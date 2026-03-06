În ce zone din România va fi cel mai cald în orele următoare. Prognoza ANM pentru Gândul
Gândul, 6 martie 2026 10:50
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică, valabilă până astăzi – 6 martie 2026 – la ora 20:00. Informarea meteorologică vizează intensificări ale vântului și, totodată, ANM a emis și o avertizare de cod galben – tot pentru intensificări ale vântului – pentru zona Moldovei. Meteorologul de serviciu al ANM, la […]
• • •
Hartmann: „Khamenei este considerat un martir. Conducerea asigurată de fiul său ar fi un semnal pentru europeni care vor să-l aducă pe fiul Șahului” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre posibilitatea ca fiul lui Khamenei să preia puterea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „Faptul că l-a un numit pe fiul lui Khamenei… Khamenei este, la ora actuală, în mentalul […]
H.D. Hartmann: „Macron vrea prin umbrela nucleară să transforme continentul european într-unul nuclear” # Gândul
În ediția din 4 martie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic H.D. Hartmann a vorbit despre președintele francez Emmanuel Macron, legând acțiunile acestuia de contextul războiului din Iran și de pierderile Franței în structurile NATO sub administrația Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show H.D. Hartmann subliniază momentul ales de Macron: în […]
Ion Cristoiu: „Din punct de vedere militar, armamentul nuclear este armamentul Apocalipsei, nu e o plăcintă. Umbrela Franței e o imbecilitate” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 5 martie 2026, jurnalistul Ion Cristoiu a demontat cu ironie și incisivitate pozițiile liderilor europeni față de dezbaterea militară actuală privind armamentul nuclear. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Fără menajamente, Cristoiu a pus degetul pe rană: absența unei strategii clare a României sub „umbrela” nucleară europeană și […]
Ion Cristoiu: Premieră în Istoria României: Nicușor Dan și-a proclamat tovarășa de viață Prima Doamnă # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a susținut că „Nicușor Dan și-a proclamat tovarășa de viață Prima Doamnă”. A făcut referire la declarațiile din cadrul conferinței de presă care a avut loc după vizita în Polonia. „La încheierea vizitei în Polonia, președintele Nicușor Dan a susținut o conferință […]
Combustibilul din Bulgaria, mult mai ieftin decât în România. Diferența este de aproape 3 lei în minus pentru vecinii de la sud # Gândul
Deși ne confruntăm cu același embargou petrolier instaurat de Iran, efectele economice nu sunt aceleași în România și Bulgaria. Astfel, prețurile benzinei și motorinei arată diferit în țara vecină, fiind sensibil mai mici decât la noi. Diferența dintre costul unui litru de combustibil în Bulgaria și unul în România este una semnificativă, chiar în contextul […]
WSJ: Emiratele Arabe Unite iau în calcul „înghețarea activelor” iraniene de miliarde de dolari și confiscarea navelor comerciale ale Teheranului # Gândul
Emiratele Arabe Unite analizează înghețarea activelor iraniene de miliarde de dolari pentru a limita accesul Teheranului la valută și comerț global, pe fondul conflictului militar dintre SUA, Israel și Iran. Emiratele Arabe Unite analizează posibilitatea înghețării unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari, o măsură care ar putea limita accesul Teheranului la valută […]
Eugen Teodorovici, în cărți pentru șefia Curții de Conturi. Fostul PSD-ist și-a depus azi candidatura la Parlament. Teodorovici ar urma să ocupe locul lăsat liber de Mihai Busuioc, plecat la CCR # Gândul
Eugen Teodorovici, fostul ministru de Finanţe şi al Fondurilor Europene în guvernele Victor Ponta şi Viorica Dăncilă, şi-a depus vineri candidatura, la Parlament, pentru restul de mandat rămas vacant la şefia Curţii de Conturi, în urma plecării lui Mihai Busuioc la Curtea Constituţională a României. Teodorovici merge pe restul de mandat al lui Busuioc, ar […]
Românii încep să se întoarcă din Dubai. Un avion a aterizat în această dimineață la București: ”Au fost momente înfricoșătoare” # Gândul
Unul dintre cele două avioane trimise pentru repatrierea românilor din Dubai a aterizat vineri dimineață pe aeroportul din București, în jurul orei 09:00. Update: Alice, o tânăra blocată în Dubai din cauza războiului, a declarat: „A fost un zbor foarte lung și o vacanță și mai lungă. În primul rând vreau să le mulțumesc celor […]
Cum poți vizualiza starea cuiva pe WhatsApp pe ascuns. Trucul care te ajută să rămâi anonim # Gândul
Te-ai întrebat vreodată cum poți vizualiza starea cuiva pe WhatsApp pe ascuns? Este un truc ce poate fi folosit, dacă îți dorești să rămâi anonim. Așa cum este setat, creatorul unei „stări” poate să vadă contactul care a vizualizat-o. Există, însă, patru moduri diferite în care postarea temporară poate fi văzută „incognito”. Există posibilitatea să […]
Fața nevăzută a justiției. Cum arată arhiva unei judecătorii. Imagini făcute publice de un membru CSM # Gândul
Un judecător a publicat pe Facebook imagini din interiorul unei instanțe, în care apar rafturi pline până la refuz și mormane de dosare depozitate în arhivă și pe holuri. Fotografiile au fost postate de Alin Ene, care a vrut să arate condițiile în care lucrează magistrații și personalul din instanțe. Rafturi pline de dosare și […]
Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în documentele FBI din dosarul Epstein. Casa Albă respinge acuzațiile # Gândul
Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice trei documente FBI care conțin declarațiile unei femei ce afirmă că ar fi fost agresată sexual de Donald Trump în adolescență. Casa Albă a respins acuzațiile și susține că nu există dovezi care să le confirme. Documente FBI publicate în dosarul Epstein. Departamentul de Justiție al Statelor […]
România, străbătută de un val de praf saharian până pe 8 martie 2026. Ce sunt și de ce apar „ploile murdare” # Gândul
Specialiștii în meteorologie anunță un nou episod de praf saharian deasupra României. Praful saharian este adus de un ciclon de altitudine care intensifică transportul particulelor de nisip din nordul Africii spre Europa. Fenomenul va fi prezent temporar deasupra României, până la finalul acestei săptămâni. Iată ce sunt și de ce apar „ploile murdare”. Un nou […]
Pe aripile vântului, varianta europeană. „În conflictul din Orientul Mijlociu, pasivitatea UE este derutantă, Europa riscă să se condamne la statutul de jucător marginalizat” # Gândul
Reacția Europei la războiul din Iran a fost dezbinată și neașteptat de blândă, departe de rolul său anterior de lider în diplomația cu Teheranul. Totuși, pentru a evita să fie condamnat la poziționarea pe margine, în scenariu, în timp ce tensiunile cresc în fiecare zi, Bruxelles-ul trebuie să apere – în ultimă instanță – dreptul […]
Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci, 35.000.000 de euro și 9 kg de aur în tranzit între Austria și Ucraina # Gândul
Kievul acuză autoritățile ungare că au reținut la Budapesta șapte angajați ai unei bănci ucrainene și două vehicule care transportau 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur. Ucraina a acuzat vineri autoritățile din Ungaria că au reținut șapte angajați ai unei bănci de stat ucrainene la Budapesta și că au blocat două […]
Misterul unei comori vechi de 3.000 de ani din Spania: două dintre obiecte au fost realizate din fier de meteorit # Gândul
O descoperire arheologică veche de peste jumătate de secol continuă să îi surprindă pe cercetători. Două dintre obiectele din celebra „Comoară de la Villena”, una dintre cele mai importante descoperiri preistorice din Europa, ar fi fost realizate din fier provenit din meteoriți. Artefacte de 3.000 de ani descoperite în sudul Spaniei Comoara a fost descoperită […]
Cristi Chivu, mesaj categoric pentru Radu Drăgușin. Ce i-a spus înainte ca fundașul să bată palma cu Tottenham # Gândul
Cristi Chivu a ținut să îi transmită un mesaj categoric fundașului Radu Drăgușin, înainte de a ajunge să evolueze cu Tottenham. În cadrul unor declarații publice, Florin Manea a dezvălut că, înainte de sosirea „principalului” pe „Giuseppe Meazza”, cei doi obișnuiau să comunice constant. Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, a expus în cadrul unor […]
De ce au plecat de pe stadion „ultrașii” lui Dinamo la meciul de Cupă, cu Metalul Buzău. PCH, front comun cu Peluza Sud # Gândul
Galeria lui Dinamo a protestat la meciul de Cupă, cu Metalul Buzău, și a părăsit stadionul Arcul de Triumf la scurt timp după startul reprizei secunde. Tonul l-au dat „ultrașii” din Peluza Sud, iar ulterior lor li s-au alăturat și cei din PCH. „Câinii” sunt nemulțumiți pe conducerea clubului și au ales să transmită un […]
A treia scumpire consecutivă la pompă. Motorina urcă până la 8,70 lei/l în benzinăriile OMV. Nicușor Dan: „Nu avem posibilitatea să intervenim” # Gândul
Prețul motorinei a crescut din nou în benzinării, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al conflictului izbucnit în Iran. Petrom a operat în noaptea de joi spre vineri a treia majorare consecutivă în doar câteva zile. Combustibilul diesel s-a scumpit cu încă 9 bani pe litru, iar în trei zile creșterea cumulată a ajuns […]
Reacția lui Trump în contextul scumpirii benzinei în SUA din cauza războiului din Orient: „Nu am nicio îngrijorare. Dacă prețurile cresc, cresc” # Gândul
Președintele Donald Trump spune că nu este îngrijorat de scumpirea benzinei în SUA în urma războiului cu Iranul. Liderul de la Casa Albă afirmă că prețurile vor scădea după încheierea conflictului și exclude folosirea Rezervei Strategice de Petrol. Președintele Donald Trump a declarat că nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la benzină în Statele Unite, […]
Zeljko Kopic le-a trasat un nou obiectiv dinamoviștilor: „Au timp până la semifinala cu Universitatea Craiova” # Gândul
Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Metalul Buzău în sferturile Cupei României. La finalul partidei, antrenorul Zeljko Kopic a comentat victoria echipei sale și a anunțat ce obiectiv le-a trasat „câinilor”. Calificarea în semifinalele Cupei este doar un pas, tehnicianul croat anunțând că vrea să câștiga trofeul cu formația pe care […]
Criza zborurilor de la Aeroportul Otopeni. Lista celor 28 de zboruri anulate vineri din cauza războiului din Orientul Mijlociu # Gândul
Compania Națională Aeroporturi București anunță anularea a 28 de curse aeriene vineri, pe Aeroportul Otopeni, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Sunt afectate zboruri spre și dinspre Israel, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt, Iordania și Liban. Potrivit reprezentanților CNAB, sunt afectate 13 plecări și 15 sosiri operate de mai multe companii aeriene care aveau programate […]
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere # Gândul
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Mai jos, în articol, Gândul prezintă calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere. Ai în plan să îți montezi centrală termică în 2026? Există mai multe costuri pe care ar trebui să le iei în considerare, înainte de a […]
Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, prinși în flagrant pentru luare de mită # Gândul
Doi șefi ai vămilor din Portul Constanța au fost reținuți de procurorii Direcția Națională Anticorupție, după ce ar fi fost prinși în flagrant în timp ce primeau mită, relatează Mediafax. Este vorba despre Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, funcționari ai Autoritatea Vamală Română – Direcția Regională Vamală București, Biroul Vamal de Frontieră Constanța. Procurorii […]
Clotilde Armand sare în apărarea Oanei Țoiu, în scandalul fiicei lui Ponta. „Îi propun un lucru simplu doamnei Sârbu: să dovedească public că Oana Țoiu a dat un ordin direct, deliberat, motivat politic” # Gândul
Clotilde Armand a avut o primă reacție publică în scandalul izbucnit după ce fiica minoră a fostului premier Victor Ponta nu ar fi fost lăsată să se îmbarce în autocarul care transporta un grup de minori din Dubai spre Oman, de unde aceștia urmau să zboare către România. Armand o acuză direct pe Daciana Sârbu […]
Președintele Donald Trump spune că prioritatea SUA este încheierea conflictului cu Iranul, dar sugerează că presiunea asupra Cubei ar putea urma. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Havana dorește un acord, în contextul sancțiunilor economice tot mai dure. Președintele Donald Trump a declarat că administrația sa vrea să finalizeze mai întâi războiul cu […]
Nicușor Dan spune că a analizat „zeci de ore” procurorii înainte de numirea șefilor marilor parchete: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit, joi, de la Varșovia, pentru prima oară despre consultările prealabile pe care le-a avut la Palatul Cotroceni, cu procurori, în pregătirea procedurii de numire a șefilor marilor parchete din România. Șeful statului spune că nu este de acord cu criticile din social media referitoare la propunerile ministrului Justiției, conform Mediafax. […]
O anumită categorie de pensionari va încasa, lunar, 546 de lei în plus la pensie. Datele indică faptul că aproape 800.000 de pensionari din România beneficiază de banii suplimentați din partea statului român, cu scopul de a ajunge la pragul pensiei minime (1.281 de lei). Circa 800.000 de pensionari din România intră în posesia unor […]
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan face acum în fața războiului din Iran ceea ce făcea la primărie, se ascunde și dezleagă cuvinte încrucișate” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan reacționează în fața războiului din Iran la fel cum o făcea și la Primăria Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Nicușor Dan face exact ce făcea și […]
H.D. Hartmann: „Iranul a atacat țările musulmane pentru a escala conflictul, sperând ca o rachetă să pătrundă barierele, astfel își arătau puterea” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a comentat strategiile celor implicați în conflictul armat izbucnit în Orientul Mijlociu, prezentând tactica Iranului și motivul pentru care a atacat țări musulmane. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H. D. Hartmann susține că, în urma altor conflicte, Iranul ar fi învățat care […]
A venit primăvara, dar vara bate la ușă! Pe ce dată va fi prima temperatură de peste 30°C în România, potrivit meteorologilor EaseWeather # Gândul
Meteorologii EaseWeather au întocmit prognoza meteo pentru prima lună de vară. Potrivit specialiștilor în meteorologie, ne vor aștepta zile în care se vor înregistra temperaturi de peste 30 de grade Celsius în Români. Iată mai jos. Meteorologii EaseWeather au întocmit prognoza pentru prima lună de vară, în acest an. Potrivit specialiștilor în meteorologie, în luna […]
Donald Trump, despre continuarea războiului din Orientul Mijlociu: „Nu am nicio limită de timp pentru războiul cu Iranul” # Gândul
Președintele Donald Trump afirmă că nu există o limită de timp pentru războiul cu Iranul și spune că prioritatea sa este eliminarea programului nuclear și a rachetelor balistice. Liderul de la Casa Albă avertizează că pot exista atacuri ca represalii. Președintele Donald Trump a declarat că nu a stabilit un termen limită pentru încheierea războiului […]
De ce nu a jucat Radu Drăgușin în Tottenham – Crystal Palace 1-3. Nu o accidentare l-a ținut departe, ci un protocol din Premier League # Gândul
Echipa engleză de fotbal Crystal Palace a învins joi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia londoneză Tottenham, pentru care internaționalul român Radu Drăguşin nu a jucat, în etapa a 29-a din Premier League. Conform ProSport, Radu Drăgușin n-a putut evolua din cauza protocolului medical din Premier League aplicat pentru loviturile la cap. Radu Drăgușin, absent […]
6 Martie, calendarul zilei: David Gilmour împlinește 80 de ani. Rob Reiner ar fi împlinit 79. Shaquille O’Neal face 54 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 6 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. David Gilmour este unul dintre cei mai influenți chitariști și compozitori din istoria muzicii rock. Născut pe 6 martie 1946, în Cambridge, Anglia, el este cunoscut în special ca membru al trupei […]
Gestionarea haosului. „Cel mai probabil scenariu pentru viitorul imediat al Iranului nu este instaurarea unui sistem democratic” # Gândul
Ca urmare a atacurilor declanșate de SUA și Israel împotriva Iranului, o parte semnificativă a elitei conducătoare de la Teheran a fost ucisă. Lista înalților oficiali decedați îi include pe șeful Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), alături de însuși Liderul Suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Măsurile de securitate introduse după Războiul de Douăsprezece Zile din vara […]
Război în Orient, ziua 7: Atacuri masive israeliene asupra Teheranului, Hezbollah cere evacuări la graniță. Trump: Armata iraniană e aproape distrusă # Gândul
Războiul din Orientul Mijlociu, declanșat de Statele Unite împreună cu Israelul împotriva Iranului, a intrat în ziua a șaptea și continuă să escaladeze, pe măsură ce noi state sunt implicate direct sau indirect în conflict. GÂNDUL vă transmite cele mai importante evenimente de pe front.
Dan Dungaciu: „Populația din Iran nu poate acum să protesteze. Este cinic să le cerem așa ceva” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre situația Iranului și despre reacția populației în contextul conflictului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Când ridici ștacheta negocierilor, e greu să faci pasul înapoi” Analistul a spus că miza negocierilor din Orientul Mijlociu a […]
Valentin Stan: Khamenei a amenințat cu aneantizarea unui stat și unui popor. Încă din 2015 a amenințat cu distrugerea evreilor # Gândul
În ediția de luni seară a emisiunii MariusTucă Show, jurnalistul Valentin Stan a atras atenția asupra unui mesaj postat de ayatollahul Ali Khamenei pe Twitter în septembrie 2015, pe care l-a calificat drept o amenințare explicită la adresa Israelului. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Marius Tucă a citit fragmentul cheie din postarea lui […]
Securitatea energetică a României și vieților românilor sunt puse în pericol de ONG-uri finanțate chiar de stat. Expert: Abordarea activiștilor de mediu este tendențioasă / Statul român permite ca aceste jocuri să se facă # Gândul
Lobby-ul agresiv al ONG-urilor de mediu din ultimii ani pune în pericol obiective strategice pentru securitatea energetică a României. Avântul activiștilor de mediu face ca obiective critice pentru România, precum hidrocentralele, să fie blocate din cauza unei șopârle, a unui gândac violet sau a zglăvoacei (o obscură specie de pește). În acest moment, nu mai […]
Dinamo salvează onoarea la handbal! Victorie cu Kolstad în ultimul meci al Ligii Campionilor la handbal masculin # Gândul
Echipa de handbal feminin Dinamo a învins echipa norvegiană Kolstad Handball, cu scorul de 33-23 (12-11), joi seara, în Sala Polivalentă „Ioan Kunst-Ghermănescu” din Capitală, în penultima etapă din Grupa A a Ligii Campionilor. Campioana României a reușit a doua sa victorie din grupă, după 29-28 cu HBC Nantes (20 noiembrie), părăsind astfel ultimul loc. […]
Demitere de răsunet la vârful serviciilor de securitate SUA. Kristi Noem, răspunzătoare de deportările ICE, a fost dată afară de Trump. Care este motivul concedierii # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat că a concediat-o pe Kristi Noem din funcția de secretară a Departamentului de Securitate Internă. Știre în curs de actualizare
Un gest simplu precum așezarea unui pahar cu apă pe noptieră poate avea, conform Feng Shui, un efect simbolic asupra armoniei dormitorului și a calității odihne. Dormitorul este unul dintre cele mai intime spații din casa și, conform multor tradiții orientale, și unul dintre cele mai sensibile la energia împrejurimilor comes out. Aranjamentul mobilierului, culorile, […]
Tehnologie, finețuri și răsfăț în toaletă. Unde se află cel mai rafinat loc de reflecție din lume # Gândul
Toaletele unui centru comercial din China au fost desemnate printre cele mai spectaculoase din lume, iar aspectul lor este complet diferit de cel al spațiilor cu wc-uri obișnuite din malluri. Este o zonă de reflecție inspirată de lumea insectelor și a plantelor. Ele se află la etajul al șaselea al centrului comercial Deji Plaza, situat […]
Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar # Gândul
Se știe că alimentația are un impact major asupra sănătății inimii, dar specialiștii avertizează că nu doar tipul alimentelor contează, ci și modul în care acestea sunt preparate. Mesajul acestora este clar: ceea ce punem în farfurie poate influența direct funcționarea sistemului cardiovascular. Astfel, chiar și cele mai sănătoase ingrediente își pot pierde beneficiile sau […]
Resturile unei drone interceptate au rănit șase persoane în Abu Dhabi. Apărarea Emiratelor Arabe Unite a doborât până acum peste 1.000 de drone # Gândul
Resturile unei drone interceptate de apărarea antiaeriană a Emiratelor Arabe Unite deasupra capitalei Abu Dhabi au rănit șase persoane, a anunțat biroul de presă local. „Autoritățile din Emiratul Abu Dhabi au intervenit în urma unui incident care a implicat căderea de resturi în două locații din zona ICAD 2, în urma interceptării cu succes a […]
Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia” # Gândul
Într-o postare pe pagina de Facebook a USR Tineret, formațiunea a lansat o serie de acuzații grave la adresa fostului premier Victor Ponta, fără să prezinte însă, nicio dovadă concretă. Reprezentanți ai tineretului USR o apără pe Oana Țoiu și spun că ministra susține desfășurarea unui proces corect, fără să implice privilegii sau pile pentru […]
