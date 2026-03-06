Ieșire spectaculoasă în decor pentru Max Verstappen în Australia, pe durata FP2

19:50

Kremlinul a afirmat joi că războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului nu este războiul său şi că Rusia ar trebui să-şi urmărească propriile interese, „oricât de cinic ar putea părea”, transmite Agerpres citând agenţia EFE. „Războiul în desfăşurare nu este războiul nostru. Şi ne-am exprimat de la bun început poziţia că orice război […] © G4Media.ro.