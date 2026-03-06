Denunț la DNA împotriva Oanei Țoiu pentru de abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate

12:00

Paștele din 2026 aduce prețuri mai mari pentru carnea de miel, un produs esențial pe mesele românilor. În unele magazine, kilogramul cu os se vinde deja cu până la 70 de lei, iar fermierii avertizează că scumpirile ar putea continua, afectând atât piețele, cât și supermarketurile. Creștere de preț vizibilă în magazine și piețe Carnea […]