De ce au plecat de pe stadion „ultrașii” lui Dinamo la meciul de Cupă, cu Metalul Buzău. PCH, front comun cu Peluza Sud
Gândul, 6 martie 2026 09:20
Galeria lui Dinamo a protestat la meciul de Cupă, cu Metalul Buzău, și a părăsit stadionul Arcul de Triumf la scurt timp după startul reprizei secunde. Tonul l-au dat „ultrașii” din Peluza Sud, iar ulterior lor li s-au alăturat și cei din PCH. „Câinii” sunt nemulțumiți pe conducerea clubului și au ales să transmită un […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
09:30
Cristi Chivu, mesaj categoric pentru Radu Drăgușin. Ce i-a spus înainte ca fundașul să bată palma cu Tottenham # Gândul
Cristi Chivu a ținut să îi transmită un mesaj categoric fundașului Radu Drăgușin, înainte de a ajunge să evolueze cu Tottenham. În cadrul unor declarații publice, Florin Manea a dezvălut că, înainte de sosirea „principalului” pe „Giuseppe Meazza”, cei doi obișnuiau să comunice constant. Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, a expus în cadrul unor […]
Acum 30 minute
09:20
De ce au plecat de pe stadion „ultrașii” lui Dinamo la meciul de Cupă, cu Metalul Buzău. PCH, front comun cu Peluza Sud # Gândul
Galeria lui Dinamo a protestat la meciul de Cupă, cu Metalul Buzău, și a părăsit stadionul Arcul de Triumf la scurt timp după startul reprizei secunde. Tonul l-au dat „ultrașii” din Peluza Sud, iar ulterior lor li s-au alăturat și cei din PCH. „Câinii” sunt nemulțumiți pe conducerea clubului și au ales să transmită un […]
09:10
A treia scumpire consecutivă la pompă. Motorina urcă până la 8,70 lei/l în benzinăriile OMV. Nicușor Dan: „Nu avem posibilitatea să intervenim” # Gândul
Prețul motorinei a crescut din nou în benzinării, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al conflictului izbucnit în Iran. Petrom a operat în noaptea de joi spre vineri a treia majorare consecutivă în doar câteva zile. Combustibilul diesel s-a scumpit cu încă 9 bani pe litru, iar în trei zile creșterea cumulată a ajuns […]
09:10
Reacția lui Trump în contextul scumpirii benzinei în SUA din cauza războiului din Orient: „Nu am nicio îngrijorare. Dacă prețurile cresc, cresc” # Gândul
Președintele Donald Trump spune că nu este îngrijorat de scumpirea benzinei în SUA în urma războiului cu Iranul. Liderul de la Casa Albă afirmă că prețurile vor scădea după încheierea conflictului și exclude folosirea Rezervei Strategice de Petrol. Președintele Donald Trump a declarat că nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la benzină în Statele Unite, […]
Acum o oră
09:00
Zeljko Kopic le-a trasat un nou obiectiv dinamoviștilor: „Au timp până la semifinala cu Universitatea Craiova” # Gândul
Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Metalul Buzău în sferturile Cupei României. La finalul partidei, antrenorul Zeljko Kopic a comentat victoria echipei sale și a anunțat ce obiectiv le-a trasat „câinilor”. Calificarea în semifinalele Cupei este doar un pas, tehnicianul croat anunțând că vrea să câștiga trofeul cu formația pe care […]
08:50
Criza zborurilor de la Aeroportul Otopeni. Lista celor 28 de zboruri anulate vineri din cauza războiului din Orientul Mijlociu # Gândul
Compania Națională Aeroporturi București anunță anularea a 28 de curse aeriene vineri, pe Aeroportul Otopeni, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Sunt afectate zboruri spre și dinspre Israel, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt, Iordania și Liban. Potrivit reprezentanților CNAB, sunt afectate 13 plecări și 15 sosiri operate de mai multe companii aeriene care aveau programate […]
08:50
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere # Gândul
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Mai jos, în articol, Gândul prezintă calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere. Ai în plan să îți montezi centrală termică în 2026? Există mai multe costuri pe care ar trebui să le iei în considerare, înainte de a […]
08:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre faptul că Israelul nu are aceeași strategie de război ca America. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Păi, dovadă este că în momentul în care Bibi Netanyahu (n.r. Benjamin Netanyahu, […]
08:40
Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, prinși în flagrant pentru luare de mită # Gândul
Doi șefi ai vămilor din Portul Constanța au fost reținuți de procurorii Direcția Națională Anticorupție, după ce ar fi fost prinși în flagrant în timp ce primeau mită, relatează Mediafax. Este vorba despre Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, funcționari ai Autoritatea Vamală Română – Direcția Regională Vamală București, Biroul Vamal de Frontieră Constanța. Procurorii […]
Acum 2 ore
08:30
Clotilde Armand sare în apărarea Oanei Țoiu, în scandalul fiicei lui Ponta. „Îi propun un lucru simplu doamnei Sârbu: să dovedească public că Oana Țoiu a dat un ordin direct, deliberat, motivat politic” # Gândul
Clotilde Armand a avut o primă reacție publică în scandalul izbucnit după ce fiica minoră a fostului premier Victor Ponta nu ar fi fost lăsată să se îmbarce în autocarul care transporta un grup de minori din Dubai spre Oman, de unde aceștia urmau să zboare către România. Armand o acuză direct pe Daciana Sârbu […]
08:20
Președintele Donald Trump spune că prioritatea SUA este încheierea conflictului cu Iranul, dar sugerează că presiunea asupra Cubei ar putea urma. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Havana dorește un acord, în contextul sancțiunilor economice tot mai dure. Președintele Donald Trump a declarat că administrația sa vrea să finalizeze mai întâi războiul cu […]
08:20
Nicușor Dan spune că a analizat „zeci de ore” procurorii înainte de numirea șefilor marilor parchete: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit, joi, de la Varșovia, pentru prima oară despre consultările prealabile pe care le-a avut la Palatul Cotroceni, cu procurori, în pregătirea procedurii de numire a șefilor marilor parchete din România. Șeful statului spune că nu este de acord cu criticile din social media referitoare la propunerile ministrului Justiției, conform Mediafax. […]
08:10
O anumită categorie de pensionari va încasa, lunar, 546 de lei în plus la pensie. Datele indică faptul că aproape 800.000 de pensionari din România beneficiază de banii suplimentați din partea statului român, cu scopul de a ajunge la pragul pensiei minime (1.281 de lei). Circa 800.000 de pensionari din România intră în posesia unor […]
08:10
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan face acum în fața războiului din Iran ceea ce făcea la primărie, se ascunde și dezleagă cuvinte încrucișate” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan reacționează în fața războiului din Iran la fel cum o făcea și la Primăria Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Nicușor Dan face exact ce făcea și […]
07:40
H.D. Hartmann: „Iranul a atacat țările musulmane pentru a escala conflictul, sperând ca o rachetă să pătrundă barierele, astfel își arătau puterea” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a comentat strategiile celor implicați în conflictul armat izbucnit în Orientul Mijlociu, prezentând tactica Iranului și motivul pentru care a atacat țări musulmane. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H. D. Hartmann susține că, în urma altor conflicte, Iranul ar fi învățat care […]
07:40
A venit primăvara, dar vara bate la ușă! Pe ce dată va fi prima temperatură de peste 30°C în România, potrivit meteorologilor EaseWeather # Gândul
Meteorologii EaseWeather au întocmit prognoza meteo pentru prima lună de vară. Potrivit specialiștilor în meteorologie, ne vor aștepta zile în care se vor înregistra temperaturi de peste 30 de grade Celsius în Români. Iată mai jos. Meteorologii EaseWeather au întocmit prognoza pentru prima lună de vară, în acest an. Potrivit specialiștilor în meteorologie, în luna […]
07:40
Donald Trump, despre continuarea războiului din Orientul Mijlociu: „Nu am nicio limită de timp pentru războiul cu Iranul” # Gândul
Președintele Donald Trump afirmă că nu există o limită de timp pentru războiul cu Iranul și spune că prioritatea sa este eliminarea programului nuclear și a rachetelor balistice. Liderul de la Casa Albă avertizează că pot exista atacuri ca represalii. Președintele Donald Trump a declarat că nu a stabilit un termen limită pentru încheierea războiului […]
Acum 4 ore
07:20
De ce nu a jucat Radu Drăgușin în Tottenham – Crystal Palace 1-3. Nu o accidentare l-a ținut departe, ci un protocol din Premier League # Gândul
Echipa engleză de fotbal Crystal Palace a învins joi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia londoneză Tottenham, pentru care internaționalul român Radu Drăguşin nu a jucat, în etapa a 29-a din Premier League. Conform ProSport, Radu Drăgușin n-a putut evolua din cauza protocolului medical din Premier League aplicat pentru loviturile la cap. Radu Drăgușin, absent […]
07:20
6 Martie, calendarul zilei: David Gilmour împlinește 80 de ani. Rob Reiner ar fi împlinit 79. Shaquille O’Neal face 54 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 6 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. David Gilmour este unul dintre cei mai influenți chitariști și compozitori din istoria muzicii rock. Născut pe 6 martie 1946, în Cambridge, Anglia, el este cunoscut în special ca membru al trupei […]
07:20
Gestionarea haosului. „Cel mai probabil scenariu pentru viitorul imediat al Iranului nu este instaurarea unui sistem democratic” # Gândul
Ca urmare a atacurilor declanșate de SUA și Israel împotriva Iranului, o parte semnificativă a elitei conducătoare de la Teheran a fost ucisă. Lista înalților oficiali decedați îi include pe șeful Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), alături de însuși Liderul Suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Măsurile de securitate introduse după Războiul de Douăsprezece Zile din vara […]
07:20
Război în Orient, ziua 7: Atacuri masive israeliene asupra Teheranului, Hezbollah cere evacuări la graniță. Trump: Armata iraniană e aproape distrusă # Gândul
Războiul din Orientul Mijlociu, declanșat de Statele Unite împreună cu Israelul împotriva Iranului, a intrat în ziua a șaptea și continuă să escaladeze, pe măsură ce noi state sunt implicate direct sau indirect în conflict. GÂNDUL vă transmite cele mai importante evenimente de pe front.
07:10
Dan Dungaciu: „Populația din Iran nu poate acum să protesteze. Este cinic să le cerem așa ceva” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre situația Iranului și despre reacția populației în contextul conflictului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Când ridici ștacheta negocierilor, e greu să faci pasul înapoi” Analistul a spus că miza negocierilor din Orientul Mijlociu a […]
06:50
De ce nu a jucat Radu Drăgușin în Crystal Palace – Tottenham 1-3. Nu o accidentare l-a ținut departe, ci un protocol din Premier League # Gândul
Echipa engleză de fotbal Crystal Palace a învins joi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia londoneză Tottenham, pentru care internaționalul român Radu Drăguşin nu a jucat, în etapa a 29-a din Premier League. Conform ProSport, Radu Drăgușin n-a putut evolua din cauza protocolului medical din Premier League aplicat pentru loviturile la cap. Radu Drăgușin, absent […]
06:30
Valentin Stan: Khamenei a amenințat cu aneantizarea unui stat și unui popor. Încă din 2015 a amenințat cu distrugerea evreilor # Gândul
În ediția de luni seară a emisiunii MariusTucă Show, jurnalistul Valentin Stan a atras atenția asupra unui mesaj postat de ayatollahul Ali Khamenei pe Twitter în septembrie 2015, pe care l-a calificat drept o amenințare explicită la adresa Israelului. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Marius Tucă a citit fragmentul cheie din postarea lui […]
05:40
Securitatea energetică a României și vieților românilor sunt puse în pericol de ONG-uri finanțate chiar de stat. Expert: Abordarea activiștilor de mediu este tendențioasă / Statul român permite ca aceste jocuri să se facă # Gândul
Lobby-ul agresiv al ONG-urilor de mediu din ultimii ani pune în pericol obiective strategice pentru securitatea energetică a României. Avântul activiștilor de mediu face ca obiective critice pentru România, precum hidrocentralele, să fie blocate din cauza unei șopârle, a unui gândac violet sau a zglăvoacei (o obscură specie de pește). În acest moment, nu mai […]
05:40
Dinamo salvează onoarea la handbal! Victorie cu Kolstad în ultimul meci al Ligii Campionilor la handbal masculin # Gândul
Echipa de handbal feminin Dinamo a învins echipa norvegiană Kolstad Handball, cu scorul de 33-23 (12-11), joi seara, în Sala Polivalentă „Ioan Kunst-Ghermănescu” din Capitală, în penultima etapă din Grupa A a Ligii Campionilor. Campioana României a reușit a doua sa victorie din grupă, după 29-28 cu HBC Nantes (20 noiembrie), părăsind astfel ultimul loc. […]
Acum 12 ore
00:00
Demitere de răsunet la vârful serviciilor de securitate SUA. Kristi Noem, răspunzătoare de deportările ICE, a fost dată afară de Trump. Care este motivul concedierii # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat că a concediat-o pe Kristi Noem din funcția de secretară a Departamentului de Securitate Internă. Știre în curs de actualizare
5 martie 2026
23:40
Un gest simplu precum așezarea unui pahar cu apă pe noptieră poate avea, conform Feng Shui, un efect simbolic asupra armoniei dormitorului și a calității odihne. Dormitorul este unul dintre cele mai intime spații din casa și, conform multor tradiții orientale, și unul dintre cele mai sensibile la energia împrejurimilor comes out. Aranjamentul mobilierului, culorile, […]
23:40
Tehnologie, finețuri și răsfăț în toaletă. Unde se află cel mai rafinat loc de reflecție din lume # Gândul
Toaletele unui centru comercial din China au fost desemnate printre cele mai spectaculoase din lume, iar aspectul lor este complet diferit de cel al spațiilor cu wc-uri obișnuite din malluri. Este o zonă de reflecție inspirată de lumea insectelor și a plantelor. Ele se află la etajul al șaselea al centrului comercial Deji Plaza, situat […]
23:30
Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar # Gândul
Se știe că alimentația are un impact major asupra sănătății inimii, dar specialiștii avertizează că nu doar tipul alimentelor contează, ci și modul în care acestea sunt preparate. Mesajul acestora este clar: ceea ce punem în farfurie poate influența direct funcționarea sistemului cardiovascular. Astfel, chiar și cele mai sănătoase ingrediente își pot pierde beneficiile sau […]
23:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre regimul din Iran și strategia pe care aceștia o folosesc în război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Pentru că este clar că regimul de acolo, sunt totuși 90 de […]
23:00
Resturile unei drone interceptate au rănit șase persoane în Abu Dhabi. Apărarea Emiratelor Arabe Unite a doborât până acum peste 1.000 de drone # Gândul
Resturile unei drone interceptate de apărarea antiaeriană a Emiratelor Arabe Unite deasupra capitalei Abu Dhabi au rănit șase persoane, a anunțat biroul de presă local. „Autoritățile din Emiratul Abu Dhabi au intervenit în urma unui incident care a implicat căderea de resturi în două locații din zona ICAD 2, în urma interceptării cu succes a […]
23:00
Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia” # Gândul
Într-o postare pe pagina de Facebook a USR Tineret, formațiunea a lansat o serie de acuzații grave la adresa fostului premier Victor Ponta, fără să prezinte însă, nicio dovadă concretă. Reprezentanți ai tineretului USR o apără pe Oana Țoiu și spun că ministra susține desfășurarea unui proces corect, fără să implice privilegii sau pile pentru […]
22:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a înțeles nimic din situația din Iran. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu a înțeles nimic. Îmi este tot mai clar că omul este […]
22:40
Pericol în spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite. Un zbor Air France s-a întors din drum după ce Iranul a lansat mai multe rachete # Gândul
Un zbor charter operat de compania Air France, închiriat de guvernul francez pentru evacuarea cetățenilor blocați în Emiratele Arabe Unite, a fost nevoit să execute o manevră de întoarcere după ce a detecta mai multe rachete în apropiere. Decizia piloților de a se întoarce înapoi pe aeroport a fost luată după ce au fost detectate […]
22:40
Autoritățile unui oraș din România au decis reducerea impozitelor locale cu până la 50%. Cine sunt contribuabilii care plătesc mai puţin în 2026 # Gândul
Consiliul Local Galați a aprobat, joi, reduceri semnificative ale impozitelor locale pentru mai multe categorii de contribuabili. Astfel, persoanele cu dizabilități, proprietarii de locuințe vechi și cei care își plătesc taxele integral până la 31 martie vor beneficia de diminuări cuprinse între 10% și 50%, potrivit unei hotărâri adoptate de aleșii locali. „Ştiu că este […]
22:40
Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR” # Gândul
Crin Antonescu a intervenit în scandalul repatrierii din Dubai a fiicei lui Victor Ponta cu un mesaj extrem de tăios la adresa USR și a ministrei de Externe, Oana Țoiu. Deși a subliniat că relația sa cu Ponta nu este una apropiată, Antonescu s-a declarat îngrozit de faptul că un copil a fost folosit drept […]
22:40
Dinamo s-a calificat joi seara în semifinalele Cupei României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia de liga secundă Metalul Buzău. Roș-albii au deschis totuşi scorul, în minutul 27, când revelaţia Opruţ a centrat şi Alex Pop a înscris cu o lovitură de cap, la colţul lung. Știm semifinalele Cupei României la […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of „Marius Tucă Show”, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, Adrian Severin, HD Hartmann, prof. univ.dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la […]
22:10
Partidul AUR a transmis un comunicat în care reclamă un incident violent care ar fi avut loc întimpul unei ședințe a Consiliului Local Vidra, din județul Ilfov. Reprezentanții partidului susțin că unul dintre aleșii lor locali, Constantin Stoian, ar fi fost bătut de colegi de la PSD și PNL. Potrivit variantei prezentate de AUR, consilierul […]
22:10
Prima reacție a lui Nicușor Dan despre scandalul fiicei lui Victor Ponta: „M-am informat și eu” # Gândul
Nicușor Dan a avut o primă reacție în scandalul fiicei lui Victor Ponta, care nu a fost lăsată să se urce într-un autocar pentru a ajunge la un avion, care să o aducă în România, din Orientul Mijlociu. Nicușor Dan spune că, s-a „informat”, dar că nu are prea multe date despre acest subiect. „Pe […]
22:00
Un loc de parcare în zona Chiajna – Militari Residence costă în 2026, cât „o garsonieră, acolo, în 2013”. Suma cerută acum de un proprietar # Gândul
Preţurile locurilor de parcare din zona Chiajna – Militari Residence au provocat reacţii aprinse în spațiul virtual după un anunţ recent postat pe un grup de Facebook, care a atras rapid atenţia internauţilor. Proprietarul unui loc de parcare în această zonă l-a scos la vânzare la un preţ pe care mulţi l-au considerat exagerat. „Vând […]
22:00
Cristian Tudor Popescu, derapaj la adresa lui Nicușor Dan: „O hlizeală de înapoiat mintal / prestația ca președinte îl califică drept prost și fricos” # Gândul
Cristian Tudor Popescu s-a dezlănțuit la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce a vizionat imaginile cu acesta și cu partenera sa de viață de la vizita oficială din Varșovia. Jurnalistul, susținător al actualului președinte la alegerile prezidențiale, a scris despre Nicușor Dan că este „prost” și „fricos. Redăm integral postarea lui Cristian Tudor Popescu. „Președintele […]
21:50
Dacian Sârbu, în lacrimi, anunță că îi face plângere penală Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu: „Mi s-a spus că fiica mea e o vulnerabilitate de imagine / Irina m-a sunat / Nu mai pot să urc, nu mi se mai dă voie” # Gândul
Daciana Sârbu a făcut o serie de declarații la Antena 3 CNN. Mama Irinei și fosta soție a lui Victor Ponta a apărut în lacrimi și a dezvăluit date neașteptate despre incidentul din Dubai în care a fost implicată fiica sa. „Am făcut ce face orice părinte disperat. Am sunat la Consulat să aflu despre […]
21:30
WhatsApp lucrează la un nou plan de abonament numit WhatsApp Plus, care va oferi funcții suplimentare, cum ar fi opțiuni de personalizare pentru schimbarea temei și a pictogramelor, precum și posibilitatea de a fixa până la 20 de chat-uri și de a seta tonuri de apel exclusive, în schimbul unei taxe lunare. Platforma de mesagerie […]
21:10
George Simion, liderul AUR, s-a prezentat la Washington unde a ținut un discurs, la întâlnirea suveraniștilor. El a declarat, printre altele, că „vin dintr-o țară unde nu mai avem alegeri libere. Avem cel mai anti-american guvern, pentru că ei ascultă de frabcezi, ascultă de guvernul spaniol și uneori de cel german”. „Vin din România, unde […]
21:10
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că portul Constanța va deveni un punct important pentru comerțul din regiune. „În primul rând, România e o țară sigură, predictibilă, plictisitor de predictibilă pe plan extern. Da, pentru business cred că asta este ceva interesant. Apoi, România este o țară care are o economie privată dinamică, o economie privată […]
21:10
Primul mesaj public al noului ministru al Educației, Mihai Dimian: „Este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie și corectitudine” # Gândul
Noul ministru al Educației, Mihai Dimian, a transmis joi seara primul său mesaj oficial de când a fost învestit în noua funcție. Reacția sa vine în aceeași zi în care s-a aprobat scoaterea la concurs a 439 de posturi vacante necesare pentru funcționarea a 23 de creșe, conform Edupedu. Ministrul Educației se adresează prin mesajul […]
21:10
Luni, 9 martie 2026, în calendarul ortodox sunt prăznuiți Sfinții 40 de Mucenici. Cu ocazia acestei sărbători, gospodinele merg la biserică și împart mâncare pentru sufletele celor adormiți, iar acasă se respectă o altă tradiție, și anume, aceea de a pune pe masă delicioșii colăcei în formă de 8, gătiți cu miere și cu nucă. […]
21:00
Zelenski și Orban își aruncă amenințări cu armata. Orban: „Vom câștiga prin forță” / Zelenski: „Vom da înștiințarea armatei noastre. Să îl sune să vorbească pe limba lui” # Gândul
Conflictul dintre Viktor Orban și Volodimir Zelenski a atins un nou prag pe fondul blocajelor financiare și al tensiunilor legate de alimentarea Ungariei cu energie prin conducta Drujba. Miercuri, președintele ucrainean l-a vizat pe Viktor Orban în cadrul unei conferințe după ce acesta a blocat ajutorul de 90 de miliarde de euro de la Uniunea […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.