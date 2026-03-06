De ce au plecat de pe stadion „ultrașii” lui Dinamo la meciul de Cupă, cu Metalul Buzău. PCH, front comun cu Peluza Sud

21:10

George Simion, liderul AUR, s-a prezentat la Washington unde a ținut un discurs, la întâlnirea suveraniștilor. El a declarat, printre altele, că „vin dintr-o țară unde nu mai avem alegeri libere. Avem cel mai anti-american guvern, pentru că ei ascultă de frabcezi, ascultă de guvernul spaniol și uneori de cel german”. „Vin din România, unde […]