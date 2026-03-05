CONAF a anunțat la Gala „Women in Economy” 2026 inițiativa legislativă privind declararea Zilei Naționale a Antreprenoriatului Feminin
Auto Bild, 5 martie 2026 15:50
Într-un moment care confirmă maturizarea antreprenoriatului feminin din România și rolul său strategic în economia contemporană, CONAF – Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin a organizat cea de-a VIII-a ediție a Galei „Women in Economy”, cel mai prestigios eveniment dedicat recunoașterii excelenței, leadershipului și performanței feminine în economie. Desfășurată în decorul emblematic al Ateneului Român, gala […]
CONAF a anunțat la Gala „Women in Economy" 2026 inițiativa legislativă privind declararea Zilei Naționale a Antreprenoriatului Feminin
Într-un moment care confirmă maturizarea antreprenoriatului feminin din România și rolul său strategic în economia contemporană, CONAF – Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin a organizat cea de-a VIII-a ediție a Galei „Women in Economy”, cel mai prestigios eveniment dedicat recunoașterii excelenței, leadershipului și performanței feminine în economie. Desfășurată în decorul emblematic al Ateneului Român, gala […]
(P) Motivele pentru care românii preferă în continuare mașini second hand Germania perfect întreținute # Auto Bild
Piața auto din România a rămas constant orientată către vehiculele rulate din import, cu un accent deosebit pe cele provenite din Germania. Această preferință nu este deloc întâmplătoare, ci se bazează pe o experiență de zeci de ani în care șoferii români au constatat diferențele majore de uzură între o mașină rulată pe drumurile naționale […]
Evoluția sa furtunoasă în raliuri nu va fi uitată: în curând, Michèle Mouton va fi și personaj de film biografic # Auto Bild
Dacă tot am pomenit de film, să clarificăm un pic. Sub titlul „Rallye 82” se află acum în lucru un proiect artistic calibrat ca o miniserie de patru episoade a câte 45 de minute fiecare, cu referire la momentele de vârf ale carierei lui Michèle Mouton în motorsport. Regizor este Julien Lacombe și în rolul […]
Nissan X-Trail sarbatoreste 25 de ani: peste 8 milioane de SUV-uri vandute la nivel global # Auto Bild
Nissan marcheaza un moment important pentru unul dintre cele mai cunoscute modele din portofoliu: 25 de ani de la lansarea SUV-ului X-Trail, un model care a depasit pragul de 8 milioane de unitati vandute la nivel mondial de la debutul sau in 2001. Lansat initial ca un SUV robust, gandit pentru clienti activi si familii […]
În prag de primăvară, Auto Bild va prezenta la știri câteva dintre femeile care au scris istorie auto. Astăzi: Bertha Benz # Auto Bild
Vom avea în rubrică personalități feminine din design, tehnică și motorsport. Însă nu putem să începem altfel, decât cu începutul, adică nimeni alta decât Bertha Benz – soția acelui Carl Benz, inventatorul pe care istoria automobilului l-a stabilit ca reper inițial. Imaginea noastră din deschidere a fost realizată de departamentul Classic de la Mercedes-Benz în […]
Pe fondul investițiilor continue în infrastructură și logistică, organizarea eficientă a șantierelor devine o condiție esențială pentru buna desfășurare a proiectelor. Respectarea normelor de mediu și prevenirea murdăririi drumurilor publice sunt astăzi cerințe concrete de execuție. Despre această evoluție și despre soluțiile dezvoltate local discutăm cu Sorin Dumitru (Director Comercial) și Daniel Sladici (Director Tehnic […]
Bucureștiul câștigă un nou punct de interes pe harta auto. La finalul lunii februarie, Asko Group a marcat deschiderea oficială a showroomului KGM din Bulevardul Tudor Vladimirescu 29A printr-un eveniment de inaugurare construit ca o incursiune discretă în universul culturii coreene, reinterpretată într-o cheie modernă. Noua reprezentanță consolidează prezența brandului sud-coreean KGM pe piața locală […]
Gala „Women in Economy”, organizată de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), revine pe 3 martie 2026 la Ateneul Român ca eveniment strategic de referință pentru economia românească, după șapte ediții consecutive care au redefinit standardele recunoașterii leadershipului feminin în România și după extinderea internațională a conceptului la Viena și Paris. An de an, Gala […]
Vehicul ușor, accesibil și bazat pe tehnică nouă – iată filosofia fructificată de MINI inclusiv în raliuri, cu 60 de ani în urmă # Auto Bild
În prezent se împlinesc 60 de ani de la seria impresionantă de victorii pe care MINI le-a obținut în Raliul Monte Carlo – competiție cu puternică încărcătură istorică și miză determinantă în termeni de imagine. De fapt, niciun alt oraș nu are motorsportul atât de adânc înrădăcinat în trecutul său precum Monte Carlo, iar MINI […]
Imagine, stil și tehnică de referință: BMW X5 xDrive30d Legacy Edition – dotat nemțește, prezentat românește # Auto Bild
Se apropie finalul de carieră comercială pentru cea de-a patra generație BMW X5, prilej cu care BMW România lansează o campanie susținută inclusiv prin intermediul ședinței foto realizate în țara noastră de Ciprian Mihai, fotograf român consacrat și cu portofoliu internațional. BMW X5 Legacy Edition poate fi comandat până la finalul lunii martie și beneficiază de un preț […]
Ajunsă la cea de-a șasea generație, Toyota RAV4 continuă să promoveze tehnica avansată și versatilitatea # Auto Bild
Proaspăt prezentata Toyota RAV4 va fi disponibilă în Europa numai cu sisteme de propulsie full-hybrid sau plug-in hybrid (PHEV). Astfel, se dorește materializarea strădaniilor mărcii nipone vizând reducerea emisiilor de poluante. Toyota RAV4 se alătură acum unei game care oferă clienților soluții cu caracter eco pentru un spectru larg de exigențe funcționale și condiții personale […]
Capabilitățile dinamice remarcabile erau de așteptat de la BMW X2 M35i. Și vin la pachet cu competență în alocarea resurselor # Auto Bild
Nu face parte dintr-o serie a claselor superioare, însă eficiența sa tehnico-funcțională este ceva de vârf. BMW X2 M35i xDrive are tot ce-ți poți dori ca resurse de la un crossover compact – ba chiar peste – și, pentru evitarea eventualelor exagerări la volan, mașina îți arată cum să le folosești rațional. Interacțiunea cu BMW […]
Tratarea evolutivă a stilului pentru noua Mazda CX-5 implică un accent semnificativ pe identitate, cu rafinament inclus # Auto Bild
Seria Mazda CX-5 a reprezentat în 2012 primul pas al mărcii nipone în domeniul SUV-urilor moderne. Aflându-ne acum în fața unei noi generații Mazda CX-5, constatăm că s-a preferat accentuarea tușei premium în defavoarea unei abordări de avangardă. Pe de altă parte, în interior, formele oarecum conservatoare ale bordului adăpostesc tot ce îți poți dori […]
Detailing-ul auto nu este doar o spălare mai atentă – este un proces complet de curățare, restaurare și protecție a mașinii, atât la exterior, cât și la interior, pentru a-i reda aspectul de fabrică sau chiar mai bun decât era inițial. Spre deosebire de spălătoria clasică (care rezolvă murdăria de suprafață), detailing-ul merge în profunzime: […]
Eficiența energetică a încetat să mai fie o opțiune teoretică, devenind o necesitate financiară pentru orice gospodărie modernă. Încălzirea reprezintă cea mai mare pondere în facturile de utilități, iar sistemele „clasice”, care funcționează fără o reglare precisă, generează pierderi masive prin supraîncălzire sau funcționare inutilă în absența utilizatorilor. Nu mai e nici un secret ca […]
Serie limitată în România: Dacia Duster Spirit of Sand poartă ecoul Dakar-ului sub o formă personalizată și bine dotată # Auto Bild
Dincolo de personalizarea exterioară în manieră „new-wave artwork”, Dacia Duster Spirit of Sand mizează pe argumente tehnico funcționale notabile. Vorbim aici despre o ediție limitată la numai 500 de exemplare care este destinată strict României. Achiziția este posibilă numai online, prin intermediul platforma de e-commerce Dacia România. Cât despre preț, acesta este de 28.990 euro […]
Producția următoarelor două noutăți Dacia nu va fi în România, decizie impusă de strategia înnoirilor intense la Renault # Auto Bild
Pentru cei care așteaptă cu nerăbdare extinderea în spectrul superior a gamei de automobile Dacia, vestea bună este că Dacia C-Neo va fi lansată spre jumătatea acestui an. Vorbim aici despre un automobil familial de clasă compactă (segment C), având la bază o versiune cu ampatament mărit a platformei tehnice CMF-B, similară cu aceea utilizată […]
Un teren agricol sau o grădină bine întreținută nu se bazează doar pe muncă, ci și pe calitatea produselor pe care le folosești. Semințele, fertilizanții, soluțiile fitosanitare și echipamentele corespunzătoare fac diferența între o recolta sănătoasă și pierderi inutile. Alege materiale potrivite în funcție de tipul solului, de culturile pe care le ai și de […]
Mulți oameni simt o atracție naturală față de mare, lacuri sau rute de navigație, dar nu știu de unde să înceapă sau cum să-și transforme această dorință în competențe autentice. Navigația este o artă care îmbină responsabilitatea, siguranța și plăcerea de a fi într-un mediu liber, dominat de vânt și apă. Pentru mulți, prima provocare […]
După 11 ani de la restartul său european, MG lasă în urmă pragul de 1.000.000 de mașini vândute pe această piață # Auto Bild
Punct de referință în dezvoltarea mărcii de origine britanică în Europa: MG Motor a anunțat livrarea automobilului cu numărul 1.000.000 către un client european. Revenită în Marea Britanie în 2011, odată cu lansarea seriei MG6, marca a urmat riguros un curs ascendent, fiind prezentă astăzi pe 34 de piețe europene, reprezentarea sa fiind asigurată de […]
După 20 de ani: în 2006 s-a închis oficial ARO. Cu contribuția AI, explorăm aici ipoteza unei noi generații ARO 244 # Auto Bild
Cum ar fi fost astăzi ca, în completarea ofertei de crossovere-SUV de la Dacia și Ford, să avem în producția națională și un off-roader cu capabilități depline, un succesor al seriei ARO 24 care să țină pasul cu evoluțiile internaționale în domeniu? Întrebare retorică, desigur. Dar, într-un univers virtual, putem vizualiza cum ar fi putut […]
Stilul minimalist-avansat rămâne, dar noile detalii ale faceliftului seriei Opel Astra ridică rafinamentul și confortul în ansamblu # Auto Bild
Încă de la prima vedere, Opel Astra 2026 arată mai modern, mai elegant și chiar mai original ca stil, fără ca esența designului deja cunoscut să fi fost diluată. Masca frontală de tip Vizor beneficiază acum de elemente noi, are proporții mai fine și scoate în evidență mai clar sigla Opel Blitz amplasată central. În […]
Transportul obiectelor pe acoperișul mașinii este o soluție practică atunci când portbagajul oferă un spațiu redus. Iar când pleci în vacanță, te muți sau transporți echipamente sportive, barele transversale pot fi extrem de utile, la fel și un portbagaj de plafon. Totuși, legislația rutieră din România impune anumite reguli clare privind ceea ce ai voie […]
Tradiția e una, dar se poate vorbi de tradiție și în a inova: Rolls-Royce Phantom Arabesque o dovedește în manieră rafinată # Auto Bild
Nu e nimic surprinzător în faptul că decorarea manuală, materialele scumpe și caracterul unic implică prețuri ieșite din comun – eventual, a căror menționare nu mai are relevanță. De asemenea, implicarea unor noi tehnici bazate pe soluții avsansate în elaborarea unor creații excepționale nu ar trebui să fie considerată mai prejos. Gravarea cu laser, de […]
Protecția vopselei a devenit o preocupare tot mai importantă pentru proprietarii de mașini, mai ales în zonele cu trafic intens, drumuri aglomerate și lucrări frecvente. Pietricelele aruncate de roți, nisipul, sarea, insectele și micile atingeri din parcare pot deteriora în timp lacul și vopseaua, chiar și la mașinile noi. Folia de protecție pentru vopsea, cunoscută […]
Info despre Concorso d’Eleganza Villa d’Este ediția 2026, evenimentul anual așteptat de pasionații automobilului cu sufletul la gură # Auto Bild
Legendarul eveniment Concorso d’Eleganza Villa d’Este, organizat de BMW Group Classic în colaborare cu Grand Hotel Villa d’Este, va avea loc anul acesta în intervalul 15-17 mai. Aproximativ 50 de automobile spectaculoase vor concura pentru râvnitele trofee puse în joc – în special Trofeo BMW Group, prin care juriul va desemna câștigătorul absolut al concursului […]
Frații Pavăl cumpără Carrefour România pentru 823 milioane de euro. Una dintre cele mai mari tranzacții din retailul local # Auto Bild
Frații Adrian Pavăl și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, vor prelua oficial operațiunile Carrefour România, într-o tranzacție evaluată la 823 milioane de euro. Anunțul a fost confirmat printr-un comunicat oficial, iar finalizarea tranzacției este estimată în următoarele 5–6 luni. Conform informațiilor disponibile, vor fi preluate toate magazinele operate de Carrefour în România, iar brandul va fi […]
Rally-raidurile sunt grele, dar nu sunt absolut rezervate profesioniștilor. Echipa B-Leader a dovedit-o la Budapest-Bamako Rally 2026 # Auto Bild
Dacă îți dorești ceva ieșit din comun, despre care se spune că trebuie să fii vreun fel de maestru ca să-l obții, nu renunța fără să încerci. Mai bine vezi cât de departe poți ajunge așa cum ești și concentrând resursele care îți sunt accesibile. Mesajul competiției Budapest-Bamako Rally este ceva cât se poate de […]
Versiunea minibus a seriei VW ID. Pro primește un panou de compartimentare integrat și amovibil # Auto Bild
Dacă la un minivan cu cinci locuri, limita de sus a portbagajului se găsește cam pe la marginea de sus a spătarului, situația se schimbă semnificativ prin adoptarea unui panou de separate vertical, de felul celui propus acum pentru VW ID. Pro. Dotată nativ cu propulsie electrică, seria de vehicule ID. Buzz este acum cu […]
(P) BILSTEIN: Engineered for Excellence – Calitatea echipamentelor originale (OE) devine accesibilă # Auto Bild
Mulți vorbesc despre calitate. Dar puțini sunt cei care o pot și demonstra. Campania „Engineered for Excellence”, începută de BILSTEIN în 2025, continuă la fel de puternic și în 2026, cu accent pe transparență, profunzime și perspective autentice din interiorul companiei. Standard din 2025 La BILSTEIN, calitatea OE nu este doar o promisiune, ci un […]
Marca MINI întâmpină primăvara 2026 cu o campanie de împrospătare tehnică, stilistică și a opțiunilor de finanțare # Auto Bild
Lucrurile avansează repede în domeniul electromobilității, iar MINI nu e genul de producător care să își permită să rămână în urmă – din contră. Cel mai mare „bau-bau” al electromobilității rămâne autonomia limitată, cu tot cu efectul său „psiho”, numit „range anxiety”. Tot din perspectivă „psiho”, un prag al autonomiei de 500 km a ajuns […]
(P) 5 metode prin care să îți organizezi eficient garajul înainte de revizia de primăvară # Auto Bild
Iarna lasă mereu urme, nu doar pe caroseria mașinii, ci și în spațiul în care îți ții restul echipamentelor. Garajul tău a devenit depozit pentru cauciucurile de iarnă, resturi de lichid de parbriz și, probabil, câteva cutii pe care ai tot amânat să le desfaci? E momentul să recuperezi acei metri pătrați și să transformi […]
Ca în fiecare an, asistăm la un fenomen natural specific infrastructurii autohtone: odată cu topirea zăpezii, asfaltul pare să se evapore și el. Drumurile pe care le știai bune acum două luni s-au transformat peste noapte într-un teren minat, plin de capcane ascunse sub bălți tulburi. Pentru pasionații auto, această perioadă este cea mai stresantă. […]
(P) Ce aduce nou Toyota RAV4 Hybrid pentru șoferii care caută eficiență și fiabilitate în Suceava? # Auto Bild
Atunci când alegi un SUV pentru întreaga familie, pentru ca rezultatul final să fie conform așteptărilor, este necesară o analiză atentă a raportului dintre performanță și costurile de exploatare pe termen lung. Eficiență și inovație datorită tehnologiei hibride S-a observat un trend ascendent atunci când vorbim despre mașinile dotate cu tehnologia hibridă, cu atât mai […]
Începând de azi, 10 februarie, noul Porsche Cayenne Electric se află în showroomul centrului Porsche București # Auto Bild
Cei care doresc vadă de aproape un Porsche Cayenne Electric pot veni acum la centru Porsche București din Pipera. Exemplarul pe care în vor găsi acolo este o versiune Porsche Cayenne Turbo Electric. Acest automobil nu numai că deschide calea 100% electrică la nivelul de top al SUV-urilor Porsche, dar este și cel mai puternic […]
ArcelorMittal Hunedoara, vândut către UMB Steel. Dorinel Umbrărescu preia activele pentru 12,5 milioane de euro # Auto Bild
Unitatea siderurgică ArcelorMittal Hunedoara urmează să fie preluată de UMB Steel, companie controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, în urma aprobării vânzării activelor pentru suma de 12,5 milioane de euro, plus TVA. Decizia a fost luată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ArcelorMittal, iar tranzacția urmează să fie supusă aprobării finale a acționarilor în […]
Motoren, motors, cum vă place: de 25 de ani încoace, bitanicii fabrică la Hams Hall motoare performante ale grupului BMW # Auto Bild
Dacă a uitat cineva, M-ul din BMW vine de la „motoren”, B-ul de la „bayerische” – deci treaba cu motorul e ceva esențial la BMW. Dincolo de asta, creșterea Grupului BMW și implicarea profundă a acestuia în tematica auto britanică (pe scurt, de la MINI și până la Rolls-Royce) ne pune acum în fața unui […]
Maserati MCPURA Cielo FROZEN MAGMA debuteaza spectaculos pe lacul inghetat de la St. Moritz # Auto Bild
Maserati a ales unul dintre cele mai spectaculoase decoruri ale iernii pentru a prezenta o creatie cu adevarat unica: MCPURA Cielo FROZEN MAGMA. Exemplarul one-off, realizat in cadrul programului de personalizare Fuoriserie, si-a facut debutul pe lacul inghetat de la St. Moritz, in cadrul celui mai exclusivist eveniment al sezonului rece, The I.C.E. 2026. Intr-un […]
Lovitură dată fițelor de overengineering: China va interzice clanțele de portieră retractabile electric # Auto Bild
Conform unui comunicat difuzat de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din China, începând de anul viitor automobilele distribuite pe piața națională vor fi obligatoriu, conform legii, echipate cu sisteme mecanice de deblocare a portierelor care să fie acționabile atât pe dinăuntrul cât și pe dinafara fiecărei portiere. Măsura respectivă va atrage renunțarea la clanțele retractabile […]
Dacă este prima dată când cumperi o mașină, este esențial să te documentezi în prealabil, astfel încât să poți lua o decizie de cumpărare în cunoștință de cauză. Crede-ne când îți spunem că alegerea masinii potrivite îți poate transforma experiența de conducere. Este important să menționăm aici că o experiență de conducere plăcută nu este […]
Inversând o vorbă de duh, iese „mai mult înseamnă mai puțin”. Nu pare „de bine”, însă e „de bine” la Renault Clio E-Tech! # Auto Bild
Ca să fie clară referirea exprimării de mai sus: la Renault Clio E-Tech, mai multă cilindree înseamnă mai puțin consum – specificațiile așa susțin și tindem să considerăm că ele reflectă în bună măsură și prestațiile mașinii din viața curentă. Cât de greu a fost? Ultimele două-trei generații de automobile familiale din clasele mică și […]
