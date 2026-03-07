Planuri de antrenament gratuite pentru cei care se înscriu la SepsiRUN până pe 9 martie
Covasna Media, 7 martie 2026 07:40
Planuri de antrenament gratuite pentru cei care se înscriu la SepsiRUN până pe 9 martie
• • •
Alte ştiri de Covasna Media
Acum o oră
07:40
Planuri de antrenament gratuite pentru cei care se înscriu la SepsiRUN până pe 9 martie # Covasna Media
Planuri de antrenament gratuite pentru cei care se înscriu la SepsiRUN până pe 9 martie
Acum 2 ore
06:40
Horoscop 7-8 martie 2026 (previziuni pentru weekend)
Acum 24 ore
19:00
Au început înscrierile pentru „Marea Provocare de Mişcare” 2026
18:00
Iniţiativă legislativă a UDMR pentru sprijinirea apicultorilor cu 15 euro pe familia de albine # Covasna Media
Iniţiativă legislativă a UDMR pentru sprijinirea apicultorilor cu 15 euro pe familia de albine
16:00
Fără permis, dar la volan: un bărbat a ajuns în arest după ce a fost prins din nou în în timp... # Covasna Media
Fără permis, dar la volan: un bărbat a ajuns în arest după ce a fost prins din nou în în timp...
13:40
Pregătiri pentru situații critice: șefii serviciilor de urgență din tot județul, convocați la... # Covasna Media
Pregătiri pentru situații critice: șefii serviciilor de urgență din tot județul, convocați la...
13:30
Amenzi de 60.000 de lei pentru refuzul cântăririi de material lemnos
Ieri
07:00
Târg cu flori și produse locale în piața centrală din Sfântu Gheorghe, în weekend
07:00
De Ziua Femeii și nu numai
06:50
Guvernul introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 lei pentru tinerii aflați la primul... # Covasna Media
Guvernul introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 lei pentru tinerii aflați la primul...
06:40
Horoscop 6 martie 2026 (vineri): Venus intră în Berbec
5 martie 2026
17:10
Începe a doua ediție a programului „Micii Grădinari”
17:00
Specialiști din județul Covasna contribuie la un manual european de orientare profesională # Covasna Media
Specialiști din județul Covasna contribuie la un manual european de orientare profesională
16:40
Burse acordate studenţilor din anii terminali, ediţia 2026
11:30
Sesizare la 112: polițiștii caută un criminal în zona Bixad
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Ce urmează pentru Micfalău în 2026? Primarul anunță asfaltări și proiecte sociale noi # Covasna Media
Ce urmează pentru Micfalău în 2026? Primarul anunță asfaltări și proiecte sociale noi
07:00
Performanță cu porția: peste 100 de mici gimnaști din Sfântu Gheorghe așteaptă un răspuns pentru a se putea antrena la standarde moderne # Covasna Media
Performanță cu porția: peste 100 de mici gimnaști din Sfântu Gheorghe așteaptă un răspuns pentru a se putea antrena la standarde moderne
07:00
Ce faci cu deșeurile când renovezi? Ghid practic pentru locuitorii din Sfântu Gheorghe # Covasna Media
Ce faci cu deșeurile când renovezi? Ghid practic pentru locuitorii din Sfântu Gheorghe
07:00
Impozitele din Sfântu Gheorghe, modificate din nou după noile reglementări
06:50
Alergătorii din Sfântu Gheorghe vestesc primăvara pe poteci
06:40
Horoscop 5 martie 2026 (joi)
4 martie 2026
15:50
Modificări propuse privind impozitele și facilitățile fiscale în Târgu Secuiesc
14:20
Pian „Bogányi”, în valoare de 200.000 euro, donat Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu... # Covasna Media
Pian „Bogányi”, în valoare de 200.000 euro, donat Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu...
13:50
Amenzi de peste 240.000 de lei aplicate de Garda de Mediu Covasna în primele două luni ale anului # Covasna Media
Amenzi de peste 240.000 de lei aplicate de Garda de Mediu Covasna în primele două luni ale anului
13:40
Modificări legislative privind radierea și înmatricularea vehiculelor
13:00
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
10:10
Zilele Filmului Spaniol la Sfântu Gheorghe, la Cinema Arta
07:00
Investiție de 410.000 de euro în Valea Mare: panouri fotovoltaice gratuite pentru 41 de gospodării # Covasna Media
Investiție de 410.000 de euro în Valea Mare: panouri fotovoltaice gratuite pentru 41 de gospodării
07:00
Activități muzicale interactive pentru viitorii elevi ai clasei pregătitoare, la Liceul de Arte „Plugor Sándor” # Covasna Media
Activități muzicale interactive pentru viitorii elevi ai clasei pregătitoare, la Liceul de Arte „Plugor Sándor”
06:40
Horoscop 4 martie 2026 (miercuri)
3 martie 2026
13:00
Anunţ implementare proiect „Oportunități integrate pentru accesul tinerilor și grupurilor... # Covasna Media
Anunţ implementare proiect „Oportunități integrate pentru accesul tinerilor și grupurilor...
12:40
ISU Covasna anunță amânarea exercițiului „Miercurea Sirenelor”
11:30
Se schimbă din nou sensul pe strada Martinovics Ignác din Sfântu Gheorghe
07:00
Covăsnean în Dubai: „Nu există haos sau panică”
07:00
Primăria Sfântu Gheorghe vrea să interzică păcănelele în zonele de locuințe
06:50
Sondaj OCV: ce cred covăsnenii despre neplata primei zile de concediu medical
06:40
Horoscop 3 martie 2026 (marți): Lună plină
2 martie 2026
19:00
Asociaţia AgroSIC creează o platformă online pentru vânzarea produselor agricole din judeţ # Covasna Media
Asociaţia AgroSIC creează o platformă online pentru vânzarea produselor agricole din judeţ
14:00
Parcări eliberate cu forța în Sfântu Gheorghe. Mașinile abandonate pot ajunge la fier vechi # Covasna Media
Parcări eliberate cu forța în Sfântu Gheorghe. Mașinile abandonate pot ajunge la fier vechi
13:40
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
Patru premii, patru repere. Cine sunt oamenii care au primit distincțiile speciale la Superlativele CovasnaMedia 2025 # Covasna Media
Patru premii, patru repere. Cine sunt oamenii care au primit distincțiile speciale la Superlativele CovasnaMedia 2025
07:00
Prima campanie de colectare a deşeurilor voluminoase din gospodăriile rurale, lansată în martie # Covasna Media
Prima campanie de colectare a deşeurilor voluminoase din gospodăriile rurale, lansată în martie
06:50
Creștere cu 10% a impactului bolilor cronice; scade adresabilitatea la medic (studiu) # Covasna Media
Creștere cu 10% a impactului bolilor cronice; scade adresabilitatea la medic (studiu)
06:40
Horoscop 2 martie 2026 (luni)
1 martie 2026
07:00
Sfântu Gheorghe: Programul „La drum cu lectura”, prelungit cu încă cinci ani
06:40
Horoscop martie 2026 pentru fiecare zodie
28 februarie 2026
14:00
Sepsi OSK se impune categoric cu CSM Reşiţa
13:20
Ei sunt marii câștigători ai Superlativelor CovasnaMedia
06:30
Horoscop 28 februarie-1 martie 2026 (previziuni pentru weekend)
27 februarie 2026
13:10
APIA: Rentierii agricoli pot solicita viza anuală până la finele lunii august
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.