClujTV.
19:20
Mai mult de 100 de studenți au protestat în fața rectoratului Universității Babeș-Bolyai, pe strada Mihail Kogălniceanu. Studenții sunt nemulțumiți de faptul că senatul universitar a mărit semnificativ taxele de studiu, în contextul în care au fost reduse valoarea și numărul burselor de care beneficiază studenții, potrivit UPNews.ro. Studenții protestatari au spus că principalul vinovat […] The post Studenții clujeni protestează împotriva deciziei UBB de la mări taxele appeared first on ViaClujTV.
15:20
Curajul de a spune #nu așa e normal, o campanie de sprijinire a femeilor aflate în relații abuzive # ViaCluj
România se confruntă cu una dintre cele mai grave situații de violență domestică din Uniunea Europeană. Roxana Gabor Supuran și Claudia Cornea au vorbit la România via Cluj despre campania de prevenire a abuzurilor asupra femeilor, dar și de ajutorare a celor aflate în relații abuzive. Inițiativa pornește ca un răspuns la o criză socială […] The post Curajul de a spune #nu așa e normal, o campanie de sprijinire a femeilor aflate în relații abuzive appeared first on ViaClujTV.
13:30
Gripă aviară în Cluj: Focar confirmat la Gilău, autoritățile impun măsuri stricte pentru populație # ViaCluj
Autoritățile sanitar-veterinare din județul Cluj au confirmat un focar de gripă aviară în comuna Gilău, după ce virusul a fost identificat la două exemplare de lebădă de vară găsite moarte în zona lacului de acumulare Gilău–Someșu Rece. Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Cluj s-a reunit în ședință extraordinară pe 25 februarie 2026 și […] The post Gripă aviară în Cluj: Focar confirmat la Gilău, autoritățile impun măsuri stricte pentru populație appeared first on ViaClujTV.
13:00
Cluj Arena va avea nocturnă full LED: investiție de 13,5 milioane de euro pentru eficiență energetică # ViaCluj
Stadionul Cluj Arena urmează să beneficieze de o nocturnă full LED și de un amplu proiect de eficientizare energetică, în valoare de aproximativ 13,5 milioane de euro. Consiliul Județean Cluj a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției, care va fi supus votului în ședința ordinară din 26 februarie. Proiectul vizează […] The post Cluj Arena va avea nocturnă full LED: investiție de 13,5 milioane de euro pentru eficiență energetică appeared first on ViaClujTV.
12:50
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit miercuri, 25 februarie 2026, la un accident rutier produs pe DN1 E60, în localitatea Vâlcele, județul Cluj. Potrivit primelor informații, în coliziune au fost implicate o autoutilitară și un autotren. La sosirea echipajelor operative, un bărbat aflat în autoutilitară nu a reușit să iasă singur din vehicul. […] The post Accident la Vâlcele: un bărbat de 50 de ani a fost rănit appeared first on ViaClujTV.
12:50
UBB oferă subvenții de cazare, reduceri de taxe și burse pentru studenții fără loc în cămine # ViaCluj
Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca continuă să sprijine studenții printr-un pachet amplu de măsuri de protecție socială, care include subvenții pentru cazare, reduceri de taxe de școlarizare și burse sociale. Scopul acestor măsuri este extinderea accesului la studiile universitare și creșterea nivelului de confort pentru studenți. Studenții care nu reușesc să obțină un loc în […] The post UBB oferă subvenții de cazare, reduceri de taxe și burse pentru studenții fără loc în cămine appeared first on ViaClujTV.
12:40
„Gipsy Queen” intră în cinematografele pe 27 februarie: film-eveniment despre luptă, educație și incluziune # ViaCluj
Filmul european „Gipsy Queen” va fi lansat în cinematografele din România pe 27 februarie 2026, fiind distribuit în 24 de orașe din țară. Producția aduce pe marile ecrane o poveste emoționantă despre luptă, reziliență, maternitate și dreptul la educație, fiind însoțită de o campanie națională dedicată incluziunii sociale și accesului la oportunități pentru copii. Lansarea […] The post „Gipsy Queen” intră în cinematografele pe 27 februarie: film-eveniment despre luptă, educație și incluziune appeared first on ViaClujTV.
12:30
„Gipsy Queen” intră în cinematografele din România pe 27 februarie: film-eveniment despre luptă, educație și incluziune # ViaCluj
Filmul european „Gipsy Queen” va fi lansat în cinematografele din România pe 27 februarie 2026, fiind distribuit în 24 de orașe din țară. Producția aduce pe marile ecrane o poveste emoționantă despre luptă, reziliență, maternitate și dreptul la educație, fiind însoțită de o campanie națională dedicată incluziunii sociale și accesului la oportunități pentru copii. Lansarea […] The post „Gipsy Queen” intră în cinematografele din România pe 27 februarie: film-eveniment despre luptă, educație și incluziune appeared first on ViaClujTV.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.