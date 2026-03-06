Păcălit cu investiţii online

17:10

Machiajul modern a devenit mai mult decât un ritual estetic; este un mod de a-ți exprima stilul, personalitatea și starea de spirit în fiecare zi. De aceea, o trusa machiaj bine aleasă joacă un rol esențial în rutina de dimineață, pentru că aduce la un loc ustensilele și culorile de care ai nevoie pentru a […] Articolul Frumusețe la îndemână: cum construiești kitul ideal pentru machiajul de zi cu zi apare prima dată în Monitorul de Neamț.