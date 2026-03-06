Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Afumați – Steaua, sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 11:00
Gândul, 6 martie 2026 16:50
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal C.S. Afumați – Steaua, sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 11:00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale meciurilor […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
17:10
UE vrea să împiedice noii membri să devină Ungaria 2.0. Cum arată planul Bruxelles-ului care a transformat Muntenegru în cobai # Gândul
Comisia Europeană și-a setat obiectivul ca niciun stat să nu se poată transforma în următoarea Ungarie și, pentru a realiza acest lucru, Bruxelles-ul are în plan transformarea Muntenegrului, care este aproape de finalizarea negocierilor de aderare la blocul comunitar, în cobai. Uniunea Europeană dorește să includă „garanții pe termen lung” în tratatul de aderare al […]
17:10
Electrocasnicul care te zvântă de bani. Îți „umflă” factura la curent cu 36 lei, în fiecare lună # Gândul
Într-o perioadă în care facturile la curent au crescut, tot mai multă lume caută să facă economie la energie. Însă, trăim într-o epocă în care aparatele electrocasnice fac legea în viețile noastre. Și nu oate consumă puțin. Unul dintre ele te zvântă de bani și îți „umflă”, lunar, factura la curent cu 36 lei. Ei […]
17:10
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om” # Gândul
Medicul Virgiliu Stroescu atrage atenția asupra cartofilor prăjiți, aliment de avarie în perioada postului. Este o alegere pe cât de sățioasă, pe atât de toxică în anumite condiții de preparare sau consum. Cartofii sunt un aliment de bază în perioada postului, dar efectele asupra organismului depind de modul în care sunt consumați și de cantitatea […]
17:10
Președintele Nicușor Dan a anunțat într-un interviu pentru presa poloneză când va fi gata cea mai mare bază NATO din Europa, cea de la Kogălniceanu și câte miliarde de euro va costa: „Exclusiv bani românești” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a explicat într-un interviu acordat presei poloneze stadiul proiectului de la Kogălniceanu, care urmează să devină cea mai mare bază militară din Europa. Șeful statului a precizat că România și-a asumat realizarea unei investiții masive în valoare de 4 miliarde de euro, sumă provenită exclusiv din fonduri românești. Termenul estimat pentru finalizarea […]
Acum 30 minute
17:00
Nicolae Guță Jr, prins fără permis la volanul unei mașini fără RCA. Alcool, zero, droguri da # Gândul
Nicolae Guță Jr, fiul regelui manelelor Nicolae Guță Sr, a fost oprit de polițiști în noaptea de 2 martie 2026, în jurul orei 02:10, pe DN 66, la Hațeg, la volanul unui autoturism. Juniorul avea dreptul de a conduce suspendat din 2023 pentru alcool și alte substanțe interzise. Juniorul a fost arestat preventiv, conform Cancan. […]
17:00
Într-un interviu telefonic pentru CNN, Donald Trump a anunțat următoarea țară care va fi vizată în mandatul său prezidențial după Venezuela și Iran. „Cuba va cădea cât de curând”, a spus președintele american. Știre în curs de actualizare
16:50
Denunț la DNA împotriva Oanei Țoiu pentru de abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate # Gândul
Cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, rămasă în Dubai după ce i s-ar fi refuzat accesul în autocarul de repatriere ajunge pe masa procurorilor anticorupție. Avocatul Tudor Dobrescu a depus astăzi un denunț la DNA care vizează direct conducerea Ministerului Afacerilor Externe și a Consulatului din Dubai. Denunțul a fost formulat împotriva ministrei Oana […]
16:50
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Afumați – Steaua, sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 11:00 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal C.S. Afumați – Steaua, sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 11:00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale meciurilor […]
16:50
Nicolae Guță J, prins fără permis la volanul unei mașini fără RCA. Alcool, zero, droguri da # Gândul
Nicolae Guță Jr, fiul regelui manelelor Nicolae Guță Sr, a fost oprit de polițiști în noaptea de 2 martie 2026, în jurul orei 02:10, pe DN 66, la Hațeg, la volanul unui autoturism. Juniorul avea dreptul de a conduce suspendat din 2023 pentru alcool și alte substanțe interzise. De data aceasta, alcooltestul a ieșit negativ, […]
Acum o oră
16:40
Cât costă un simplu espresso la cafeneaua din București aleasă printre cele mai bune 100 din lume # Gândul
Dintr-un total de peste 38.000 de localuri înscrise la start, o cafeneaua din București a intrat în top 100 din lume. Afacerea a pornit dintr-un spațiu de pe strada Lipscani din Capitală și a fost inclus pentru al doilea an consecutiv în The World’s 100 Best Coffee Shops, preia Hotnews. Bob Coffee Lab ocupă poziția […]
16:30
Trump cere capitularea necondiționată pentru Iran, singura condiție pentru a face un Iran „măreț” # Gândul
Donald Trump a cerut regimului Republicii Islamice Iraniene de la Teheran să capituleze NECONDIȚIONAT. Președintele a spus că este singura condiție pentru a face un „Iran măreț”. „Nu a fi o altă înțelegere cu Iranul decât o CAPITULARE NECONDIȚIONATĂ! După asta și o selectare atentă a Liderilor Măreți și Acceptabili, noi și foarte curajoșii și […]
16:20
Avocatul Poporului atacă la CCR reforma administrației publice. Guvernul Bolojan, acuzat că încalcă drepturi fundamentale # Gândul
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu privire la Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, adoptată săptămâna trecută de Guvernul Bolojan. Deși oficial actul vizează creșterea capacității financiare a primăriilor, instituția susține că prevederile încalcă numeroase articole din Constituție, inclusiv dreptul la proprietate privată și protecția persoanelor cu handicap. Principala critică a Avocatului Poporului este că […]
Acum 2 ore
16:10
MAE a tăiat sunetul la transmisiunea conferinței de presă de astăzi, când a ajuns la întrebările presei. Ulterior, a tăiat imaginea și a oprit emisia. Ieri, ministra de Externe Oana Țoiu a fugit din conferința de presă # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a organizat vineri, la ora 15:30, un briefing de presă cu privire la situația de securitate din Orientul Mijlociu. După ce purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a prezentat datele referitoare la cetăţenii români aflați în regiune, transmisia conferinței de presă a fost întreruptă chiar în momentul în care urma sesiunea […]
16:00
(P) Cum transformi jocul online într-o activitate de relaxare, nu de stres | Sfaturi de la specialiștii CazinoTare.ro # Gândul
Jocurile online sunt concepute să fie distractive, dar fără o abordare conștientă, distracția se poate transforma în stres. Fie că ești la începutul experienței tale sau ai deja ceva rutină, acest ghid îți oferă strategii practice pentru a menține jocul în zona de relaxare. Dacă vrei să explorezi platforma fără risc financiar, poți începe cu […]
16:00
Atacuri cu colete incendiare în Europa. O anchetă comună Eurojust demască legăturile cu serviciul militar al Rusiei # Gândul
O investigație internațională coordonată de Eurojust a scos la iveală mecanismul din spatele unor atacuri cu colete autoaprinse trimise în mai multe țări europene. Ancheta, desfășurată împreună cu autorități din cinci state, indică implicarea unor persoane recrutate pentru operațiuni atribuite serviciului de informații militare al Federației Rusă. Rețea internațională descoperită după incendii provocate de colete […]
16:00
Fermierii, afectați de creșterea prețului la motorină. Vor reduce din lucrările solului, iar producția va fi mai mică # Gândul
Conflictul aflat în plină desfășurare în Orientul Mijlociu afectează direct și campania de primăvară a fermierilor. Primele efecte sunt vizibile în prețul motorinei care a crescut și va crește în continuare. Mulți spun că în asemenea condiții vor reduce din lucrările de primăvară la câmp. Asta înseamnă producție mai mică și cereale mai scumpe. „Motorina […]
15:50
Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Când vine vorba de copii români aflați într-o zonă de conflict, nu există ‘criterii’. Există responsabilitate” # Gândul
„Scandalul declanșat de modul în care Ministerul Afacerilor Externe a gestionat situația unui grup de minori români aflați în Orientul Mijlociu continuă să ridice întrebări grave despre competența și responsabilitatea conducerii diplomației românești. Explicațiile oferite de ministrul de Externe, Oana Țoiu, în interviurile acordate presei nu fac decât să amplifice revolta publică. Invocarea unor „criterii” […]
15:50
Deputatul AUR Radu Fabian critică reacția USR în scandalul copilului român lăsat în Dubai, acuzând partidul că a ales să își apere ministrul în loc să ofere explicații clare pentru o situație gravă. Parlamentarul denunță „fanatismul de partid și cinismul politic” prin care liderii și organizațiile USR au încercat să minimalizeze cazul și să transforme […]
15:50
Protest la Cotroceni: Declic îi cere președintelui Nicușor Dan să respingă noile numiri la vârful marilor parchete # Gândul
Mai multe organizații, în frunte cu Declic, organizează astăzi, de la ora 18:30, un protest în fața Palatului Cotroceni. Manifestanții se opun propunerilor făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea Parchetului General, DIICOT și DNA. Aceștia îi cer președintelui Nicușor Dan să nu semneze decretele de numire și susțin că persoanele propuse sunt „toxice” […]
15:40
Gianina Șerban (deputat AUR): „Cerem demisia ministrului de Externe Oana Țoiu! Cetățenii români nu pot fi tratați cu dispreț” # Gândul
„Modul în care Ministerul Afacerilor Externe gestionează situația cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu este inacceptabil și ridică întrebări serioase despre competența și responsabilitatea conducerii instituției. Cazul recent în care unei minore i-a fost interzis accesul într-un autocar organizat pentru transportul unor copii români din Dubai spre Oman, în timp ce restul colegilor ei minori […]
15:40
Cazinourile online sunt o atracție pentru persoanele care caută o formă de divertisment în mediul online. Popularitatea lor este justificată, mai ales prin expansiunea pe care această industrie a avut-o în ultimii ani. Odată cu succesul de care jocurile de noroc se bucură, au apărut tot mai multe pericole în mediul online. Din păcate, există […]
15:30
Daciana Sârbu, reacție emoționantă după ce și-a văzut fata în țară. Ce a ținut să transmită fosta soție a lui Victor Ponta # Gândul
Fosta soţie a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, spune că fiica lor, Irina, care, potrivit declaraţiilor fostului premier, nu a putut pleca joi spre România din Oman din cauza interdicţiei impuse de ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a ajuns în ţară. Daciana Sârbu a mărturisit vineri că a trăit disperare, furie și frustrare, după ce, […]
15:30
DNA cere arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi vameși din Portul Constanța, reținuți pentru luare de mită # Gândul
DNA a reținut doi angajați vamali, Parfenie Octavian-Lică și Gudu Christian, din Portul Constanța, sub acuzația de luare de mită. Procurorii au cerut astăzi, 6 martie 2026, Tribunalului București arestarea preventivă a celor doi pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit Mediafax. Ancheta vizează o rețea care cerea bani pentru a „închide ochii” sau […]
15:30
Surpriză pe Aeroportul „Henri Coandă”. Reporterii așteptau românii repatriați din Dubai, iar în fața camerelor a apărut Ilie Năstase. Ce declarație a făcut # Gândul
Moment neașteptat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. În timp ce reporterii așteptau sosirea avionului care aducea români repatriați din Emiratele Arabe Unite, în fața camerelor a apărut fostul mare tenismen Ilie Năstase. Jurnaliștii au crezut inițial că acesta vine din Dubai, însă sportivul a lămurit imediat situația. Ilie Năstase a apărut în fața reporterilor Reporterii […]
15:20
Noi informații în scandalul „Țoiu vs. fata lui Ponta”. Cristian Jura (CNCD) explică „principiul inversării sarcinii probei”: „MAE va trebui să producă probe că nu s-a produs discriminarea” / Consiliul s-ar putea autosesiza, dar e „pe linie moartă”, mandatele membrilor s-au încheiat # Gândul
Irina, fetița minoră a lui Victor Ponta a primit „interzis” la îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Situația tensionată din Orientul Mijlociu a avut ca rezultat și blocarea a mii de români în zona de conflict, iar fata lui Victor Ponta s-a aflat în această situație îngrijorătoare. […]
15:20
Viktor Orban și Volodimir Zelenski, conflict deschis pe petrolul rusesc. Ucraina își avertizează cetățenii să evite deplasările în Ungaria # Gândul
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au amplificat puternic după arestarea mai multor cetățeni ucraineni la Budapesta. Kievul le recomandă acum oamenilor să nu mai călătorească în Ungaria, pe fondul disputei legate de tranzitul petrolului rusesc prin oleoductul Drujba, potrivit AFP. Kievul își avertizează cetățenii să evite deplasările în Ungaria Guvernul ucrainean a transmis un avertisment […]
Acum 4 ore
15:10
Cum să prepari cafeaua pentru a fi mai puțin amară. Se adaugă un ingredient banal: nu e vorba de lapte sau zahăr # Gândul
Cum să prepari cafeaua pentru a fi mai puțin amară. Poți apela la un truc foarte simplu pentru ca gustul să fie mai dulce. Nu este vorba nici de lapte, nici de zahăr. De altfel, ingredientul pus în băutură nu va adăuga calorii suplimentare. Vezi mai jos. Pentru multe persoane, cafeaua reprezintă o băutură „magică” […]
15:00
Referendumul pe justiție propus de Nicușor Dan, contestat de un judecător CSM: „Nu are niciun suport legal” # Gândul
Referendumul pe justiție anunțat de președintele Nicușor Dan nu are suport legal și nici constituțional, afirmă judecătorul Claudiu Drăgușin, membru al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în cadrul emisiunii Of The Record de la Mediafax. Nicușor Dan, contestat: „E așa o formă de a ține sub tensiune un sistem” Claudiu Drăgușin a declarat vineri că […]
15:00
Autorități, experți în imigrație și lideri HR au discutat la București despre viitorul forței de muncă din România # Gândul
România devine tot mai dependentă de mobilitatea internațională a talentelor, iar companiile au nevoie de claritate legislativă și proceduri eficiente pentru a atrage și gestiona specialiști străini. Acestea au fost principalele concluzii ale Conferinței Naționale de Mobilitate și Imigrare a Angajaților, organizată pe 5 martie 2026, la Hotel Sheraton București, de Nestlers Group și xpath.global. […]
14:50
Avionul în care ar fi trebuit să se afle și fiica lui Victor Ponta a ajuns la București. Minorei i-a fost interzisă îmbarcarea # Gândul
Avionul de repatriere care a transportat 127 de cetățeni români, 95 minori, dar și 39 de cetățeni europeni, din Emiratele Arabe, a ajuns la București, cu peste 3 ore întârziere, după ce a decolat din Muscat (Oman) în jurul orei locale 05:00 (07:00 ora României). În aeronavă ar fi trebuit să se afle și fiica […]
14:50
Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă nu va fi aprobat bugetul naţional pe 2026 # Gândul
Primarul General al Capitalei a făcut apel vineri la partidele din coaliția de guvernare ca săptămâna viitoare să adopte bugetul de stat în forma propusă de Executiv. În caz contrar, susține Ciprian Ciucu, Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată. Ciprian Ciucu a declarat că adoptarea bugetului este „esenţială” pentru bucureşteni, deoarece ar […]
14:40
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la minime istorice în sondaje. Sociolog: E o prăbușire cum nu a mai existat niciodată/Teama față de ziua de mâine e la o cotă uriașă # Gândul
Președintele și premierul decontează prețul crizei economice care afectează România. Cele mai influente figuri politice ale țării s-au prăbușit în sondaje ca niciun alt politician după Revoluție. Românii asociază cu Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan scăderea nivelului de trai și nesiguranța zilei de mâine, care îi sperie chiar mai mult decât războaiele, cel mai […]
14:30
Ce spune poliția din California după arestarea artistei Britney Spears. A fost supusă mai multor teste de sobrietate # Gândul
Britney Spears (44 de ani) a fost arestată și, ulterior, eliberată, miercuri. Artista ar fi prezentat „semne de afectare” în urma testelor de sobrietate efectuate pe drum, de autoritățile din comitatul Ventura, California. Ea a fost arestată „sub suspiciunea de conducere sub influența unei combinații de alcool și droguri”. Britney Spears a fost arestată în […]
14:30
România și-a premiat orașele viitorului: 673 de lideri ai administrației și industriei la Gala Smart City Industry Awards – SCIA X # Gândul
Pe 4 martie 2026, la ROMEXPO – București, a avut loc Smart City Industry Awards – SCIA X, ediția aniversară care marchează 10 ani de la lansarea celui mai important program național de recunoaștere a proiectelor Smart City și a inițiativelor care modernizează administrația publică din România. Gala a reunit 673 de participanți, reprezentând administrația […]
14:30
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat un nou atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook în care îl acuză de „complicitate” cu PSD. Jurnalistul critică reacția șefului statului în legătură cu lista de propuneri pentru conducerea marilor parchete și sugerează că poziția acestuia ar indica o apropiere tot mai vizibilă de […]
14:20
Funcție nouă în Gmail: poți șterge spamul și te poți dezabona dintr-un foc de la mai multe e-mailuri # Gândul
Inboxul multor utilizatori este plin de newslettere și mesaje promoționale, iar pentru acest lucru Gmail a introdus o funcție nouă care permite gestionarea și anularea abonamentelor mult mai rapid, direct din aplicație. Gmail introduce o secțiune pentru gestionarea abonamentelor Inboxurile de e-mail au devenit pentru mulți utilizatori un adevărat „câmp de luptă” cu spamul și […]
14:10
Se deschide Linia 5 de tramvai. Gândul a aflat în exclusivitate când se va circula pe „ruta corporatiștilor” din București # Gândul
Linia 5 de tramvai se deschide, în sfârșit. Surse administrative au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că de duminică, 8 martie, tramvaiul 5 va circula la capacitate redusă, iar de luni, 9 martie, „ruta corporatiștilor” va funcționa normal, cu călători. Potrivit surselor Gândul, primarul general Ciprian Ciucu ar organiza, duminică, 8 martie, o conferință de […]
13:50
Obiceiul de a spăla mașina în fața blocului sau în curte a devenit unul comun, în România. Pentru a nu deplasa vehiculul la spălătorie, din comoditate sau pur și simplu din propria inițiativă, unii dintre cetățeni preferă să îl curețe direct în parcare, în fața blocului, sau în alte spații pe care le dețin. Totuși, […]
13:40
Greșeala frecventă pe care șoferii o fac la virajul dreapta și care blochează traficul. Ce recomandă specialiștii # Gândul
O companie de asigurări auto din Marea Britanie atrage atenția asupra unei erori comune pe care șoferii o fac când virează la dreapta în intersecții, provocând blocaje inutile în trafic. Cum afectează traficul poziționarea greșită Potrivit videoclipului publicat de Rooster Insurance pe TikTok, mulți șoferi nu se poziționează corect atunci când virează la dreapta. Aceștia […]
13:40
Analiză Bloomberg. Economia României încetinește: semnele unei perioade dificile devin tot mai vizibile # Gândul
România, cândva una dintre economiile cu cea mai dinamică creștere din Europa de Est, se confruntă în prezent cu o realitate economică dificilă, intrând în recesiune tehnică și înregistrând dezechilibre interne severe și presiuni externe tot mai puternice, se arată într‑o analiză publicată de Bloomberg. Potrivit evaluării, ani de „generozitate guvernamentală”, politici fiscale cu deficite […]
13:30
Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Guvernul a capitulat în fața USR și împinge Romsilva spre haos administrativ” # Gândul
Adoptarea în grabă a hotărârii de Guvern privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva reprezintă dovada clară că Guvernul a abandonat orice pretenție de responsabilitate față de patrimoniul forestier al României și s-a „USR-izat” complet în fața presiunilor politice venite din partea ministrului Mediului și a USR. După ce Ministerul Justiției a semnalat în […]
13:20
Trump a chemat pastorii în Biroul Oval să se roage cu el. „Ne rugăm ca înțelepciunea din cer să-i umple inima și mintea” # Gândul
Un grup de pastori creștini s-a adunat joi în Biroul Oval pentru a se ruga pentru președintele american Donald Trump, în timp ce campania militară americano-israeliană împotriva Iranului continuă. Momentul de rugăciune, surprins într-un videoclip distribuit de adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Dan Scavino, a avut ca temă principală protecția divină pentru președinte […]
Acum 6 ore
13:10
Nicușor Dan, sub umbrela lui Macron? Bușcu: Nu poți să vii cu două umbrele, că se pot ciocni între ele/Trebuia consultat CSAT # Gândul
Cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a găzduit un dialog al jurnaliștilor Ionuț Cristache și Doru Bușcu dedicat temei complexe a eventualei intrări a României sub umbrela nucleară a Franței. În viziunea cunoscutului jurnalist Doru Bușcu, declarațiile președintelui referitoare la o eventuală cooptare a României în proiectul umbrelei […]
13:10
Moment de rugăciune în Biroul Oval. Pastorii creștini s-au rugat pentru Trump, pe fondul ofensivei împotriva Iranului # Gândul
Un grup de pastori creștini s-a adunat joi în Biroul Oval pentru a se ruga pentru președintele american Donald Trump, în timp ce campania militară americano-israeliană împotriva Iranului continuă. Momentul de rugăciune, surprins într-un videoclip distribuit de adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Dan Scavino, a avut ca temă principală protecția divină pentru președinte […]
12:50
Un fost şef de la ANPC a plecat să “verifice” magazinele din alte țări. Uluitor ce a găsit într-un Auchan din Franța # Gândul
Paul Anghel, fost șef de la ANPC, a filmat într-un Auchan din Franța, în zona produselor aflate în frigidere, cum sunt depozitate aceastea. Printre alte nereguli, a observat o arahnidă despre care spune că „rafturilor le este prietenă”. Atenție, mai jos se află o imagine care poate afecta emoțional sau poate crea disconfort persoanelor sensibile […]
12:40
A fost deschis un nou magazin ATAC Super Discount în București. Sute de oameni au fost prezenți # Gândul
Joi, 5 martie, s-a deschis un nou magazin ATAC Super Discount în București, lansat de Auchan. Sute de persoane au participat curioși de produsele puse la vânzare. Primul magazin de tip Super Discount Magazinul ATAC este situat în Drumul Taberei, Sector 6 din, este al doilea din București și al 10-lea din țară, însă este […]
12:20
Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului” # Gândul
Inteligența artificială devine un instrument tot mai important în domeniul medical, în special prin capacitatea de a procesa rapid volume mari de date și de a contribui la eficientizarea fluxurilor medicale. Totuși, tehnologia nu poate înlocui rolul esențial al medicului în stabilirea diagnosticului și în relația directă cu pacientul, a subliniat Daniela Bădiță, Product and […]
12:20
Bolojan a vorbit la telefon cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite:”Premierul a mulţumit personal pentru sprijinul acordat cetăţenilor români” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a avut vineri o convorbire telefonică cu Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, în spiritul relației de prietenie și cooperare dintre România și Emiratele Arabe Unite. Prim-ministrul și-a exprimat deplina solidaritate cu poporul emirian în contextul actualelor evoluții de securitate din Orientul Mijlociu care au afectat […]
12:00
Cristian Popescu Piedone, în calitate de preşedinte al Partidului Naţionalist pentru Reformarea României, a sesizat vineri Direcţia Naţională Anticorupţie cu privire la acuzaţia de abuz în serviciu a ministrului Afacerilor Externe şi deputat USR, Oana Ţoiu. Piedone scrie în plângerea depusă la DNA, şi înregistrată cu numărul 1.354 din 6 martie 2026, că înaintează „PLÂNGERE […]
12:00
Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri # Gândul
Paștele din 2026 aduce prețuri mai mari pentru carnea de miel, un produs esențial pe mesele românilor. În unele magazine, kilogramul cu os se vinde deja cu până la 70 de lei, iar fermierii avertizează că scumpirile ar putea continua, afectând atât piețele, cât și supermarketurile. Creștere de preț vizibilă în magazine și piețe Carnea […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.